El primer bipolar de la Historia fue Jesucristo

Voz 3 00:00 sí vamos

Voz 4 00:16 eh

Voz 5 00:18 en no

Voz 3 00:24 ah

Voz 2 00:36 eh

Voz 5 00:45 sé qué eh

Voz 1 01:23 ahí

Voz 2 01:48 cómo estás pues mira

Voz 7 01:51 llorando porque es que esta sintonía que ponéis me hace llorar si quieres la cambio que además cada vez que escucho más me gusta es que es muy buena maravillosa lucirse llama grupo maravillosa has tenido un verano tranquilo en tú Asturias si esto es los hechos cuentas desde estar completamente solo y bajar solamente a tu carnicería exacto estuve el mes de julio

Voz 8 02:14 eso trabajando mucho llevaban una vida de monje costando me a las nueve de la noche bueno anoche no porque era el vantado despertando me

Voz 2 02:26 es que estaba yo creo que es ritmo vida normal monjes

Voz 8 02:30 cistercienses aquí viene la sea cuestan a las nueve y se adelanta a las cuatro de la madrugada y esto es lo normal esto no y entonces claro a las cuatro además te tomas un té trabajas de manera que trabajas por ejemplo hasta siete de las ocho te vas a caminar si te vas a la marea baja fantástico flojito

Voz 7 02:52 sabes que nadie te va a llamar ahí entran no

Voz 8 02:54 algo que no va a ocurrir nada y entonces se está es lo que vas a hacer la compra vuelves la prensa escribe su artículo tienes que escribir el mes como en fin

Voz 2 03:08 esto es muy importante comer bien y con buen vino por qué no importa que tu las un poco más es conveniente porque tú ya llevas una jornada de trabajo ya lleva a un mundo un mundo una una distancia tremenda y además estudias tiene una venta

Voz 8 03:28 enorme respecto casi a arresto

Voz 2 03:32 a a españoles exceptuando la cornisa cantábrica

Voz 8 03:35 y es que la la digestión no no te dura siete horas porque como no hace ese calor horroroso

Voz 2 03:42 que ya no que está nueve anoche no puedes salir no

Voz 7 03:45 lo comes paellas que te tumban no no pero

Voz 2 03:48 aunque como una fabada

Voz 8 03:49 eh tú te sientas a ver el telediario das una cabezada cunetas a diario ir

Voz 2 03:56 a las cuatro los listado unas costumbres que me parece

Voz 8 03:59 bueno cuatro de la tarde ya está listo para otro pone el teatro otra vez a trabajar o a ver yo puedo estar de me gusta más me cuentas como el de pijama casi ya no porque todavía te queda un largo paseo ah vale vale vale eso qué es

Voz 2 04:18 que eso es un buenos paseos que son muy creativos eso forma parte de estas la vida deberíamos llevar todos no sea trabajar mucho leer mucho que si impostado te porque a Tura es un combustible para la vida hay para escritura

Voz 7 04:34 pero de esto que he dicho es muy cierto no madrugar te da la sensación de ir por delante de los

Voz 2 04:38 cuando ves a mí me pasa cuando vuelvo a caminar yo empiezo a trabajar muy temprano no pocos entorno a las ocho y ocho y media salvo camino un día ya no me compré periódico cuando que además bueno es como si te hubieras dado un chute de coca porque caminante produce bueno no se debe a dos médicos no descartaron a todo el mundo que que está empezando digamos dices joder llevo una vida de ventaja te da en fin es una cosa un poco quizá vanidosa no pero es verdad

Voz 7 05:20 da mucho ánimo e en muchos se preguntan si vamos a seguir hablando de nuestras tonterías durante mucho tiempo habitualmente aquí en realidad Ésta es una sección atípica tú estás viendo a este programa a hablarnos de historias muy bien trabajadas de hecho ahora mismo acabamos de acordar cuál va a ser tu próxima infiltración habría que decir algo que la temporada pasada te infiltradas en sitios iba a seguir haciéndolo pero digo que es una sección atípica porque es una sección para presentar para que de alguna manera tú enseñas un poco lo que significa la radio a otro escritor que incorpora a este programa a partir de de hoy durante toda la temporada el mes alguien con el que tú has viajado hace poco a a Méjico a una feria del libro es Manuel Vilas que tanto las pueblos días compartiendo mesa con Juanjo Millás

Voz 2 06:08 eso no no bueno para mismo no que esté los dos

Voz 7 06:11 en sido a Méjico con él el otro día me contabas

Voz 9 06:14 he estado en México que se se Juan

Voz 7 06:16 jo Superstar más es una estrella

Voz 9 06:18 es increíble yo estuve en la charla que dio en Querétaro que estaba vetada de gente y la gente se moría de risa además yo hizo fue una intervención brillantísima pero usaba unas claves de humor que que yo en momento pensé son son tal vez muy españolas pensaba yo pero

Voz 2 06:39 cuando Enrique

Voz 9 06:42 bueno se reían dije no son universales está clarísimo no digamos los arquetipos de humor que uno tiene puede a veces uno puede pensar que sólo se van a reír los pues lo de tus conciudadanos obtuso tus compatriotas no pero me di cuenta de una cosa de que de que el humor por lo menos el de Juanjo era su tanto universal la gente se moría de risa y bueno yo tenía lado mexicanos que estaban que es que se caían de programas pero pero pero pero bueno es que hizo una hizo una teoría del del delirante que además yo es que voy a copiar porque por me viene muy bien porque es dice una teoría una relación entre literatura de delirio vaciar sus bueno aparte era profundamente poética usar era humorística pero todavía poética y mucha gente además entendió la las dos cosas no que había una explicación interesantísima de la vida una explicación que era interesante de la vida porque permitía reírse de la vida no y eso era lo que la gente agradecía pero sí es verdad

Voz 7 07:44 qué dijo ante un público me imagino profundamente católico como suele ser el mexicano que Jesucristo es bipolar efectivamente dijo que es Jesús

Voz 2 07:51 es que fue el primer bipolar de la historia no fue así no es el gran bipolar no sabemos es el primero bueno digamos a I más famoso pero otro sabes esto es que esto es una historia muy interesante esto viene de que un día está mira yo comiendo en Bogotá con un escritor colombiano muy conocido en Miami Unió yo estaba preparando esto hace tiempo un programa para Canal Plus Software bipolares y entonces preguntando qué hacíamos cada uno me dijo que estás digo pues mira estoy en esto me dijo A pues esto mi madre y polar y entonces su madre era una bipolar que estaba estaba porque tomaba estas medicinas a base de litio generalmente que te estabilizan pero ocurre a veces que es cuando están que ultima qué qué dice la ciencia a veces tienen nostalgias de la cara en las euforias bipolares hundió eso no oí entonces a veces dejan la medicación bueno ésa era casi por lo menos de la madre de éste a ni Unió no hijo ya dejar la medicación hemos tenido que internada cada tanto déjame medicación ETA dice bueno hemos internado yo he ido ayer a hospital echa una bronca mamá no puede ser esto cada vez que a medicación nos Price a toda la familia de cabeza buen en el hecho una bronca de Ankara y entonces yo me miro Le dijo lo dijo tú me pediría a Superman que se resignar a ser en gilipollas de que en toda la vida es claro yo ni Patti difuso de o bien expresado que estaba esa nostalgia de de la euforia porque además Clark Kent Superman pero las bajadas solamente es un gilipollas ya no sufre esos que declaró que de de periodista este no pero es los superhéroes de Marvel por ejemplo vez no tormenta todo eso los que son que son bipolares evidentemente esto en las bajadas sufre como perros estos yo no hay vueltas a esto se pero que estos son nuevos a Estonia es que os damos a nuestros hijos a a nuestros nietos sean modelos que eso pero siguiendo pensaba esto pensé hostias en mayor bipolar de la historia es Jesucristo pues claro Jesucristo en las subidas es capaz de resucitar a un muerto no te lo pierdas no de convertir los panes y peces la piedra llegué

Voz 8 10:37 son las bajadas pide que me crucifican

Voz 2 10:39 como pan azote días tú es muy dominador sea que no quiere decir que uno de los modelos más importante de la historia de nuestra cultura sea bipolar

Voz 7 10:49 cuando se te explican en la Cope próxima entrevista que eso eso fue lo que dijo exactamente eso oye de todas maneras el público mexicano aparte de reducir incluso con algo que seguramente es más sensible que es esto no es muy es muy distinto al público español una feria literaria tienen una receptiva

Voz 9 11:11 da mayor es conmovedor ver cómo integran la cultura en sus vidas de una manera muchísimo más natural que en España lo que a mí me parece increíble es que tú en cualquier acto acaba de hablar dan el el turno al público y hay veinte manos levantadas inmediatamente para preguntarte derecho en el en el acto de Juanjo tuvieron que terminar porque bueno había seguía gente queriendo preguntar pero ya ya sabía sea preguntó muchísima gente y lo hacen de una manera muy natural no ven la cultura como algo sofisticado que requiera que no no sé que uno esté muy cool para hacer una pregunta no preguntan como si estuviesen en una con absoluta naturalidad y tranquilidad sin sin miedo a hacer el ridículo una pregunta lo que quieren y para un escritor es fabuloso porque un escrito lo que quiere es que que nada es que hablaba porque la gente le pregunté

Voz 7 12:06 si a eso a que se debe Juanjo nuestro sentido Reed

Voz 2 12:11 que yo siempre he comentado claro yo llevo yendo a América muchos años prácticamente desde mis primeros libros y a mí siempre me llamó la atención que son sociedades que están en crisis no brutales de en fin y que sin embargo tiene hay una situación cultura a veces a mí me he pasado a lo mejor es un poco exagerado pero yo creo que se mano que a veces cuando vuelves de mercado sea to the en Latinoamérica siempre se vuelve con un chute de energía qué tan que Europa te parece un cadáver pero esto claro que allí están en crisis pero siempre están pensando en una nueva revista literaria en nuevos usted la excitación cultural a ver si hacemos rutas revista reportajes esto es claro ahí hay una energía no voy a decir con tópicos una energía telúrica verdad

Voz 9 13:04 sí eso yo lo comparto yo vine siempre que vengo de Latinoamérica vengo con un chute tremendo no porque la actitud cultural es verdad si son países que arrastran unas crisis económicas devastadoras y es son países donde ves la pobreza constantemente las diferencias diferencias sociales

Voz 10 13:22 bueno en fin es miseria no sin embargo hay un una vida

Voz 9 13:28 nación cultural y una pasión por la cultura increíbles no claro tú ves los países occidentales que donde bueno pues son unes el parque temático del mundo donde mejor se vive en el mundo y sin embargo tienen una relación con con la cultura y probablemente también con la vida muy fría y muy gris

Voz 2 13:47 no América tiene otra cosa que yo me explicaba Manuel el último día que que fantástico no porque claro tú nosotras podemos estado último estación Querétaro que es una ciudad comunión de arriba abajo a gente cuando va a la Feria de Guadalajara se va es una visita obligada a un barrio que se llama que pues hay restaurante y es un barrio colonial bueno pues Guadalajara son doscientos que para que él es una ciudad colonial cada tres esquinas te encuentras una es una iglesia barroca o una iglesia incluso en siglo XVI tenía todas las casas además perfecta bueno y entonces yo me lo me lo que nos pasa es que nosotros vemos que los conquistadores reprodujeron España con línea con tiranías el cartabón allí osea es España sea tutelas podría estar en cualquier barrio de Extremadura de una ciudad de Extremadura no pero pero claro diseño mental era español pero las manos no eran es que lo hicieron no eran españolas entonces tú ves allí España un España que te causa extrañeza por algo que no sabes porque yo decía que lo explica muy bien Floyd en un sentimiento en un libro ese llaman los siniestro que que lo siniestro es esa sensación que tienes por ejemplo cuando tú te has sido allá hace años de la casa de tus padres y un día vuelves cohabitación que han dejado como cuando te fuiste y entonces tienes un sentimiento que es simultáneamente ajeno porque tú ya no es aquel chico que estaba allí y familiar y familiar porque no bueno esa mezcla de imagino y luego familiar es esto eso qué pasa que te extraña digo que es tuyo entonces España se ve de osea tú de repente repente ahí ves España Talking te vas a Cáceres y no ves España pero allí te estás paseando por Queretaro y entonces pero hubiese España desde la extrañeza y por lo tanto la entiendes porque las cosas entienden cuando nos extrañan bueno entiendes adquiere significado las cosas adquieren significado cuando te extrañan cuando te desfalco de ella

Voz 7 15:59 exactamente son de este sentimiento es Fanta

Voz 2 16:01 castigo verdad nos pasó Juanjo me lo explico cuando estábamos en un caserón que parecía una casa extremeña del siglo XVII

Voz 9 16:11 el dieciocho por ahí no era donde

Voz 2 16:14 el iba a dar la la charla teníamos la sensación de estar en Extremadura pero lo que él dice un Extremadura que no resultaba extraño en que dice que hay aquí es como un poco de anormalidad osea respecto pero también te resultaba absolutamente a atrayente no claro pero se te lleva a Pérez gente porque eso porque es una mezcla de hijo extraño que te que te conmueve y de repente adquiere significado no es como es como va es que hacían los artistas de pop a sacar una cosa de su contexto de repente adquiere significado no

Voz 9 16:50 la hay algo paradisíaco allí no porque yo creo que los conquistadores debieron sentirse no sé pues yo tuve esa sensación que en Querétaro eh no no tendido en otros lugares en Querétaro tuve una sensación paradisíaca no

Voz 2 17:02 es que era un paraíso Queretaro es una ciudad donde no hay violencia ninguna con un nivel de vida altísimo practicamente el no

Voz 7 17:11 no no por Ciudad de México se enterase que tenemos aquí a dos escritores hola muy particular pero en realidad yo había invitado a Manuel por una razón Manuel empieza a colaborar con este programa has hecho ratio alguna vez Manuel entonces yo yo quería que tu bautismo fueran poco con Juanjo para que él de alguna manera el se enamoró de la radio también

Voz 9 17:32 me estaba utilizando constantemente

Voz 7 17:35 él yo creo que se enamoró de la radio cuando empezó a hacerla y seguramente su primera aproximación a la radio estaba llena de desconfianza no estoy seguro de esto lo primero vamos a viajar momento en el tiempo diez de octubre dos mil tres la primera sección que hiciste en en esta emisora Juanjo se llamaba La Ventana de Millás con Gemma ese día estabas Un poco de aterrada así que la primera lección que puede sacar Manuel es que a la radio se viene torcido se origine tenga tenga es la voz que tenga un pequeño fragmento de aquello

Voz 11 18:07 usted a mí no me dolía un desatascador es un desatascador no sustantivo de toda la vida un desatascador hace un desatascador yo ahora no va a venir usted con su palabrería de literato a cambiar las cosas no acuerdo

Voz 2 18:20 les aseguro que no pretendo cambiar nada esto ha sido siempre así un objeto es usted señor gracias farsa

Voz 11 18:27 muy vivos señor Millás usted señorita Nierga también pero no me van a engañar con tanta sutileza dio buenas tardes

Voz 2 18:33 adiós bueno enfadado empezamos bien se entonces tú sabías

Voz 7 18:38 que ese oyente era Juan Carlos Ortega porque

Voz 2 18:41 esto era el de falso mano no Esther fue estoy genial que luego fracasó con muchos proyectos quiero decir que no que era la idea de hacer una gramática alternativa la radio y entonces yo explicaba o que era un sustantivo y entonces lo explicaba de un modo alternativo y entonces Juan Carlos Ortega hacía de oyente que llama decía no estoy de acuerdo entonces un sustantivo adjetivo dio fue una sección que luego pues no no funcionó para que vamos a mentir no iba a subir tu duró un trimestre pero a mí me gustaba sobre todo me gustaba idea porque estoy estoy déjame ronda desde hace años no ideas describe una gramática alternativa porque yo no pude entender cómo es posible que la lengua sea una asignatura son las que más fracasan los chicos jóvenes unas chicas cuando están divertida osea yo me acuerdo cuando es enseñar hacer análisis sintético a mis hijos yo han entendido cuando me entiendes es fantástico porque es sintomático es como montar y desmontar la realidad no

Voz 9 19:52 cajas o sea que ese no será con poco con poca no forma lúdica nuevo con poco interés cosa muy muy técnica muy gris

Voz 2 20:03 por eso yo a la me ronda por la cabeza la idea de una gramática alternativa era mucho éxito claro

Voz 7 20:10 en vez de hablar de letras se hablemos un momento de radio Juanjo tú explica le a Manuel cuál es tu visión de lo que es

Voz 2 20:16 yo soy impone tú de tu llegara la rabia también bueno es que yo no yo no tengo digo yo me sucedió algo y es que un día me llamó da el himen citó a comer con Juan Cruz comimos creo recordar Juan Cruz

Voz 7 20:37 ACS no

Voz 2 20:39 dijo oye podía hacer algo la radio nieta yo me quedé asombrado pésimo porque bueno con esta adicción que yo tengo pues es imposible hacer radio no pero como yo soy muy curioso cualquier cosa que me nuevas y entonces ya organizó una comida con Yerma niega Gemma Nierga y Anna Puigboltas un beso porque con Anna Puigboltas ido con la guionista con la que yo he trabajado todos estos años no en el programa desde cubismo juntos yo les decía Gemma estáis locos no porque decía yo creo que para consolar me decía no te preocupes porque esto en las voces perfectas es una cosa muy antigua en la radio dice ahora las voces anormal es ETA porque así en público enseguida te distingue bueno empecé pero yo pensaba No que era un experimento como mucho de un trimestre imprudencia diciembre experimento de trimestres se convirtió en quince años yo creo por lo menos no pero que bueno me encanta esto de venir a la radio a mí me encanta pero yo creo que por qué qué porque no tengo sentimiento de que a otro lado están dos millones de personas escuchándonos no porque si lo pensara

Voz 7 21:57 te acuerdas de te digo que te desvanecen seguro

Voz 2 22:00 hay una escena en una serie que hacían sobre Ramón y Cajal que en un momento determinado en Le dice el secretaria vaya de un lado todo el despacho entonces ella al ser consciente de que están dando tropieza no ya no hay dice esto dice esto es un movimiento inconsciente en cuando lo haces consciente a cagas no entonces esto pasa en la red yo creo que si te haces consciente de no la responsabilidad que implica esto porque la responsabilidad quedara director sabes sale mal decía yo decía oye esto esto es responsabilidad yo hago siempre

Voz 7 22:43 ejercicio que es pensar que le habla a una sola persona entonces te imaginas a esa persona que por alguna razón yo siempre pienso que es una mujer Viti visualiza esa persona porque es verdad que si visualiza a una masa entera te te tienes que desmayarse porque te das cuenta de que estás hablando desde un púlpito o un consejo más Enmanuel en la radio que controlar muy bien determinadas cosas una por encima de todas porque es es muy fácil sobre todo cuando te lo pasas bien que es la risa

Voz 9 23:06 sí

Voz 7 23:07 Juanjo no se acordará de esto pero escucha lo que pasó

Voz 12 23:10 bueno vamos no puedo ir a hacer pis a derivar iba a salir un momento era qué canción

Voz 13 23:32 se estaba riendo ahí es que sí me acuerdo perfectamente esta porque me pusieron una canción de pera ha dado niños eso no era muy buena de la risa tras ver qué vergüenza que comenzar

Voz 7 23:50 en fin bando al con qué ánimo te enfrentas a esta nueva labor nada no deja de ser un folio en blanco eh la radio

Voz 9 23:56 sí con con lo mismo que ha dicho Juanjo con curiosidad es un una cosa que no he hecho nunca y me apetece me produce muchísima no se curiosidad Hay tengo ilusión por por hacer cosas así que yo feliz e ir en última instancia la radio es la palabra la palabra dicha no es quizá la palabra escrita pero es la palabra y con palabras Juanjo y yo hemos construido nuestra vida no vivimos

Voz 2 24:23 las palabras yo creo que va a dar muy buen resultado porque es muy buen comunicador un buen contador de historias es muy buen comunicado maneja muy bien la ironía por ejemplo es muy irónico por ejemplo en Querétaro móvil con Jorge Volpi que fíjate dos los dos culturas muy diferentes en un acto público abogando de las figuras parentales que Jorge Volpi tienen una novela también acerca de su padre está ahí y bueno fue un partido tenso jugarme y entonces se comunica muy bien porque es un comunicador momento además no es no es un comunicador agobiante no hubo a Radio tiene esto que es maravilloso que una cosa que en la radio es muy buena en la televisión resultaría fatal porque es que

Voz 7 25:09 claro ahí a las imágenes más ponen el oyente no esto es fantástico pues bienvenido al programa Manuel Vilas de Nuevo Mester recordar que nos enamoramos de tu libro ministra presentarlo también con Juanjo Juanjo eh

Voz 10 25:24 no vamos a pasar bien seguro es un aterrizaje tranquilo hay

Voz 7 25:28 te has y luego te daremos cariño muchísimas gracias y a Juanjo Millás tú yo ya tenemos apalabrado lo que vas a hacer entre próxima sección así que adelante con ello y yo creo que va a sorprender mucho a la gente que lo escuches

Voz 14 25:41 a mí ya no me tratan con cariño lo llevar de serie el cariño me ha

Voz 1 25:49 cómo

Voz 7 25:52 no