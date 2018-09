10 años de crisis vistos por el cine

Voz 1 00:00 no lo buenos días soy Fidel hoy es lunes quince de septiembre de dos mil ocho este va a ser uno de esos días que recordarán durante muchos años

Voz 2 00:08 así es diez años después los últimos recordando la caída del gigante financiero Lehman Brothers fue el pistoletazo de salida para una de las crisis económicas más terribles de la historia dicen los que saben de ello que había signos evidentes de que ocurriría pero muy pocos supieron verlo

Voz 3 00:24 todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura para derrumbar Laffage

Voz 2 00:29 no de supervisión la complicidad de las agencias de calificación y la permisividad de los gobiernos que dejaron que bancos y entidades financieras especularon con hipotecas de alto riesgo hoy productos económicos sin garantías hizo que se gestarse la tormenta perfecta y un día estalló bonos hipotecarios

Voz 4 00:47 a renglón eran creíbles rentables para los grandes bancos ganaron esté este millones con el dos por ciento que cobraban por cada uno de esos bonos Bill empezaron a quedarse sin hipotecas que incluida al fin y al cabo hay un número limitado de casas y de personas con un empleo para poder comprarlas no

Voz 2 01:06 los bancos tuvieron que llenar esos bonos con hipotecas de alta y así la economía se fue al garete el señor el dos asegura que los próximos meses la Bolsa americana caerá alrededor de un veinticinco por ciento las empresas entraron en recesión llegaron los despidos tres mil despidos en los astilleros según dicen aquí serán otros doscientos pronto la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos se extendió al resto del mundo occidental

Voz 5 01:30 el embargo está en los ordenadores de todos los bancos nadie que pagará ahora ningún crédito falta

Voz 2 01:35 crédito embargos aumento vertiginoso del desempleo los países de la zona euro hoy especialmente los llamados periféricos como España Portugal Italia o Grecia la crisis de la deuda se sumó a la crisis financiera llegada de América bancos colapsaron los Estados tuvieron que salir al rescate de aquellos que antes se repartían con alegría la tarta de los beneficios no somos responsables Agora trabajamos para los accionistas mientras se sucedían millones de dramas personal oído que os han vuelto a la

Voz 6 02:06 como porque es decir sí

Voz 2 02:09 ya ves

Voz 7 02:12 poco a poco el cine fue ajustando

Voz 2 02:14 das con los codiciosos banqueros y hombres de negocios sin escrúpulos que habían provocado la crisis Se trataba de aportar algo de luz en un tema que siempre resulta farragoso

Voz 8 02:23 valores con garantía hipotecaria de préstamos prime a Amos Jesús muy confuso no no les aburre lo piensan que son dos bueno eso es lo que pretenden a Wall Street le encanta usar esos términos para que creamos que sólo ellos pueden hacer lo que hacen

Voz 2 02:37 el primero en abrir fuego desde la ficción fue Oliver Stone con la secuela de Wall Street estrenada en dos mil diez mítico Gordon Gekko de los ochenta Michael Douglas regresaba para aleccionar al cachorro salía al buf en las nuevas oportunidades de especulación

Voz 9 02:52 escucha se puede ganar una fortuna cientos de millones de dólares y se apuesta contra esta pujar

Voz 2 02:58 ojalá tuviera un millón en la película Martin Coll nos situaban en las veinticuatro horas previas a la caída de Lehman Brothers con una empresa a punto de deshacerse de sus bonos basura que se inspiraba bastante en el rescate del grupo Goldman Sachs

Voz 10 03:10 sí es sus activos disminuye en sólo un veinticinco por ciento y siguen en nuestros libros la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de esta compañía

Voz 11 03:21 que los aconsejan venderlo todo

Voz 2 03:24 fraude protagonizada por Richard Gere hacía un retrato de uno de esos señores del dinero que provocaron la crisis

Voz 12 03:30 de hecho cambios en la sociedad canjes de crédito de hecho de todo si se va contra los estatutos pero estaba acumulando mucho dinero era una licencia para imprimir pasta para todos nosotros para todos era

Voz 2 03:43 la gran apuesta que protagonizaron Christian Bale Ryan Gosling Brad Pitt contaba la historia de unos tipos que supieron intuir un par de años antes la crisis inmobiliaria de Estados Unidos hicieron ricos apostando contra el sistema

Voz 13 03:55 las tasas de impago han subido del uno al cuatro por ciento colegas Easyjet gana el ocho llegarán muchas de estas triple B también van a ir a cero y eso es una oportunidad Rosell que nos ofrece en corto ese montón de bonos con un CDS una protección frente al impago es un seguro sobre el bono insiste según de pueden sacar un rendimiento de diez o incluso de veinte a uno ya se está empezando a desplomarse también estaba él

Voz 2 04:18 tema del desempleo con que se veía venir

Voz 14 04:21 los mejores noticias el hecho es que usted y yo estamos aquí porque ésta va a ser su última semana como empleada de esta empresa

Voz 2 04:29 en Up in the air George Clooney interpretaba a un agente externo contratado por las empresas para despedir a sus empleados en The Company Men protagonizada por Ben Affleck y Tommy Lee Jones nos contaban que el paro no sólo afectaba a las clases más bajas

Voz 9 04:44 bien a los ejecutivos una indemnización Checa tres Nos ejecutará la hipoteca no tenemos dinero para la entrada de otra casa de estas dos modos una tendremos acceso a otra casa sala con mi sueldo hacía más vivir cantos el género

Voz 2 04:57 documental también intentó buscar explicaciones con películas como Inside job ganadora de un Oscar en dos mil once o Capitalismo una historia de amor dirigida por Michael Moore

Voz 15 05:06 no podemos actuar como si fuéramos tipa ampliará tras desahuciar a los ocupantes sus muebles a la basura que sepamos que es están poniendo firmes yo no soy carpintero no soy eso es la gente pagara su estatura Swayze a la gente paga sus facturas la una

Voz 2 05:28 el documental Griego de burocracia también corrió como la pólvora por Internet y otras películas europeas como la francesa el capital de Costa Gavras o la belga Dos días una noche mostraban las consecuencias de la crisis en esta última dirigida por los hermanos Dardenne Marion Cotillard era una trabajadora a la que sus jefes proponían no despedirla si convencía a sus compañeros de que renunciase en a su paga extra

Voz 16 05:51 quería que si con que conserven estos cosas yo creo que se llegue a elegir

Voz 17 06:02 no no no

Voz 0229 06:06 en España las películas sobre la crisis se han centrado sobre todo en las consecuencias que esta ha tenido en las vidas de la gente cuanto más se lleva sin pagar el alquiler

Voz 9 06:18 en el paro Milla no tiene prestación

Voz 4 06:24 nació en que vives

Voz 18 06:28 no necesitas a alguien que no sepa el inca

Voz 9 06:32 en pecho y

Voz 0229 06:33 comida Natalia de Molina interpretaba a una madre soltera sin recursos y es que en España además de la crisis financiera y la de la deuda se sumó además el estallido de la burbuja inmobiliaria

Voz 19 06:43 diez metros cuadrados de Wiese a las afueras pero que no está anejos que hemos tardado diez minutos ocho tarde yo el otro día eh que está muy bien de precio porque fíjate que Salou con su tarima flotante es su pladur

Voz 0229 06:55 durante años las hipotecas con bajo interés los créditos que los bancos te metían por los ojos

Voz 2 07:00 animaron a la gente a comprar casas y cuando estalló la burbuja muchos se quedaron con el culo al aire como veíamos en la película cinco metros cuadrados frío que lo que hay que hacer es hablar de un jefe de obra

Voz 19 07:11 se ha ido pues no hay nadie vamos a ver muchos dijo que Nacho el de la promotora amigo suyo para que me lo se llama Maribel llegaron entonces

Voz 0229 07:20 es los embargos y los desahucios de los bancos sepa que sin espada nos vemos obligados a quedarnos con piso su que es que usted su hija viven allí

Voz 20 07:30 si pierde del piso y se quedan en la calle y lo pueden garantizar vivienda y alimentación para su hija servicios sociales podría tomar cartas en el asunto

Voz 0229 07:38 Mar Cortés en cerca de tu casa nos contaba la desgraciadamente muy común historia de una familia que aún habiendo perdido el piso tenían que seguir pagando al banco su deuda

Voz 19 07:48 yo soy el primero el queso de mayo pero es que el piso ha perdido valor pero cuantos diremos tarea

Voz 0229 07:54 diecisiete mil quinientos veintitrés euros otras películas como murieron por encima de sus posibilidades de Isaki Lacuesta Hermosa juventud de Jaime Rosales o hablar de Joaquín Oristrell nos ofrecían diferentes retratos de la España de la crisis

Voz 21 08:07 batir otra peluquería llevar trabajo a mogollón de gente del de los tuyos porque lo de los recintos funciona si tiene mercado claro qué cojones va a haber una peluquería si está todo el rato hablan de piel de mi equipo han hecho mi trabajo tiene todas las sin Ekin cojones prospere en este país cree puestos de trabajo que tanta falta hacen que estéis Torrado que no te importa menos ahora cuando es tu dinero quiero que pienses en la cantidad de gente de tu raza quiso Águeda en la puta calle por tu culpa

Voz 0229 08:30 la comedia perdiendo norte abordaba la situación de los jóvenes que tienen que emigrar para encontrar un trabajo

Voz 9 08:36 buscas pinches que más que nosotros somos tu sombras para para para para que esto es un restaurante que pinta bien científico y un economista e puesta

Voz 22 08:43 al bajar hubo más de lo que hacen en España eh claro hombre por algo hay que empezar mira yo antes de entrar en estudió arquitectura limpia escaleras y cama

Voz 9 08:51 me parece muy respetable si ese es el antes expectativas pero yo no he venido Alemania hacer el trabajo de los alemanes no quieren hacer

Voz 15 08:56 la ecuatoriana que limpiaba en tu casa lo hacía porque ese era el sueño toda su vida desde pequeñita no te jode

Voz 2 09:05 durante estos diez años hemos visto la crisis en los periódicos la radio o la televisión como explicamos también en el cine pero lo que es peor también la hemos visto en nuestras vidas las de nuestros amigos o familiares

Voz 23 09:16 he intentado encontrar trabajo he salido todos los días y lo he recibido una oferta les he ido a ver a toda la gente que conozco y a otros que no conozco y procaz cada puesto el que sea hay miles de nuevos financiado sin sin hipotecas hijos trabajan un montón de horas por nada tengo treinta y siete años parado fracasado que no puede mantener es familia

Voz 2 09:40 por qué han sido las clases media y trabajadora las que más la han pagado subida de impuestos recortes sociales y una nueva filosofía del mundo laboral que ha acabado imponiéndose

Voz 9 09:50 en mis derechos que tienes derecho a cabrear te eso sí

Voz 2 09:53 abajo ha pasado de ser un derecho a convertirse en un lujo el miedo al desempleo ha fulminado en poco tiempo las conquistas sociales que los trabajadores tardaron más de un siglo logra como no

Voz 9 10:03 eran los mismos clientes con la mitad del personal dijo dos semanas al mes Kelly digo a mis hijas que hoy es afortunada de tener trabajo Serra

Voz 2 10:11 Ara atado el despido que aseguró que todos estos

Voz 9 10:13 pívot resistirán cualquier escrutinio legal qué me dices de destruir

Voz 19 10:17 genio ético vamos ninguna ley retrasado la edad de jubilación bien sin jubilarse

Voz 0229 10:24 paro y la precariedad laboral siguen estando a la orden del día

Voz 6 10:27 ya

Voz 24 10:27 trabajó en la compañía Telefónica diecinueve años y lo despacharon diez meses antes de tener el seguro médico volvieron a contratar cuatro meses por la mitad de su antiguo sueldo

Voz 25 10:39 especialmente sangrante resulta el paro juvenil la joven me lo ha intentado hoy es buscado por todas partes pero lo mío no hay nada de momento

Voz 9 10:48 porque lo pides trabajo en una hamburguesería seguro que te

Voz 25 10:51 tratan la nota más alta de mí pero eso no hace falta que lo pongas en tu currículum de los mayores de cuarenta y cinco años

Voz 9 10:58 tendré que cada vez tengo menos posibilidades hay que aceptarlo que me ofrezca

Voz 2 11:03 todas estas tragedias personales chocan salvajemente con los bonos jubilaciones e indemnizaciones millonarias que se llevan algunos ejecutivos y banqueros

Voz 9 11:12 el lunes veintidós billones el año pasado y esas personas han perdido sus casas a su matrimonios el respeto de sus hijos hicimos lo que el mercado no se exigía para sobrevivir

Voz 2 11:20 la brecha salarial se abierto como nunca antes en la historia diez años después vemos que aquellos que más se lamentaban por sus empresas son ahora más ricos que cuando comenzó la cría

Voz 9 11:30 esto me deja sin nada que encontraron salir adelante seguro que tienes un montón de cosas en paraísos fiscales

Voz 2 11:38 la elección final está clara las crisis del capitalismo vuelven siempre y los que las pagan son tan bien siempre los mismos ya lo decía Jeremy Irons el margen con en el mundo

Voz 26 11:48 siempre ha habido siempre habrá el mismo porcentaje que ganadores y perdedores ricos felices y pobres desgraciados peces gordos perros hambrientos se que hoy en día nosotros seamos más que nunca pero

Voz 11 12:00 los porcentajes son exactamente iguales