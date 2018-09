Álvaro Benito: "El Athletic ha llevado el partido a su terreno"

Voz 1 00:00 Rafa Alkorta muy buenas noches

Voz 2 00:02 noches Álvaro Benito buenas noches

Voz 1 00:05 hola buenas noches Dani que sigue aquí

Voz 0699 00:07 partido con ritmo partido loco partido bonito Rafa qué qué te ha parecido

Voz 3 00:12 bueno va apareció un partido divertido partido además de los de antes no de de poder a poder es verdad que yo creo que Unai Simón así en el mejor del partido porque ha hecho tres paradas para mí espectaculares y bueno pues con ese Conesa Un poco de montaña rusa que es el el juego de que que propone verismo no es sin balón esas marcas individuales que se necesita de un sacrificio físico y mental terrible contra unos jugadores que son técnicamente muy buenos no yo creo que la el Athletic asequible está muy bien y luego la segunda parte de Madrid y sobre todo con la entrada de Casemiro Isco un poquito la vuelta no estaba más cansado le ha costado más tener tener el balón y es cuando el Madrid se ha crecido más yo creo casi un partido abierto con con con muchos espacios en mi opinión divertido

Voz 0699 00:59 a lo haremos ha escuchado los protagonistas a Isco a Marcelo hablar de falta de paciencia falta de lectura de el partido ha sido así por parte de Madrid

Voz 0104 01:08 yo en la falta de lectura Si sí concuerdo con ellos pero no sé si la paciencia en este tipo de partidos es es la mejor virtud obviamente si el Real Madrid mueve la pelota rápido pues es la pelota rápido encuentra más espacio en cualquier tipo de partido pero la propuesta el Athletic de de Medina defender tan hacia adelante en esa persecución el para mí estaba en la espalda de Benzema el partido no algún jugador que estuviera cerca para hacer unas rupturas cuando Benzema dejaba a algún futbolista no es la primera parte incluso me atrevería decirlo los duelos en el Athletic qué propone al final yo creo que había llevado el partido a su terreno que a que haya mucha traba mucha transición mucha pérdida de pelota que el partido se juega a campo abierto por así decirlo lo ha conseguido no y eso no me interesa el Real Madrid que el Inter le interesa pues usar más nota al hombre libre tener más la pelota vivir en campo contrario someternos la conseguí en ningún momento

Voz 0458 02:02 sí yo por eso echado de menos algún acompañante

Voz 0104 02:04 durante muchos minutos a Benzema porque seguía por por bandas era era muy difícil jugar al al que hay que está muy bien equilibrado ahí con el con el cuatro cuatro dos dicho al al menos alguna acompañante ahí pero de él apunta el ataque con cariño

Voz 0699 02:19 impresiones Dani ha dado la impresión de que después de un uno cero ha tenido diez minutos el Athletic de Bilbao para haber matado el partido

Voz 0458 02:26 arrancar conoce perfectamente a a su afición pero yo sí creo que el Athletic agradece identificarse con una puesta la que sea se enamoró evidentemente su momento de de Javier Clemente de ese jugador Rido y tal lo hizo también incluso de Joaquín Caparrós que era un juego también más si queremos siderúrgico lo hizo con Bielsa y lo va a hacer ahora con Berizzo porque hace una apuesta bien definida es decir la afición sabe a qué va a jugar su equipo me ha parecido son nerviosos veinte veinticinco minutos lo que decía Álvaro con esa presión asfixiante jugando al uno para uno intentando someterá al al Madrid jugando con echando un pulso físico nada parecido me pareció brillante que le ha pasado al Athletic la salvado en la segunda parte Unai Simón también parte la primera porque ha llegado bien el Madrid han sido dieciocho disparos Italia ha penalizado en esos diez quince minutos que tú dices con el uno cero en el marcador cuando el dos cero no tener un nombre gol no tener un hombre gol que está en el banquillo es Aritz Aduriz y no está en el mejor momento es acaba de recuperar una de una lesión y Williams es potente rápido va puede tirar la la aparece incluso pueda asistir pero lleva treinta y cuatro partidos en San Mamés oficiales sin marcar gol y eso a este nivel pues pues al final te penaliza es un delante lo que que está muy bien pero que a un hombre gol si llega a tener un hombre gol no sabe si un Ismael Urzaiz un Cuco Ziganda o Unión lo lo cachean Fernando Llorente Aduriz con algún año menos pues probablemente me hubiera sometido algo más al Madrid a el partido me ha gustado y creo que bueno pues el empate es justo pero es cierto que en número de remates estadística Pure Dural el Madrid ha llegado mucho más más claramente Rafa

Voz 4 03:57 los partidos empiezan en la portería de acaban en la portería contraria si al Athletic le falta gol lo que no le faltan son porteros quiero decir en Lezama tiene que haber algo especial para sacar lo que saca

Voz 3 04:07 bueno hay especial y yo creo que hay varias personas no valiosos entrenador de porteros Armando ex ex del Athletic Aitor Irujo y sobre todo Tello Aguirre no que es el que va moldeando un poco a los porteros además para que salgan muchos con esa es esa ese parecido a a el chopo no no nuestros chopo de de portero sobrio los porteros con muy buena planta porteros además movernos que que les dan en albano con los pies bueno la verdad es que se ha ido Kepa pero realmente hay más porteros en Lezama hay un ahí es uno de ellos yo

Voz 0699 04:48 de vez contadas las virtudes del Athletic que las ha tenido muchas de esta esta noche Álvaro yo entiendo que los aficionados del Real Madrid le gusta el centro del campo jugón todo lo que tiene juego pero es verdad que hoy ha sido Casemiro el que le ha dado sentido al juego del campo del centro del campo del Madrid

Voz 0104 05:05 no yo creo que algo más qué sentido no Le es el único es el único especialista que hay en esa posición lo hemos manifestado puesto estos últimos años se oyen Carrusel yo decía que que entiendo que a los entrenadores en viendo los entrenamientos la equidad al cuerpo me he enterado todo lo jugado juntos

Voz 1 05:22 lo que pasa que el fútbol tiene dos verdades eso no

Voz 0104 05:24 hagamos tienes la pelota y también igual de importante en el día que es cuando no la tienes no entonces Cross no es no es un especialista no tiene ni siquiera la vocación Víctor que es en el campo cuando camina hacia atrás pues sé que cuesta arriba se me hace caminar hacia atrás no quiero meterme entre los centrales no le quiero hacer la cobertura Marcelo porque él es un media punta que se ha convertido en un ocho al final en un en un ocho excelente pero su carrera empezó siendo media punta imagínate a lo que le cuesta tener esa vocación defensiva que si tiene Casemiro que luego acá Casemiro el gol viene un duelo que gana él el gol que al final acabó metiendo un centro maravilloso que la derecha y muy bien y en segunda línea pues vine por un duelo que a él en una posición de seis siendo un seis siendo muros sino fuerte yendo la disputa sacando un balón jugado para que no se llene el jugador que estaba en el medio creo que era el propio Cross que es el que le mete el pase a pierde dos cosas primero pierdes al jugador que te equilibra el equipo y que además con la propuesta del Real Madrid que tanto jugador por delante de la pelota es muy necesario y lo segundo pierde esa Cross donde es uno de los mejores jugadores del mundo que jugando de ocho

Voz 0699 06:29 y voy a ser original y voy a leer el banquillo del Madrid en vez de concita

Voz 3 06:32 Art

Voz 0699 06:33 Navas Isco Casemiro Nacho Lucas Vázquez Mariano y Odriozola a mí me ha sorprendido AIS con el banquillo claro no vamos a sacar debates la jornada en la que estamos pero es verdad que la duda que empieza a plantearse es si cuando lleguen los momentos claves

Voz 2 06:48 basta arisco en el titular de el Real Madrid Dani Rafa Álvaro lo dejo ahí vosotros la yo

Voz 0458 06:54 yo la semana pasada porque son los que saben les somete a esa pregunta no es verdad que nos precipitaban mucho Julen mes escucha Carrusel estará pensando coño ya ya veremos cuando vayan pasando las fechas que jugadores dispongo hoy cuál es ese once de gala que los presos parece que tenemos tatuado la espalda porque queremos ese once no pero bueno parecía que la cosa pero hoy y Asensio pero no porque lo sepamos provoca de Lopetegui sino porque tendemos a elucubrar probablemente la casa Lopetegui sea distinto ahora yo he visto AIS con muy tranquilo después de las declaraciones que tanto muy tranquilo yo creo que es conversador Lopetegui Isadora el plan que tiene la temporada avanzando pero lo lo evidente para opinar están Rafa ahí Álvaro que sabe mucho más que en dos partidos digamos señalados así de banquillo

Voz 2 07:37 bueno yo yo la verdad es que creo que hay sitio para todos porque lo sabemos

Voz 3 07:43 desde siempre hay muchos partidos pueden pasar muchas cosas yo siempre hablo de sistema cuando juegas con este sistema pues siempre hay uno que que que es obra no ahora le está tocando a Isco porque has sencillo está mezclando muy bien con con bélico mente y está en un buen momento pero yo creo que Isco no baja la guardia a mi me parece que además es un jugador que ha madurado mucho

Voz 5 08:06 hay que no no creo que buenas

Voz 3 08:08 lo que tenga calentón es no él sabe que esto que él ha hecho cosas más difíciles no ha entrado a llega a entrar en un equipo titular la famosa BBC no ya sé que se que se cargaron la BBC porque él entre otras cosas demostró que podía jugar en eh en ese equipo a mi me parece que la la la suerte que tiene que tener leáis enero Asensio de Lucas de tener muchos jugadores

Voz 6 08:31 ahora mismo el equipo titular es el que de momento está funcionando así son las dos puntos la noche vamos

Voz 0458 08:38 Canarias Rafael Alkorta Martínez querer cincuenta pueblos de cuarta

Voz 0699 10:41 además de lo de Casemiro en el Madrid y si tienes que sacar hoy alguna conclusión buena de algún jugador Álvaro y a quién destacas en el partido de hoy

Voz 0104 10:51 está pagarán creo que que ha estado tapando los agujeros que que ha venido por parte izquierda el mejor partido ni de Marcelo ni de mide Ramos y la primera parte pero se lo defensivo y que que parece que mantiene el buen esto no es mundial no es un jugador perfecto para para defender en el Real Madrid te lo puede decir Rafa lo difícil que es defender con cuarenta cincuenta metros a tu espalda con siete jugadores por delante de la pelota pues cada vez que la pierdes no y en eso la verdad que el francés es no es una bestia él ha tenido que que enfrentar a Iñaki Williams que os otro Potro como Eli ya ha salido victorioso en todas no ha salvado al Real Madrid que algún que otro susto

Voz 0699 11:32 a mí me gusta Marco Asensio la verdad a un jugador cada vez con más galones cada vez con más presencia el Rafa en general en una progresión que que hay que ver dónde termina

Voz 2 11:44 bueno eso progresión imparable porque eso

Voz 3 11:46 yo y con unas habilidades para jugar al fútbol fuera de lo normal yo siempre insisto y no sé no no no quiero hacer una crítica pero es verdad que es un jugador tan bueno Álvaro lo conoce mucho mejor

Voz 2 12:03 que a mí todavía y yo creo que sí

Voz 3 12:06 balón le quedan poco más de ley Le quedan poco más yo creo que es un jugador además físicamente muchísimo más fue

Voz 2 12:12 de lo de lo que parece no yo creo que

Voz 3 12:16 cuando de ese salto os acordáis el salto que dio Isco por ejemplo hace dos temporadas hay que dijo bueno soy jugador muy bueno con mucho talento pero pero tengo que que que que exprimir más físicamente yo creo que Isco dio un salto cualitativo tremendo no porque para mí es muchísimo mejor por ahora que cuando leíamos en el Málaga hacer diabluras yo creo que Asensio está en ese en ese tramo este años el año para eso porque este año va a tener galones y lo está demostrando aquí en la selección española

Voz 0699 12:46 Athletic de Bilbao uno Real Madrid uno Nos queda escuchar a Berizzo he Diego González lo que he dicho en la sala de prensa ahí ya vamos definiendo a todo el mundo se mira yo estáis hablando de de de

Voz 8 12:55 no no no no efectivamente ese de de Bacon con con éxito no de de de de esas de verdad no estamos hablando el cuarto Portela pretemporada que pase fue Rey lesionado Ramiro apartado de las convocatorias porno solucionar el asunto de su renovación le tocaba salir ir a ver quién le quita no de ahí sobre todo cuando Amirato entrenador habla así de TIC

Voz 0513 13:17 sí la de Simón como le contestaba su colega tiene que ver con una personalidad muy abocada muy seria es saber estar en el sitio fue o no puedo decir esto de la primera vez que lo vi es un portero con personalidad saber sabiendo interpretar lo que le toca hoy en día con los pies en el suelo aprende creo que es un descubrimiento muy positivo para para el club

Voz 8 13:47 inteligencia además ha dicho agresividad y oficio par de su club de su equipo para para ser capaces de enfrentarse al Real Madrid como han hecho en el día de hoy déjame decirte Pacojo que Muniain tiene un problema en el gemelo eso es lo que ha hecho retirarse producto de un golpe así que nada mañana verán Si ese gol una rotura o no

