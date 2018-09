Lluisa Forrellad, la escritora olvidada

Voz 2 00:00 con

en mil novecientos cincuenta y cuatro Luisa porque ya una desconocida escritora catalana de veintiséis años ganó por sorpresa el Premio Nadal con la novela siempre en capilla libro conoció un éxito enorme su autora recibió todo tipo de propuestas editoriales para continuar su carrera literaria sin embargo ella no volvió a publicar hasta cincuenta y dos años después en dos mil seis cuando ya había cumplido los setenta y ocho años Luisa Forget ya muerto en Bellaterra en Barcelona a los noventa y un años de edad anda protagoniza nuestra necrológica de El otro barrio en nuestra de Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 01:29 hola qué tal Javier Castro

Voz 0874 01:32 llamativo ante la publicación de su primer y su segundo libro más de medio siglo

Voz 1326 01:36 sí es algo muy fuera de lo común sobre todo cuando como en este caso el primer libro es un acontecimiento

Voz 0874 01:42 en la literatura española puede recordar un poco al caso de Carmen Laforet otra ilustre ilustre ganadora del Nadal

Voz 1326 01:48 sí puede recordar pero no es lo mismo Carmen Laforet ganó el Nadal con nada en mil novecientos cuarenta y cinco pero tardó en volver a publicar cinco años y aunque su obra es muy reducida incluye varios libros otra escritora de la que nos podemos acordar es Ana María Matute que ese paso más de veinte años sin publicar pero es que Safor Riyad público sólo dos libros en el plazo de cincuenta y dos años eso es lo asombroso

Voz 0874 02:10 cómo era su vida antes de ganar ese premio Nadal eran

Voz 1326 02:14 once es una obrera del textil desde que abandonó la carrera de Medicina trabajaba en una empresa que su familia tenía en Sabadell su ciudad pero su gran droga era la literatura pasaba los ratos libres volcada en la lectura y sobretodo en la escritura

Voz 0874 02:28 pero su familia no tenía nada que ver con la literatura

Voz 1326 02:30 sus padres no pero fíjate que curioso ella tenía una hermana gemela Francesca que también salio escritora

Voz 0874 02:36 las dos hermanas gemelas que salen escritoras algo que tampoco debe ser muy frecuente

Voz 1326 02:40 no es muy frecuente pero ha habido casos tan señalados como las gemelas Inma y Dulce Chacón pero bueno desde luego esta mujer Luisa for ya estaban rodeada de singularidades con su hermana Francesca por cierto llegó a montar una compañía de teatro aficionado

Voz 0874 02:55 la que presentó o la que pensó en presentarse al Premio Nadal

Voz 1326 02:59 sí sí fue idea suya dio en el clavo ganó el Nadal con siempre en capilla una novela que aunque el exigió mucho estudio y documentación les salió de un tirón Ilda escribió en ocho meses el premio tuvo mucho mérito porque entre los finalistas encontraba Juan Goytisolo con su novela juego de manos

Voz 0874 03:15 nuestro mal competidor y qué tipo de novela era siempre en capilla

Voz 1326 03:19 los protagonistas eran dos médicos y un químico se ambientada en el Londres de finales del siglo XIX de un ante una epidemia de Di tercia la clave de esa historia según ella misma contaba era que por el bien de la humanidad se exponía a un ser humano a convertirse en conejillo de indias inoculando el el hábil

Voz 0874 03:36 ya que supongo cuando vendría mucho

Voz 1326 03:39 sí sí la novela tuvo más de veinte ediciones gracias a ella Lluïsa Se pudo comprar la casa de Bellaterra en la que vivió hasta el final de su vida

Voz 0874 03:48 la crítica que dijo de la novela cuando salen

Voz 1326 03:50 vivió muy bien recibió los elogios de la revista The Times o de escritores tan insignes como el oscense Ramón J Sender desde su exilio en México y en mil novecientos sesenta y seis siempre en capilla se adaptó a la tele en un episodio del espacio novela que realizó Alberto González Vergel

Voz 0874 04:06 pero pese a esa enorme repercusión de la opera prima ya se resistió a publicar más libros

Voz 1326 04:11 se resistió a publicar como gato panza arriba sin embargo esto también es algo muy llamativo escribía sin parar a veces cuatro o cinco libros a la vez aunque algunos no los termina

Voz 0874 04:21 invocando los publicaba pues porque yo creo que sí

Voz 1326 04:24 a nivel de autoexigencia y su afán perfeccionista eran tan grandes que nunca estaba conforme con lo que escribía pese a que lo escribía un hay otra vez y así durante cincuenta y dos años

Voz 0874 04:34 entonces no fue un digamos un bloqueo creativo sencillamente no quería publicarlo que iba escribiendo exacto

Voz 1326 04:40 que no sabemos es si en lugar de ganar el premio Nadal su primera novela hubiera pasado más desapercibida ella habría sufrido ese pánico por publicar pero ella admitía que el premio Nadal había sido una bomba personal

Voz 0874 04:51 es una bomba en qué sentido

Voz 1326 04:52 ella confesó que era demasiado joven que no supo lidiar con el agobio y la persecución que supone un premio como en Nadal no digirió bien convertirse de repente en el centro de todas las miradas recibir anónimos amenazantes e insultantes o que escribieran sobre ella en la prensa rosa cosas tan ridículas como que repite chaqueta o lleva cola de caballo el caso es que se refugió en su casa de Bellaterra decidió suspender su vida social

Voz 0874 05:17 lo triste es que esas frase se siguen repitiendo en la prensa rosa por cierto se sintió arropada por sus padres y su hermana

Voz 1326 05:23 sí claro aunque su madre le advertía que no podía enfadarse y que si no era amable con la gente y los periodistas la iban a tachar de altanera hay pretenciosa pero Lluïsa detestaba el lado más frívolo y superficial del mundo

Voz 0874 05:35 qué pensaría que eso no tenía nada que ver con lo que hay al interesaba de verdad quiere escribir

Voz 1326 05:39 claro aunque tampoco debe hacer gracia que los ambientes literarios fuera conocida como la escritora fantasma

Voz 0874 05:44 doctora fantasma da la impresión de que le asustaron las expectativas que premian Nadal había generado en torno a ella también no

Voz 1326 05:51 claro se sintió desbordada por esas expectativas tenía tanto miedo a defraudar a no estar a la altura de lo que se esperaba de ella que no se atrevió a publicar absolutamente nada hasta dos mil seis a sus setenta y ocho años ella decía que tenían miedo del que ha conseguido una medalla de oro teme obtener sólo la de plata

Voz 0874 06:08 yo a los setenta y ocho años porque cambia de actitud que es lo que les dice le hace decidir volver a publicar

Voz 1326 06:13 bueno llegó un momento cuando se acercaba ya a los setenta en el que reparó que la vida iba a toda velocidad hay que el tiempo se agotaba allí ese vértigo le hizo querer volver a pública

Voz 0874 06:22 qué público entonces una novela

Voz 1326 06:24 a seiscientas páginas editada por Espasa y titulada fuego latente

Voz 0874 06:28 hablamos de la novela como era bueno creo

Voz 1326 06:30 nica de la vida de Barcelona entre mil ochocientos setenta y cinco y mil novecientos nueve justo después de la Semana Trágica

Voz 0874 06:36 público algo más después de ese fuego latente

Voz 1326 06:39 sí escribió varios libros más pero sólo se publicaron en catalán el idioma en el que también escribía su hermana Francesca que por cierto murió ahora hace cinco años

Voz 0874 06:47 qué más que eso se te ocurren de escritores entre los que no podemos intuir que sintieron pánico o tenían defraudar las expectativas que habían levantado con las primeras obras

Voz 1326 06:56 bueno en la literatura norteamericana hay un caso muy conocido que es todavía más extremo que de Lluisa Harper Lee la autora de Matar a un ruiseñor la publicó en mil novecientos sesenta y hasta cincuenta y cinco años después en dos mil quince no publicó su segunda novela ven Ipod un centinela que se titulaba pero con una particularidad en realidad esta novela pese a ser una secuela de Matar a un ruiseñor la vía escrito cuando éramos joven antes de Matar a un ruiseñor y la público tantos años después

Voz 0874 07:23 en el caso dejar pero es posible que después de matar a un ruiseñor sí que sufriera entonces ese gran bloqueo creativo

Voz 1326 07:29 sí parece ser que después del éxito abrumador de Matar un ruiseñor Harper Lee la íntima amiga de Truman Capote dejó no sólo de publicar sino también de escribir y se retiró a vivir a su buen

Voz 0874 07:39 no pueblos recónditos de ocho poco se sabe de ella todavía de esos años que pasó allí recluidos otro escritor que se nos puede venir a la memoria es es es Salinger no legendario autor de El guardián entre el centeno

Voz 1326 07:49 sí también es un ejemplo muy ilustre de la capacidad trastorna adora de un éxito descomunal el guardián entre el centeno fue todo un acontecimiento en mil novecientos cincuenta y uno y aunque en los años siguientes publico cuentos y relatos cortos de algunos excelentes no volvió a publicar ninguna otra novela también

Voz 0874 08:04 con Jaydy salen otro tipo raro que Luisa for ya llegó a formar una familia

Voz 1326 08:10 no no nunca se casó ni tuvo hijos ella decía que amaba demasiado su independencia hay el ir a su aire le encantaba viajar sola por ejemplo durante muchos años se volcó tanto en el cuidado de su madre que ella su madre y le dijo un día el día que yo muera podrás acabar las novelas

Voz 0874 08:26 igual alguien se le ocurre buscarlos manuscritos que dejó escrito sin tratar de publicarlos bueno no sería

Voz 1326 08:30 primera vez que sucede algo así que no se respeta la voluntad del autor aunque por otro lado en el caso de que entre los manuscritos que dejó se escondiera alguna joya pues sería estupendo publicar la total ya no se iba a enterar la historia de la literatura ganaría una obra maestra

Voz 0874 08:44 estoy seguro de que mucha gente o a mucha gente incluidos nosotros dos Luis les gustaría escuchar la voz de ente Luisa porque ya pero no es logrado encontrar para este reportaje ningún sonido ningún documento ninguna entrevista ninguna grabación

Voz 1326 08:56 si no habido manera de encontrar ninguna entrevista con ella en Radio Televisión muy poquitas en prensa escrita de algún modo el que no hayamos podido en contra ningún testimonio sonoro es como una buena metáfora de su propia personalidad tan enemiga de la exposición pública

Voz 0874 09:25 esta mañana en Radio Barcelona nos acompaña la escritora ensayista y profesora de Literatura Anna Caballé autora de biografías sobre Francisco Umbral Carmen Laforet cómo estás Ana buenos días

Voz 8 09:35 hola buenos días Javier encantada de estar con vosotros

Voz 0874 09:38 gracias tú puedes decir que existía no Luis apoyatura conociste

Voz 8 09:43 bueno no la conocí personalmente pero la llame por teléfono en una ocasión cuando yo estaba preparando la biografía del Laforet porque pues como habéis dicho hace un momento eran dos casos que podían ser bastante similares no yo entonces buscaba explicaciones al porqué del silencio durante unos años y se me ocurrió yo llamarla y la verdad es que tuvimos una conversación muy larga ella me invitó a tomar el té en Bellaterra etc pero nunca nunca lo hice ahora me sabe muy mal pero pero bueno las cosas son así y ahí me quedé

Voz 0874 10:18 qué explicación te dio cómo justificó su ausencia bueno

Voz 8 10:22 la conversación fue larga yo tomé algunas notas tampoco el recuerdo exactamente digamos los términos no integrales de la conversación pero recuerdo que me dijo que el ambiente de la época sí era muy machista que el de había empezado con mal pie la historia es que Ignacio Agustí uno de los el el jurado cuando premió la novela se sorprendió de que una muchacha tan joven veinticuatro veinticinco años hubiera escrito una novela ambientada en Inglaterra sobre digamos un problema médico que acaba de señalar pues tres personajes que quieren combatir una epidemia de difteria ya no todo les pareció al jurado un poco raro de manera que enviaron a Ignacio Agustí a la casa de forrar para averiguar si se trataba de un plagio ellos temían que fuera una una traducción de una novela inglés

Voz 0874 11:18 sea una novela Oscura de esas que no sí

Voz 8 11:20 mente entonces bueno Agustí fue allí precisamente para comprobar que la novela pues era original Luisa fue realidad le enseño los borradores etcétera Agustí quedó convencido pero de alguna manera que yo hacer realidad la condición no el hecho de que sí les confiaran no hubo originalidad y a partir de aquí ya la idea de que era una novela polémica la más polémica del Nadal todo aquello digamos que fue en contra de formalidad y los periodistas hay que decirlo todo pues digamos no diré que se divertían pero encontraban en un punto de de de morbo haciéndole preguntas poniéndola un poco contra las cuerdas no entonces hubo momento según dijo ella que le preguntaron si había leído El Quijote ya dijo que no muy lógico a los veinticuatro años no tenía que haberlo leído sinceramente bueno pues aquello suscitó una cierta

Voz 0874 12:22 la sorna Hay tanto de machismo es lo que estás contando es verdad estoy seguro de que si el autor hubiera sido un joven de veinticuatro veinticinco años no habría habido investiga el futuro claro

Voz 8 12:33 porque si no le hubieran preguntado si había leído El Quijote es decir no le hubieran hecho una examen de ingreso no entonces ella me dijo yo no no no no lo he necesitado a mí me pareció que tenía un punto de misántropo es decir que era una mujer que tenía su propio mundo que quedó agobiada por toda aquella situación y la desconfianza y tal dijo bueno yo sigo con su hermana tenían una una relación estrechísima yo creo que hacían como Un mundo autónomo suficiente autosuficiente y ella siguió escribiendo pasó vamos a decir de los demás

Voz 0874 13:10 pero fíjate que Harper Lee Jaydy salen Gehry comentamos antes tenían fama de ser un años antipáticos incluso ella era una persona de buen trato por lo que cuenta

Voz 8 13:19 sí sí sí no es que fuera huraño y hay gente que necesita más de los demás no y hay gente que en cambio pues se acostumbra a vivir en una especie como de burbuja que es suficiente y que puede digamos de dedicarse a cultivar su propio mundo sus padres tenían una fábrica de Illa tuyas y ella no tenía problemas económicos ganó mucho dinero con el Nadal dedicó como decíais hace un momento a viajar me dijo que era su pasión

Voz 1326 13:49 en qué medida te sirvió lo que descontó para tu biografía sobre Carmen Laforet

Voz 8 13:53 bueno ahí está el punto no que yo ya tuve suficiente con eso el ambiente machista de la época los recelos la desconfianza pero lo cierto es que hay diferencias entre la florete hizo realidad porque Laforet escribe una novela muy autobiográfica se eleva a preguntar a menudo sobre su red la acción la relación tan estrecha de Andrea con con con con con su amiga del alma AENA no una relación que roza vamos a decir o como diríamos lo sospechoso en aquella época no la la la homosexualidad a irle le coge pánico a escribir de su propia experiencia pero en aforo es una no es una escritora que si no escribe de sí misma de su experiencia no tiene inspiración vamos a decirlo así no

Voz 0874 14:44 es saber si se llegaron a conocer ya dos

Voz 8 14:46 no eso se lo pregunté y me dijo que no que le había interesado mucho que había leído nada pero que no se conocieron

Voz 0874 14:53 déjame que haga una llamada telefónica muy rápida porque nos acompaña también la periodista y editora del Grupo Planeta Ana Rosa Semprún que es directora de Espasa la editorial que publicó en fuego latente esa segunda novela de Luisa porque ya Ana Rosa cómo estás buenos días hola Javier buenos días Tube lógicamente se que viviste muy de cerca la publicación de fuego latente cuando cayó en sus manos qué pensaste

Voz 9 15:15 mira en la novela estaba contratada cuando yo llegué a Espasa hace doce años fue prácticamente uno de los primeros libros que salieron al poco tiempo de estalló es decir que yo no tuve no estuve en la contratación de la novela pero la ley y me quedé impresionada Javier porque era un novelón o sea una novela magnífica que tenía mucho del rojo y el negro que que vamos que contaba una etapa de la historia de Cataluña de manera sensacional pero que a mí eso era lo que menos me importaba en la historia ósea era el en la forma de contar son los personajes que creaba el ritmo que tenía osea era realmente una gran novela yo creo que tuvo poca fortuna para para la calidad enorme que tenía la novelas sabes o no sé yo creo que también el silencio tan prolongado de Luisa Zorrilla que las había convertido en un autora completamente desconocida pues perjudicó digamos la repercusión de la novela pero mucho

Voz 0874 16:18 gente sería la primera novela de una nueva autora de edad madura no

Voz 9 16:23 claro tan madura porque tenía casi ochenta años ochenta ya directamente

Voz 0874 16:28 eso y supongo que era imposible leer esa novela sin sin recordar constantemente esta pausa de cincuenta y pico años sin escribir estarías constantemente comparándolo a la anterior

Voz 9 16:38 claro sabes lo que ocurre es que bueno yo no la conocía tampoco Javier pero como me impresionó tanto la novela me pareció una novela de tal calidad me interesé por por ella por la actora no

Voz 10 16:50 sí efectivamente

Voz 9 16:53 lo que pasa es que yo tuve la impresión en aquel momento que había sufrido un poco ese síndrome que han tenido algunos autores como Rulfo por ejemplo no que después de una primera novela de mucho éxito les da vértigo publicar algo que no sea tan bueno y entonces al final eso les paraliza yo creo que que eso sumado a lo que estaba contando Abánades que no era una mujer que tuviera necesidad de necesidades económicas que debía tener un carácter muy particular que tenía unas una hermana gemela hay que debía tener un universo muy rico pues tampoco la impulsó a escribir no pero es un caso realmente curioso sí

Voz 1326 17:34 tú crees que se sintió de algún modo frustrada por la recepción un poco tibia de de la novela después de cincuenta y dos años pensando en publicar

Voz 9 17:43 pues eh en la verdad es que no lo sé porque tampoco tuvimos muchísimo contacto con ella no era una era una señora mayor había un agente por medio

Voz 10 17:54 oí Hinault o con un editor perdón porque lo dijimos y lo eh

Voz 9 17:59 era el editor catalán con quién máster en trato tuvimos hay no no no sé si pero entiendo que sí entiendo que que yo hubiera esperado más éxito teniendo en cuenta desde luego que la novela se lo merecía pero

Voz 0874 18:14 Ana Rosa yo supongo que tuvo olfato editorial te hace pensar que tiene que haber miles y miles de manuscritos de esta mujer que no han visto la luz no se inicia en algún contacto para ver si hay algo que se puede rescatar

Voz 9 18:26 bueno luego se publicaron en catalán e algunos me parece que tres novelas más lo que pasa es que a su vez como la la que habíamos publicado nosotros no había tenido mucho mucha repercusión pues tampoco seguimos publicando no con lo cual eh pero sí es como para para planteárselo desde luego de hecho nosotros no tenemos la novela ni siquiera en el catálogo desde hace ya bastante tiempo y las otras novelas no se tradujeron al castellano no enero pero vamos es un caso singular de una autora con un con mucha potencia narrativa y que sin embargo por circunstancias que tienen que ver con ella o con el mercado editorial ha quedado completamente perdida

Voz 1326 19:13 ya conocéis algún otro caso de escritoras más o menos silenciadas carrera tan tan extraña como la de Lluisa

Voz 9 19:20 no sinceramente yo una historia tan curiosa no no no recuerdo ninguna mujeres silenciadas si muchísimas nosotros hemos publicado un libro que se llama La sin sombrero sí que ha tenido mucho éxito y que cuenta la historia de muchas mujeres que efectivamente de la Generación del veintisiete que fueron sí sí dadas pues Posadas y eclipsadas es la palabra efectivamente no de hecho vamos a publicar ahora una sin sombrero dos porque son tantas que con un único volumen no da para contar todas las historias

Voz 8 19:54 Aurora estaba pensando en aunque sea un caso distinto pero el del free de Jenny Jelinek la la austriaca que gana el Premio Nobel se resiste ayudaría a recogerlo ella reconoce que tiene no sé si pánico escénico pero que no soporta la mirada pública sobre ella y de hecho Jelinek desde que ganó el Premio Nobel pues que no se bueno no no no yo desconozco la evolución ahora de la literatura en lengua alemana pero me parece que ha desaparecido bastante de el del mapa no es decir que a veces los premios tienen un efecto rebote muy perjudicial para los escritores pero eso también tiene que ver con la psicología propia no

Voz 9 20:37 claro yo creo no me no claro ha pasado tanto tiempo que la verdad lo tengo un poco sepultado en la memoria pero entiendo que ella no debía ser nada partidaria de promoción de entrevistas de todo el el digamos el bueno lo que exige el lanzamiento de un libro y el el esfuerzo personal que tiene que hacer el autor no

Voz 8 21:02 yo estoy de acuerdo con Ana e os yo no leí fuego latente el lo siento mucho y reconozco que tuvo muy poca digamos muy poca acogida pero me temo que a ella no le debía importar demasiado no era una mujer que estuviera pendiente del reconocimiento público yo tengo está eso es absolutamente claro

Voz 0874 21:26 que además su fallecimiento hay que decir que ha pasado muy desapercibidos los medios de comunicación que sirva esto para poner este recordatorio en la mente de los oyentes hay dos novelas que pueden ser revisadas ahora mismo no la primera que fue Premio Nadal siempre en capilla y la segunda de la misma autora pero publicada cincuenta y dos años después que es fuego latente Anna Caballé es profesora y escritora Ana Rosa Semprún es periodista editora a las dos os agradezco mucho que testimonios sobre una de las mujeres más insólitas de la literatura española un beso un abrazo hasta luego ese afrojazz que ha muerto a los noventa y un años en Bellaterra la misma casa por cierto en la que se refugió desde muy joven asustadas de ese propio éxito de Peña Nadal Luis Alegre hasta luego

Voz 1326 22:08 un abrazo Javier

