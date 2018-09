Broncano miente por encima de sus posibilidades

Voz 0874 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 00:02 no

Voz 3 00:11 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:20 los que escuchan habitualmente esta sección saben hasta qué punto el espíritu periodístico de David Broncano le lleva a enfrentarse a personajes que a punto están de partirse la cara en la calle en alguna ocasión por spray David buenos días qué al de los tirantes uno no no Estado

Voz 0470 00:36 eh no la semana pasada en ha dicho a tanta gente para empezar mi familiares sin mi madre por supuesto que porque me enfrento a la gente y a todo el mundo lo he dicho bueno para el que no lo escuchasen hubo un señor que no me quiso responder tú me perdiste como cinco seis veces que le volviese a preguntar hasta que él me dijo a ver si te voy a tener que dar dos hostias

Voz 0874 00:53 en aras de la comedia lo hice siempre en aras de la comedia

Voz 0470 00:55 generará porque quiero insistir en que la gente no sabe que detrás de esa bueno de tu estructura de periodista de raza ahí de calidad que lo eres

Voz 0874 01:05 total total gusta mucho una pelea me gusta mucho sí sí yo creo que va a ser el objetivo de esta temporada creo que lo conseguiremos salir calientes de salir caliente un día por otra parte descubrió se va al que podría haber sido el personaje al disfónico del año que era julio este señor da un un ya yo que soltaba madre mía lo que soltaba también hacemos

Voz 0470 01:24 llamamiento porque el señor tenía noventa años creo que dijo si se fue más rápido de lo que yo pensaba y no dio tiempo a pedirle un contacto eh y entonces hemos un llamamiento sino oye Julio alguno de sus familiares porque queremos hablar con él algún día que no que no encanta

Voz 0874 01:37 bueno oye fijo o hoy por hoy tiene esas columnas tan serias no la columna de Joaquín Estefanía es tener la columna de julio en el aire

Voz 0470 01:45 una de julio una columna es verdad que había

Voz 0874 01:47 de haberle pedido el teléfono este señor no hay no es sí

Voz 0470 01:50 ya pero si no no puedo estar a todo Javier pienso yo estoy eso es verdad que hola hola

Voz 5 01:56 a hacer una foto que estoy trabajando recorre corre en directo

Voz 0470 02:01 vale ya flota pues bueno resuelto disfruta de la fe

Voz 0874 02:04 las puertas del enmarcarla ahí la tienes bueno julio oyente de la SER así se confesó él aunque yo no estoy seguro si distingue entre la sede de la Cope si usted familiar está escuchando por favor póngase en contacto que queremos darle una sección fija pagando seguramente porque merece la pena la amenaza tú tú tú mientes mucho por cierto David

Voz 0470 02:25 como dices que simientes mucho qué tipo de pues por ejemplo en qué qué tipo de preguntas esa Cavero no

Voz 0874 02:32 eso sí hombre porque tiene que ver con con el tema del que vamos a hablar

Voz 0470 02:35 y por mentir digo tú alguna vez dices por ejemplo estoy llegando tú tú bien sabes he dicho más de una vez contigo en concreto confiesa ahora porque ya lo sabes que se igual hemos quedado a jugar al tenis y si te digo estoy llegando yo estoy saliendo de la ducha no se lo sé lo que ha pasado alguna vez o estoy llegando

Voz 0874 02:54 literalmente la semana pasada te estabas levantando de la cama

Voz 0470 02:57 para estar en directo diez minutos después efectivamente yo he mentido algunas veces en mi vida no lo niego y aprovecho este foro que me brindan para pedir disculpas por todas sin excepción cada vez que me he mentido desde aquí mis más sinceras disculpas y mi humillación pública

Voz 0874 03:12 sí lo seguiré pero hace falta decir eso porque lo seguiré haciendo

Voz 0470 03:15 es posible pero bueno el ciclo pido disculpas puerto no no pasa

Voz 0874 03:17 nada porque si no lo sabes hay un estudio realizado por la Universidad de California el psicólogo Gerald y Alison conocidísima según el cual contamos una mentira todo se de media una mentira cada ocho minutos se calcula que cada día oímos o leemos más de doscientas mentiras en círculos como los tuyos seguramente serán algunas más también te lo digo

Voz 0470 03:39 sí pero es que lo que intuyo refiriendo a mentiras sociales no digamos de todo bien y tú sí igual no está todo bien bueno bueno bueno

Voz 0874 03:49 este ten en cuenta que hay muchos tipos de mentira por ejemplo es que había mucho tráfico pero si llegado tarde no

Voz 0470 03:55 sí ya lo hago yo ya lo hago yo

Voz 6 03:57 no

Voz 0470 03:59 sí sí hombre pero vamos a ver esto se ha dicho muchas veces si todo el mundo dijésemos la verdad tal cual el mundo sería un lugar inhóspito yo estoy a favor de una cierta bueno dosificar la verdad poco a poco que decir en circunstancias ligeras ganancias grandes no claro pero tú sabes que esto porque tú

Voz 0874 04:16 también tienes ese espíritu periodístico que tú hablas esto tiene que ver con las cosas que están pasando en este país no

Voz 0470 04:22 estamos descubriendo que discúlpeme pero es que me han hecho aquí en corrillo que pasa las no te digo ya pero es que me habéis hecho prácticamente

Voz 7 04:28 como un como un un escudo protector alrededor la foto en nuestra

Voz 0470 04:34 como que es verdad que no vengan más vale vale perdona Javier venga vamos es que tiene todo lo que ganar

Voz 0874 04:39 de más complicados eh

Voz 0470 04:41 para el chicos motes o Teseo es lo mejor gracias sabes que me me duele en el alma a interrumpir no no es que no me mandas a la calle sino quieres interrupción

Voz 0874 04:49 claro en unos es que es un precio que hay que pagar a ver digo digo que estaba hablando la mentira pero claro win win estamos hablando de política entonces

Voz 0470 04:58 ah vale vale vale entonces tiene siempre

Voz 0874 05:00 antes un poco por ahí sacando poco estos te millas de la semana no a ver si la gente reconoce que que la mentira está a flor de piel

Voz 0470 05:07 vale hombre a ver pero pero quieres tocar temas académicos

Voz 0874 05:11 bueno pues podrían podríamos tocar temas académicos vale si me preguntas qué perfil te diría hombretón con tirantes vale

Voz 0470 05:22 con malencarado malencarado vale para intentar bien buscar alguien malencarado hola perdona coge digo iba porque estaba quería hacer entrevistar a ese señor y me has me lo has cortado verdad Javier tú a mí todo lo que ha sucedido si yo iba con el micrófono diciendo hola trabajando años tú te has metido por medio he perdido la entrevista ya siendo a que te parece eso qué ha pasado

Voz 5 05:49 ya es otra igual no

Voz 0874 05:51 de espaldas no se pega te la Pérez un poco

Voz 0470 05:54 sí esto es un cartel de te voy madre mía si harán a ver qué hago tú sabes que tu puedes ver entrevistando a la gente que te piden un poco más adulto y siempre conmigo

Voz 8 06:10 nada que vaya bien hasta luego lo siento mucho no pasa nada

Voz 0470 06:13 sí pero pero pero busca alguien adulto a un adulto porque tenemos los hola perdón te puede ser un par de preguntas interrumpido el cruce del paso justo cuando se ha puesto en verde te importa esperar al siguiente gente intervalo venga dime vale qué tal te va edad cincuenta y dos estamos preguntando por la mentira la gente miente mucho en el día a día en cosas graves en cosa pequeñas entonces en tu ocasión alguna mentira reciente alguna cosa en la que no se ha visto obligado

Voz 5 06:42 sí sí mentirijillas por ejemplo hoy pues no se encierro haberme

Voz 0470 06:49 cuando cierro es una mentira para el hacia tu propia salud especialmente mentido a tu a tu yo del futuro es eso ya te ha mentido pensar diciéndole que iba a estar bien Isaías de provoca una enfermedad a largo plazo

Voz 5 07:02 poco de Podemos para tantos singular se ponga como mentira se le tiene razón

Voz 0470 07:07 vale ya que te arrepienta si estás aquí anónimamente puedes hablar de lo que quieren

Voz 5 07:11 no recuerdo un hombre cincuenta y dos años no me acuerdo parte de algún trabajo que tiene cura

Voz 0470 07:18 a nivel académico falsificó algún trabajo alguno

Voz 9 07:21 no no yo me lo ocurre mitin

Voz 5 07:25 esto esto muchas horas que formación tienes seguro vista dice empresariales seriales de cero copiado al I Plan de tesis no no no que va

Voz 0470 07:36 ya está en clase saben en algunas

Voz 5 07:39 está claro

Voz 0470 07:41 no acaba aquí la entrevista está ya está sale te deseo lo mejor al Júcar se ponen verdes así que la entrevista ha perfecto el también perfecto muchas gracias y no que vaya bien

Voz 0874 07:49 no te tienes que tienes que aprender esto David cuando alguien como ella

Voz 0470 07:52 pero dejó del Pino estoy en directo junto con Javier del Pino está al otro lado de los York pues no pueden mandar salud está ahora mismo

Voz 5 07:59 Javier encantado que de los millones de españoles que te oigo gracias me parece cojonudo el trabajo que realiza

Voz 0470 08:05 la eh cuidado se te pone rojo corre no para nunca no te den la vuelta

Voz 0874 08:10 no mires atrás David no solamente un un matiz CP en esta carrera periodística fulgurante que yo cuando un entrevistado te te da la noticia tiene ciento sanciones o indagar sobre la preparado o despedir

Voz 0470 08:23 yo que he hecho ha seguido con si en otra cosa pero he dicho que yo copiaba en los exámenes ahí está eso es lo que tú querías oír eso era claro ese era el Insight que yo sin embargo he pasado por encima como si fuese un reactor pero bueno lección aprendida alguien manso viendo no yo lo que tú quieras qué perfil quieres ahora ya buque ya ha encontrado señor Matsuura en ella

Voz 0874 08:42 estrena este me ha gustado sabes yo creo que esta edad de la de máster de máster hecho digamos

Voz 0470 08:48 de hecho si si te encuentras alguien estos son más mayores les estoy viendo porque yo qué tal os puedo preguntar cosas pues a mí contempla tú junto a poner juntos aquí está esto me va a gustar como está muy bien Familia pareja pareja matrimonio matrimonio se matrimonio clase Exactamente de toda la vida de toda la vida cuántos años pues jugar entre tres y cuatro cuarenta y siete en total desde que por primera vez que circunstancias os conocisteis

Voz 10 09:16 en la piscina no o si la piscina buen entorno sindical ahí en La Elipa no

Voz 0470 09:23 está eso está en Puerta Hierro hay Puerta de Hierro verdad es que una persona muy grande también nosotros en el Parque Sindical en Parque Sindical visteis en que perdona Javier qué hacer un pequeño

Voz 0874 09:31 adelante me está gustando pequeño previo

Voz 10 09:34 no todos los días pues está aquí a mira mira en la planta o

Voz 7 09:37 yo no voy a los dos sábados y los domingos eso tiene son figura no tienes un mastodonte de la radio vale

Voz 0470 09:45 Fernández de la pregunta a un personal como fue el primer la primera es que viste saben en qué decir que estaba dos uno en la toalla en el agua en la parada el autobús a fue en la piscina como podía haber sido un polideportivo

Voz 7 09:55 la piscina en la búsqueda llevaba la Moncloa es salir de la Moncloa hacia la piscina

Voz 0470 10:01 allí nos conocimos yo te juntos y surgió digamos la chispa

Voz 10 10:05 pues no la chispa no porque él les gusta otros no o no

Voz 0470 10:12 vaya venga drama ataca ataca pues sigo con esto no cabía en sí sí sí sí os acordáis intereses cruzados más lleva ella pero ella ella iba por otros entonces claro pero nace con un palo viola

Voz 3 10:26 la camarero

Voz 7 10:28 aquí preciosa que dejó un amigo para que que ya tenía novia entonces necesitamos allí la cafetería y ahí ya seguir yo en el otro lado todo era estaba de haciendo de de Pique

Voz 0470 10:42 tú en qué momento cambiante de saque momento cambiase de interés romántico ponerse otro señor lo lo llevase a este señor que sin duda ha salir ganando tomé sí gané con no menos dudas saludable entonces sedujo con su actitud sí puede frente te dijo sé que te gusta otro hombre pero aquí estoy yo para lo que tú quieres no no no no puede ser no tiene tanto tanto la ganar te por si no hombre con Nacho muchas monedas al final las veces de fresas máquina si al final vale vale ahora la pregunta desarrolla la pregunta que estamos hablando son mire la mentira había muchos estudios sobre cuántas mentiras y demás y queremos saber esas pequeñas mentiras del día a día o alguna mentira grande que hayáis hecho últimamente gente estáis anónimamente podéis contar lo que queráis no

Voz 10 11:37 es que mentiras no no tengo por qué pero mentiras no una mentira

Voz 0470 11:43 ya es imposible nadie nadie ha dicho la verdad es siempre pero ahora o no sé yo qué sé yo no me acuerdo ya que ella ha hecho se cuando él te dijo quieres quedarte tú dijiste sí sí

Voz 10 11:54 no no no quería quedar con él

Voz 0470 11:59 entraba eh no sentir mal lo que no durante un tiempo quería quedar con el otro pero al final son buenas y se mantiene como amigo si si si no que nosotros así es una historia espectacular después ya dije bueno pues aquí como este no lo voy a tener pues me voy yo me quedo con todos los años

Voz 0874 12:22 es un mal menor

Voz 0470 12:24 a ver si voy a hoy sí pero lo puedes escuchar luego en podcast no se de esas cosas luego lo luego te metes en iTunes a vivir podcast te puedes escuchar esto mismo pues pasó muy bien la verdad tiene decir algo esto que ha hecho tu mujer

Voz 7 12:40 no nada nada nada calladito que es así la realidad

Voz 0470 12:44 me porque vamos a porque es una pareja perfecta porque tú eres todo honestidad Itu es todo resignación

Voz 10 12:50 no no yo no le trató muy bien de qué

Voz 0470 12:55 que somos muy feliz de lo no no sé si ahora ganarlo pudo estar enamorado cosa cosa otro

Voz 7 13:01 aún más tiempo todavía si llevaríamos juez del año junto si no fuera así pues bueno yo estábamos bien es uno al otro y hasta de la manita

Voz 0470 13:11 bueno es que venir de la mano vais a ir de la mano hacia el horizonte pues despido así como dos enamorados le escuchamos todos los domingos ya te acabo de escuchar recuerdo que yo sale Hyde de la mano que es una imagen preciosa hasta luego no gracias que vaya bien lo más bonito que bonito eh claro anda mira yo voy a seguir tu sube cuando puedas bueno vale ahora sólo eh

Voz 12 13:50 David Sánchez es experto en Sicko fisiología forense en Polonia

Voz 0874 13:56 les ayudamos desarrollar diferentes técnicas de entrevistas y de investigación cuenta con un posgrado además en criminalice y Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Barcelona que es el dueño de la empresa polígrafo España a ver cómo estás buenos días buenos días que te quemaba es nombre portugués como me lo has explicado es mítica amable en castellano me dices que cuesta cuentas con un con un posgrado certificado Genoino eh si sabes a qué me refiero no sé si te sorprenden estas estadísticas en las que se desvela que mentimos constantemente

Voz 13 14:27 no no porque la mentira se parte de nuestra vida es un es un sistema de adaptación a la sociedad es decir nosotros tenemos que funcionar dentro de una sociedad y a veces

Voz 1 14:37 tenemos digamos sentimientos que van que contradicen lo que la sociedad tales quisiera

Voz 0470 14:44 no y entonces este recoge la mentira para adaptarlos cruda

Voz 0874 14:49 habría primero que definir qué es exactamente mentir porque igual dar los buenos días a una persona que te cae mal cuando por dentro estás pensando qué mal Meca esta persona ya estamos mintiendo

Voz 1 14:58 sí bueno yo creo que hay que hay que distinguir cuando hablamos de mentira sobre lo que es una verdad no entonces yo distingo entre lo que es una verdad objetiva en la verdad una verdad subjetiva ha objetivo es algo que uno puede medir si realmente ha pasado una pasado insiste en definir lo que es una verdad lo que es una mentira en lo que no es la verdad y después dos de de punto de vista subjetivo es una verdad que depende básicamente de la observación de una persona lo entonces hay dos hay dos diferencias

Voz 13 15:29 tanto también en la mentira pueda abrir esa diferenciación

Voz 0874 15:32 me pero no debería ser así decir la verdad es decir la verdad mentir es mentir

Voz 1 15:36 sí pero bueno como digo depende de cada persona y cada persona tiene puede tener una idea diferente de lo que es la verdad de lo que es lamentable Javier

Voz 8 15:44 David que pasa de

Voz 0470 15:47 deberíamos buscar como una sintonía de entrada algo no dentro ya directamente al estudio y de entrada la sección digamos and siendo mientras radiofónico y luego una sintonía en toda la física sí porque además ha invitado yo creo que se queda un poco desconcertado mientras tú tengamos Un la cita hacemos un Haifa muy milenio valgo al invitar siempre les saludo con un saludo ocho manos clásico si se llama dentro siempre por detrás

Voz 14 16:09 la Mabel encantada

Voz 0470 16:12 es amable en castellano así es el portugués abono de Portugal lo sabes todo porque todo si muy pues Mabel es es con v sí porque al contrario que en castellano lleva una un acento en la hacia hacia el lado izquierdo correcta de hecho derecho

Voz 0874 16:29 momento estamos hablando de cómo mentir es un concepto realmente subjetivo no que tú puedes pensar que no estás mintiendo pero sí que estás mintiendo incluso cuando da los buenos días a una persona que te cae mal no efectivamente ha dicho a pasando que quede mentiras ahí ahora mismo está bueno no no no voy a decir nada aquí quiere decir que este edificio se iban como en todos sitios sitio como lugar de trabajo y lugares excepto el experto un chico fisiología forense polígrafo con un posgrado en criminales pero pero psicología forense es es forense sí chico fisiología chico fisiología forenses no tiene que haber quedado muñeco para que tú

Voz 1 17:08 pues mira forense apostó por la gente muchas veces malinterpreta fueren en con

Voz 0470 17:13 muerte me acaba de pasar a mi lado no

Voz 1 17:16 a las siete de origen en latín Fórum es decir es un lugar de debate entonces lo que forense realmente es técnicamente aportando pruebas hipo de de Tous prueba de eso es lo de ahí viene la palabra

Voz 0874 17:28 es un tipo que se queda muñeco ha mentido no

Voz 0470 17:32 se complica es él expresión quedarse muñeco existen portugués una persona significa no sabes lo que es un muñeco no te has muerto cuando te quedas como como si vale pues eso no no eso es como crono como se diría que era ese muñeco en portugués morritos Borrego Borrego Borrego Borrego Borrego

Voz 0874 17:56 la expresión pedir tierra existen portugués

Voz 0470 17:59 alguien que se muy mayor que digas va pidiendo tierra no existen portugués pidiendo a ver puedes decirle vez también dicho no gusta ir usted a más gente disculpa estas tonterías es es bueno pero hay que hablar llevamos lleva no pero no de lengua es algo bonito

Voz 0874 18:17 el polígrafo hay gente que cuestiona su validez

Voz 1 18:22 sí bueno yo creo que lo que lo que hay que ver cuando hablamos de polígrafo es entender lo que es el polígrafo que realmente es un instrumento de medición y lo que el polígrafo puede hacer es medir la biológicas de una persona pero se puede utilizar como detector de mentiras que es lo que la aplicación que muchas veces se les da pero no es la misma cosa y entonces una persona tiene que entender que el polígrafo no está diseñado para detectar mentiras realmente es un instrumento de medición sin embargo

Voz 0470 18:51 qué constante mire

Voz 1 18:53 sin embargo tiene Si bien puedes llegar a eso a esa conclusión bueno el polígrafo en lo que va a medir son diferentes lógicas que tiene su origen en el sistema nervioso autónomo entonces vamos a vivirla la sudoración la respiración y la presión arterial esos básicamente las tres

Voz 0874 19:09 que que que nos indica que David por ejemplo tengo una sudoración excesiva en sus manos

Voz 0470 19:13 es que mira lo que pasa en todo el rato me sudan las manos un montón espetó a nivel de filología forense

Voz 1 19:18 debe ser un mentiroso patológico me imagino no sé

Voz 0470 19:21 conclusión que decía que por qué porque no sé por la sudoración pero es que esto me pasa que tengo a dos años de edad entonces mi entonces hace mucho tiempo no como habían pero pero eso de que era un bebé no sé lo que ha venido esto es esto estoy concluye concluyendo que es porque han venido de Portugal sólo ha faltado el respeto no sé no sé cuál es la explicación que te tienes de entonces pues es una glándula que gestiona

Voz 14 19:47 ahora lo llaman glándula

Voz 0470 19:49 ella lo ve todo lo que me faltaba yo que

Voz 0874 19:52 a raíz de lo que está pasando en el mundo de la política que en el mundo académico tu servicios van a ser cada vez más solicitados no

Voz 1 19:58 sí yo creo van servicios solicita desde desde hace mucho tiempo y esto tal vez lo no pone más de relieve pero realmente es una polígrafo y lo que nosotros hacemos siempre quiso eso parte de la sociedad y continuarán siendo parte siempre y cuando la gente continúe mintiendo sobre todo sobre todo había una necesidad de confianza no

Voz 0470 20:21 que abre tu negocio entonces ese eterno como porque la gente va a seguir metiendo toda la vida estas un negocio como los que fabrican papel higiénico básicamente que siempre van a tener negocio porque la gente siempre más necesitadas

Voz 1 20:33 sí siempre mira la la la verdadera el quid de la que sean está en la confianza y entonces cuando hay una falta de confianza muchas veces la gente busca a una tercera persona que podría que pueda ayudarles

Voz 0470 20:44 lo que pasa es que siempre vinculamos el polígrafo la actividad

Voz 0874 20:47 policial a la luz de lo que estamos viendo yo creo que va a ser cada vez más usado en el sector privado

Voz 1 20:54 es que la mayoría de las veces utilizado en el sector privado sobre todo aquí en Europa Latinoamérica Estados Unidos y a otros niveles pero aquí en Europa es más utilizado a nivel privado

Voz 0874 21:04 en qué tipo de empresas en qué tipo de sector además del narcotráfico

Voz 1 21:08 bueno mira cuando hay existe problema de desconfiados y eso puede ser a nivel sentimental las relaciones puede ser a nivel de empresarial que taldes se ha sido injusto interno ahí a información confidencial que haya desaparecido bueno y entonces la las impresos de las personas quieren saber realmente con quién con quién están trabajando si puede contar os puedo continuar tiene confianza en las personas es el polígrafo Se puede alguien con mucho

Voz 0470 21:37 control puede puede truncar el polígono puede ganarle

Voz 1 21:41 tiene través David el polígrafo tiene al polígrafo es un instrumento que mide la radiación biológica por eso sí tiene mucho autocontrol no son no no funciona de esa forma si el otro control no te va a impedir que tú tengas reacciones

Voz 0874 21:56 claro que decir la verdad la autocontrol me permite no pestañear no puedes no impide hipótesis llegue el momento en el que llevemos todos Un polígrafo en el Iphone entonces estemos constantemente sabían por imagínate

Voz 1 22:07 hombre ya existen aplicaciones pero como te digo siempre hay que ver si hay que definir bien qué es lo que quiere es investigar que las que es la mentira que la verdad entonces no es tan fácil como eso

Voz 0874 22:18 a Mabel Sánchez que es experto en el circo fisiología forense lo cual no tiene que que no quiere decir que trabaja sus cadáveres en gracias por venir a Mabel no se habían avisado que era una entrevista con David Hockney

Voz 0470 22:29 sí sí te pido te pido disculpas ya no tranquila también

Voz 0874 22:32 quería resolverlo puesto ahora jordanas no porque yo creo que te va a faltar respetos

Voz 0470 22:36 claro yo le he faltado al respeto a nivel académico porque todo lo que le preguntaron no tenía ningún sentido pero ha devuelto ha faltado al respeto a nivel personal

Voz 0874 22:44 a un juicio que me suda la mano y entonces Anabel bueno pues ya está pues pues no nos vemos ahí detrás

Voz 0470 22:49 a en la calle Desengaño de ayer en cuanto caiga el sol no

Voz 0874 22:55 tienes que marcharte ahora no te quieres a la Comite no puedo

Voz 0470 22:57 lo dice porque claro que supervisarlos porque tú ya tienes experiencia en Picos y para nosotros hemos cavado mucho viento de quiere voy conocemos nos ha tratado bien no contestarán pero estamos estamos que la gente tranquila que eso va a salir de la Boxing va a ser canónico sino Armengol

Voz 15 23:14 la sí

Voz 11 23:34 esta gente

Voz 12 23:56 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 24:19 ya está aquí Ángela Quintas química y experta nutrición clínica como estás Ángela buenos días buenos días no hay no hay libro para Navidad de este año no pero estamos ahí no porque están esos sacos esperando que entre dinero

Voz 15 24:32 no no pero para este año no

Voz 0187 24:34 está para el siguiente pero el libro no se puede decir

Voz 0874 24:37 nada es un libro

Voz 15 24:39 es una trilogía esto la radio los ojos

Voz 0187 24:45 pues ya veremos a ver qué sale al a salir una revisión elogiado la comida no pero no tiene es cambio cambia totalmente de registro

Voz 15 24:53 la novela sí sí no no novela no Ávila

Voz 0187 24:57 bueno ya veréis ya veréis vamos a darle coba todo esto

Voz 15 25:01 claro claro yo sí sustitutos oye el sexto que te has hecho que me la han recortado para una cosa pero ahora se la había perdido labia y los tengo muy carnosos a que sí sí parezco no sé

Voz 0874 25:13 así es como te apetece mucho sexy

Voz 0187 25:18 bueno es por eso sí

Voz 15 25:25 Ángela tú me quieres ya pero por qué ha sido lo alguna cosa de la televisión ha sido para un papel si a mí me gustaba más te gusta dermis al no te lo que me da igual quiero decir que yo creo que no ha sido una buena idea que no ha sido una buena idea yo creo que

Voz 0874 25:42 no sé es que ésta es parece es como un muñequito de estos de los niños crespones y les quita el pelo

Voz 15 25:48 claro sí parece claro es que antes parecía que tenía la cara más grande y al quitar la barba está más corta es como que no te gustan mis labios mira lo su momento por porque lo vamos a cambiar de tema porqué Ángela expuesto en redes que vamos a hablar de champiñones esto es esto a mí me desorientados lo preparamos mucho claro mucha Añón es una cosa tan neutral además pero lo peor es que no me he dado que ella

Voz 0187 26:12 he aquí que me habéis dicho Ángela champiñones son hijos

Voz 15 26:15 yo venía decepción yo qué sé lo que tú te has preparado champiñones hoy no no yo me he preparado dijo a los para que porque lo que estabas pensando a saber para los champiñones hablaba de has estado jugando al Mario Bros me gustan los videojuegos entonces íbamos no

Voz 0187 26:33 venga venga dos puntos venga que son lo sigo

Voz 15 26:36 que son los higos bueno pues los hijos es un falso

Voz 0187 26:38 fruto de la higuera porque en realidad no es el fruto sí siempre nos sorprende es que has visto en realidad no es no es el fruto sino que es la esencia es decir es un grupo de flores

Voz 15 26:52 no me lo puedo creer que si estamos de consistencia

Voz 0874 26:57 Juan David interrumpir Ángela es que me está pareciendo inglés

Voz 15 27:00 cuenta diciendo que es un grupo de flores un y claro una inflación

Voz 0187 27:02 ya como la alcachofa

Voz 15 27:06 vamos vamos

Voz 0874 27:07 a la música tuyo no es que hayamos dejado paso perdón pero ella

Voz 15 27:09 yo sí es verdad es verdad es que me perdón es que no soy

Voz 0187 27:14 bueno pues entonces decíamos que es un falso fruto de la Higuera que en realidad es una inflar esencia pues es decir un grupo de flores y tiene consistencia blanda redonda ovalada y el color puede variar noble pues los hay con la pulpa más blanquecina con la pulpa más rosa cuál es la época del año en la que debemos encontrar los higos bueno tenemos que diferenciar entre la breva ligó la breva aparece lleváis

Voz 17 27:38 aparece a finales de primavera y el higo aparece más tarde a finales de de entre finales de agosto y principio de otoño yo tiro e de dónde vienen digo os cuento todo venga el digo viene de en de Oriente Próximo ya hay

Voz 0187 27:56 algunos jeroglíficos de la en Egipto y aparece aparece como están recolectando esos higos quemas por ejemplo el galeno es que era médico y filósofo griego

Voz 15 28:07 Carmen daba por ejemplo de por estar todos están ahora preparados para marcharnos es la mayor experta enemigos en este en este momento suena fatal ya te lo que no le gusta la luz roja sabes porque se ha encontrado esa analogía entre higo el aparato reproductor femenino porque se les llama higo porque no

Voz 0470 28:29 no me imagino que será por la forma vez abierto a claro

Voz 0187 28:35 pues estoy aprendiendo muchísimo no sé diferenciar los hijos de los

Voz 15 28:38 pues mira se diferencian en que

Voz 0187 28:41 la breva son frutos de la temporada anterior que no llegaron a a la maduración entonces han pasado durante todo el invierno como latentes por eso una vez que ha pasado el frío aparecen sin embargo el higo aparece es a finales de agosto eh primero en principio

Voz 1 28:57 de de otoño

Voz 0187 28:59 son flores son flor

Voz 0874 29:01 al principio engordar mucho los hijos hombre pues tiene

Voz 0187 29:04 bastantes calorías cinco kilocalorías por cada cien

Voz 0874 29:06 hemos cien gramos que pueden ser igual el cinco y seis digo una cosa si no dos dos a tres

Voz 0187 29:11 depende de los acuerdos que sean Lary por ejemplo los higos secos en la composición del higo tiene mucha agua pero el higo seco al reducirse agua por ejemplo entre un ochenta y cinco y un quince por ciento son mucho más calor chicos porque están más concentrados es decir tienen tienen menos agujero por el Sugar así pero es el Sugar eh propio del de ahí no estamos hablando de Sugar ha añadido tienen más cositas no eso sí lo que pasa es que a nivel a nivel nutricional tampoco destaca destaca por ejemplo por por la cantidad de fibra que tiene sabéis que ligó ese utiliza como como laxa

Voz 0874 29:43 eso te iba a decir que los efectos del ICO son son son sí sí sí

Voz 15 29:46 perdona tengo que dar un concepto que se me ha venido a la cabeza no si yo que siempre compara el azúcar refinado con la cocaína entonces hay cocaína integral esto es una pregunta que

Voz 0874 29:56 no sé si merece la pena no sé si este es el programa

Voz 15 29:59 ya lo sé pero bueno la vida moderna si quieres ya pero el analogía era buena no

Voz 18 30:06 bueno usted no me gusta más andino

Voz 15 30:08 hasta donde donde se pueden usarlo

Voz 0874 30:11 la cocina solamente en ensaladas no

Voz 0187 30:13 en utilizar también haciendo por ejemplo el pan de higo que se son es que también se mezclan con frutos secos o se puede utilizar para muchas cosas por ejemplo en en Francia se toma Íñigo con con jamón no incluso con otros que esos se puede utilizar para mermelada esos

Voz 0874 30:29 sí aunque eso sí muy rico

Voz 15 30:31 Javier te has notado hoy estoy muy disperso e has notado que te ha salido acento gallego a mí otra vez

Voz 0470 30:39 Panahi Otis será la bilis que tal cómo estás

Voz 6 30:44 hola he bien bien de aquí con vosotros no te veo muy convencido de estar bien bien

Voz 19 30:52 la banda o la banda o temprano me ha costado muy tarde de ayer y quizá todavía sin tomar café

Voz 6 30:57 estás son poco porque yo tengo un poco quieres ganar

Voz 20 31:00 no gracias es es el es

Voz 0874 31:03 no que tiene algún diminutivo que podemos llanas yo yo yo yo yo yo

Voz 6 31:08 eso clases como chotis pero sin la CHE donde yo restaurante Milos hablarnos del restaurante Milos por favor inauguramos hace bastantes años en dos mil dos

Voz 19 31:22 la acogida ha sido bastante buena una clientela fiel puedo decirlo a medio día tenemos un menú variado todos los días todo riesgo todo todo

Voz 15 31:32 aquel día

Voz 19 31:35 hombre no típica andaluza mantenemos por aquello que a la gente siempre nos pide algún viendo español un par de marcas la de Mazón griegas

Voz 15 31:43 sí marcas que marcas españolas

Voz 19 31:46 en ese momento tenemos el cunde

Voz 6 31:49 hay un perplejo mesas sobre las que se han salvado no es el albariño no no no

Voz 20 31:56 no te ha sabido ha habido cajas pocas que duraron hasta año

Voz 21 32:02 no yo yo y hoy es el día que yo creo que a la gente que viene a comer

Voz 19 32:07 en un sitio a cenar en su tío que Andalucía español pues pediría pues un vino español no quería

Voz 15 32:15 no perdóname yo soy gallego y voy al McDonald's y me pido

Voz 0874 32:19 bueno no sé si es así que según

Voz 19 32:22 pero si la es muy amplia ya que no es una crema griega pero vamos está incorporada en la carta

Voz 21 32:30 la cerca de berenjena hay unos entrantes

Voz 6 32:35 los cuales está el que afecta mucho corderos supongo bastante bueno ensaladas los higos en las ensaladas no sé no suela de las ensaladas digo

Voz 19 32:47 lo tenemos la suerte de tenerlo y aparte de eso estaría muy bien que cada fruta en su periodo en su tiempo se habría que consumirla no entonces ahora nos ha tocado el riego cuando el ego hacemos varias ensaladas con profeta con un puesto parecido al italiano no ahí aparte de eso pues se puede utilizar en varios platos de carne de cerdo pues a Sando La Elipa ligeramente o o en tempura

Voz 20 33:19 a partir ahí pues está al están las tartas

Voz 19 33:23 que se puede que salen más tartas estupendas digo la mermelada ya hemos mencionado para desayunar Elciego va muy bien con todos los que eso Jalabert dicho antes

Voz 0187 33:34 o sea que lo digo es parte de Grecia y Helguera

Voz 20 33:37 no yo creo que Europa no

Voz 19 33:40 de porque yo creo que en muchos sitios

Voz 6 33:42 no frutas de los filósofos por la antigua Grecia cuando Course

Voz 19 33:48 luego clásico que hace ya unos cuantos años aprendiendo de Platón que hará su fruta favorita

Voz 0470 33:54 no

Voz 19 33:54 y luego ya ve Aristóteles que lo consideraba un fruto donde eliminaba de alguna manera el colesterol ayudaba en las articulaciones y también tema de

Voz 20 34:08 de corazón ahora sabes

Voz 0187 34:13 va a Aristóteles ya sabía lo que era el colesterol

Voz 19 34:18 es lo que hemos leído o no yo no no no no

Voz 20 34:22 no pero yo creo que algo sí

Voz 19 34:25 habría no los fritos ya lo dejaba para

Voz 15 34:28 te sonado Si bueno está estamos aquí para probar porque creo que es por lo que veo en la prueba yo no lo es

Voz 20 34:38 es una ensalada si ya muy sencilla porque ya lo decimos oye lleva Javier no porque no ha encontrado eh ya te dije que a buenas me y en el mercado

Voz 15 35:00 Obama en cuanto

Voz 20 35:02 cuando estamos en la calle Francisco Silvela no porque estaba agotado El lado expensas de Z de tu Restaurant salimos a las tres y media de la mañana por salía escopeta sin coger porque ya lo tenía preparado para traerlo aquí esto es lo has hecho con cosas de tu nevera no con cosa de la tienda a hacerme la ensalada me fui a comprar y encontré un poquito hacia lo que más o menos la la lechuga variada la rúcula no ha habido que hemos cogido que se arregla

Voz 19 35:37 también

Voz 0874 35:39 lleva higos principio

Voz 20 35:42 la si es

Voz 6 35:47 cuatro y con cuatro hijos eso son doscientos cincuenta millones hombre crece la vocal no viene mal pero sí porque al día porque eso

Voz 15 35:57 hasta luego técnicamente están salada no están tu carta

Voz 0470 36:00 sí

Voz 20 36:00 no en la carta no está en el menú en la carta pueda haber unos cuarenta y cinco platos durante el año podemos cambiar más de doscientos bueno hay ahí pues en helicóptero

Voz 15 36:11 me de todo bastante insultantes que me daba gracias a enterrar en los que bueno no pero hay de todo hay tomate sino que también puedes puedes por favor probar el a ver cómo se come esto

Voz 20 36:23 oye Juan Melo a tu gusto un hombre yo pensé que yo cogería

Voz 15 36:29 un poquito de todo no osea un poquito de todo vale si ésta es el estoy italiano pero pilla digo empuñando oigo estoy pidiendo

Voz 0470 36:39 a que son únicos Samson y además me lo meto

Voz 15 36:42 todo esto en la boca venga con la piel nunca os pensaste que eso

Voz 5 36:46 no así voy

Voz 0470 36:51 qué imagen pues de verdad es que además los restos que le creando con los pelos de la nariz ya no no nos ha dicho con la piel tanto el digo

Voz 19 37:05 es parecido al tema de los champiñones le cogemos el enviamos un poquito por fuera

Voz 15 37:11 que los champiñones Selim venga así no se mete debajo del agua

Voz 0874 37:15 no daba entonces los los aguas desde luego sueltan agua todos datos

Voz 18 37:19 bueno noches

Voz 0470 37:22 bueno no no sé un trapo pero sí que da tierra no hombre no

Voz 15 37:28 no a todo el mundo lo bueno qué tal están increíbles pero lo mejor de todo es la sala el falso afecta está buenísima

Voz 0874 37:41 bueno será la envidia del restaurante Milos en la calle Francisco Silvela treinta de Madrid sirven ensaladas cómo afecta auténticas con un sucedáneo italiano gracias muchas

Voz 20 37:52 gracias a vosotros hasta luego