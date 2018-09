Saltad, saltad, malditos

Voz 0624 00:00 un fin de semana de este mismo mes hace setenta años

Voz 0624 00:04 un estruendo ensordecedor atravesó Inglaterra los caballos y ganado huyeron por los en algunos pueblos y ciudades el tráfico rodado sufrió embotellamientos y quedó interrumpido los pasajeros de los trenes se pillaba han junto a las ventanillas en todas partes millares de personas contemplaban atónita sin abiertas los londinenses levantaban la vista paralizados por el estruendo mientras formación transformación de aviones pasaban sobre sus cabezas a bajar altura cuatro mil setecientos aviones ocupaban una franja de ciento cincuenta kilómetros de largo y quince de ancho la fuerza Aerotransportada más poderosa de la historia volaba sobre ellos en el norte de Londres una banda del Ejercito de Salvación paró vencida por el ruido el tambor quedó solo marcando un redoble que equivalía a tres puntos en la raya la V de victoria el alfabeto

Voz 0347 01:11 hola Javier desde uno de los aviones de la mayor operación de los aliados en la Segunda Guerra Mundial no es un avión cualquiera porque es uno de los que lleva al cuerpo de élite más popular de este desastre los paracaidistas se convertirán a partir de ahora en los soldados especiales de todos los ejércitos aquí explica el momento los hombres que inspiraron el libro y la mejor serie bélica de televisión Hermanos de sangre son la ciento uno Las Águilas horas son los mejor entrenados los mejor equipados a todos les han tenido que ayudar a subir al avión porque llevan practicamente el equivalente a su peso en equipo además se van a tirar con un petate con más de veinticinco kilos de material diverso sujeto a un pie ya se divisa la costa holandesa volamos muy bajo

Voz 0874 01:56 es tanto nuestra compañera Conchín Cejudo ya ha firmado los papeles necesarios en una de las mayores empresas del deporte del paracaídas Sky Thais Madrid estás lista

Voz 1 02:06 Conchi y qué equipo llevas pero el primer salto de tu vida desde un avión amigo llegaba además amplia animada con una cámara que va a permitir que agradecemos todo esto yo voy con una bastante ajustado pero sobre todo con una protección muy grande que es un arnés que me van a permitir viene habitable bueno ahí que lleva como las cuerdas bastante rígida bastante Sevilla que venía reforzado no solamente la parte de los hombres sino también la parte de las piernas que entiendo que es lo que va a permitir que vaya unida al cuerpo por parte de las fandangos por la parte del techo de de vista para poder hacer este vuelo juntos pues nada estoy muy nerviosa pero poco lo vamos a pasar muy bien cogeré bien conocerte te voy a ajustar bien eso ajustado y eso es

Voz 0874 02:57 vale robo ese equipo ahí I de setenta y cinco años y Carlos que lleva encima Un paracaidistas de élite de los que van

Voz 0118 03:05 saltar en la Holanda ocupada por los nazis

Voz 0347 03:09 muy pocos alcanzan a concretos cigarrillos así que un sargento se pasea por el avión se les da fuego lleva en algunas cosas diferentes pero en general todos llevan casco con redefine ya de camuflaje y con símbolos pintados para reconocerse el macuto de correage es la verdad

Voz 0624 03:25 en el lateral a agujeros para ajustar la bayoneta

Voz 0347 03:28 es un juego de cantina cantimplora la marmita con cubiertos y un bote algún objeto personal cigarrillos artículos de afeitado raciones este combate para tres días pero además llevan munición extra en una bandolera granadas de piña de mortero explosivo plástico antitanque un cuchillo un fusil Coll y naturalmente el paracaídas algunos de los casi siete mil hombres que van a saltar caerán en zona pantanosa boca abajo diseñado Gara por el peso que les impide incorporarse estamos llegando al punto de salto Teo sacarme de aquí

Voz 0347 04:16 Carlos López Tapia cine mucha pantalla en vacaciones o la buenos días a todos pues la verdad es que mucha por la invasión de serios que está siendo más eficaces aquella invasión de los aliados hace setenta y cinco años

Voz 0874 04:28 sacarlos el paracaidismo actual una persona colgada de una tela

Voz 0347 04:32 el paracaídas entre cuyos antecesores hay una invención de Leonardo se creo antes de la primera guerra mundial como recurso para salvar a los primeros pilotos de club pero pasando de los pioneros parece ser que los primeros fueron los italianos luego los rusos hablamos de los años veinte Case hace casi un siglo los alemanes siguieron a unos y luego los ingleses a los alemanes

Voz 0874 04:55 que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial los para qué

Voz 0347 04:57 ha destacado serán los alemanes cuando terminó eran norteamericanos de la ciento

Voz 0874 05:02 las ciento uno el cine bélico ha grabado en nuestra memoria la imagen de decenas de paracaidistas tapizado cielos azules la imagen existió realmente durante quince minutos al menos aquel mediodía de septiembre no

Voz 0347 05:14 sí sí desde luego que sí porque en un cuarto de hora más o menos se lanzaron más de seis mil hombres y otros miles de paracaídas de suministro pero aquel lanzamiento ha provocado aún más miles de metros de película

Voz 3 05:26 el plan es muy sencillo llevar en avión durante quinientos kilómetros a treinta y cinco mil hombres y lanzarlos tras las líneas enemigas

Voz 4 05:33 será la mayor operación aérea de la historia francamente jamás

Voz 5 05:39 qué tal

Voz 0347 05:43 el estupendo libro Un puente lejano inspira esta película El setenta y nueve ese título igual hasta que Spielberg hizo Hermanos de sangre era la gran su preproducción sobre aquellos hechos no los historiadores ya lo contaban pero pasaron más de treinta años hasta el final de los setenta para que una película con mucho presupuesto llena de actores populares mostrara como Montgomery Churchill desoyeron las informaciones que desaconsejaron varias veces aquello antepusieron el orgullo el papel político que debía jugar Inglaterra su general a la vida de sus soldados

Voz 0874 06:15 están de acuerdo con ese juicio los historiadores ingleses

Voz 0347 06:18 pues esta misma semana ha publicado la editorial critica el último libro de Antony Beevor mayor cronista inglés de la Segunda Guerra Mundial se llama La guerra de los puentes ya ves que no somos los únicos en en recordar este aniversario no Beevor es rotundo en que la vanidad de Montgomery costó vidas porque se tradujo en mirar hacia otro lado cada vez que le hablaban de los fallos de su plan

Voz 3 06:41 era tres divisiones aéreas empezarán a Carrizal en Holanda treinta y cinco mil hombres a veinticuatro aeropuertos en aviones de transporte y planeador es para ser lanzados y aterrizar en este país allí caballeros está nuestro premio el último cuente entre nosotros ya alemán será igual que una hazaña de una de esas películas americanas del Oeste los paracaidistas sin equipo suficientes careciendo de alimentos

Voz 6 07:10 serán los colonos sitiados

Voz 7 07:13 Alemania naturalmente los forajidos

Voz 3 07:16 el treinta cuerpo de Ejército no sólo parón

Voz 4 07:19 amigos míos seremos acabarían ella rescatan heroicamente

Voz 0874 07:27 pero una mala estrategia bélica como Llanos adelantó Antony Beevor cuando paso por este programa hace unos meses el hecho hechos que la mayor operación Aerotransportada de la Historia fracasó pero al mismo tiempo fijaba para las décadas siguientes la imagen de una especie de súper soldado una imagen que de abajo arriba empieza con unas botas con el pantalón por dentro y acaba en una boina Leandro Aguilera buenos días hola buenos días por descontado que ha llegado al estudio de Radio Girona de civil no con tu equipo de paracaidista americano algo de lo ciento uno no de civil de civil olla civil entonces espera un segundo primero le Leandro porque tenemos a a Conchi en el aire ya Paqui Ramos en tierra esperando junto a Ramón esperando Conchi junto a Ramón es uno de los socios de Sky Day Madrid vale

Voz 9 08:11 sabéis el punto exacto donde los trenes que la hablar para saber dónde tienen perdón donde tienen que aterrizar si si cualquiera puede saltar si si hay una persona que tiene pues no sé de personas que se les salen los hombros pues mejor que nosotros que tiene es un constipado gordo pues no mejor no salte es por qué porque eso afecta mucho a los suyos entonces como en los cambios de presión son rápidos si has tenido un constipado estás con gripe mejor no antes busca otro momento que tienen graves problemas de corazón y no sabe si lo vas a poder aguantar

Voz 0118 08:38 no no salte es pero poco más se poco más

Voz 9 08:41 el instructor con el que saltas depende también de complexión física cien es una persona muy hay hay un límite de cien kilos y algunos instructores pues prefieren por su habilidad es personal pues su experiencia por su peso que es el límite será de noventa y cinco entonces muy cruda con ciento uno bueno usted si viene con ciento uno y las condiciones meteorológicas lo permiten el instructor quiere se hubiera hacerlas pensáis que ahí está la báscula mira hoy tenemos ahí uno dos

Voz 10 09:12 tres cuatro cinco seis siete alumnos que empiezan supuso de paracaidismo son siete alumnos ingleses o o o por lo menos no españoles la mayoría sean ingleses nosotros tenemos una School

Voz 11 09:24 que la dedicada al mercado no doméstico al mercado internacional mayoritariamente del Reino Unido algunas este ha echado atrás justo en el momento de ir a asaltar es muy raro hay un porcentaje muy pequeñito pero es muy rara mi unos ocho mil semana echará tras dos

Voz 2 09:42 son muy pocos

Voz 0874 09:44 tanto que soy pocos si estamos seguros porque ya lo sabemos que Conchi no va a ser una de las que no salten a diferencia de Paqui Ramos que no quiso saltar ni siquiera por el bien del Periodismo Leandro si es ahí no el Girona incluyo que es un grupo de recreación español que intenta mantener viva la historia de la ciento uno con uniforme con armas con con costumbres tú tienes algo más de cuarenta años no me equivoco correcto si España no participó en aquella guerra ya no sabíamos desangrado en la Guerra Civil ha sido el cine el que te lleva a dedicar tiempo y dinero a esto ha sido otra cosa

Voz 12 10:17 bueno si en un principio la afición a la Historia yo siempre he sido muy aficionado a la historia en concreto al tema de la Segunda Guerra Mundial y creo que lo que hubo un cambio significativo en todo este tema fue saludada soldado Ryan partido por Ryan pero que mucha gente se interesó más por la Segunda Guerra Mundial y por cómo lo hacían los anglosajones en el tema de la recreación histórica

Voz 0347 10:40 Leandro que tengo que hacer para vestirme de arriba abajo como un paracaidista de la ciento uno y cuánto me va a costa

Voz 6 10:46 hombre que tienes que hacer hablar conmigo en esos cambios

Voz 12 10:50 cuánto te va a costar pues saber un informe completo con pero completo completo podemos hablar de unos entre unos quinientos euros

Voz 0874 10:58 quinientos euros y quince dice Mike más no sé qué más accesorios llevaría puestos

Voz 12 11:02 pues llevaría es lo que comentaba antes un cada el uniforme botas casco cinturón trinchera

Voz 6 11:08 las eh mochila de espalda

Voz 12 11:12 el pistolero a al rifle

Voz 6 11:14 la pistola rifle lleva y en general la todo

Voz 12 11:19 son es muy de película pero en la realidad asustaba bastante poco era muy muy limitado su uso entonces usamos un rifle que se llaman llegaran M1 ganan

Voz 0874 11:29 en términos del del peso que llevas encima es el mismo que llevaban entonces sí exacto ya es es es más pesado lo que uno puede imaginar verdad

Voz 12 11:36 es un hombre en un momento te lo pones no dices no hombre no pasa tanto cuando llevas una mañana con el encima dicen nuestras estrella no

Voz 0874 11:45 oye a muy poca distancia donde estás tú Leandro está también uno de los grandes paracaidistas del mundo exactamente en Radio Figueras Santiago Corella cómo estás antiguos días

Voz 0118 11:53 hola muy buenos días alguna vez he usado atún para acá

Voz 0874 11:55 las redondo como lo de la Segunda Guerra Mundial

Voz 0118 11:58 pues sí curiosamente yo empecé a saltar con ese tipo de paracaídas te voy a decir eso sí es una aventura creo que solo he tenido una lesión en mi carrera en treinta años y fue en el segundo salto con para que desde este tipo me hice un esguince

Voz 0874 12:14 porque es distintos saltar con paracaídas redondo a los paracaídas

Voz 0118 12:17 pues en realidad el nombre de paracaídas viene de de estos de estos elementos aquello sí era un paracaídas es decir te paraba la caída o de la

Voz 0874 12:26 Dinamo poquito

Voz 0118 12:27 lo que nosotros saltamos ahora en realidad es una nosotros volamos ese al hasta el aterrizaje Sandy tú fuiste el primero en volar sobre la Antártida

Voz 0874 12:36 ha asaltado desde once kilómetros de altura casi en la estratosfera para cruzar el Estrecho de Gibraltar por si falta alguien por parte de hecho ponemos alguna imagen ahora mismo en en la web ahora cumple dos años sin saltar estás retirado con titanio en algunas vértebras pero lo que me han contado pero más o menos en buen estado creo no

Voz 0118 12:53 sí sí sí en buen estado pero la la espalda hecho ya todo su juego ya creo que más de veinte mil saltos veinte mil

Voz 0347 13:01 sí debe de estar a punto tiene que subir a unos trece mil pies a unos cuatro kilómetros a qué altura estás Conchita

Voz 13 13:08 vivienda debían Amanda vamos el reviviendo ahora pues ya las ha seguido Carlos ahora mismo estamos buenos siete hispánica la altura que vamos ganando gracias a un altímetro tal de seda que también lleva a una cámara que nos están viviendo gravar los últimos momentos antes del salto ve muy nerviosa y todavía así que está terminando de darme las instrucciones sobre la posición que yo tengo que adoptar para poder hacer ese asalto juntos aunque parezca increíble queda suspendido a unos segundos en el aire antes del salto porque mis tías deben estar debajo de labio ahí estaré suspendido en el aire antes de realizar el salto

Voz 0874 14:02 Camus micro hasta dentro de un ratito ya sé que es escucha muy mal pero merecía la pena era la única manera de poder tener esa grabación con el ruido que ahí ahí arriba experiencia de aquellos paracaidistas que recordamos todos ha derivado hoy en grupos de asalto con pocos hombres muy preparados sobre todo muy monitorizado en la famosa ciento uno hoy no se tiran en helicópteros Santi los los trajes con alas planeadoras también van a derivar en otra cosa quedan a lo mejor no se desafíos concretos

Voz 0118 14:31 los trajes por lo menos han abierto un poco la mente a otro tipo de de solución es decir el el caer nunca ha sido digamos nuestra idea ni la ni la militar ni la de ni la de los civiles los deportistas lo que queríamos era volar el desplazamientos en esa caída libre estar en un sitio alto llegar a al suelo pero a distancia es decir poder controlar un poco esto con los trajes de Dallas esto está consiguiendo han salido otras ideas ha salido ahora a las rígidas con con reactores se está se está abriendo la mente yo no sé dónde podríamos llegar es cierto que es

Voz 0874 15:15 plan no mucho más trágico tú si que has visto matarse a un amigo tuyo mientras te grababa además en un salto no

Voz 0118 15:19 he visto morir a muchos amigos esto esto a lo mejor es el precio que tenemos que pagar por perseguir un sueño por perseguir

Voz 1966 15:28 idea que que desde el principio de de la de la historia está nuestras mentes claro es muy de Leonardo Da Vinci no realidad de poder volar de manera individual

Voz 0874 15:38 sí supongo que son muchos momentos de mucha adrenalina a lo mejor se puede hablar incluso de adicción

Voz 0118 15:44 puede que sí mira ahora lo voy viendo con más perspectiva ahí es cierto que cuando cuando estás haciéndolo es todo tan intenso es todo tan emocionante es todo tan tan no yo no yo no conozco otra actividad que que te lleve a estos estados de de no sé de de ceguera de excitación de que de que tienes el foco en un sitio tan puesto tan puesto que casi no ves nada más aquí me imagino que esto crea un poco de adicción

Voz 12 16:15 claro Elián

Voz 0874 16:16 de tu grupo ha estado por supuesto en Normandía en otros lugares de Europa creo que el fin de semana que viene se iban a quedar un poco sorprendidos algunos vecinos de Teruel cuando veían pasar camiones semi oruga Gibbs con soldados armados creo que casi cuatrocientas personas en total que nadie ese asusten Teruel si está escuchando esto ya están alertados pienso que claro a vosotros os aplaudieran porque país vestidos de vencedores pero también hay alemanes

Voz 6 16:40 los abuchea la gente no no no no no

Voz 12 16:43 luego todo el tema de la relación histórica Elbaz se hace de una forma bastante cultural al fin y al cabo es historia Se trata de enseñar a la gente pues las costumbres las formas de vestir lo lo que era un un uno soldados en en la durante

Voz 6 16:58 la Segunda Guerra Mundial nadie recrea las SS también se recrean se recrea las SS no las SS que eran las las unidades de combate atención porque coche se va a tirar sus primeros cincuenta segundos antes de abrir el paracaídas son de caída libre ahí va

Voz 14 17:25 estoy hay mucho hay entré en la boca

Voz 15 17:31 me hago mía pierda estoy

Voz 14 17:36 para empezar tengo que tengo

Voz 18 17:57 no

Voz 19 18:04 no

Voz 0874 18:08 el sonido del paracaídas cuando se abre además es una manera muy eficaz de entender pero de que el tiempo relativos que esos cincuenta segundos aconseje habrán hecho horas ahora está planeando ya no está en caída libre

Voz 19 18:21 cómo ha sido la caída preclaro imaginados de repente es abierto la puerta de avión íbamos tres cuatro cinco seis y siete personas y el avión que han tirado revenden cuarenta ni posturas en cuestión de segundos prácticamente no me he enterado y ahí es cuando empezaba agobiar un poco porque llega el momento pero pero mi instructor me lo ha dicho muy fácil porque no me he dejado pensar el ha tomado las decisiones se ha tirado y aquí estamos el momento en el que justo sacar para hay versión tal porque de nuevo es como que nos hemos elevado con el tirón y ha sido otro subidón de adrenalina muy muy chulo ha intentado darme unas vueltas pero no estaba resultado porque me estoy mareando así que

Voz 14 19:03 que es mejor dejamos

Voz 19 19:05 tienta aventura por hoy

Voz 0874 19:10 te queda un rato hasta el suelo así que buen aterrizaje compañera empleando tú estás pendiente de un curso de paracaidismo militar también hay Recre accionistas paracaidistas

Voz 12 19:19 sí sí por supuesto hay varios grupos que operan en Francia Holanda Alemania que utilizan incluso aviones de hace setenta y cinco años para hacer los cursos

Voz 0347 19:31 Santi supongo que lo tuyo es muy complicado de enseñar hay sitios donde se aprende a planear en Point Batman con esos países que lleváis

Voz 0118 19:40 bueno lo que lo que ocurre es que para hacer esto necesitas tener experiencia previa es decir primero tienes que aprender a asaltar tienes que tener una experiencia como paracaidista como saltador y entonces es cuando te puedes plantear el utilizar este este mono de ala

Voz 0874 19:56 cuando te juegas la vida junto a otras personas se crean unos plazos imposibles de entender supongo en otras circunstancias es algo que se refleja constantemente además en la

Voz 1966 20:04 talla también notas esa sensación de hermandad entre los que había sido paracaidistas sin duda sin duda yo

Voz 0118 20:11 he estado en una mesa comiendo veintidós personas de veintiuna nacionalidades distintas no darnos cuenta esta hasta el final es decir de todas estas personas les une un vínculo tan especial como es el de encontrarte en la caída libre encontrarte en en los aviones encontrarte haciendo una actividad tan tan poco usual sin ninguna duda

Voz 0347 20:35 un apunte histórico de solidaridad joder de valentía es que por ejemplo el partidismo español Se dice que lo que lo inventó un capitán Méndez Parada vamos lo inventó fue el primero en practicar paracaidismo militar en mil novecientos veintisiete tres años después sufre un accidente entonces en los aviones había un solo paracaídas hiel cedió su paracaídas al soldado que lo acompañaba de copiloto

Voz 0874 20:58 quiero agradecer la disposición de los amigos de Sky de Madrid en el aeródromo de Ocaña por invitarnos invitarnos a Conchi es sana y salva que tiene que seguir trabajando Leandro gracias y procuraré evitar que el convoy de soldados sí y Transportes de la Segunda Guerra Mundial no vaya por ninguna autopista próximo fin de semana en Teruel hasta luego

Voz 12 21:14 muy bien muchísimas gracias y Santiago Corella

Voz 0874 21:17 un abrazo un abrazo hasta luego menos decías Iker López Tapia tú vuelves a tu mundo de historia define volverás dentro de un par de semanas una

Voz 0347 21:25 Conchi me ha dicho que quería que era esperada si sobrevive volveré

Voz 19 21:52 me mareado y me marean hincharon en no muy buen rollo muy buen rollo así cuando vista que nadie otras puertas guisante a todos ha sido yo lo veo claro no lo veo claro es mucho porque desde arriba se ve un poco es como un tapiz momentos recuperar la respirar con ahora dos ahora

Voz 9 22:12 quién ha gastado este momento comenta que no respiraba

Voz 12 22:16 es una falsa sensación porque entra mucha llenan la boca

Voz 2 22:18 esperemos que no podemos respirar pero es todo lo contrario no simplemente respirando normal por la nadie tiene de sobra

Voz 1 22:24 sí sí Carlos López Tapia la próxima vez te tiras tú y Javier si te animas ya sabes aquí te esperan te recomiendo eh

Voz 22 23:18 eh