El espectáculo de las catástrofes naturales en los medios

Voz 0874 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal muy bien y tú bien bien bien bien me han dicho que has publicado en Twitter tus notas

Formación del Espíritu Nacional

pues hablar de la democracia todas esas cosas año setenta y tres

Voz 0874 02:31 oye otro tema bien distinto ha vuelto el hijo pródigo al país porcinas vuelta firmar

Voz 0791 02:39 sí es de después de seis años el viernes una prima este es decir las cosas que les dan recordar que es lo que ha pasado de tu te he visto afectado por el ERE en esa empresa por la edad no pudieron un ERE que afectaba a los mayores de en mi caso había circunstancias agravantes mal comportamiento comportamiento díscolo etcétera no no supongo que la razón serían las que es el país es tu periódico ya hacía mucha ilusión volver tiene un punto sentimental sí sobre todo con el equipo actual no porque es un equipo que lo que trata regresar a lo a los orígenes a la esencia de ocho mil ayer pasó por aquí Enric ya caña de Buenos Aires sí está muy bien Enrique es un periodista común vamos con una casa es un hombre que tenía una enorme inteligencia escribe muy bien como todos nosotros tiene ese punto vago que temo los periodistas con lo cual que está muy encima de todos nosotros porque nos hemos hecho periodistas para trabajar poco pero es un escritor que son es verdad es un gran observadores como es pues formada que recuerdo Nueva York cuando el 11S estuvo Muñoz Molina Muñoz Molina hizo las crónicas del escritor es decir lo que él no quería era llegar nunca a la zona cero y Alfonso Armada hizo las crónicas del periodista pero con una enorme calidad literaria bueno empezamos con lo nuestro

Voz 0874 04:29 llevamos días y días con este sermón de que llega el huracán llega el huracán pero claro llevamos días hablando de ello solo por una razón porque llega a la costa este de Estados Unidos a costa oeste si hubiera sido la costa oeste Si hubiera llegado a cualquier otro sitio no estaríamos hablando de esto no

Voz 0791 04:44 suena canes tienen una enorme ventaja sobre los tifones es que hablamos de Cannes no de los tifones que también mata gente hice los huracanes sólo hablamos mucho cuando afecta blancos es decir frente a Estados Unidos cuando pasan por el Caribe como el María el año pasado que causaron una gran devastación en muchas islas como la dominicana un daño tremendo en Puerto Rico donde ahora está discutiendo Trump que si no había tres mil muertos que cuando él estuvo era sólo dieciocho de todo lo demás son los demócratas de esos no nos podemos hablar

Voz 0874 05:14 a mí me molestaba mucho y era una de las peores experiencias cuando tenía que hablar muchísimo o escribir muchísimo en el país sobre huracanes que se acercaban a Estados Unidos cuando realmente llegaban a Estados Unidos iban breves porque no había pasado nada Nos gusta mucho decir que viene que viene pero luego no contamos lo que ha pasado porque es irrelevante eso habría que tenerlo en cuenta y lo segundo siempre abrimos de estos grandes titulares de cinco millones de casas han quedado sin luz los es normal es que las infraestructuras en Estados Unidos no son como las nuestras son mucho peores los cables están colgando

Voz 0791 05:43 sí sí además FETE de que el Harvey que fue el que afectó a a Houston me parece que fue Harvey y todavía hay gente que lo ríes al sus casas y colegios que no han podido abrir el Katrina desastre absoluto porque no funcionaron los los los los muros tres diques los Lakers en la palabra entonces no sé es un país que tiene claro la venta Hollywood yen sede de gran país pero luego tiene unos pies de barro

Voz 0874 06:13 es verdad que te lo que queríamos hablar más que otra cosa no es de los efectos de ese huracán sino de la política frente a los huracanes porque también es una política de desigualdad no solamente en cuanto a qué país afecta sino también dentro del mismo país en Estados Unidos Donald Trump está haciendo política con los huracanes está negando cifras está reaccionando de diferente manera el huracán llega a un sitio a otro ya paso con Bush y con el Katrina

Voz 0791 06:35 sí sí sí afecta blancos Monegros el caso Puerto Rico tremendo porque el otro día en un tuit también decía hablaba de ese estado como sino fuera de Estados Unidos no es decir eh no

Voz 2 06:45 se es es increíble que un país

Voz 0791 06:48 como Estados Unidos no tenga capacidad para prepararse bueno ya allanado hablamos de Haití de otros países del Caribe donde bueno cualquier tipo de tormenta en el interés que les causó un daño tremendo

Voz 0874 07:03 y luego si os para hacer política hay un congresista republicano que hace poco en una entrevista con la CNN hace unos días dijo no ver la culpa no es de Trump con lo que ha pasado en Puerto Rico la culpa es de lo mal preparado que está ese país cuyo recuerdo mal Marta del Vado corresponsal de la Ser en Washington cómo estás Marta buenos días buenas noches

Voz 4 07:23 qué tal buenos días noches como estáis bien

Voz 0874 07:26 oye los estados por los que ha pasado Florence estaban preparados o todo ha sido un farol de Donald Trump

Voz 4 07:34 pues mira había cinco estados en alerta de esos cinco en realidad está lloviendo en dos en las Carolinas en Washington DC que estaban alerta no ha llovido en Maryland tampoco ha llovido en Virginia en la mayoría de Virginia tampoco ha llovido no

Voz 5 07:52 es obviamente

Voz 4 07:54 cómo está afectando el huracán en la costa está haciendo una cosa devastadora pero bueno no han querido jugar estamos en plenas primarias estábamos estábamos hablando de que están haciendo políticas estamos a menos de dos meses de las traen iniciando querido jugar ni a nivel federal ni a nivel estatal

Voz 5 08:16 Trump también por qué a ya sabes

Voz 4 08:19 es que han puesto miles de tuits esta última semana diciendo que estaban preparados que no iban a escatimar en garantizar la seguridad de los ciudadanos que no iba azar después de lo que pasó con Harvey el año pasado en Texas que dejó ochenta y ocho muertos después de todo lo que estás comentando que pasó con María en Puerto Rico Trump no iba a permitir que este huracán se convirtiera en lo que Katrina fue para Bush no además hay un detalle que no es menor ideal es que esta misma semana hemos conocido que a principios del verano antes de la temporada la de huracanes trampa ordenó desviar una partida de diez millones de dolares FIMA de esa agencia federal de emergencias a Ice a los agentes de inmigración para construir centros de detención de inmigrantes después de que los funcionarios de FIMA denunciaran que el desastre de María se produjo en gran parte por la falta de medios no porque además era el tercer gran huracán de la temporada y cuando llegó María pues ya llegaron sin recursos sin estar preparados imaginamos algo así en la costa Este no acusando al presidente de de haber desviado fondos de la Agencia de emergencias para para frenar el paso denigrantes

Voz 0874 09:32 es una buena metáfora política es mejor construir diques para contener inmigrantes a diques para contener el agua

Voz 0791 09:38 sí sobre todo más que efectúe Carolina del Norte que es uno de los estados más negacionistas con el cambio climático y luego yo

Voz 0874 09:44 historia y también las vivido supongo es como la cobertura de los huracanes en los medios de comunicación se ha convertido en el mejor espectáculo para las cadenas que tienen que alimentar Veinticuatro horas de ciclo hay un vídeo que enemigo Lancho de buenísimo de un periodista americano clásica clásico tiro de cámara en el que hay montón de viento el tipo está como prácticamente cayendo al suelo del viento que hace demostrando además diciéndolo públicamente es que hace un viento soportable estamos intentando hacer esta crónica de repente pasan por detrás dos personas con las manos en el brazo dos señores mayores con las manos detrás de la espalda andando como si no sé demuestra el espectáculo en el que se convierte esto toca vivirlo muchas veces dentro de dos días seguramente NYSE hablará de esto es mucho mejor hablar antes que hablar después

Voz 6 10:34 bueno es que dentro de dos días ya habrá pasado

Voz 4 10:36 con la trama rusa ya ha pasado

Voz 6 10:38 es algo que habrá dicho nuevo tras tomar

Voz 4 10:41 ya va a durar un poco porque él ya ha anunciado que la semana que viene va a visitar los lugares devastados no como digo no no no va a dejar que suele Le pase como un repaso con con María que tardó semanas en ir eh eh entonces bueno pero desde el desde el minuto uno desde antes de que tocara tierra ya por ejemplo la CNN tenía una cobertura veinticuatro horas con sus presentadores estrella en directo en diferentes puntos de las costas de de las Carolyn las había uno Anderson Cooper que Cicle llovía operado nosotros todavía no estaban y lloviendo no y estaban ahí en directo veinticuatro horas antes ocupe

Voz 0874 11:22 está donde está la lluvia Marta del Vado con la en Washington un beso Marta desde luego

Voz 0791 11:26 muchas gracias

Voz 0874 11:38 es algo de lo que tenemos que hablar algún día con más tranquilidad Marie sólo desde el ámbito periodístico no quizás somos siempre demasiado alarmistas y ahora que además nos alimentamos de imágenes constantemente una buena imagen es mejor que una mala noticia

Voz 0791 11:51 sí ahora mismo el problema que hay con el con el Florence es que las lluvias son bueno es una especie de tormenta a cámara lenta donde la cantidad de lluvia sobre el mismo sitio está provocando inundaciones pero que no es la catástrofe que se anunciaba es mejor exagerar antes que no lamentarse después es cierto pero hay un elemento de espectáculo como ha dicho Marta tiene mucho que ver con la selecciones que lidera el seis de noviembre donde los republicanos se juegan el control de las dos euros

Voz 0874 12:20 bueno nos hemos estremecido con esas imágenes y con otra es cada vez que afectan a países que no forman parte de eso que llamamos primer mundo pero lo cierto es que cientos de terremotos sacuden anualmente el planeta que cada año se contabilizan entre cincuenta y sesenta volcanes activos que también son letales de los que no hablamos desde luego no se dejan cinco o seis víctimas mortales como estos terremotos de la parte más privilegiada del planeta saludamos a buen amigo de esta emisora además los oyentes Le conocerán desde hace mucho no solamente se trabajo en televisión sino también por su trabajo que Manuel Toharia físico y divulgador científico cómo estás Manuel bueno tú eres de los que piensa que se ha magnificado la información difundida sobre el huracán Florence

Voz 1406 13:01 hombre suele hacerse también es normal como habéis dicho al principio es es fundamental llenar tantas y tantas páginas de periódicos que compiten en el quiosco o la radio o la tele no llamar las imágenes ahora son extraordinarias hay satélites de tal cosa que no había hace cuando yo empecé a como meteorólogo el año sesenta y nueve ya ya me dirás tú no había satélites no había ordenadores no había nada no si es un espectáculo también es verdad que es noticia hombre vamos a ver estas imágenes de inundaciones perdóname incluso en Ronda hace unos días como dice a las calles convertidas en ríos y tal esto también es noticia la catástrofe el problema es que son noticias sesgadas por qué hablamos tanto de Estados Unidos ahora mismo no estamos hablando de un ciclón tropical mucho más intenso que Florens que hace ya doce días que nos ciclón tropical que sólo lo que llaman allí tropicales Tom osea depresión tropical diríamos en castellano ya no es un ciclón ya no tiene energía suficiente precisa que no claros y haciendo mucho daño alguna barbaridad y tal no pero por qué no hablamos del ciclón tropical que acaba de atravesar Filipinas que él atravesado bordeando la por fortuna porque no ha hecho tanto daño como se pensaba pero que es el doble de intenso Florence nadie se acuerda de Filipinas porque es pobre y está lejos es verdad yo tengo seis nietos en América naturalmente que me toca mucho lo que ocurre en América lo que ocurrió en Filipinas pues mire usted yo aquí no tengo familia no conozco a nadie lo que ocurre en el Golfo de Bengala me da igual en cierto modo claro no y además la imagen no nos llegan la agencia de prensa que nos mandan todo eso en una americana pues si hay una desigualdad enorme lo de Puerto Rico no interesa a pesar de ser un estado de EEUU pero no te digo nada como ocurrió en Honduras

Voz 0874 14:43 claro claro o incluso

Voz 1406 14:45 con Cuba no fíjate que los grandes ciclones tropicales de la historia son relativamente recientes el más gordo de todos fue en Bengala años setenta solo setenta ya ya era meteorólogo luego en sesenta y nueve El setenta hubo el peor ciclón tropical de la Historia ochocientos mil muertos Javier

Voz 0874 15:06 nos interesan los huracanes que afectan al uno por ciento Manuel

Voz 1406 15:09 sí también es verdad ya más hot yo no digo que no yo he visto estás imágenes que hay que evidencia el te te pillas una imagen de una señora hablando con el mar cortado por perdono a la inundación cortada por detrás como aquellos de los diez mandamientos decirme que aplica

Voz 8 15:26 se abren las aguas ojo atravesado Moisés ahí

Voz 1406 15:29 con su callado y tal pues es lo mismo no es bonos tras fantástico Si yo los tiempos en que yo estaba en televisión pudiera haber tenido una herramienta

Voz 8 15:36 bueno pues sí sí sí

Voz 0874 15:39 los efectos que ha habido esta semana tremendas presenta errores que con con estas pantallas verdes que se ponen detrás parecía que estaban en medio del ojo del huracán

Voz 1406 15:46 si el cromo nos mira todas estas cosas me parecen geniales desde el punto de vista de la comunicación es lo que a mí me parece peor es que estemos un poco mirándonos el ombligo los países más ricos no no pensemos que hay estos mismos fenómenos en otros lugares del mundo a los que el Dios hace caso y además a los que no se llega a ninguna ayuda internacional Roca sin ninguna ayuda internacional porque es las zonas más pobres del planeta no claro visto una perspectiva global eso forma parte del mundo real los ochenta ciclones tropicales que hay cada año en promedio en todo el planeta pues en la zona del Caribe y de Estados Unidos que puede afectar unidos por uno o por otro lado no va a hacer afectada México nada más el pacífico pero el y poco la costa americana del Atlántico

Voz 8 16:33 pues apenas son al año de doce a quince ciclones tropicales tiene algo que decir intensos tres o cuatro Manuel tiene algo que ver el cambio climático para que sean más fuertes

Voz 1406 16:44 esto todavía no se teme que si pero todavía no porque las las estadísticas demuestran que los ciclones tropicales totales están disminuyendo y los ciclones tropicales más fuertes en el Caribe están subiendo un poco pero en el conjunto del mundo entero no están subiendo como el cambio climático del que se habla es global no de una zona concreta del planeta desde el punto de vista global no parece que todavía esté ocurriendo ella alguna explicación científica si se calientan las zonas digamos templadas del planeta que es lo que estamos verificando y sobre todo el hemisferio norte pero no se calientan las zonas del Ecuador la diferencia de temperatura entre los polos el ecuador es menor y como eso es lo que alimenta la formación de ciclones en las zonas tropicales lo que se llama la energía acumulada ciclónica en inglés pues a lo mejor esta energía acumulada ciclónica está disminuyendo levemente tampoco tenemos muy buenos datos de antigüedad de la antigüedad como para establecer una estadística a largo plazo pero parecería que si ahora el temor es que a la larga pues allá toda clase incidencias no tanto los países ricos insiste lo que estamos bien protegidos como mejor protegidos etcétera Si no los países más pobres donde no pueden hacer nada dice haberse hablan te dediques a quienes porque ponen dique en Bangladesh y no como

Voz 0874 18:01 con un Haití por ejemplo

Voz 1406 18:03 bueno fíjate los diques hablando en Nueva Orleans y el Katrina te mato sólo entre comillas mató a mil trescientas personas cuando cientos de miles de muertos en Asia en los diez ciclones tropicales más gordos todos los han matado a trece mil personas no pero bueno el Katrina afectó a Nueva Orleans no Orleans es una ciudad que nunca debería haber sido construida dónde está

Voz 0874 18:23 claro está bajo el nivel del martes a quién se le ocurre

Voz 1406 18:25 es una zona de ciclones tropicales frecuentes de lluvias torrenciales aunque ciclones tropicales porque se es una región muy cálida al Golfo de Méjico y además está cerca del trópico y demás cómo es posible que hayan hecho una ciudad los franceses tan mal hecha acudieron fuerte militar para luchar contra los indios liguilla convertir una ciudad enorme que está con un riesgo permanente de inundación en la desembocadura del río más caudaloso caudaloso de Estados Unidos que es el Misisipi Misuri no entonces claro al final te das cuenta de que la propia insensatez humana y el crecimiento de la población y de la riqueza es la que crea la mayor parte de los problemas secundarios aliados con dos fenómenos de la naturaleza que son bestiales

Voz 0874 19:06 ICREA el riesgo sobre todo cuando notó el riesgo

Voz 1406 19:08 en el riesgo que se calcula mal en España mismo las zonas inundables del sureste y de la zona mediterránea donde yo vivo las zonas donde están invadidas por por casas que se han vendido que los ayuntamientos en dado licencias de tal hay un clima de Alicante que ha trabajado mucho con el tema de riesgos en las zonas costeras inundables de de la zona mediterránea donde a lo mejor yo a lo bestia una vez cada veinticinco años pero el día que te llevé da acá se llevó al inglés que a comprar esa casa y protesta Kaplan que ha pasado tiene que catástrofe dice no es que ver a usted le han dado la licencia en un sitio o a lo mejor me han dado en un sitio que sin doble que es inundó no años pero eso no se puede hacer eso estamos dando a España primer mundo te digo nada o te vas a Asia o África

Voz 0874 19:54 pie sigue siendo que mejor cuenta estas cosas Manuel no sé que tienes entre manos pero deberías dedicarte a esto eh

Voz 8 19:59 en el futuro ganas ser mayor si sí que es yo todavía soy bastante joven tengo setenta y cuatro años un abrazo Manuel igualmente un abrazo un abrazo

Voz 0791 20:17 pues ha estado muy bien si Manuel Toharia son sabios es usar la gente no puede recordar del hombre el tiempo me acuerdo de una vez en Televisión Española en pantalón corto eh pero claro e correcta lo que salieran que siempre he pensado que te lo presentador de telediario si era verdad

Voz 9 20:34 Daniel y él me siempre su es usado

Voz 0791 20:37 no se sabe mucho más que lo que la gente puede recordar el hombre el tiempo no es un sabio

Voz 9 20:43 por cierto tumbas en pantalón corto ya se ha luego físico