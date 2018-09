A vivir Madrid | Bobsultorio literario 16/09/18

Voz 1 00:00 Don Juan el

Voz 1751 00:05 enseguida escuchamos vuestros mensajes pero antes pop aplica la biblioteca Tapia a personajes que han estado de actualidad esta semana en Madrid en esta ocasión son los alumnos de de la Rey Juan Carlos que tienen que seguir yendo a clase a pesar de del escándalo de los másteres

Voz 2 00:20 mí caminado estén lo aprendido hacia todo lo que nos queda por Apple los alumnos a pase estamos

Voz 3 00:26 muy cansados pedimos que se depuren responsabilidades

Voz 2 00:28 aprendiera tienes que defender nuestro trabajo el de los estudiantes de verdad no el de la gente

Voz 4 00:33 es muy triste por esto está pasando porque claro para mí en la Universidad Rey Juan Carlos supone un gran esfuerzo económico y también personal de sacrificio para aprobar asignaturas yo estoy viendo como homicidio doloso está dudando por todos los casos que están saliendo me parece que el Rectorado está ignorando completamente los alumnos

Voz 5 00:50 desde lo sucedido hacía lo ocuparon la liberación no

Voz 2 00:53 va

Voz 6 00:54 a lo que sirve para que no se olvide y para que sigamos trabajando en limpiar la universidad que ahora la pelota está en el en el tejado de del equipo rectoral

Voz 2 01:03 pues series aprender aprenderán grave

Voz 1751 01:07 qué libro les recomendó esas dos alumnos que tienen que seguir yendo a clase

Voz 7 01:11 bueno yo recomiendo mucho ánimo y mucha paciencia pero les recomiendo un libro especialmente de Antonio Orejudo que es un escritor que me encanta y que además es profesor de la Universidad de Málaga hizo un libro casi toda novela que se llama Un momento de descanso su novela muy divertida es una crítica demoledora sobre el mundo de la universidad sobre la tontería en la universidad pero también sobre los tejemanejes los trepa

Voz 8 01:34 las toda la

Voz 7 01:36 la TUR vía intrahistoria que contiene las universidades habernos va a consolar de nada pero al menos se van a reír un rato porque novelas muy muy muy divertida es muy aguda

Voz 1751 01:47 conocer en esas páginas balance con

Voz 9 01:50 el juez Garzón aparte de piel del mundo Universe

Voz 7 01:53 a lo que ellos hasta ahora pensaba que él era el ajena Idepa está dando cuenta de que están ahí metidos dentro de que son parte de un engranaje porque para que todos los tejemanejes y los chanchullos existan ellos tienen que estar allí pagándolo suyo y estudiando de verdad el entonces bonito no es pero la novela de verdad que está muy muy bien

Voz 1751 02:15 un momento de descanso de Antonio Orejudo

Voz 7 02:17 en su último libro que sea más grandes éxitos y también tiene algunos extractos dedicados a su experiencia a la universidad y algunas piezas breves de humor sobre Universidad que también va a venir muy bien a esos muchachos de la Juan Carlos I que se estarán preguntando en qué hora decidieron hacer su carrera universitaria en un sitio tan raro

Voz 1751 02:38 el siguiente catalanista esta semana estaba presente en el debate del estado de las

Voz 7 02:42 queremos garantizar nuestra autonomía

Voz 10 02:44 a financiera reconocida en el artículo ciento

Voz 1751 02:47 buen decirte es Ángel Garrido hablando de la gente son muchas horas se aburre Ícaro había tenis

Voz 7 02:54 pero excusas que cobran por estar allí y que les hemos votado para que nos representen

Voz 1751 02:59 ya lo sé ya lo sabe y se enteren bien habían

Voz 7 03:02 se Ignacio García de Vinuesa

Voz 1751 03:04 alcalde de Alcobendas checo

Voz 7 03:07 el alcalde Alcobendas no me parece el cargo más importante de Ignacio García de Vinuesa cuál cuál cuál es que es hermana de Cuca García de Vinuesa perdóname pero publiquen clones que era la alcaldía Alcobendas Ignacio García de Vinuesa Anca Cuca García de Vinuesa que hacía la apueste por una comer a esa Campos la que se convirtió escúchame pero y esa fue relaciones públicas del club Intereconomía sí sí tú te suscribía al club dentro economía con tu carne y todo sin Cuca García en esa te recibía las seguía Intereconomía Don Juan Bravo que había un Papa Landero y unas cosas como digo muy bonitas y Cuca te invita monte esto es esto está constata esto es hasta que aquí no hay que contra lo que contrastado en la propia vio a no ser que Ignacio García de Vinuesa haya mentido en su currículum familiar que esto sabes que últimamente está pasando mucho no a no ser que lo haya incluido su currículum como si fuera algo honroso en la Asamblea en la Ayuntamiento de Alcobendas en su biografía pone que es hermano de Cuca García de Vinuesa allí a sólo con eso bueno pues me da igual que sea calidad Alcobendas

Voz 1751 04:09 va en la en la en el debate del Estado

Voz 7 04:11 vendo el tenis Copa Davis entre efe

Voz 1751 04:14 Andy España que perdió España encima a todo esto encima perdimos pues un señor

Voz 7 04:18 yo estaba ahí contó supo eh hermano de ocupa una mujer que nos ha demostrado lo importante que es hola buenas maneras Isabel servir un té amiga la ceremonia del té y Montón y que van a jugar floral igual

Voz 1751 04:30 fue sin querer sabes que estaba allí te te disparó el móvil

Voz 7 04:33 si no estaba haciendo una nota de voz para tu concejal bueno de repente es alto el tenis este hombre Ignacio García de vino Cuca hermano de la alcalde Alcobendas como anécdota aquel libro Le

Voz 1751 04:46 encomiendas este hombre ha

Voz 7 04:49 qué libros les recomiendo fíjate pese a todo esto voy a ser magnánimo Ilíada recomendar un libro buenísimo además para alguien que como a él obviamente le gusta el tenis pues mira hay un libro estupendo que publicó Penguin Random House en España toma el tenis como experiencia religiosa su libro es un libro breve llama así el religioso el hábito breve que contiene dos ensayos de David Foster Wallace a propósito del tenis uno de ellos se llama democracia comercio en el Open de Estados Unidos que lo publicó una revista de tenis justamente el año noventa y cinco es un texto mítico que todo el mundo no sólo que le gusta el tenis todo el mundo observó que Broncano que super fan lo habrá leído que Chema Federer en cuerpo y luego otro que Straw publicó el New York Times en el dos mil seis pues librito de Penguin Random House House que os repito el tenis como experiencia religiosa

Voz 1751 05:42 que se lo recomiendas pero no para que lo lea en la Asamblea en su casa o en el autobús

Voz 7 05:49 de ser muy de usar transporte público digna Ignacio

Voz 1751 05:52 esa suerte comentó mucho esto libro Foster Wallace a él y a nuestros oyentes fieles Éstas son las recomendaciones de libros debo pop para los protagonistas de la semana en Madrid pero ahora empezamos con los problemas de los oyentes los que han enviado al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis el primero tiene que ver con el derecho a vivir en Madrid con dignidad tampoco vamos a pedir lujo no hablamos de un piso en el barrio de Salamanca

Voz 11 06:17 se María estoy buscando piso y con el presupuesto que tengo no tengo ni para un interior sin ventanas que me recomiendas cada vivir una colmena de tres por dos gracias

Voz 7 06:27 María ves María seguramente no es familia de Cuca García de Vinuesa mira María gracias por ponerte mis manos hay una novela estupenda de Elvira Navarro que se llama la trabajadora son ordenadores establecen vínculos muy directos entre la precariedad y la salud mental hay se traza un mapa fascinante de Madrid que te recomiendo hice construyen fantasías en torno a prodigan dos mujeres una de ellas la que deba Reglero en la vida hay tiene que compartir piso la fuerza y ahí lo con lo que se juega es con las dos historias de Susana que se llaman ellas y como una de ellas va creando fantasías entorno a la mujer con quien comparte piso la periferia de Madrid son dos mujeres Elisa y Susana que comparten piso que han renunciado a creerse la mentira la prosperidad y en lugar de resignarse Se rompen de Irán se inventan para lo mejor y para lo peor a ver María oyentes Puri Beltrán si no es una novela confortable

Voz 1751 07:28 pero llevas ya dos que no son confía es que

Voz 7 07:30 no no ayuda alegrarse de lo que nos pasa pero sí que me parece un libro fantástico para saber que no estamos solos

Voz 9 07:38 que hay ahí afuera con el talento de Elvira Navarro que se ha dado cuenta de todo lo que

Voz 7 07:45 nos está cayendo encima y lo ha escrito que alguien cuando pasen los años nadie se acuerde de nosotros cuando hayamos muerto Puri Beltrán se habrá olvidado nuestras angustias pero de repente cogerá este libro debieran lavar la trabajadora entenderá que no estaba pasando siguiente

Voz 1751 08:02 consulta tiene que ver con los límites de la educación en un supermercado

Voz 7 08:05 todo

Voz 12 08:07 me gustaría saber qué libros recomendaría a las típicas señoras de los supermercados que se te cuelan diciendo que tienen que pasar sólo una cosa pero luego te pasan veinte más muchas gracias

Voz 7 08:18 soy muy fan esta señora te quiero decirte porque si no disfrutan de ileso a ver a ver publicidad en el supermercado y era está cansada de vivir ya no puede más con su alma pura pero tienes tienes que decir la por delante y estar señoras ya que les queda y además que emocionarse en la vida pues colarse delante de uno quiere que de cara de bobo yo la defiendo a muerte de hecho mira yo argumentadas a señoras una novela que me he leído hace poco que me ha encantado que una autora polaca que se llama

Voz 13 08:49 Olga tocar Chuqui perdón voy polaco

Voz 7 08:52 título sólo los huesos de los muertos sobre la deliciosa que está protagonizada por una señora como ellas una profesora jubilada que vive una pequeña bandera polaca próxima a la República Checa ahí Medium un que un club sitio paradisiaco la primavera clavo que en invierno anunció que pelo la nieve lo cierra todos son como tres cuatro vecinos

Voz 1751 09:12 de esas el día empiezan a sucederse asesinatos misteriosos y su avance

Voz 7 09:19 cuando habernos esta señora sea una Myanmar pel ni nada esta señora una señora que está allí pero ella tiene interés es una señora que ama la naturaleza y a sus vecinos un libro sobre la soledad y las mañas de la vejez lo que hablábamos antes dos señoras que se qué es ahora va a dar muy buenas ideas a esta señora que se cuelan en el supermercado y nos torean ahí

Voz 1751 09:41 una pero no empieces a alentar a la Araya de repente con estas armas que les das ya ya no se van a colar una vez semana colas siempre

Voz 7 09:48 de hecho espera tales no novela porque yo no voy a hacer ningún spoiler pero es que esta novela va a dar ideas buenísimas ahí lo dejo lean la señora porque van a aprender cosas que creían olvidadas la novela tiene un inicio que me vuelve loco narrado presta protagonistas esta señora mayor sin que dice he llegado a una edad ya un estado en que cada noche antes de acostarme debería lavarme los pies y arreglarme a conciencia por si tuviera que venir a buscarme la ambulancia a ver no es una forma preciosa de empezar la novela intuyo que es que alguien que piensa así Puri cuando van a hacer la compra no le compensa la vida colarse delante de cualquiera que hay allí con bastante menos edad que no ha visto nada de la vida que ha visto y ahí te mira llevo solo este pan de molde en realidad llevo un carro lleno pero esa victoria ante la vida lo comprende esas que todos me estás convencido pero no te dejes no ha pero vamos a ver si ahora a la buena hay a los que les gusta es sentir que te no que tu contuvo necesaria para que ella se sienta bien claro porque ya le hace ahí unan un truco a la vida tú tú

Voz 1751 10:56 no tienes carnet de conducir verdad

Voz 14 11:00 hola Bob qué tal mira tenemos un amigo

Voz 15 11:02 que se niega a sacarse el carnet de coche de cualquier otro medio de transporte siempre tenemos que acompañarlo a casa por la noche que ya no hay transporte público L podrían recomendar un libro por favor en a un saludo

Voz 7 11:15 un saludo pues mira si tengo libro perfecto como siempre porque para eso vengo aquí es no es Manuel teórico del carné de conducir que quede claro que yo creo que me compra como siete porque me matrícula con muchas veces nunca me bueno el libro es una maravilla escrita por John Waters que sea Mc Carthy que traducidos así como mareo lo aunque el título está en inglés hay traducción al castellano eh esto porque está publicado en castellano le dice el del libro era que a John Waters una editorial le había pagado por recorrer Estados Unidos desde Baltimore San Francisco haciendo Stop lo escribía es experiencia pero yo voto es que un señor que se aproxima a la edad al señoras que se acuerdan el supermercado dijo a ver yo no tengo edad para hacer esto es lo que voy a hacer va a ser inventar Melo como si lo hubiera hecho lo que hace es una cosa maravillosa es voy a escribir lo mismo pero sin subirme al coche con desconocidos lo que voy a escribir son dos partes dos relatos de dos tipos culo los relatos de lo que me hubiera gustado que me hubiera sucedido en estos coches hay sexo hay cosas muy divertidas y otros relatos donde cuento lo que me diera aterrado el espantado que me hubiera pasado subiendo un vehículo K en que no conozco para hacer autoestop el libro es maravilloso de verdad Cars y que os recuerdo el título aunque

Voz 1751 12:33 el libro también está en castellano nuestro compañero Carlos está poniéndolo todo en el Twitter del programa me encanta en arroba A Vivir Madrid bienes que Carlos Suárez porque luego la gente sabes qué pasa que luego gente oye Carlos Garrido eso el muchacho que conocido esta mañana que viene aquí pero si el dinero pero

Voz 7 12:46 encantador donde hola qué tal Carles ex compañeros nuevo y es muy mono que lo sepáis bueno