El olfato, el sentido más emocional y desconocido

Voz 4 01:25 la segunda vez esta temporada en la que ambos científicos están en la misma dimensión espacio tiempo una izquierda otro a mi derecha a mi derecha pero este Piñar como esta espera llama Izquierda Javier San Pedro qué tal Javier decirme define el atuendo de pera para que la gente que lo porque parece no parece en científico soy un autor de videojuegos cruzado con DJ de Ibiza ha con un

Voz 1730 01:51 estoy intentando cambiar de look sí sí están concebidos para el cazador de cerebros todo el mundo me di me dice que tengo que ser más informado

Voz 4 02:00 así informal pero si te vistes digamos que he visto

Voz 1730 02:04 ahora que bueno en el programa A veces me pongo la americana o camino esto aconseja más juvenil más juvenil juvenil

Voz 4 02:11 no tengo una edad pero tú te cuida cuando sus consejos porque a lo mejor claro si si lo pienso porque la gente siempre dice que estaba fijándose debe fijarse en el programa no a ver cómo sale hoy pero no por ejemplo la gorra esa está gorra que la X de que hora esto es de Tet de unas conferencias charlas te deja los eso son bueno la gorra es porque bueno sí disimuló un poquito pero Estupinyá aunque no lo parezca pues aspectos químicos bioquímico y es conductor en la dos del cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y también colaborador

Voz 0902 02:45 master el periodo

Voz 4 02:47 bueno también ya puestos a decir cosas sospechoso que hace eso que tienes tu dice hice más

Voz 0902 02:53 bueno si el país del país y la Universidad Autónoma así que entre la tesis doctoral el maestro

Voz 4 02:59 no soy un sospechoso eso te voy a decir oye hablamos siempre de los pequeños pasos que se iban dando una lucha contra el cáncer y luego además vamos a hablar de logros innecesarios de la ciencia española si estáis aquí me refiero pero hay uno que está muy bien y este sí que es necesario es el primer Nando fármaco del mundo capaz de frenar la metástasis en el cáncer de colon lo han probado en animales han conseguido que el fármaco actúe sobre las células tumorales sino sobre las sanas lo primero explica me alguno lo que es un dando Pharma

Voz 1730 03:29 fármaco bueno Nano fármaco sería

Voz 5 03:33 un digamos un

Voz 1730 03:36 un complejo de proteínas que sería como una pelotita de proteínas que dentro tiene un fármaco esta pelotita de proteínas tiene una parte que se engancha con algo que es diferente a las células del cáncer que las células normales este algo en en este caso son unas proteínas en la membrana cuando una voz un hacer la se vuelve cancerígena empieza a segregar unas proteínas en la membrana que son diferentes a las que había antes entonces esta piel notita de proteínas se engancha a estas células es una manera de detectar estoy tocando una célula cancerígena y entonces libera el fármaco que tenía dentro entonces ese fármaco sólo afecta a las células cancerígenas es Nano porque es muy pequeño en realidad todos los fármacos son malos pero lo lo que sería sería éste esta maquinita esta esta partícula por eso es una nueva

Voz 0902 04:28 a partículas seña es un área muy activa de investigación porque puede resolver eso es lo que se pretende el gran problema de la quimioterapia y la radioterapia que es que mata a las células cancerígenas pero también a cualquier otro se le ponga por en medio no no puedes aumentar todo lo que quisiera es la dosis de quimio porque te empiezas a cargas celular vitales para el cuerpo no estas no fármacos sonora no partículas que pueden liberar el fármaco estrictamente en las células cancerosas pues podría resolver este este gravísimo problema en este caso además tienen este esta no partícula tiene la peculiaridad de que detecta las células madre la de la metástasis es decir en el tumor primario ahí las células que son capaces de viajar pues a formar metástasis en otros órganos es la experimentos en ratones todo lo que estamos hablando todo esa es todavía muy prematuro hablar de ensayos clínicos incluso detectan las células células capaces de formar metástasis las células madre la metástasis de manera que es un tratamiento preventivo de la metástasis recordemos que estos tumores secundarios real metástasis son la causa de muerte principal

Voz 4 05:47 sí claro viví de nuevo insistir en eso que tocaba Esther marcar no que cualquier experimento que pues puede dar esperanzas en en en cobayas en ratones sí puede tardar

Voz 0902 05:59 décadas si los pesimistas dicen siempre en ratones hemos cura el cáncer mil o sea que no es decir los modelos en ratones están cada vez más avanzar más humanizados las células cancerosas son humanas en este tipo de experimentos pero por supuesto todo esto tiene que llevar un largo proceso hasta llegar

Voz 1730 06:19 sí a mí me me me fastidia un poco esto eh vivían me pongo en plan reflexivo pero es que nunca hablamos de de los experimentos en humanos siempre hablamos de los ratones no es nuestra culpa es culpa de los científicos es decir los científicos sus incentivos que tienen es pública y publican este este estudio y lo publican una revista y lo quieren publicitar pero no nos vamos a enterar él cuando empiecen los los estudios con humanos porque entonces ya es una más

Voz 4 06:44 gente seguramente falleciera en ese en ese trámite no

Voz 1730 06:46 claro bueno ellos paran harán si estas fases que si la fase uno seguro a lo mejor es que ya lo han empezado es decir porque además si publican ahora quiere decir que los resultados los tenían hace un año hace un año y medio a la mejor la fase uno que es de probar algunas personas sí es tóxica

Voz 4 07:01 con humanos o no la primera fases de seguridad

Voz 1730 07:04 pues ya la han empezado pero todo esto ya es tiene un punto de secreta incluso hay hay voces en la propia comunidad científica diciendo que perjudica el no dar a conocer estos resultados porque entonces hacer eso

Voz 0902 07:17 pero sobre todo si hay una industria detrás que decide qué ensayo se publican y cuáles no o que vivía en un ensayo en seis hospitales publican sólo los dos hospitales que mejor leerla para para demostrar ganáis a esta secundarios por ejemplo están ha habido casos no se trata de hacer una acusación general contra la industria farmacéutica ni muchísimo menos pero ha habido ha habido casos muy notables que han llegado a juicio en Estados Unidos con unas indemnizaciones millonarias

Voz 1730 07:44 sí yo creo que desde el punto de vista periodística de deberíamos ser más incisivos en esto porque al final lo que hacemos reproducir lo que ha dicho en la nota de prensa del Instituto os debería volver a

Voz 4 07:54 Ello no por ejemplo que en esta sección seguramente hablamos de algunos ensayos similares hace un año pues intentar ver dónde estamos ahora unidades después no sé pero mira

Voz 1730 08:03 te digo una cosa en Javier una de las instituciones que firma este resultado yo estuve hace un año en el en el en ese hospital me explicaron varios los estudios que hacían y había un ensayo clínico eran muy chulo muy interesante y les dije me interesaría hablar de esto el domingo en el a vivir en la SER me dijeron que no quería hablar no que no dijo Llera esa misma mira te lo cuento porque es que me indigno e me me me levanté de la de la de la sesión y me fui a mí lo que me interesa es eso esa misma tarde iban a empezar un ensayo con una niña de dos años que venía de Suiza con sus padres para hacer el primer ensayo mira eso realmente conectar con las personas ya no sólo los concilios no pero es que esto hay hay una compañía farmacéutica involucrada es que si le pasa algo malo esta niña no lo podemos bueno pero esto es la realidad de la ciencia médica no me dijeron no no me permitía

Voz 4 08:55 con eh

Voz 0902 08:56 en el a una compañía por en medio de una patente la transparencia sale muy perjudican esos son un claro

Voz 4 09:04 al principio de antes de esta conversación sobre logros de la ciencia española hay futuro de la Ciencias sobre las yo diría casi malas noticias no porque yo creo que no es bueno que España esté situada en la cabeza de los de los IG Nobel que es un poco la parodia de la ciencia por por investigaciones innecesarias o demasiado divertidas no que tampoco buscan el bien de la humanidad casi buscan solamente recibir ese premio que se entrega en Harvard que no sea sí

Voz 1730 09:30 sí sí conozco bien ese precio cuando estuve en votos

Voz 5 09:33 todo al fundador al Margall Brahms

Voz 1730 09:37 tiene razón de hecho hay una uno de los premiados españoles de hace unos años no fue ni a buscarlo en Israel

Voz 4 09:44 cuando un descrédito porque se ríen un poco del que tú has hecho no

Voz 1730 09:47 sí hay algunos que sí que logran por ejemplo ganador de este año porque estos premios son de broma pero son sobre investigaciones serias el ganadores un japonés que se hizo una colonoscopia así más auto

Voz 4 10:00 hola buenas copia con un espejito oí Iglesias hizo gracia y un dibujito hecho el mismo Davis

Voz 1730 10:06 a ti te hace gracia pero bueno puede ser una prueba válida pero luego hay alguno

Voz 7 10:13 pues que que simplemente para

Voz 1730 10:15 para reírte y es verdad que en España triunfe hemos mal

Voz 8 10:18 en los nobles de broma que en los Reales pues da un poquito de rabia

Voz 0902 10:21 entre edición humo Orosa no cómica en la ciencia del Derecho estos no son los primeros papá había otros premios o no eran era un Journal Journal of songs no la revista de los resultados y reproductivas

Voz 4 10:39 qué bueno es una es una sana costumbre reírse de uno mismo no

Voz 0902 10:44 al fin y al cabo hay cuando han metido un cuecen habas hasta la ingle pues

Voz 4 10:48 no es lo único que te pues de reír un poco de ti mismo no había pero llega a mí lo que me gustaría que ser puestos como científicos sacar es algún tipo de conclusión yo por ejemplo siempre que veo que siempre hay un equipo español en cualquier final europea de fútbol Mundial de fútbol pienso poco estamos poniendo demasiados recursos en algo que no merece la pena porque somos muy buenos en eso pero no es así nos beneficia entonces que haya tantos españoles premiados en estos en estos engendró Abel a lo mejor significa que no nos estamos bueno estamos centrando un poco mucho potencial donde deberíamos efectivamente sí sí sí

Voz 0902 11:21 a ver si es verdad que estamos sobre representados entre los premios signo Nobel habría que plante

Voz 4 11:27 hay unos españoles de la Universidad de Valencia que se han llevado el IG Nobel de la Paz por medir la frecuencia hay efectos de gritar e insultar mientras conducimos no sé muy bien es verdad pero bueno tendremos como siempre número de teléfono para que hagan si quieren y si queda un poquito de espacio al final a Pera ya Javier qué pregunten cualquier cuestión que tenga que ver con la ciencia con la medicina cualquier cuestión de la que quieran saber su opinión el números el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve lo repito seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve son teléfono de whatsapp así que si quieren pueden escribir lo puede mandar una nota de voz dejarnos algún tipo de teléfono le llamamos de vuelta venga

Voz 9 12:20 sí di

Voz 4 12:32 la semana pasada cuando vosotros os marchas Teide de este estudio olía bien verdad os acordáis anormal nos cruzamos

Voz 0902 12:40 con la lata cuenta cuento claro pero después

Voz 4 12:42 te decimos El espacio de de Broncano con Ángela Quintas abrimos afortunadamente no dentro del estudio salimos a la terraza una lata de una cosa que comen los suecos es una especie de arenque podrido por quienes de bacterias cosas ya nos habían avisado de que eso eso es Se podían quedar impactados en las paredes techo por la tarde toda la ropa que llevábamos todo lo que estábamos aquí tuvo que se tiran a la basura descartara y eso que estábamos a metros de de donde aquello pasó no era un un olor terrorífico y es curioso porque luego pensamos que el olor es científico es uno de no pues un guión el de la harén que es lo que es dentífrico es tóxico y es el sentido más antiguo y más emocional también porque el el el olor tiene que ver con las sensaciones y las sensaciones tienen que ver con los recuerdos

Voz 1730 13:31 claro

Voz 0902 13:33 a veces entras en un portal huele no sé cómo a una sopa de ajo a veinte años de sopas de ajo que sean con tanto abuela a lo mejor te retrotrae a cuarenta años atrás con una facilidad pasmosa que yo supongo que hay una explicación antropológica científica a al al olor de las funciones que tiene hombre es un detector de tóxicos fundamental no como demuestra el caso de la lata de detector de enemigos porque ya a los suecos se les ve venir desde doscientos metros

Voz 4 14:05 como en Alonso es catedrático de Biología Celular en la mía

Voz 0902 14:07 pues ya de Salamanca experto en el olfato es uno de los fundadores de la red olfativa español

Voz 6 14:13 escucha desde Radio Salamanca cómo estás José Ramón buenos días muy buenos días explica no es que esta red olfativa española porque se me ocurren muchas cosas y si me quedo con todas bueno pues es una asociación de de todos los grupos de investigación de nuestro país que desde enfoques muy diversos desde expertos en medicina narices artificiales ha a físicos biólogos trabajamos olfato es una una red para cooperar para poder avanzar lo más rápido posible y con con la idea de hacer Estudios interdisciplinares en esta disciplina tú llevas treinta años

Voz 4 14:47 estudiando el sentido del olfato creo que empezaste investigando el olfato de los peces

Voz 6 14:52 así es es mucho más curioso de lo que parece realmente pues le vimos tantas posibilidades que luego hemos seguido con con distintos pasos si hay ciertos avances pero sigue siendo una parte fundamental de del trabajo de del equipo del que formó parte

Voz 4 15:07 los peces ya acabo de descubrir hago que no sabía los peces huelen entonces los salmones encuentran los ríos pues

Voz 6 15:14 por eso es salgo si lo pensamos un poco asombroso no dice es que después de varios años de encontrar dentro del mar en la desembarca en la desembocadura del río donde nacieron y remontar esa corriente para para volver a ese lugar pues pues demuestra primero la la discriminación magnífica que tienen para distinguir es el lugar de cualquier otro la memoria olfativa como es fundamental en la vida de muchas especies y también en la nuestra aunque yo creo que somos demasiado poco conscientes de del peso que tiene

Voz 4 15:45 por qué porque lo tres

Voz 6 15:46 pues porque somos animales muy visuales entonces Nos fiamos mucho de de nuestra vista pero luego resulta que el olfato no está afectando en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana desde parece que es clave a la hora de elegir pareja o del reconocimiento entre padres e hijos entonces eso que que sea estudiado en otras especies también se ha visto que está presente en los seres humanos

Voz 4 16:09 hombre pero supongo que la mayor parte de la humanidad si si tiene que perder un sentido y se le preguntara qué sentido prefieres perder dirían el olfato seguramente no

Voz 6 16:17 es muy probable pero las personas que por un motivo u otro por una enfermedad o por un accidente han perdido olfato casi todos lo que te dicen es que han tenido una pérdida muy dolorosa de su calidad de vida o sea que para nosotros el olfato va muy ligado a los placeres también a la comida un buen vino a al

Voz 4 16:37 disfrute de de nuestro día a día

Voz 0902 16:40 hechos gran parte de lo que llamamos gusto no es olfato no porque es es en realidad es un sentido muy soso es la detectamos salado dulce

Voz 4 16:50 Amargo oí poco más humano a mí

Voz 0902 16:53 este famoso no así es pero todas las riqueza de matices y las sutilezas de los aromas sabores que detectamos en realidad estos estamos ocurriendo dentro de la boca no

Voz 6 17:04 yo creo que eso es una experiencia que hemos tenido todos cuando estamos acata Raos Si decimos nada no sabe sabe igual de hechos divertidos divertido si hacéis la prueba tapar la nariz pero vais cosas como un trocito de manzana hay un trocito de patata pero lo difícil extinguirlo boya pero realmente es eso es decir el gusto pues aunque parece que se va descubriendo algunos nuevos tipos de receptores estaríamos por debajo jo de ocho mientras que en el caso del olfato se habla incluso de billones de de aromas diferentes que podemos distinguir ir recibimos

Voz 1730 17:37 eso Ramón qué tal como esas bueno recibimos información de manera inconsciente es decir los receptores de la nariz pues los detectan sustancias químicas y envían una información al cerebro y algunas de estas pues las las percibimos conscientemente es decir sí o Lemos pues bueno algo positivo algo negativo pero recibimos tú hablabas de la elección de parejas están las famosas feromonas lo que sé que no es que Whelan no es que las hablamos conscientemente espero o Seat detectamos sustancias químicas ambiente quién nos condicionan nuestro comportamiento sin que él

Voz 6 18:11 sepamos constantemente de hecho o Lemos mientras respiramos en dos como es algo que no dejamos de hacer y que que hablemos de forma afortunadamente constante estamos oliendo continuamente

Voz 4 18:24 es tu tú decías antes cuando alguien pierde el olfato como se vive foto

Voz 6 18:27 bueno pues hay a veces es por una infección imaginaros un catarro que lo normal es que luego Secure Isère el olfato gente sin que sepamos muy bien las causas que no se recupera también es muy común en accidentes de tráfico el cerebro como sabemos está flotando dentro de nuestro cráneo la sacudida de un choque hace que el cerebro oscile dentro de de la caja de cráneo los los saxofones las vías de conexión que son verticales son es como una cizalla quedan cortados ir puedes perder olfato la mayoría de la gente en los recupera al cabo de unas cuantas semanas o pocos meses pero hay un porcentaje de personas que desgraciadamente no lo recupera ahí quedan lo que llamamos Nikos sin olfato

Voz 0902 19:11 también hay enfermedades neurodegenerativas tal vez eso es eso

Voz 6 19:15 considera que puede ser uno de los síntomas tempranos de por ejemplo una enfrentadas el peso que nadie se preocupe que pueden ser distintas cosas no quiere decir que este es cultivando una verdadera pero es muy interesante por lo que podría servirnos como un diagnóstico de temprano que nos permitiese hacer más cosas y tener a ti bajar con fármacos porque desgraciadamente cuando ya hay síntomas clínicos pues la enfermedad está muy avanzada y es poco lo que la ciencia puede hacer

Voz 4 19:43 tuve la las neuronas implicadas en el olfato se renuevan

Voz 6 19:47 es una maravilla están hay un bueno Luis Thomas dijo que estaban entre las diez maravillas del mundo natural porque eso unas neuronas que se renuevan constantemente fijaros lo que peso tendría para todas estas enfermedades que nos afectan de una manera tan dolorosa por otro lado están expuestas directamente al medio entonces hay quién dice que en ese moco que las recubre es posible que haya ahí anti virales de antibacterias unos que nos pudiesen dar todo una Nuevas Generaciones de medicamentos entonces un tema porque es no existen otros sitios son las únicas neuronas que están

Voz 4 20:18 hay abiertas al exterior la implicadas en el olfato dices no hay no se puede no se replicar de alguna manera para otro tipo de neuronas si la realidad es que no porque ahí

Voz 6 20:28 bajo tenemos unas células madre que están constantemente generando nuevas neuronas y sustituyendo las pero luego los saxofones son guiados por un tipo de de células especiales que sólo existe en el sistema Antonio pero por eso es precisamente el interés de investigar sobre esto porque nos pueden dar pistas nos pueden dar pautas nos pueden dar herramientas para que podamos afrontar algunos de los temas claves en esta neurociencia el siglo XXI oye José

Voz 0902 20:55 una cosa yo tengo entendido que estas neuronas del repertorio de genes que es muy amplio de para receptores olfativo puede haber en algunos especies animales hay unos mil creo que los humanos hay menos de cada una expresa activa sólo uno de estos genes mientras cada neurona está especializada digamos en un receptor para un solo tipo de esas eso sí

Voz 6 21:19 lo has explicado perfectamente entonces tenemos menos neuronas e olfativa es que otras especies por eso no somos muy buenos a la hora detectar si comparamos eso con un perro por ejemplo no tenemos asombra esa capacidad de de seguir el rastro de una persona distinguir la de cualquier otra persona de de este mundo no hay por otro lado lo que es la sensación olfativa pero antes como porcentajes y mezclas de distintos tipos de receptores salte activados con un caso menos fuerzas al final errores eso es eso es una paleta de olores que nos dan una imagen determinada

Voz 4 21:52 pero como de objetivos subjetivos en los olores a algo que cuele algo huele distinto a una persona que a otra no hay buenos general hay

Voz 6 22:01 edificaciones bastante buena osea que utilizamos a a nosotros tenemos una ustedes por ejemplo para discriminación que que usamos con personas prácticamente todos distinguimos luego así que hay un componente cultural un componente personal es decir ahí hay olores que a todos nos gustan otros que muchas veces como antes comentabais van ligados a peligros que a todos nos disgusta pero luego hay alguna serie de aromas que algunas personas resultan atractivos y otras no

Voz 4 22:26 Gemma

Voz 6 22:27 sí y luego la la capacidad de cada persona es distinta ahí es algo que que muchos sabemos que que las mujeres tienen en general mucho mejor olfato que los hombres y por eso yo digo que se dan cuenta de cosas de las que a nosotros nos pasan desapercibidas es curioso cómo muchas veces

Voz 4 22:46 hay una imagen o incluso un recuerdo de la infancia pero el el el olor de ese recuerdo no se olvida

Voz 6 22:53 tiene una capacidad evocadora única Hellen Keller una ciega allí decía que que el olfato es un hechicero poderoso que te transporta a través de miles de kilómetros y de todas las épocas que has vivido yo creo que esa es algo que hemos experimentado muchos de repente un olor que te recuerda pues el otro día eso no era una el algodón de azúcar o los a la playa de de repente te del recuerdas cuando estabas con tus padres y tus hermanos en ese es esos momentos felices de las ferias de tu ciudad o de los días de de disfrute del verano no de negro es una capacidad maravillosa del olfato

Voz 4 23:28 oye y un álbum catador de vinos

Voz 0902 23:31 cuando empieza a decir que llegó vuelve a frutas del monte

Voz 6 23:34 no es interpretar bueno hay un problema y es que tenemos si os dais cuenta muy poco vocabulario para olfato mientras que para los colores tenemos cantidad de palabras para el fatos no las tenemos centros tenemos que buscar algo que se nos asemeja y entonces ese catador que está recoge siendo matices muy sutiles pues tiene que decir esto me huele a chocolate o a cuero o a cítricos au a vainilla no realmente es por eso porque es buscar una logia para que otra persona pueda entender lo que él está experimentando pero como digo el problema que tenemos es que

Voz 4 24:09 que es que es un lenguaje

Voz 6 24:12 muy limitado y que tenemos para describir las sensaciones

Voz 4 24:14 tiene que los catadores tienen un nombre no puede entenderse yo mismo no es para ponerse a gusto eh oye partir se podrá enviar a pesar de alguna manera alguna vez un olor reproducir un olor sí sí sí hay experimentos enormemente divertidos en los años

Voz 6 24:30 Nos vial años veinte había películas donde de repente en determinados momentos salía porro por debajo de las butacas de los cines salían olores no el problema es que a veces no coincidiría muy bien porque el olor es fácil de producir pero no es tan fácil de limpiar entonces tenías que renovar muy rápido el olor de de la sala de cine y luego se hizo con tarjetas que según IVAs viendo la película un momento determinante salía un número de tenías que rascar

Voz 8 24:58 de algunos malos olores desagradables y Luisa pero bueno

Voz 6 25:00 había te lo pasas bien viene cine que yo creo que es otra otra las artes maravillosas que tenemos que se

Voz 0902 25:05 ese el Inter menos y tenemos algún tipo de impresora 3D de digamos

Voz 6 25:11 exactamente el problema es lo que hablábamos antes que tú colores con con tres o cuatro cartuchos de tinta lo resuelve es muy bien pero en cambio con los olores necesitabas decenas para hacer algo digamos parecido mucho menos sofisticado entonces digamos que es una sensación son más rica y compleja de lo que a veces pensamos ahí José Ramón

Voz 1730 25:31 ha sido muy rápida y que leyenda información antes de la entrevista había un estudio sobre olores fantasma es decir decía que una de cada quince personas a partir de los cuarenta años olía cosas que no estaban era su su propio Cerén

Voz 7 25:48 pero el que le hacía o leer

Voz 1730 25:50 estas sustancias me parece muy curioso es decir olores fantasmas no sé si habéis investigada en eso también

Voz 6 25:56 nosotros no pero es un tema que afecta mucho porque no antes son en general las a mayoritariamente son los desagradables Sosa te afecta negativamente a la calidad de vida se considera también una especie de alucinación no usa es decir igual que tú puedes ver unas imágenes que no existen estas personas en perciben no sienten olores que tampoco existen entonces bueno es también una de estas puertas a al funcionamiento del cerebro que nos hace pensar decir es lo que funciona o por ejemplo con la sinestesia no es decir cuando de repente se cruza una información lo que estamos viendo realmente no existe en la realidad oye

Voz 4 26:29 a una pregunta de futuros rápidamente porque siendo no quiero dejar de preguntar pero es verdad que hay investigaciones sobre el olor de las enfermedades que alguien pueda ser diagnosticado en función del olor que desprenden

Voz 6 26:39 sí sí se está trabajando publicados una firma muy característica podría ser algo muy barato oí en Estados Unidos algunos hospitales que han hecho pruebas con perros especializados en detectar o diabetes algunos tipos de cáncer por ejemplo

Voz 4 26:52 ante bien no funciona bien pero sobre todo porque es muy raro

Voz 6 26:55 o sea tú puedes coger a una persona siquiera tienes que andar extrayendo sangre o llevando a un equipo bioquímico para detectar no osea es es algo instantáneo

Voz 4 27:05 José Ramón Alonso catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca experto en el alfabeto pues era una conversación maravillosa que agradezco las en la radio muchas gracias hasta luego un abrazo espera Estupinyá Javier Sampedro no vamos que llegan los de informativos darnos este estudio que Hereu