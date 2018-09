A vivir Madrid | La noche madrileña de Ava Gardner

Voz 1 00:00 han pasado más de cincuenta años pero no sé si alguna se han preguntado cómo era la vida a comer en la vive las fiestas en el Madrid de los años sesenta como convivía la juerga con la falsa moral de la dictadura de Franco de la tele del no

Voz 2 00:24 la red ferroviaria madrileña hacia las zonas exteriores alivia los transportes de superficies que con su excesiva aglomeración sobrecarga en los accesos a la capital

Voz 1751 00:32 ya había atascos eh lo contaban en el no de todo qué tiempos aquellos atascos en blanco y me cincuenta y siete años Madrid era una ciudad gris muy gris pero de vez en cuando había explosiones de color en la noche de haber trascendido bueno pues hubiera ardido Madrid imaginen toda esa juerga vista con los ojos de un topo de de una mujer Ana María que entra a servir en la casa de Ava Gardner cuando se traslada a vivir aquí en este es el punto de partida de Art de Madrid que es una serie de Movi Movistar que está a punto de estrenarse que lo va a hacer en el Festival de Cine de San Sebastián el día veintiuno Ike nos enseña todo todo lo que no haría al no

Voz 3 01:06 cierta actriz americana llevan tiempo viviendo Madrid dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada tenemos motivos suficientes para pensar que en su casas están produciendo reuniones peligrosas

Voz 1751 01:21 comunistas anarquistas Arde Madrid es una producción de Movi Star está dirigida por Paco León y hoy unos hacía especial ilusión hablar con una mujer que ha hecho posible esta series han Acosta es UCO creadora guionista productora ejecutiva Ana qué tal buenos días

Voz 5 01:36 hola buenos días Ana una serie que tras

Voz 1751 01:38 Curro en un Madrid muy gris no sé si es una de las razones por las que habéis decidido que sea la primera serie de televisión de pago en en blanco y negro

Voz 5 01:45 pues un poco sí porque estábamos buscando el el color de la serie Buscando los tonos buscando la estética de repente dijimos hiciese en blanco y negro que es lo que más preclaro nuestras referencias del cine de la época eran todas en blanco y negro cuando empezamos a visualizar las secuencias que teníamos escrita que todavía no rodadas en blanco y negro dijimos es que tenemos que hacer una prueba hicimos la prueba costó bastante convencer a los Movistar pero la verdad es que ahora estamos estamos y están muy contentos porque porque la sería tiene una estética muy especial

Voz 1751 02:22 tienes la actriz que va a dar vida a Ava Gardner y cómo lleváis hasta ya porque creo que que la mediación es otra es de Rossy de Palma no

Voz 5 02:28 un poco pero pero fue el contacto no la mediación está Paco la habían Instagram la suerte de Paco que es que Paco es muy intuitivo para estas cosas el avión Instagram Le gustó su imagen se pegaba mucho en edad hay porque es que Debbie es debí Mazar ella en su vida cotidiana tiene una estética muy de actriz de de los cincuenta y entonces le dio la casualidad que Paco bien Instagram que Rossi Guille ya se conocían ya entonces contactó con Rossi es la habla hablaron de ella Llanos nos pusimos en contacto

Voz 1751 03:01 ella es la que va a dar vida a Ava Gardner en esta en esta serie que escribe una vida de la que ahora no nos esquiando estaríamos nada estamos hablando de los años sesenta Gardner una de las pocas mujeres libres en ese Madrid de de esa época quiero decir a la hora de salir de fiesta les salvaba más que fuera extranjera que fuera artista o que viniera de julio

Voz 5 03:20 pues yo creo que es que el caso de anoche justamente hicieron en La noche temática un dedicado a Frank Sinatra ya ella todavía después de haber escrito muchísimo sobre ella después de haberme lo leído todo sobre ella no deja de sorprenderme de en esos años en los sesenta

Voz 1751 03:38 qué tal están los cincuenta los sesenta en plena

Voz 5 03:40 dictadura franquista como ella campo a sus anchas y hacía lo que le daba la gana era una mujer verdaderamente libre pero de verdad más libre que de de lo que nos podemos imaginar de lo que sería un hombre no ya entonces y eso es muy cinematográfico desde hoy deciros Tir retratar a una mujer la vida de una mujer así es que es muy suculento para nosotros

Voz 1751 04:03 la serie está ambientada en el Madrid de los años sesenta los sitios que ella frecuentaba como lo había hecho para recrear ese Madrid el de las barras de Lhardy el Oliver el Riscal es decir cómo sale ese Madrid que a diferencia de hoy bueno pues no cerraba nunca por las noches no

Voz 5 04:17 pues así de exteriores hemos cogido solos los que están exactamente iguales que en la época a que que Chicote

Voz 1751 04:25 en idéntico tiene un rinconcito

Voz 5 04:28 que era donde ya se sentaba siempre hay hay reproducimos una fiesta a la primera la del capítulo uno es en Chicote ha luego el hotel Continental donde ella vivió una buena temporada reproducimos una rueda de prensa cuando ya firmó el contrato de cincuenta y cinco días en Pekín a hay algún lugar más así pero los que ya están cambiados los que están muy restaurados ya no los hemos utilizado

Voz 1751 04:50 claro porque solamente tres acontecimientos históricos que aborda la sería uno de ellos es la rueda de prensa de cincuenta y cinco días en en Pekín que rodó ese rodó parte en Madrid el otro es el bautizo Antonio Flores

Voz 5 05:01 sí el tercero el suicidio de GM

Voz 1751 05:03 huy

Voz 5 05:04 es Hemingway nos hemos saltado un poco en la en la serie no no decimos fechas no decimos mes está todo en el sesenta y uno porque esos tres hechos basado en el sesenta y uno pero como por tiempos de correlativo no no eran exactamente igual como nosotros lo necesitábamos no hemos dicho en qué fecha se trataba pero todo fue en el sesenta y uno y ellos dos eran muy amigos Hemingway llegaba se suicidó en el hilo sale en la serie

Voz 1751 05:35 si el resultado es ocho episodios de treinta minutos de duración en blanco y negro que vamos a poder ver es estrena en el Festival de Cine de Sanse el día veintiuno el día veintisiete el día veintisiete el día veintisiete el día veintisiete en el Festival de Cine de San Sebastián Ana cuesta si muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana no ha bastado trazan abrazaba chao

Voz 6 05:57 estamos en China al menos lo parece tales la propiedad de las construcciones montado en la orilla de la carretera de Madrid A Coruña a veinticuatro kilómetros de la capital en el término de Las Rozas

Voz 1751 06:07 cinco de cinco días en Pekín contada por el nodo José Manuel Serrano Cueto es autor de Ava Gardner de la al AZ muy buenos días

Voz 7 06:14 no

Voz 1751 06:14 hace once años que se publicó este libro pero que has tenido que revisar no es en estos días porque está muy de actualidad José Manuel

Voz 8 06:20 claro pero ha tenido que echar un poco ojo es raro porque yo normalmente no suelo mirar libros siempre libre una vez que llegan a casa lo guardo la tontería no sólo mirarlo pero ahora efectivamente con la actualidad tenemos que verlo

Voz 1751 06:33 y a tu lado están a todo Zamora que es el jefe de coctelería de Museo Chicote Nacho qué tal buenos días hola muy buenos días ya hemos escuchado que Ana nos ha dicho que que bueno que han con han grabado han rodado en los sitios uno de ellos es Chicote que lo han utilizó todo para para la para rodarla sería Arde Madrid cuéntanos porque has venido con un libro de cócteles la radio que tiene bastante Solera este libro no este peligroso el primer libro que

Voz 9 06:58 publicó Perico Chicote en el que sacan sus sus primeras recetas en el que lo muestra a todo a toda la gente este libro está muy muy perseguido de ciclo habla de circo te efectivamente este año lo publicó chicos de este libro pues éste la verdad que pone aquí mil novecientos cuarenta y dos bueno es cuando volvían a ir ya te digo in

Voz 1751 07:21 posible de encontrar practicamente solamente existe es ejemplar no hay más hay mal que por si acaso no no no no no lo te lo de cerca Nacho Ava Gardner se bebió la noche de Madrid en un local de la Gran Vía ese local es el Museo Chicote fue Ava Gardner a Chicote lo que Andy Guardiola Studio cincuenta y cuatro efectivamente fue una guerra

Voz 9 07:40 el relaciones públicas de allí todo el mundo que venía a Madrid todas las estrellas de Hollywood además tenían que pasar por allí gracias a Ava que que lo dio a conocer a todo a todo el mundo

Voz 1751 07:52 va vivió quince años en Madrid han pasado muchos años pero a día de hoy Chicote sigue teniendo una mesa dedicada a Ava Gardner efectivamente tiene una

Voz 9 07:59 oye en el que tiene varias fotos suyas también con otra cómo no

Voz 10 08:04 ah sí tiene subir

Voz 11 08:06 eso mesitas reservada a base bebió Madrid en Chicote o en A Vivir Madrid Nos vamos a beber un cóctel espectacular que habéis preparado para para la ocasión que cócteles Se llama el coctelería Chicote

Voz 9 08:21 si Le Le tenemos y que lo lo bebía ella también además el acabo de de ver por aquí

Voz 1751 08:26 porque aclaremos Ava tenía su propio cóctel efectivamente pero la receta de ese cóctel no la sé lo que he intentado buscar in mira aquel lo tengo aquí

Voz 9 08:37 nada no le podían encontrar por ningún lado el entenderé efectivamente pues cuéntanos qué qué vais a preparar

Voz 1751 08:45 por qué te has traído alguien Elena hola qué tal buenos días vas ayudará a Nacho a preparar este este cóctel Chicote pues tú a lo tuyo no os vais contando contarnos un poco cómo se prepara para os habéis traído todos los ingredientes aquí a la a la radio

Voz 9 09:00 efectivamente nosotros traemos un trocito del Museo Chicote en este cóctel pues está y a estar reinventando por así decirlo porque el costo el original está hecho a base de Ginebra en Banier híper no vermú seco se modificó a los nuevos tiempos en este caso lleva ginebra que es lo que estamos poniendo una ginebra de corte Dry Gin si luego pondremos gran ayer vermú tu italiano eh ponemos luego también Curazao y un licor de naranja esto es lo que ahora mismo efectivamente es nuestro coste del buque enseña y además es el primer cóctel que se mote yo en la historia de la coctelería a nivel mundial

Voz 1751 09:40 el Chicote el cóctel

Voz 9 09:42 hemos hecho tenemos unas botellitas allí que lo prueban hay embotellado

Voz 1751 09:46 el cóctel se lo va a haber la diva de este programa que se cuando termine si es verdad que ella pase lo da el visto bueno como fue la relación entre perico te ya porque cuenta la leyenda creo que me lo confirme es porque yo no lo sé a lo mejor José Manuel tú también puedes ayudar en esto que él es el médico Carlos Jiménez Díaz que salvó su vida gracias a la dosis de penicilina que consiguió comprar de estraperlo en el bar de Perico Chicote esto lo he leído en alguna crónica yo no sé si es una leyenda o realmente esto es es cierto ha llegado a vosotros

Voz 9 10:17 hombre yo la verdad es que yo personalmente lo lo desconozco viendo la historia no no te podría decir que no que por aquella época si existían esos esos tratos y demás entonces yo creo que sí podría ser factible son

Voz 1751 10:32 podría ser José Manuel si por eso se

Voz 8 10:35 ah mira si me permites yo tengo un dato del cóctel de Ana de Ava Gardner no no dice todos los ingredientes más un dato muy pequeñito que encontraría hace once años en algún sitio y que dice que consistían prender fuego a un vaso de coñac y apagarlo luego con champán casas el único dato que tengo bueno sino que también

Voz 1751 10:55 bastante ya eh sí es bastante a es muy espectacular con mucho cuidado para no vas como yo soy aprovecha que como el libro separar no leído lo Leire porque aunque de mucho pero aprovechar seguramente lo conocéis un libro maravilloso Marcos Ordóñez puede que se llama verse la vida que es justamente sobre sobre derechos que tiene España es que en España si la serie Arde Madrid sí sí basa gran parte de la documentación en este libro es muy interesante

Voz 12 11:25 que son testimonios de gente que conoció a Ava Gardner directamente en ellas rotatoria de que además de todo esta imagen que tenemos de ella y tal además era una excelente lectora a Gante llega un momento en el que dice yo estoy harta me avisó a fiestas y a cosas estas como frívolas yo quiero las tertulias del Gijón lo que yo quiero hablar con estos señores que escriben porque a mí me interesa mucho de literatura y creo que va a seis libros buenos y ella Hemingway conoce también a todos los españoles además de al Fary según contó el fuego

Voz 1751 11:52 todo ahora por favor pero es que antes vamos a escuchar año mil novecientos setenta y dos nuestros compañeros de documentación Luis Miguel Dominguín sobre Ava Gardner en una entrevista

Voz 13 12:03 aseguran que íbamos Gardner fue la mujer más bella del sí sea rindió al torero a Don Juan o a Luis Miguel ha dado quiera Mario Cabré fue una época en la que las estrellas de cine más hermosas enamoraba de los toreros valientes que sucede ahora no conquistan los toreros o las guapas no se utilizan en los héroes texto yo es que yo no tengo tiempo para pensar en esas cosas no digo tiempo en sentido figura

Voz 1751 12:29 poquito poquito bordes se entrevistó por tú imagínate que alguien te contesta así a la entrevista verdad hay que preguntarle a José Manuel cuando se conocieron porque yo leído varias cosas que se hayan conocido en el extranjero pero cómo se conocieron Luis Miguel Dominguín y y Ava Gardner

Voz 8 12:45 pues se conocen aquí mira cuando hablamos de si me permites si uno de los primeros sitios y no el primero que va a cuando llegan a España en mil novecientos cincuenta para una fiesta de de rodaje de Pandora y el holandés errante Chicote y en Madrid donde conoce Mario Cabré mención

Voz 7 13:08 él ni ir

Voz 8 13:10 me conoce a eh

Voz 1751 13:13 los escuchar ese ese Trailer de Pandora y el holandés errante año mil novecientos cincuenta y uno ya llega para la fiesta de rodaje como apunta José Manuel de esa película

Voz 14 13:22 ya yo dado igual

Voz 15 13:28 igual el día después de una borrachera si me dais porque intenta reconstruir cosas salió a la calle se apoyó sin darse cuenta en un camión de la basura y acabó llevándola hasta Callao es decir como trascendido esta historia como él

Voz 8 13:45 como toda este tipo de de leyendas entre comillas porque es real lo lo que pasó pero tiene sus matices no en realidad parece ser que Emma que apoyarse lo que hizo fue directamente parar el camión de basura no se quitó que ya le gustaba mucho descalzarse iba descalzo muchos siete se quitó los zapatos Ipar se plantó en medio de la carretera paró a un camión de basura se subió a la cabina y le pidió que la llevara al Helton que era donde ella estaba alojada en ese en ese momento

Voz 1751 14:15 en ese momento el cóctel ya está no Elena vale pues ya está para que Bob Pop pueda pueda captarlo pero no pueda pueda aprobarlo mientras que unos cuentas la historia José Manuel de El Fary Ava Gardner que hay de leyenda que hay de verdad

Voz 8 14:30 bueno esto durante un montón de año no se merecía que si farmacia tenía faro faros un restaurante

Voz 1751 14:37 a mí que yo soy de cuándo

Voz 8 14:41 a Fary había tenido una relación con ella no sí pero no no fue así de hecho él yo lo podido escuchar de él mimo no de su propia boca sí fue una casualidad Ava Gardner una noche persiguiendo a un campo aún bailaor flamenco creo que se llamaba Falic siete del que sabía enamorado salió a la calle buscando un taxi que la pudiera llevar a los diferentes locales para ver si se encontraba con conflicto sí hirió la casualidad de que el taxista era era el Fary tuvieron mucha muchas horas toda la noche dando vueltas por Madrid intentando encontrar al bailaor ella con una petaca bebiendo en el coche me imagino que parando los diferentes y tengo hablando con él

Voz 1751 15:26 Ari pero perdóname ella que noción de de español tenía

Voz 8 15:29 ella en realidad lo tenían demasiado no sé pero como una mujer lista llevaba ya unos años en en España y muy echada para alante sin ocho por ahora no me imagino que tampoco eh sería muy difícil contarle a al Fary me hacerle Falic hoy decirle fiesta vestirla cuatro cosa

Voz 1751 15:50 no para para poder llegar a nuestro día por por por presencia en esa conversación entre Ava Gardner el Fary al parecer la carrera no le pagó la carrera cuando la después

Voz 8 16:01 toda la noche buscando el fallaron con toda la noche buscando y al final el Fary fue viéndola a ella en el que ha estado en el que está si quien la convenció para para que fuese a llevarla al hotel donde dormía y que hará que creo que entonces el ritmo muy

Voz 1751 16:16 pero cuántos hoteles estuvo en el continental en el Hilton en el Ritz bombardeos tú Calatrava por los ruidos extraña conexión interestelar entre Ava Gardner ir Farid vamos a escuchar año mil novecientos cincuenta y cuatro Ava Gardner en una capea

Voz 13 16:33 para atender a los vecinos de una

Voz 16 16:34 ella cinematográfica muy aficionada al toreo que organiza una fiesta

Voz 9 16:38 Turina y campings con la colaboración de figuras con opina

Voz 13 16:41 no lo contaba