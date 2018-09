Punto de Fuga: 'El hambre y la resiliencia climática' (16/09/18)

Voz 3 00:00 puntos de fuga

Voz 2 00:10 en la Cadena Ser

Voz 0861 00:27 con ochocientos veintiun millones de personas amenazadas por hambre sobra recordar en nivel de extremos en que atraviesa este plan Letta bueno llevamos muchos años escuchando que estos países devastados por la hambruna

Voz 4 00:40 dependen de los demás Hydra ayuda externa que les queramos dar evidentemente eso es cierto pero el tiempo ha demostrado que tristemente esa solidaridad es insuficiente

Voz 5 00:55 las cifras de personas que pasan hambre han vuelto a subir hablamos de ochocientos veintiún millones de personas una década nueve pasa hambre en el mundo es

Voz 0861 01:03 muy preocupante se revierte la tendencia de los últimos quince años y vuelven a subir las cifras que está muy ajena

Voz 6 01:16 la gran pregunta que nos hacemos

Voz 0861 01:17 soy es que hacer para que esas cifras de hambruna no vayan a más datos que empeoran por momentos y en buena parte por culpa del cambio climático de los desastres naturales y catástrofes que amplifican el nivel de destrucción social que vivimos en pleno siglo XXI bueno buscando respuesta a esa pregunta que acabamos de las zar hemos encontrado un concepto inquietante que podía ser parte de la solución suena raro pero si no podemos con nuestro enemigo quizás deberíamos aliviar los jurel o dicho otra forma Si no podemos frenar las consecuencias que tiene el cambio climático por ejemplo para los cultivos

Voz 7 01:54 en regiones desfavorecidas quizás los deberíamos adaptar esos cambios para sacar algún tipo de ventaja eso

Voz 0861 02:01 existe la resiliencia climática

Voz 8 02:03 este básicamente en hacer tres cosas en entenderla habilidad de absorber los impactos negativos de los choques externos y esto es de sobrevivir estos choques y ser capaces de recuperarnos de adaptarnos al cambio a las nuevas circunstancias iré transformada en de fuga en la Cadena Ser con Javier Bañuelos

Voz 0861 02:37 lo hacemos desde venidos al problema una semana más hoy os vamos a contar en qué consiste esa resiliencia climática y cómo se aplica bueno ese concepto es una de las capacidades más cruciales dicen para atajar la hambruna del siglo XXI IS herramientas ahora mismo una de las prioridades en la FAO para alcanzar el ansiado reto de pobreza Cero para el año dos mil treinta con el director de Desarrollo Agrícola de esta agencia de la ONU hablaremos hoy sobre este asunto en Punto de Fuga

Voz 9 03:05 que un terremoto este es algo que no podemos evitar pero lo que sí podemos hacer es construir mejor nuestros de indicios para que se hable siguientes a los terremotos bueno la resiliencia climática está muy digamos explicada que con esta motivación debemos crear las condiciones que hagan que la capacidad de adaptamos a las situaciones adversas que se que nos presenta clima que estén ahí con ayuda de Acción contra el Hambre conocer

Voz 0861 03:32 hemos qué países están empezando adaptar ya sus cultivos a los cambios climáticos que amenazan con acabar con ellos en el programa de hoy

Voz 7 03:42 también os hablaremos del sexo de supervivencia en el lago Chad

Voz 10 03:46 bueno es una moneda de cambio realmente tremendo que que la falta de recursos de estás chicas ese fijar Villar que sea utilizada para que a cambio de relaciones sexuales consentidas teatro porque no puede ser clave para manera ellas digamos los recursos necesarios para para poder subsistir se seguridad

Voz 0861 04:09 con la ONG Plan en internacional os hablaremos de la terrible situación que están viviendo las niñas y las adolescentes de la cuenca del lago Chad jóvenes cuya supervivencia lo dicho suena durísimo depende de las violaciones sistemáticas y también estaremos en Honduras donde peligra la vida de los abogados de la familia de Berta Cáceres bueno pues lo que más peligro a grandes rasgos

Voz 11 04:30 bueno se respecto a lo que son los estándares reconocidos internacionalmente en el ámbito penal tan

Voz 0861 04:38 sólo el observatorio internacional para la abogacía en riesgo ha pedido al Poder Judicial en Honduras que garantiza un juicio justo y con garantías para los asesinos de la activista Berta Cáceres bueno serán los de segundo tramo de Punto de fuga donde también iniciaremos nuestro viaje semanal por Mundo Express que nos trae a selva para amplifica la voz de ese mundo que también importa comenzamos Hoy Punto de Fuga programa que no sería posible sin la realización técnica hoy de Paco Quiroga los mandos por supuesto con el trabajo de Lucía Riera que ya sabéis va a hacer todo lo posible para que este programa llegue tan lejos como sea posible no hay tiempo que perder comenzamos punto de

Voz 12 05:15 cadena SER con Javier Bañuelos

Voz 13 05:18 en el eh eh

Voz 14 05:54 antes con día de Gas Natura cuernos leerte mira

Voz 15 06:22 no bien

Voz 0861 06:43 Lucha de gigantes no sólo es la canción que compuso a Antonio Vega Lucha de gigantes es también la última campaña que ha lanzado Acción contra el Hambre campaña por supuesto inspirada en esta canción que estamos escuchando Bruno dúo virtual entre la Mari y Antonio Vega con el que se quiere rendir un homenaje a todos los gigantes que luchan cada día contra el hambre en el mundo esta campaña impusiera un disco y un concierto solidario en el Teatro Real con la participación por ejemplo de los talent de Ara Malikian Coque Malla Salif Keita Ketama o Iván Ferreiro

Voz 15 07:15 tú venga venga tira mucho muchísimo

Voz 0861 07:24 Joaquín pudo de fuga pero no nos cansamos de repetirlo somos la primera generación que tiene sus manos la capacidad y las herramientas necesarias para erradicar el hambre es posible pero hay datos tozudos que nos demuestran que conseguirlo a veces parece una quimera

Voz 0946 07:40 si en la primera década del siglo el hambre en el mundo disminuyó y las Naciones Unidas albergaban la esperanza de erradicarlo antes del dos mil treinta en los últimos tres años ha aumentado hasta los ochocientos veintiun millones de personas afectadas una de cada nueve ciento cincuenta y un millones son menores de cinco años que carecen de la alimentación básica para crecimiento en sus conclusiones se señala que seiscientos setenta y dos millones de personas en el mundo son obesas treinta y ocho millones de niños y niñas presentan sobrepeso en el primer mundo mientras en el resto ochocientos veintiun millones padecen hambre a consecuencia de guerras factores climáticos como sequías o inundaciones y desastres añade el informe que golpean siempre las naciones más pobres en su

Voz 0861 08:23 mayoría dependientes de su agricultura

Voz 15 08:28 aquí

Voz 0861 08:30 puedo saludar a Marcos Sánchez Campillo ex director de Desarrollo Agrícola de esta agencia de la ONU bienvenido a punto de fuga que tal como está esto estará que con ustedes bueno lo primero el hambre ha aumentado en los últimos tres años lo dicen en su informe el informe de la FAO ha vuelto a los niveles de hace una década es cierto que estamos ante un preocupante retroceso le pregunto que nos ha llevado hasta aquí

Voz 9 08:54 bueno este para empezar obviamente el tema el tema de la super alimentación en el mundo estamos muy claro se debía a las causas fundamentales verdad que es el el en lo que limpia de las personas en las el acceso a los alimentos la pobreza la marginalización de los grupos más vulnerables y la inequidad sin embargo como como bien lo mencionabas esté en después de un periodo de crecimiento en el hambre estamos observando came no tendencia se montaba la tarea de estudiar eh el porque de ello no si bien es cierto conocemos las causas fundamentales de siempre que es lo que está haciendo que esta tendencia se revierta porque hay esfuerzos tanto nivel de países como a nivel de la comunidad internacional por lo tanto hemos encontrado ya es del año pasado evidencia de que la inestabilidad en la religiones afectados por los conflictos y la violencia una un papel muy importante NC en esa tendencia hacia el crecimiento en los eventos climáticos que han golpeado mucho ritmo en el mundo la acelera su económica que afecta a o también a las legiones que no necesariamente Antonio conflicto entonces estudiar estuches elementos con detenimiento en donde estudiaba en el de conflicto la violencia el año pasado este año hemos en Chago hable más profundidad al tema el clima

Voz 0861 10:16 qué conclusión han sacado el cuáles son las principales causas por ejemplo en de la momento de de hambre vinculadas al cambio climático y sobre todo a la en principio necesaria adaptación de de los cultivos agrícolas a esa situación extrema de por ejemplo de altas temperaturas en algunos países o de de lluvias extremas en otros casos

Voz 9 10:35 claro que el el tema el tema importante tenemos que tener presente que el clima exima siempre ha estado ahí no es Hesse que de un protocolo tenemos un problema climas siempre cae un clima obviamente que hay un gallinas unas tendencias a largo plazo en las temperaturas de incrementarse a ese cambio climático la ciencia luego lo apoya lo que lo que lo que estamos diciendo en este informe es que tanto el cambio climático pero también otros efectos del clima que quizás no están asociados estrictamente hablando el cambio climático se han tornado más variables eh los eventos climáticos extremos han aumentado en número e intensidad mucho legiones del mundo y entonces eso nos lleva a pensar Agüero pero que las hay con el tema al amplio nada bueno los efectos más significativo se sienten en torno a la disponibilidad de alimentos e dado la alta sensibilidad que la agricultura con respecto al clima verdad los fundamental que tiene este sector como fuente alimentos email debía de la población Duran entonces que hemos observado un vínculo muy directo entre los Elche entre esta variabilidad el clima e más clara que se nota hoy en día y también el tema de los eventos extremos obviamente no sólo hay un problema de disponibilidad de alimentos vinculado al clima sino que también el clima eh bien y afectar las otras vertientes de la seguridad alimentaria hablamos del acceso a los alimentos porque afectan los lomos de día a las personas que dependen de la agricultura por lo tanto en menos capacidad adquisitiva para tener un acceso a los alimentos pero también el tema la útil esa acción verdad porque se comprometía también la calidad de los alimentos los defectos climático llevan afectan la calidad y el componente nutricional de los alimentos sal cuarta la cuarta dimensión que la estabilidad hay menos estabilidad debido a que hay más variabilidad del clima de la agricultura está sujeta a ese tema pueblos tanto la pregunta que nos hacemos en este informe es que hacemos al respecto recuerdan

Voz 0861 12:35 se suele quería preguntar dicen en su informe en el informe de de la FAO de de de este año que que recoge ese ese análisis de la situación actual es sobre la hambruna en todo el en todo el mundo se desarrolla una resiliencia climáticas espera que la situación empeore le pregunto cómo se consigue eso

Voz 9 12:52 esa es una pregunta muy muy muy interesante India Alía está en el centro del análisis que hacemos en el reporte Se lo voy a poner con un ejemplo porque es un tema que tal vez suena medios Otter y con veo profundo no eh veamos el caso de un terremoto eh un terremoto este es algo que no podemos evitar no puede muesca anticipando Podemos dir y que en este día del año en este preciso momento Pavel un terremoto verdad pero lo que sí podemos hacer es construir me van nuestros edificios para que se hable siguientes a los terremotos de forma que cuando estés el terremoto la capacidad de las edificaciones sea tal que no se nos caiga que haya una cuna fundar una solidez para enfrentar ese ese evento bueno la resiliencia climática es es es es están muy digamos explicada con esta motivación de hemos creado las condiciones verdad que hagan que la capacidad te adaptándose a las situaciones adversas que se que nos presenta clima que estén ahí esté hay que no nos haga vetar deben actuar de Diawara entonces esté en el informe lo que hacemos es precisamente decir cómo podríamos hacer eso eh la buena noticia es que contamos con conocido mientras el enmiendas para atender el tema de la construcción debe silencia el clima conocemos por ejemplo sólo para poner unos ejemplos popular con la limitación

Voz 0861 14:20 sí que nos parece muy interesante sobre todo eso sí conocer algunos ejemplos

Voz 9 14:23 Miren les digo ejemplos de herramientas y conocimientos clave ya sabemos que hay sistemas de seguimiento y alerta rápida relativos a los riesgos climáticos sabemos de instrumentos de protección social que ayudan a la gente a lidiar cuando un evento un choque extremo e los los impacta sí vemos que existe infraestructura prueba en clima es infraestructura que puede hacer posible el almacenamiento helado la pero la preservación de los alimentos durante un un evento climático a ver sabemos que hay manejo mas eficiente de agua tanto lo que es hibridación drenaje tecnología de recolección y de agua desalinización etcétera Ahora bien la pregunta de juegos y sabemos todo esto porque no no tenemos silencio a cambio climático y a los eventos extremos a la variabilidad bueno el reto es que estas cosas se dan a poquitos da el reto es cómo invertir a mayor escala y acelerar tales acciones

Voz 0861 15:22 no tiene que haber voluntad no de de querer aplicar cada una de esas herramientas el quería preguntar también por ejemplo si tienen calculado y no se al menos una estimación de cuánta comida Se puede perder al año por culpa de del cambio climático o de o situaciones extremas se anima nivel climático desde uno semillas que por ejemplo José pierden por culpa de de inundaciones o otro tipo de alimentos que por culpa del calor al final perecen

Voz 9 15:45 correcto correcto este bueno lo que ha sido difícil hacer una cuantificación si quiere global porque porque una de las conclusiones es que no SOCA evento es distinto verdad en intensidad y frecuencia sino que en cada contexto está diferente mente preparada o poco preparado verdad loca hay un hay una cifra que ponemos en el informe donde los desastres que están asociados al clima pueden llegar incluso a abarcar más del ochenta por ciento eh de los desastres a nivel mundial es decir un ochenta por ciento todo lo que sabes que están aconteciendo en el mundo a nivel internacional que se reportan se vincula con el clima entonces eso hace que bueno la la de angulas y la prevalencia las calas tan grande que cuesta cuantificar cuánto se pierde obviamente para nosotros el tema importante es que al final de cuentas que las pérdidas se traducen en pérdida de condiciones de vida por tanto no sólo hay un problema de pérdidas por el ahora producción sino que tengo de las condiciones de vida ahora bien este para sólo para complementar el punto conocemos estas herramientas pero qué hacemos bueno aumentarlas hacen escala pero eso tampoco lleva mucho los gobiernos están aplicando cosas eh digámoslo así en Silos no aisladamente y lo que estamos nosotros recomendando es que no sólo hay herramientas que los países conocen pero también a nivel internacional sabemos que haitiano política mundial antes que se puedan integrar que hoy en día no están integrados te pongo un ejemplo tenemos en las Naciones Unidas tomó el diálogo que sean tono la reducción y en los riesgos de desastres esas una agenda muy amplia da pero por otro lado tenemos la agenda de actas sobre el cambio climático es uno de los elementos que decimos es en muy importante que nosotros empezamos a trabajar en la integración de esos agendas porque todas esas agendas tienen elemento muy importantes hacia la resiliencia el clima pero mientras no se integren verdad base muy difícil pensar estas soluciones de manera coherente que permitan precisamente este enfrentar la Gran Scala que presenta riesgo de que no podemos dormirnos hay que actuar ya no en el futuro es un tema en donde el objetivo es la FAO fundamentales asegurarnos que al dos mil treinta haya hambre SEO la es un tema que no sólo requiere de medidas de corto plazo sino que requiere de una planes de mediano y largo plazo entonces para la FAO lo importante es seguir generando el conocimiento Eddie digámoslo así lo que llamamos en inglés en la boca sino eh para para que se escuchen esto mensajes se escuchen las preocupaciones que tenemos en base a la evidencia que estamos sacando un día a día Ayo Ayo con este deporte

Voz 0861 18:35 ha mencionado una cita no es fundamental para para todo el mundo no ese ese reto de alcanzar el objetivo de de de Hambre Cero para el año dos mil treinta ya para terminar me pregunto si tuviese que mojarse usted es optimista es pesimista ante el hecho de poder llegar a conseguir ese ese reto ese objetivo

Voz 9 18:53 correcto yo soy muy optimista porque es optimista porque esté sino vamos unos años atrás no teníamos tanta claridad de lo que se puede hacer la nueva alienta el desarrollo de sus sostenible las Naciones Unidas hacia la cual todos aspiramos moverlo no tan los lineamientos claro de que para erradicar el hambre no sólo toque trabajar en términos de hambre la tengo que trabajar este menor el conflicto tengo que trabajar en de clima tengo otra que trabajar en tienen de la desigualdad y la pobreza entonces tenemos una ruta ahora un poco más clara de cómo trabajar de manera íntegra como de cómo lograr diversos objetivos con una misma política obviamente es un proceso de aprendizaje está muy un de aprendizaje donde los países principalmente tienen un peso importante que es aprender a trabajar de manera coordinada da en donde un Ministerio Agricultura levantaron Ministerio de Finanzas es decir lema sólo el Ministerio Agricultura y además le va a tener que hablar al Ministerio de Salud pueblos tema de la nutrición y además al Ministerio Educación porque queremos que las las las comía de las escuelas y IVAs entonces creo que estamos entendiendo que para movernos hacia el desarrollo sustentable que trabajara si eso lo que nos da por lo menos desde el término de la FAO verá una aspiración positiva hacia la Deutsche donde el hambre mil

Voz 0861 20:18 pues Marcos Sánchez Castillo director adjunto de la División de Economía de Desarrollo Agrícola de la FAO gracias por estar con nosotros en Punto de Fuga ha sido un placer tenerle aquí de verdad muchas gracias

Voz 9 20:27 muchas gracias a ustedes por el espacio

Voz 0861 20:35 bueno aquí en la entrevista que acabamos de mantener con su director de Desarrollo Agrícola ha salido un concepto la verdad inquietante la resiliencia climática que es un concepto o quizás muy desconocido para algunos vamos a conocer exactamente qué significa que quiere decir nosotros no tenemos la respuesta así que vamos a pedir ayuda a los expertos del Instituto Internacional de Desarrollo sostenible con sede en Canadá ahí está una de sus responsables en resiliencia climática es Angélica Valeria Ospina bueno lo primero gracias por estar con nosotros y lo segundo lo más inmediato para que no entendemos Angélica en qué significa exactamente resiliencia climática

Voz 8 21:13 la resiliencia es climática es una de las capacidades más cruciales y que tenemos que desarrollar para enfrentar los problemas del siglo XXI consiste básicamente en hacer tres juegos en tener la habilidad de absorber los impactos negativos de los choques externos y esto es de sobrevivir esos choques y ser capaces de recuperarnos de adaptarnos al cambio a las nuevas circunstancias iré transformarlos entonces capacidad esas tres capacidades de absorber de adaptarlos transformarlos es lo que está en el centro de ese concepto de la resiliencia

Voz 0861 21:52 bueno el concepto parece sencillo pero también nos preguntamos cómo se aplica cómo se aplicaría este este concepto de de adaptación

Voz 8 21:58 hay muchas formas explicarlo y de hecho

Voz 16 22:00 ocho e individuos y comunidades en todo el mundo que están sin tiento estos efectos del cambio climático y de la variabilidad climática lo están H asiento ya por ejemplo están desarrollando la capacidad de absorber eventos como por ejemplo inundaciones sequías muy muy extremas a través de es por ejemplo el mecanismos como infraestructura amarres más real existente a través de sistemas de ahorro a través de sistemas de conserva ideas por ser de alimentos que les permiten esas comunidades esos individuos recuperarse resistir el impacto por ejemplo de desastres naturales entre otros iré otros factores climáticos también vemos muchos ejemplos alrededor del mundo de comunidades que están adaptándose a los efectos del cambio climático por ejemplo a través de la adopción de seis millas más resistentes a enfermedades a través de la adopción de nuevas técnicas agropecuarias de diversificación de sus medios de vida de todos sistema de de movilización y de colaboración social que les permite estas comunidades realmente adaptarse a las nuevas temperaturas por ejemplo a los cambios en en en subsistemas relacionados a los impactos del cambio climático darte algunos ejemplos

Voz 0861 23:24 si los cambios en el clima ya están debilitando de alguna forma la producción por ejemplo de algunos cultivos principales como el trigo el arroz y el maíz en en regiones tropicales y templadas cuál es el patrón de de esa destrucción te preguntas qué Leica desde el Instituto Internacional de Desarrollo sostenible en si tuviésemos que preguntarte dónde situar y las grandes amenazas cuáles serían

Voz 16 23:42 cambios en temperaturas sin temperaturas en aumento también vemos una exacerbación un empeoramiento de duelo

Voz 17 23:51 el desastre natural y la fuerza esos desastres naturales alrededor del mundo entonces las comunidades y los individuos cada vez más van desarrollando nuevas estrategias para adaptarse para hacerles frente a esos

Voz 0861 24:09 si hay países que ya están tomándose muy en serio este problema hay ejemplos de algunas regiones donde se está desempeñando un papel fundamental para reducir esa esa amenaza Heribert Bergés responsable de prevención ir residencia de Acción contra el Hambre nos ha contado también aquí en Punto de Fuga que regiones están empezando ya a aplicar esta residencia climática

Voz 19 24:29 aunque la verdad escuchándole no está haciendo una tarea de masón se muchos pues con muchos esfuerzos en ese sentido sale del no existe

Voz 20 24:41 eso sin prorrogar la situación y acompañar lo visión política a lo que podría hacerse para los pueblos no es por forales somos ricos los foros que que que están vulnerables ante el cambio climático entonces los derechos son Krall me consuela que en algunos políticas son cambiado y justamente acompañar a ese monitoreo de las es como puede Charles actores de un territorio en una sesión que vayan a favorecer nuestros pueblos es un largo camino por recorrer

Voz 21 25:26 yo estoy bien aquí

Voz 20 25:28 de alertas porque Shica ya son más que por ser de los que se bueno habrá concretamente estaba por ejemplo en el mes de julio o cuestionarlo

Voz 21 25:38 decía que lleva

Voz 20 25:40 van cincuenta días si yo sino tener agua entonces yo creo que tenía que ser la germinación pues el el Miles y no no iba a llegar a crecer como una opinión esperado entonces ahí es es más dificultad para la gente que vivir de este cultivo no ya habían más personas que luchen en mí porque adquiera que es una superficie plana muy reducida y que da poca a vendimiar retornaran sobrevivir cuyo entonces ahí las sequías ausente en qué con lo poco que tienen además no crece como este era mi ponen todo su esfuerzo para que eso se abre curso un eran problema para de esas personas que después gustan ahora otros recursos pues medios para tener en un lado alimentos y con recursos económicos para llevar subí

Voz 0861 26:42 por lo que acabamos de escuchar Angélica está claro no que esta resiliencia surge de los propios individuos de la necesidad de ir adaptándose de alguna forma a su propio entorno no claro que sí

Voz 16 26:51 nuevamente es una capacidad que todos tenemos en diferentes niveles ya sea a nivel individual a nivel comunitario o incluso a nivel de otros sistemas como sistemas de gobernanza sistemas políticos es una capacidad en realidad que que aplica diferente desniveles sí que les hemos desarrollado desde tiempos milenarios para no solamente sobrevivir al impacto estos eventos negativos en nuestras vidas y nuestros medios de vida sino también recuperarnos y adaptarnos a esos cambios continuos están sólo que ahora con los efectos del cambio climático que sean deben visto exacerbados en los últimos en los últimos años ese ese concepto de la resiliencia está ganando más y más relevancia como concede son muy importantes para realmente el desarrollo internacional y la sustenta habilidad

Voz 0861 27:43 hay que avalaría Ospina responsable del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible en Canadá gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender no algo más sobre esta resiliencia climática un placer gracias son muchos los tres puntos disfrute

Voz 22 27:56 en la Cadena Ser con Javier Bañuelos

Voz 23 28:01 no no

Voz 0861 28:28 abrimos nuestro segundo tramo en Punto de Fuga regresando a un escenario al que ya os hemos llevado en otras ocasiones pero la verdad nos resistimos a que caiga en el olvido porque la situación sigue siendo terrible la supervivencia la cuenca del lago Chad pasa para muchas mujeres y para muchas niñas por las violaciones sistemáticas bueno a nivel de impunidad de esa región que esas violaciones son su única salvación en los próximos minutos vamos a hablaros del sexo de supervivencia es el concepto que ha puesto sobre la mesa la ONG Plan Internacional en su último informe donde han recogido los testimonios de niñas adolescentes víctimas de los ataques de Boko Haram el dato asusta casi el veinticinco por ciento de las jóvenes entrevistadas han sufrido algún tipo de abuso sexual en el último mes y el sesenta y dos por ciento de ellas pasan hambre vamos a saludar a Concha López directora general de Plan Internacional qué tal viene a punto de fuga cómo estás

Voz 10 29:29 hola buenas noches qué tal

Voz 0861 29:31 trece en las adolescentes no imagino que vuestro trabajo en el campo se centra en ellas porque son las grandes víctimas ellas son Concha e mucho más vulnerables que al resto

Voz 10 29:40 sí son efectivamente es el colectivo más vulnerable todos los hemos hecho tres informes que llaman las adolescentes crisis humanitarias en crisis era larga duración este es el tercer reprochó uno con otros con las comunidades de Baleares ocho con la la verdad es que estoy eso ante el sur desde hace tiempo el tercero que hemos presentado ya que merecerían acucia sobre el conflicto de la horchata yo creo que hay al ahí ahí es que las adolescentes son digamos tienen opciones parecidas son el colectivo más vulnerable nada porque aparte de la violencia física que sufren todas las poblaciones por supuesto la falta de aire

Voz 24 30:30 no todos lo saben

Voz 10 30:32 a la asistencia sanitaria se une la violencia sexual que sufren estas niñas esos en la días

Voz 0861 30:40 bueno son quizás también un poco invisibles no por su edad y por su perfil en no se podríamos decir que se quedan en una especie de limbo en cuanto a asistencia humanitaria

Voz 10 30:50 es verdad que estos informes esta noche para para allá a las exclusiones ya los diferentes actores los multilaterales y los gobiernos para que pongan a las órdenes en tres años en la prioridad de las agendas en cuanto a la normativa que les que les proteja mástiles de las niñas para que lleguen los recursos necesarios para paliar con porque están teniendo sobrecogedor algo más importante que que resaltar su informe como conclusión que desde no se espacios de decisión que tiene que tener ollas para absorber dar las esta sufrimiento porque no sólo sufren por la violencia de los tramos que sabes que son secuestradas violadas utilizadas como esclavas sexuales dentro del contexto de recurre a los chico realmente pero luego una vez que está en que propia como tirar de su entorno de su escuela es realmente terrible porque para ellas o sea parte del Trauma lógicos que les las situaciones escalofriantes espacio donde se tienen que seguras tener los problemas dentro de su propia comunidad hay a veces dentro de su propia familia

Voz 0861 32:14 bueno lo hemos destacado al inicio no de de este tramo en vuestro informe hemos leído un término florece inquietante en Hoy especialmente llamativo habléis del sexo de supervivencia en qué se traduce ese concepto

Voz 10 32:26 bueno es una moneda de cambio realmente tremendo que que la falta de recursos de estás familias que sea utilizara para que a cambio de relaciones sexuales consentidas por qué no puede ser de otra manera ellas ferias para para poder subsistir pero te puedes imaginar que es ese consentimiento es absolutamente forzado no entonces pues reacciones sexuales las las matrículas de las escuelas públicas que son hablamos de su curso escolar esa cantidad o para comprar los materiales o incluso para para la subsistencia diaria en este caso

Voz 0861 33:25 bueno hemos informe también hemos leído que os tendríais mucho no en saber qué visión tienen ellas las propias víctimas de lo que están sufriendo nos interesa mucho saber Concha que os han contado que os dicen hay mujeres

Voz 25 33:37 bueno creo que es casi una parte muy importante en el forme de que evidentemente de todos estos datos no platos como que casi el veinticinco por ciento de ellas en el último mes ocasión la encuesta han tenido algún tipo de abuso o que es consciente de estas acaba con hambre que practicamente como puede ser un día ella siete teniendo esperanza no escatima palabras que cabe ella sin esperanza en su futuro quiere seguir educando se quién es poder trabajar en una pese a las medidas económico quieren poder criar a sus hijos quieren poder tener sitios seguros donde compartan con otras mujeres a través de los clubes de mujeres donde de poder defender sus derechos ellas piensan creen de verdad que a pesar del sufrimiento que han pedido y de las

Voz 10 34:23 las consecuencias sociales que hay una esperanza de paz de prosperidad de seguridad sea que esto es muy alentador este potencial que tiene unos anima que tenemos que se Sevilla

Voz 0861 34:39 y qué papel juegan sus familias Concha porque da la sensación de que estas mujeres arrastradas a esa pesadilla esa tortura con la complicidad de sus propias comunidades te pregunto por qué estas adolescentes

Voz 26 34:50 las niñas no se pueden resistir a ese nivel de

Voz 0861 34:53 de acoso y persecución una porque las mujeres

Voz 10 34:55 palito

Voz 25 34:57 en el mundo en general y inventos

Voz 10 34:59 de estos países y sobre todo el conflicto yo creo que lo que quieren demostrar que los programas que llevamos a cabo necesidad imperiosa la prioridad para hacerlas públicas realmente colectivo me da siete a quién le importa un adolescente quién portón admite alegan yo creo que en la escala de valores somos válido bosques en caso de que sea violaba la batería puede obtener a cambio de su matrimonio he puesto todas las causas de la pobreza que mente Adidas las causas de este caso hay más contextos culturales que permiten poner en el mapa

Voz 0861 36:04 pues Concha López directora general de plano internacional gracias por estar con nosotros un saludo

Voz 25 36:08 gracias a vosotros para nada infinidad de cantar en directo gracias

Voz 28 36:22 a día de mi vida vale ya

Voz 29 36:34 ah

Voz 28 36:36 vale ambiente viene a tu medio

Voz 0861 36:43 el miedo de las mujeres en Chad podría ser de alguna forma equiparable a la desesperación que sufren quienes quieren intentar llegar a Europa y no lo consiguen esta semana hemos preguntado nos hemos preguntado qué hacen Marruecos con los inmigrantes que suele expulsados tras acercarse a la frontera con España bueno sin garantía alguna y sin el más mínimo respeto por los derechos humanos estas personas son expulsadas a novecientos kilómetros de Tánger en concreto en Tintín una pequeña ciudad a las mismísimas puertas del desierto con ellos en esa zona escuchando su odisea ha estado nuestra corresponsal en Rabat Sonia Moreno en unas en la madrugada

Voz 1463 37:20 los militares abandonaron a ochenta migrantes subsaharianos a las puertas del desierto tras entrar en sus casas y detenerlos también en los bosques del norte cerca de las fronteras españolas los trasladan a la comisaría Jean uno de los expulsados de Costa de Marfil lo cuenta láser

Voz 0861 37:36 con el Fulham

Voz 30 37:38 Blaise Pascal depuración pero

Voz 22 37:41 Prado

Voz 30 37:44 como con las pancartas que los ladrones nos toman fotos a si así señalando de frente y de los dos lados tres fotografías también nos toman las huellas dactilares después nos llevan al bus de dos amigos nos dan un trozo de pan uno uno una botella Prados

Voz 22 37:59 personas

Voz 1463 38:05 junto a la estación de buses de TIM ni tienen el soporte de quienes ya llevan tiempo allí están instalados en los soportales de una de las plazas del centro de la localidad Max

Voz 16 38:14 es el camerunés que hace de portavoz

Voz 30 38:16 pero ya antes son que son Orive ya hay más de ochenta personas que han llegado cercado ocho nueve autobuses han ido llegando desde las dos hasta las cuatro llegando a los hermanos estamos y bueno la solidaridad prenderle fuego

Voz 1463 38:42 en estos momentos se concentrarán en ese campamento urbano más de doscientas personas de diferentes nacionalidades hay seis mujeres una marfileña Hi5 camerunesa no hay bebés pero sin menores uno de ellos de catorce años es marfileño estaba solo fue separado de su madre en Tánger allí viven también sus dos hermanas de seis y once años es la tercera vez que el expulsan a pesar de que tiene pasaporte las condiciones son extremas porque no tienen comida ni ropa apenas lo explica Macún

Voz 30 39:10 ya te puedes son de Bono o de buena voluntad que nos donan algún amante de Olmos una calle porque nadie

Voz 1463 39:19 la mayoría quiere salir de y cuanto antes pero por falta de dinero algunas personas continúan allí después de un mes y las condiciones son duras explica Tito

Voz 30 39:27 están dando mochila Chillida que habría de dónde venimos desde el problema yo no traje ropa se perdieron rompieron la puerta de la casa nos hicieron salir los menores marroquíes entraron cogieron todo así que hace tres semanas Kimi lavado dos veces están lejos

Voz 1463 39:45 esa casi novecientos kilómetros de Tánger abandonados denuncian que las asociaciones de acompañamiento a los migrantes marroquíes no han aparecido láser se puso en contacto con Cáritas a la que mencionaron algunos de ellos subdirector en Rabat decía esto en una entrevista con la SER

Voz 31 40:03 si PSC plasmó a de los grandes que poco disgusto

Voz 32 40:07 pues de ese desplazamiento pueden gran cosa es la realidad nosotros organizamos unas jornadas de caridad en cerca de una semana después la gente se fue a otro lado

Voz 31 40:19 quizá este Patxi hayedos

Voz 1463 40:24 las autoridades lo tienen claro y están siendo implacables mirando al Foro Internacional de migración que se celebrará a finales de año Marrakech varios ministros y altos funcionarios marroquíes se reunieron con los embajadores de los países africanos en Rabat para reconocer y defender estos traslados de inmigrantes en situación irregular desde las regiones del norte de Marruecos hacia ciudades del sur del país

Voz 33 40:49 estos son hecho de los volarlo con la mente eh el coche reprochar Cocha Damon techo dar

Voz 0861 41:23 bueno a veces región de barrocos a las puertas del desierto vamos a dar un salto ahora hasta otro continente vamos a emprender un largo viaje hasta Honduras Port que en los últimos días hemos leído que España ha reclamado a ese país que garantice la vida de los abogados y de los familiares de Berta Cáceres la activista que fue como sabéis cruelmente asesinada por oponerse a un gran megaproyecto hidroeléctrico que amenazaba a las comunidades indígenas que viven en esa cuenca de Honduras bueno ese meses que lanzado por España llegado a través del observatorio internacional para la abogacía en riesgo saludamos a su vicepresidenta Victoria Ortega que tal como está el bienvenida a lo bueno en primer lugar te pregunto peligra la vida de los abogados de la familia de Berta

Voz 34 42:04 porque si es verdad que que observatorio más observaran un cierto riesgo ya lo que era la integridad pero sí fundamentalmente en la defensa en el que va a ser este este proceso completo

Voz 10 42:19 alguna pensamos que puedan

Voz 34 42:22 dar mañana entonces desde ahí desde ahí han sido el organizar toda una serie de entidades que iban a actuar como observadores en este en este proceso de muy diversos países entre ellos el Observatorio de abogados

Voz 0861 42:38 ni aquí en Punto de Fuga en Vitoria hemos bueno relatado en multitud de ocasiones no el nivel de de acoso que sufren los los activistas hondureños y también la persecución y amenazas que están sufriendo los los amigos y familiares de de Berta Cáceres exactamente qué le había pedido al Gobierno hondureño o al menos al Poder Judicial allí en ONU en Honduras

Voz 34 42:56 bueno por lo que hemos perdido habrán ve rasgos por respeto a lo que son los estándares reconocidos internacionalmente en el ámbito penal tanto lo que es en materia de derechos humanos en que trabajamos como lo que son los principios básicos de vida proceso tener las garantías judiciales de que el sector de esos pues conforme unos estándares mínimos de un Estado

Voz 0861 43:21 quería preguntar porque claro es sin duda estos abogados están luchando contra otro gigante sabemos quiénes asesinaron a Berta los sicarios que acabaron con su vida evidentemente de la Clamores demostrar que fueron contratados por por el Estado evidentemente ese es un escenario muy delicado te pregunto victorias sus que en Honduras están dando todas las garantías necesarias para que ese juicio sea un juicio justo

Voz 34 43:42 precisamente queremos intervenir precisamente estamos mandando a toda esta serie de compañeros y compañeras que en la media del que sus posibilidades controlen que esto que esto es así que puedan velar por la subida por la integridad de todos los que intervengan en este juicio que vayan haciendo balance de de respeto a los derechos fundamentales que vayan desplazando por Mel sobre la valoración de de todos aquellos aspectos que consideren conveniente trasmitir esas Un

Voz 10 44:15 con la misión que lleva no

Voz 34 44:18 en la medida de lo posible sin una intervención directa porque lógicamente lo hacían los observadores que nombre indica es ese

Voz 0861 44:27 les tutelar en Hoy vigilará

Voz 34 44:29 la tutelar que no de intervención que lógicamente no pueden pero que sí tiene una importancia grande que personalmente creo que sí influye en en en lo que sea una práctica poco más aceptable no eso que era entonces

Voz 0861 44:50 Victoria Ortega vicepresidenta del Observatori internacional para la abogacía en riesgo gracias también prestar con nosotros hoy aquí en el programa Un placer

Voz 34 44:56 bueno muchas gracias a vosotros

Voz 35 44:59 el mundo Express

Voz 22 45:08 sin sirio

Voz 1463 45:15 el secretario general de la ONU António Guterres dice que no se puede consentir que elipse se convierta en un baño de sangre

Voz 22 45:23 en Siria

Voz 1463 45:30 habla de pesadilla humanitaria de masacre los bombardeos del régimen de los rusos ya comenzaron hace meses atacando por ejemplo hospitales Idlib es la única zona que aún no controla el régimen de Al Asad viven millones de personas también miembros de grupos islamistas radicales pero sobretodo viven civiles sobre los que también caen las bombas están cavando refugios Cuevas preparándose para los ataques del régimen se prevé que cerca de un millón terminen sabiendo de allí muchos además ya han tenido que huir antes de los ataques del régimen en otras zonas de Siria Nos vamos ahora a Palestina a esta semana este jueves han cumplido veinticinco años de la firma de los Acuerdos de Oslo en ese momento fue un rayo de esperanza para la región el último allí en Gaza nuestra corresponsal Beatriz Le y ha visitado una fábrica de prótesis su trabajo el de esta fábrica cada vez se complica más porque las manifestaciones que se celebran desde finales de marzo dejan ya más de setenta amputado

Voz 36 46:26 hasta hace tres meses Ibrahim era cocinero como otros miles de habitantes de Gaza decidió ir a manifestarse a la frontera con Israel y recibió un disparo de un soldado en la pierna izquierda fue amputado por encima de la rodilla hoy espera una prótesis que le permita tener una vida más o menos normal trabajar de nuevo en Gaza donde no abundan las aceras en buen estado ni los ascensores o escaleras automáticas

Voz 37 46:51 al principio era muy duro pero fue cogiendo práctica aunque no puedo ir al supermercado o llevar en brazos a mi hijo a la escuela quiero creer que nuestro sacrificio mi sacrificio servirá para devolvernos algún derecho daño

Voz 36 47:02 en dos o tres meses Ibrahim tendrá una prótesis fabricada en una institución de Gaza con materiales que vienen de países como Alemania o Jordania el centro existe desde hace veinte años pero ha visto como el número de pacientes ha aumentado de manera preocupante debido a los heridos en las manifestaciones Mohamed Luisma director del centro explica los obstáculos que tiene para importar material debido al bloqueo israelí sobre Gaza y la dificultad y aumentar las horas de trabajo debido a la falta de electricidad que sufre la franja que cunda la domine

Voz 38 47:34 hemos recibido setenta y cinco casos de amputados que necesitan una prótesis para poder realizar nuestro trabajo nos enfrentamos al grave problema de los cortes de electricidad necesitamos más horas de generador más combustible para hacerlo funcionar

Voz 36 47:47 es una prótesis cuesta por lo menos dos mil euros esta institución recibía una ayuda considerable de la ONU pero los recortes de la ayuda humanitaria estadounidense a los palestinos anexo que esta contribución desaparezca

Voz 14 48:04 eh

Voz 1510 48:15 así es cómo celebran los médicos y enfermeros de un centro de Médicos Sin Fronteras en Kivu en la República Democrática del Congo con pacientes se ha curado de él el número de muertos por esta epidemia que se declaró el treinta y uno de julio se acerca ya a los cien

Voz 39 48:34 desde esas así Clegg eh tú y condición

Voz 1463 48:42 sí que dirigía Karim Fuster la coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras dice que el ébola asusta a todos sobre todo por las condiciones de seguridad que hay en la región

Voz 39 48:51 aquí diu que alucina cuando Compaq punks hágalo

Voz 1463 48:58 de hecho hay zonas a las que no pueden acceder ya a las que igual nadie puede y eso hace que su intervención sea más complicado decidí ni

Voz 39 49:05 eh

Voz 1463 49:09 quiso otros jugando llegaron muchos sanitarios estaban también enfermos así que no había personal suficiente para todos los pacientes tuvieron que formar a gente que no había visto elevó la enjundia Feliu administradoras aunque en Zimbabue en su capital en Harare una epidemia de cólera ha matado a más de veinticinco personas el ministro de Sanidad Obama John Rambo

Voz 22 49:31 lo que sí

Voz 1463 49:33 dice que el número de afectados crece cada día la Federación Internacional de la

Voz 0861 49:36 Cruz Roja ya habla de más de tres mil personas

Voz 1463 49:39 dadas la causa es sobre todo la falta de agua limpia este brote es ya el más mortal desde dos mil ocho Entonces cuatro mil personas murieron hubo unas cien mil

Voz 22 49:48 tanto

Voz 1463 49:51 sí sobre Nicaragua

Voz 40 49:53 los humanos la violencia represión las denuncias de tortura las personas fallecidas en las detenidas las que tuvieron que salir del país no permiten permanecer indiferentes

Voz 1463 50:04 el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha aprobado una nueva resolución de condena al gobierno de Daniel Ortega

Voz 40 50:12 así el deterioro democrático así como por el lamentable efecto en la situación económica que afecta particularmente a los más humildes es necesario señora presidenta que ya democracia Nicaragua

Voz 1463 50:25 la represión de Ortega a los nicaragüenses deja ya más de cuatrocientos muerto

Voz 0391 50:29 todos

Voz 1463 50:35 en Alemania esta semana hemos conocido los resultados de un informe que encargó la Conferencia Episcopal del país según sus datos cerca de tres mil setecientos menores fueron abusado sexualmente por miembros de la Iglesia católica alemana fueron avisados entre mil novecientos cuarenta y seis y dos mil catorce los investigadores calculan que un cuatro por ciento de los abusadores siguen ahora en activo corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 50:57 durante años ignoró los casos luego los ocultó pero la Iglesia católica alemana decidió enfrentarse a sus demonios investigar los abusos sexuales a menores dentro de sus filas el resultado del informe revela que mil seiscientos setenta sacerdotes fueron acusados de abuso sexual desde mil novecientos cuarenta y seis Estados mil catorce sus víctimas fueron tres mil seiscientos setenta y siete niños adolescentes los cuales la mitad eran menores de trece años en uno de cada seis casos sufrieron violación siete investigadores de tres universidades han elaborado el informe a instancias de la Conferencia Episcopal Alemana examinando para ello treinta y ocho mil actas material procedente de veintisiete diócesis ahora se conoce que sólo una tercera parte de los sacerdotes pedófilos sea enfrentó proceso de Derecho eclesial al final del cual las sanciones fueron mínimas José pasaron por alto los investigadores destacan que se han encontrado con que los expedientes fueron en muchos casos destruidos o manipulados lo que les lleva indicar que la realidad puede ser mucho peor calculan que en cuatro por ciento de los abusadores permanece en activo afirman además que no es razón para suponer que el abuso sexual sea un tema del pasado sino que persiste en la actualidad

Voz 1463 52:00 en India un estudio de la revista de Lance revela que dos de cada cinco mujeres que se suicidan en el mundo lo hacen allí representan casi el cuarenta por ciento de los suicidios del mundo según los autores del estudio entre las posibles razones estará tendencia el matrimonio precoz una de cada cinco mujeres en India se casan con menos de quince años también dicen por la arraigada cultura patriarcal según la investigación el sesenta y dos por ciento de las mujeres indias creen que es legítimo que sus maridos las peguen

Voz 41 52:26 van por allí el sábado intentarlo sin daño para intentarlo

Voz 0861 52:53 muchas gracias Sara por ese mundo Express a todo el equipo por el trabajo en esta semana una semana en la que una vez más hemos intentado demostrar aquí este mundo también importa hemos agotado nuestro tiempo por hoy la semana que viene ya sabéis que regresamos con más punto de fuga será eso sí ya con el equipo titular el próximo domingo viene ya de nuevo Pablo Morán con las pilas cargadas ir dispuesto a seguir trabajando incansablemente para evitar que las grandes crisis caigan en el olvido que paséis una buena semana adiós

Voz 42 53:45 allí se héroes el sábado