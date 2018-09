Arkano inaugura la temporada dos del Gallinero de Carrusel... ¡Y se atreve a rapear la planilla de partidos!

Voz 1284 00:00 no no es familia de cara a las tres y doce minutos de la tarde las dos Diegos en Canarias ha llegado el momento de

Voz 1 00:06 primer capítulo de la segunda temporada B

Voz 2 00:10 el gallinero

Voz 3 00:16 once metiera caña con la Fórmula uno no se retiran contradictorias y en estos momentos de octavos Antón Meana revista qué tal muy buenas qué tal que Range de Fórmula uno sin querer y quién no le interesa a nadie y que le gusta la bici y que me gusta la vid Iquitos deporte Jordi Martí Radio Barcelona qué tal muy buenas buenos toros margine que ha dejado especialista secundario

Voz 0470 00:44 toda la banda Iturralde hola Aíto hemos cambiado el rol de este año no va a hacer el acta ha dado o los gallineros Iturralde con un tema radio musical el que Jaime del

Voz 1284 00:55 la santa gana lo de las cosas es Xavi vuelve a la vida que yo que yo en esta casa esperando Díaz y te molestes no sin no

Voz 3 01:04 no es verdad

Voz 1284 01:05 es verdad que queda por porque te están dando mucha pasta y no lo entiendo eso Gaines lo iremos viéndolo todo no vamos

Voz 0470 01:13 es decir cuando todo pero quiere como es hora conversó pero muy pasado todos los Dominguín toqué fondo llegó a ninguna receta de de comer

Voz 3 01:20 Benach tiene preparado para dársela comido así lo vio el Bilbao diez de diez agolpó bueno tener un gasto

Voz 0470 01:31 es el gallinero de Carrusel empezar a comentar de eso ya se puede ver este gallinero a través del canal de Youtube estamos todos seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve Arman después hablamos también hay un montón de mensajes desde ya de otros temas pero pedimos hoy sobre el gallinero sobre lo que os de la gana

Voz 1284 01:45 ha venido a divertirse al gallinero era rey de los gallos que no es otro que hace hincapié

Voz 3 01:53 hola muy buenas Halle no ha traer aquí al Rey lo gallo porque bueno es obra de rapero artista cuenta yo

Voz 0684 17:00 lo de Nasser ocasión de que no se esperaba acciones ocasiones de que Hamilton le Pelé a Verstappen

Voz 3 17:10 el polla

Voz 0684 17:12 dio para que Alonso que sigue séptimo sigan peleando y no en el Gran Premio de Singapur pero sabes cuál es la mejor ocasión

Voz 2 17:27 a utopía

Voz 0684 17:30 el set de ocasión que con todas las garantías

Voz 2 17:34 revisión de ciento veintiséis certificado europeo entrega inmediata cantar hilos pudo probarlo puede cuando kilos

Voz 0684 17:51 muy bien eh

Voz 2 18:01 no es pero eh yo Acacio

Voz 6 18:06 no

Voz 2 18:17 no

Voz 5 18:18 avisaréis yo voy a estar poco tiempo aquí vamos a ver yo

Voz 1284 18:24 se puede ver en el canal de Carrusel deportivo le vamos a ganar algo no que tenía la duda bueno señala

Voz 0470 18:34 lo hemos hecho es horrorosa todos los partidos están Pinto rodeada le puedo dar la de la de ayer podar la de hoy

Voz 3 18:41 el que sale ya no no no no elegimos nosotros Alex bueno nosotros coño que acampan en el mundo

Voz 0458 18:48 pero

Voz 3 18:48 mira al entorno no le vamos a dar Le vamos a dar la planilla

Voz 0458 18:51 haría lo que esto es lo que nos metemos en es como una especie de guía La Biblia para ver los partidos de primera segunda parte internacionales a raíz de ahí desarrollamos Carso la verdad es que estoy

Voz 3 19:03 te voy a dar la ahí no no vino

Voz 1284 19:06 apeada yo se la doy en la va a acoger decidiré empezar sus movidas tanto yo estoy contando

Voz 3 19:13 no nada nada nada

Voz 1284 19:19 tenemos un ingeniero en Zaragoza comiendo fruta algarabía que pesaba yo se la entrega arcano es veo ahí la tiene esa ya no vale pues vamos a la instrumental entonces venga vamos mentalmente

Voz 9 19:32 mí me quitó mi voz por favor para escucharme venga un poquito más es más que pedir vamos ya ya había un hago más que pedir algo más que pedir no hago más que pedir

Voz 0684 19:41 no hago más que pedir cuando me pongo improvisar voy a pedir tantos que pollas pedir que me pongáis el par pero bueno estoy con mis amigos y ahora sus el nuevo corresponsal de Carrusel Deportivo por eso estamos haciendo con el permiso improvisado os voy a dar aquí el minuto y resultado metas una hoja y aquí parece que no pasa nada no sé por qué la tienes toda pinta rastreada realmente voy a salir de la jaula esto qué es la lista de la compra el número de Laura no lo sé ahora mismo que me está dando porque arcanos se pone ahora improvisar Atlético de Madrid contra Ibar no lo consumo porque he visto que se han quedado uno a uno no lo entiendo muy bien en realidad estoy en la zona también estoy viendo la remontada del Barcelona que quedó unos dos aves que suena siete heavy cero cero también Valencia contra Betis esto es un foco por eso te digo chaval que prefiero pasar al fútbol internacional hacerlo porque me dicen que soy el campeón de la rima porque es incapaz de arrimar con Sagan to su contra Hiroshima estabas diciendo que tengo fluidez porque lo pueda hacer una y otra vez que realmente me ponen fútbol y yo te digo que veo tu letra y me pregunto

Voz 6 20:43 pero esto qué

Voz 25 20:46 pero

Voz 0684 20:47 por eso improvisó arcano lo está haciendo y no me extraña que sí voy más para bajo porque puede dar la vuelta a España pone a Andorra pones Coll de la Gallina porque estoy haciéndolo simplemente con la rima del en el Gran Premio de Singapur y por ello brindo porque no sé si utilizan gasolina sin plomo

Voz 9 21:02 noventa y cinco pues esto que tenemos hay muchos resultados pero bueno lo estamos haciendo y ahí está Mis amigos esté metido el primer gol parezco el Alcorcón contra el Deportivo

Voz 3 21:22 muy bonitos los a este medio que exhibe la verdad es que hay muy metidos maquinilla me gustaría

Voz 1284 21:32 a ver qué esperábais el campeón del mundo es decir

Voz 3 21:37 Asturias

Voz 1284 21:38 pero que no es malo Messi de a la que ha hecho es que es Messi el mejor del mundo en esto la vida que me lo dirige a mí yo lo hiciera eso sería ya pero que no pero que no tiene ningún mérito que este campeón del mundo

Voz 3 21:54 sí sí sí

Voz 0458 21:59 claro que te está escuchando pues un millón y pico mil millones de personas no pero se trajera como te preparas ETA celebra la patata te revoluciona

Voz 10 22:08 sí sí sí os ha hecho me pongo nervioso me revolucionó pero yo creo que esa es la clave para que salga bien la al final esa adrenalina es la que pone tu cerebro de modo supervivencia la que hace que empiecen a generar ideas cuando yo me pongo arrimar delante de mis amigos de toda la vida no me sale nada Moustaki tan tranquilo que es como pop

Voz 1 22:23 ya está en casa con pasa ya está

Voz 1284 22:26 después de pleno Majuto porque ahora todos somos más rutas y bueno fundamentamos el gallinero siempre muy bien un VIP que es una gozada contar aquí con con gracias de nada caro en un tema del día en un tema del día Arman que nos preocupa

Voz 1606 22:40 oy mira estamos en septiembre de que es el mes de de de las colecciones no de los fascículos

Voz 1284 22:45 por elecciones llevamos dentro del tema en las colecciones

Voz 1606 22:47 el el coleccionismo la afición esta que tiene buena o en la generación

Voz 4 22:50 bonito que tiene el ser humano que consiste en acumular muchos

Voz 1606 22:53 todos bajo un en categoría pero tú tienes tú has hecho cosas bien de todo de que por ejemplo

Voz 3 23:02 de cromos porque pero Dani yo

Voz 5 23:04 fundamentalmente cromos y algún mineral minerales yo chapas de ciclistas chapa pero como miles de coleccionar alguna vez alguna cosa no he estado todo el día arrimando pero yo no me he visto lo visto yo estoy bien por empezar a coleccionar Masters

Voz 3 23:27 somos el mucho

Voz 1284 23:31 tiene eso no tiene ningún mérito porque si no

Voz 5 23:34 ya

Voz 3 23:36 y una colección tiene que

Voz 1606 23:38 a pocos poco a poco raro estar chocolatinas Alguna vez si tú tienes

Voz 5 23:42 de que por ejemplo de discos de Madrid

Voz 1284 23:44 estimados de insultos ya las tengo ya de tarjeta clasificados de todos los campos bueno también nos gustaría que los oyentes

Voz 1606 23:53 se compartieran su voz sus colecciones con nosotros que llamen a seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve dejándonos un mensajito hablando

Voz 1284 24:00 yo entiendo que el gallinero de Carrús

Voz 1606 24:02 él en Twitter una foto buena de algunas voluntarios también las colecciones involuntaria ya sabes la bolsa de plástico que acumulamos en la cocina por ejemplo muy cutre pero si yo que es muy final la línea que separa el coleccionismo del síndrome de Diógenes

Voz 1284 24:16 yo por ejemplo también

Voz 1606 24:18 los coches y todo es carnosa cuando corría el Osasuna colecta

Voz 1284 24:21 si acabamos Corolla tiene hasta Carlos I termina pues esto

Voz 1606 24:26 el tema del día de hoy del gallinero las colecciones hemos estado esta semana hablando con el equipo de Carrusel colecciones El Mundo así un poquito curiosas si ha llamado una pues la atención una colección de

Voz 5 24:35 Peñas

Voz 1606 24:36 como un facsímil de penes de penes y penes del mundo pitos consiste si existe incluso un museo del quién se llama la pista

Voz 1284 24:46 no es absolutamente real digamos

Voz 1606 24:49 la falta Uteca no sea Biblioteca pues la flotilla de Reikiavik en Islandia Ésta es un lugar que visita mucho Axel Torres claro yo creo que lo que también la tiene escrito esas temperaturas

Voz 1284 24:59 no bien muchas horas de aburrimiento

Voz 1606 25:03 todo tipo de falsos hemos llamado pero claro solo no hablan castellano tampoco hablan asturiano no no hablan en inglés es lo máximo de el que tiene mejor nivel de inglés de aquí Smile que el

Voz 3 25:16 con el arcano yo móvil suele nada

Voz 1606 25:26 ha pedido a Michael Owen que me ayude con con la llamada a llamar así no me no me he arriesgado hacerlo en Dinamarca editada hemos llamado a a las ahora Teka de Reikiavik verás me parece bien que la escuchamos Michael tenga una conversación muy fresca así

Voz 0802 25:44 la llamada Reale venga venga vamos

Voz 26 25:48 he

Voz 8 25:50 es un formé and Good Morning falló este de falo de Faloides Islán a que hacen que han Michael Owen You Know de Keane a fútbol de Leyen en The Very Best playing the Golden Golden de modo no hay Spain por qué cadena se cadena to be que escribí que yo en de mi permiso yo no te estoy haciendo bueno o que Jaffa de penes yo me yo soy de los tenga o a despensa

Voz 27 26:39 el mí eso tienes Pons muy estáticos

Voz 8 26:44 de todas maneras buenos ojos de PNV Hang Down o de ya visto

Voz 1606 26:53 me escritos

Voz 8 26:56 a ande Lotto Fest sexuales y Tayshaun no chicos por que pasa allí eh

Voz 27 27:03 sobre el pasado de Pasión india

Voz 1606 27:06 a aquel que pasa mil a mil Teeparty aparcar pero es que no no entiendo nada

Voz 0802 27:12 no quería romper que sea el peligro de que vaya allí Michael Owen sea yo la persona

Voz 1284 27:18 pero yo no atienden las tiene varias veces la tele More

Voz 1606 27:24 así preguntado se peligro vale seguimos escuchando la llamada lo

Voz 8 27:33 algo de sexo existe y son indies penaltis o no no es eso

Voz 27 27:41 es una espiral miras no grande como están todo el día viendo el apoyo sangre Fénix la que Michael Owen es feliz

Voz 8 27:53 sólo la playa no de no no a que eso bajón ojo

Voz 5 27:59 no yo por mí

Voz 8 28:02 You want to be

Voz 27 28:06 y entonces dos en taxi

Voz 5 28:13 lo quiere menos Monda a ese animal

Voz 8 28:23 mi paso no que no

Voz 27 28:28 no es Looking Sergio

Voz 8 28:32 en quiero con rachas muy bien es gracias

Voz 1606 28:37 en todo momento y sabe que era que quede claro

Voz 1 28:44 nosotros pelo a sacos bueno

Voz 1606 28:46 sólo un pene humano humano más de trescientos penes y además están abiertos a fieles lo digo

Voz 2 28:52 decir alguna nosotros yo no lo uso de Kayes el mira blanquiazul no

Voz 1 28:58 la Filmoteca mando yo creo que sí seis tres seis cero veintitrés

Voz 3 29:03 cuando algo bueno va a sonar esos hablando ahora mismo ciudad es mucho lo de marca no

Voz 4 29:13 a finales de dos mil diecisiete

Voz 0458 29:16 es un tío muy muy comprometido social no

Voz 28 29:19 de qué tal

Voz 4 29:22 han preguntado mil veces verdad te sientes realmente hace hace es algo especial

Voz 0458 29:25 a diferencia de los demás ese compromiso

Voz 4 29:28 yo no hago nada especial que me diferencia de los demás simplemente tengo unas ideas que me han acompañado toda la vida de hecho el el trasfondo social es algo que está presente emitirá desde que era pequeño por mi familia por mis amigos eh bueno estado yo quise manifestaciones de milita hoy cara a la hora de hacer arte de improvisar de hacer entrevistas de hacer canciones pues esto está estaba presente claro cuando pero esta simpleza años ya más o menos lo que llevas pues diez años pisando escenarios sí empecé con nueve diez años porque mi hermana mayor me enseñó el mundo del hip hop que los catorce empezó a pisar el centro

Voz 0458 30:04 emana se dio cuenta arrabio veraz bueno que las cojo nuevamente bueno

Voz 1284 30:07 ya la ganaba bien mi hermana me animaba me animaban

Voz 0458 30:10 muchos si no y esto cómo se siente cuando estás en el escenario que has derrotado al otro al margen de que los jurados y luego nos contarás cómo son cómo se evalúa pero tú cuando esas enfrentando y ahora ve una cosa de de Marquínez porque en Euskadi también será en parte

Voz 4 30:26 tú sientes que las ganador que las derrotado bueno el son los jueces los que eligen quién quién pasa la ronda iba a veces los jueces equivocan hay veces que que tú no te sientes ganador y a una siete pasan de ronda hay y viceversa

Voz 1284 30:38 pero por ejemplo en la final de esta que perdisteis me estás contando cosas asesino no bueno tú eras consciente de que no íbamos a ganar lo habré

Voz 0458 30:45 vas en su casa y eso es un poco raro también claro claro

Voz 4 30:47 es es complicado es complicado ganar aún local y además a un local tan bueno pero igualmente pienso que me ganó

Voz 1284 30:52 me ganó justamente pero la estación cuando terminase de sí sí sí sí sí sí la verdad acabado no lo hizo pero pero pero me ganó me ganó

Voz 0458 31:02 no se sabe si es verdad que eres joven pero en Euskadi una traición estos modos hay una tradición que tiene siglos siglos y siglos Marquínez Itu cuidado personalismo que evidentemente pones tú conoces seguro pones un par de temas y tienen un tiempo para reaccionar Marquínez tienen poquito tiempo pero pero el público entiende que meditan separan delante micrófono y cuando se sienten preparados Se acercan es un tema solo temo usted una historia o una ministra un tema o un aún Historia

Voz 0802 31:29 eso es y a través de eso obligaba su tiro incluir exactamente como hacéis vosotros a uno y otro eran bueno mira tú mismo puedes pedir una entrada para un partido del Atlético contra el Real Madrid para una no para lo que me pidas nunca una entrada para para el campeonato de bertsolaris es imposible estamos hablando de miles quién por es que no hay porque se llena serio y bueno no sé pero que la gente hay una demanda muy grande ha entrado hace poco Dani también las mujeres que era una cosa que faltaba por eso suena a preguntarme eso es buena ha sido la luz cambios no

Voz 0458 32:02 la chica que ha sido campeona de de de Euskadi de ahorismo que hay mujeres en en la élite Cano en la élite en freestyle no hay mujeres porqué

Voz 10 32:13 esto se debe a que las mujeres no se suelen interesar por por este panorama porque aunque el rap está ligado tradicionalmente a las luchas sociales es un entorno profundamente machistas

Voz 1284 32:23 estoy flipando os quedáis tú o te meten en este mundo y sin embargo

Voz 10 32:27 sí sí sí te nadie hay algunas mujeres que están interesadas pero lamentable no es que los raperos sean machistas

Voz 4 32:34 que te digan los hombres son superiores a las mujeres pero

Voz 10 32:36 por inercia muchas veces adquirimos comportamientos en los cuales se denigra a la mujer un mundo muy macho sí exacto su mundo de machote de ver que la tiene más larga cuando hablan de una mujer pues le la representan como un objeto tú ves una batalla a ver los que estamos intentando cambiar las cosas no lo hacemos pero lo que se suele ver yo me voy a tu madre tu prima hay puramente ese las híper sexualidad entonces yo entiendo que como mujer cuando veas algo así no te intereses pues la cultura

Voz 5 33:01 me gusta claro la que ha fallecido tristemente no pero gasta katana era un referente totalmente totalmente Gata katana

Voz 4 33:10 asume su disco avanza ahí es una una auténtica bomba

Voz 0458 33:14 sí sí sí que sepas que las hijas de Iturralde son sobre todo una son fans absolutas de Gata Cardona eh

Voz 1284 33:19 sí sí la mayor la mayor es muy bien que buscó y buscó por Madrid durante

Voz 0458 33:23 durante muchísimo tiempo perpetrado

Voz 1284 33:25 el tiro le puedo decir que el libro de poesía que tenía claro pero es que es una historia increíble porque da el libro de poesías

Voz 5 33:32 no tenía Agatha catana una camiseta de Agatha katana hilos en Internet me me mandaron hasta no sé dónde y al final lo vendían en una en una tienda de Tati ni de música ni nada estuve buscando

Voz 1284 33:43 dolar aprovechas para llevarlos verdad porque no iba estatus cruza que me nosotros no lo tienen

Voz 4 33:54 no haber llevó una que uno pequeñito pero bueno tampoco es algo que me que me llame especialmente

Voz 1284 33:59 pero sí que es cierto con vuestro mundo es muy habitual no sí sí me parece que es parte de sí

Voz 1606 34:05 pero bueno realmente está de moda en todo el mundo

Voz 4 34:08 m que van tatuados todos pero bueno eso ya es cuestión de elección

Voz 1 34:10 personal igual que no que no llevo gorra ni llevo gafas de sol

Voz 5 34:14 les cubano no me apetece a mí que un montón

Voz 8 34:17 yo dije he visto en mi vida Bilbao has ido a Public tienen si el peor Fancy de mi vida

Voz 1 34:25 porque un saludo no pues porque esperaba muchísimo más y yo creo que pasa

Voz 3 34:29 hablan de todo la típica mierda que va mira aquí arcanos andando con uno de sus ídolos

Voz 9 34:35 en este terreno

Voz 4 34:37 muchísimo muchísimo yo he sido fan de desde que empecé en esto de del rap escuchaba sus temas cuando era pequeño y poder colaborar con él en mi disco para mí fue vamos de un año cumplido una cosa maneja un poquito de de Pantoja la camiseta la camiseta hasta que llevó eso es bastante antiguo

Voz 3 34:52 no somos la desgastada

Voz 4 34:56 los seis mil euros a costa no no es que llevo una camiseta de play station dos de cómo estoy más que el número de atrás que lleva un número como un dorsal está desgastados sí sí

Voz 3 35:08 por ciento arcano arcanos un tiro en todo lo que en todo lo que hace y también en redes sociales bueno que es un tiro que Alonso lo que no iba a decir además esto hasta luego

Voz 0458 35:25 no lo conoce yo creo que hemos a la gente que lo está escuchando deportivo también es un decir que es un tiro en redes sociales y bueno hay un crucero con con Ikea que no se puede decir que es una marca internas

Voz 3 35:36 es verdad que hay pues sabemos de sobras rezar retan arcano retornar gana haber una rima con

Voz 0458 35:43 Tour que es un un sofá que tienen el que tenemos ahí

Voz 1606 35:46 es más fácil rival que Montoro

Voz 0458 35:48 entonces dicen dice que anuales yo te lo hago pero pero subo la puesta

Voz 1284 35:53 montar un mueble por todos lados tú te montas me monta

Voz 0458 35:56 muebles en un lugar socio educativo de Alicante sembrar es verdad yo te pongo la letra al catálogo Ikea y ahí estamos

Voz 1284 36:05 yo aceptan

Voz 0458 36:07 tú dirás tú dirás está no

Voz 29 36:10 eso pone a prueba a los crea tiene edad me dijo transforman nuestro nuevo catálogo en realidad yo me apunto a todo como el ya sabrás pero lo hice a cambio de amueblar el centro socio educativo de San Blas

Voz 9 36:25 qué pasa esto ha para toda la gente de San Blas Alicante todos los que lo están poniendo arriba a ver que tenemos delante yeyé es la portada sobre la mesa Arkan improvisa es una mesa ya ante tanta masa no me dicen misa no tienen delante yo estoy soltando ideas ya que me ofrezca ahora mismo el catálogo de Ikea no pero esto que en año para que me ponga improvisar las lo han años ponerse a escuchar Miroslav Djukic florero porque escucha de este cántico palabras en mi campo semántico y pongo directrices para actores para actrices es un florero pues porque yo planto las raíces el florero florero se llama grafismo queréis crimen sueco para mí puede ser muy fácil realmente no estoy una prueba Si ya tenemos incluso pero cercano que no

Voz 0458 37:10 buen rollo que aporta sí que va a hacer la fácil alguna gente no totalmente total

Voz 4 37:15 Mente bueno hay gente que lo considera pasar por el aro de las grandes empresas dice no porque al final has hecho como el juego a Ikea yo digo mira las marcas van a seguir ahí en las empresas van a seguir donde están podemos aprovechar

Voz 10 37:28 el pequeño radio de acción que tenemos para mejorar nuestro alrededor en este caso para conseguir que ha mueble en un centro socio educativo pues vamos

Voz 1284 37:35 yo me han dicho que no tienen niveles de centros educativos salen así

Voz 3 37:40 algo que ya no voy a constatar puñetera no me va a dar Edurne Baeza que es es precisamente

Voz 0684 37:49 ya verás cómo te contesten

Voz 3 37:52 a Edurne

Voz 2 37:55 hola tienes la llave que mucho canalla nada no vayamos a montar los muebles dotado y montar los muebles clan ya llegarán ya

Voz 0458 38:07 pero tiene que ya Alba cuando tenga cuando tienen que llegar han tomado medidas como Balzac o cómo va esto

Voz 23 38:12 pues sí estamos super contenta es la verdad intentos

Voz 0458 38:22 bueno eso ya está en marcha ya está en marcha en La Ventana una llamada que le hicieron

Voz 4 38:28 hola hola Edurne pues si yo a Edurne con Edurne empecé a hablar hace hace unos meses porque me contactó para contarme un proyecto súper bonito que están haciendo ahí en el centro que están están preparando un rap que como como se

Voz 23 38:43 Tito Gallardo un chaval de barrio de San Blas que un genio también con el rápido y bueno

Voz 1284 38:50 os acordáis de Quito

Voz 23 38:53 comunitario un bonito desde la Concejalía hacen social desde el centro de San Blas y bueno lo que estabas contando no cercano que

Voz 4 39:01 exacto por la contactamos para pedirle ahí

Voz 23 39:04 a ver si le apetecía colaborar implicase en el

Voz 1284 39:07 pero pero duele pero no le muebles

Voz 3 39:10 bueno esto no lo digo ya que viene States un rape y te tres unas no

Voz 4 39:17 no no esto vamos estamos a hablar para este proyecto yo lo mandé un vídeo para para los chavales y chavalas tenía pendiente la visita injusto salió lo de que hay dije mira perfecto perdón comemos lo encajamos aquí y además ayudamos si genial soy de aquí desde aquí darle gracias a Edurne por la ilusión que tiene porque podría hacer su trabajo ya está ir cumplió sus horas irse seis puntos pero suenan chica vamos que implica que de verdad quiere cambiar las cosas

Voz 0458 39:44 como como tantos trabajadores públicos que sí que están haciendo las cosas

Voz 4 39:47 bien no Edurne cuanto

Voz 0458 39:50 los achica seis en el centro más o menos

Voz 23 39:52 me va variando porque es un centro donde trabajamos desde el ocio y el tiempo libre a nivel socio educativo pues para general como un ocio saludable en el barrio bueno pues reventa apoyo Comunitarias Si bueno y allí un equipazo eh las monitoras del centro tiene están ahí cada tarde malignas súper bonita unas Crack luego también pues estamos con con más apoyos está ileso arrolló en mitad ir también hay apoyando el proyecto y luego con sobre todos los chavales y las chavalas las familias da lleno y echando mocos de treinta a cuarenta chavales chavalas si los familiares muy bueno también asociaciones colectivos entidades del barrio que estamos creando una mesa encuentro comentario y bueno si estamos viendo muchas cositas y luego pues eso hay arcano Le bueno de invitamos un poco a participar como vecino del barrio hay especial a pero desde ahí no a que nos amueblar a nada sino pues eso sí que sabemos que él esto es muy bonito muy implicado y que Hollins que podía ser una motivación enorme para los chavales para Tito Gallardo que se del rapero bueno pues desde ahí todo esto ha sido una sorpresa a todos los demás

Voz 1284 40:58 que que que nos hace falta más lo digo porque es el momento de que estemos aquí sin una cortina en lo que haga falta es el momento de aquí

Voz 23 41:07 no lo que estamos haciendo aquí también visibilizar que este tipo de iniciativas son muy bonitas que me generar redes en los barrios y el bueno pues otros socios más sanos bueno pues la labor que se está haciendo desde Acción Social y aquí en Alicante y en todas las ciudades no sin vamos y están ahí a pie de calle y sobre todo la gente que está ahí dejándose la piel por pues por estar mejor

Voz 0458 41:32 de que hay gente que ayuda a gente como como Edurne vamos a seguir el tema hasta que no esto todavía Montaditos no vamos a parar un abrazo

Voz 3 41:38 un abrazo

Voz 1284 41:40 suerte seguimos con arcano en el gallinero están llegando mensajes XXIII enormemente nueve con muchas colecciones de hasta Madrid pero yo creo que llega el momento llega el momento de de Marquínez y de la receta no tienes ahí está ahí ahí ahí ahí estoy de muy bueno pues nada en el gallinero que es una asesora de comer sola de comer

Voz 3 41:57 no siempre hay que se como pena marítima de Kiko Veneno si hubiera dependido de Escorial

Voz 1284 42:06 no hubiéramos metido siempre que bolsa casa me pillas en la cocina

Voz 5 42:09 no no da nada porque nunca más machista que son

Voz 3 42:13 vaya si le gusta Escorial ese Sabina siempre que a casa empieza la combina también esto lo otro también otra qué coño Qatar yo no pasa nada pero que tiene la receta primer capítulo segunda temporada del gallinero es tu responsabilidad

Voz 5 42:30 con la sombra dormir nueve piensa que debutó tanto aquí como en no lo sé si es que sí que sí que sí

Voz 1284 42:39 ahora nos damos de falta lo voy a mirar en la pelea de lo que dice Roque como la has cagado en esto estaba Costa

Voz 1606 42:45 digo está me gusta mucho yo conozco la versión

Voz 1284 42:49 a ver si versión la versión de ti mirándose Kiko Veneno eh a ver si escuchamos la voz de Gines

Voz 30 43:00 bueno vale tardar desde el PP no

Voz 1284 43:03 he hecho otra vez venga silencio

Voz 8 43:07 vamos

Voz 1284 43:08 son las cuatro menos cinco llega el momento de quienes si la receta está sonando llevo chanclas Kiko Veneno como si hubiera escuchó

Voz 3 43:15 ahora mismo no tiene la receta en la siempre esto va a ser semanal no apuntar mantienen hoy en directo donde yo

Voz 1284 43:24 energía subiera

Voz 0802 43:26 sensor no tendría Millet

Voz 3 43:27 quién era ni el uno te fastidia

Voz 0802 43:31 hemos salido fuera una chica me encantó lo que importa vamos a hacer cosas chulas eh cosas de vamos a descubrir

Voz 1284 43:40 eso es verdad pero bueno ya ya

Voz 0802 43:42 ya que es la primera que dejó yo llevo fuera de casa un montón de tiempo y que estás comiendo siempre bocadillos y demás no tienes tiempo para para unas orbita un algunas patitas ochenta arrestado una algo de cuchara no queríamos y hablando además de que ahora es San Mateo son en Logroño de la nada

Voz 5 43:58 la calle San Mateo cuidado esta esta grande en Logroño en sí

Voz 0802 44:03 miedo también pues yo sé que le gusta mucho ahí tuvo más porque me lo dijo cuando de vez en cuando que viene el esa siempre sin pagar podemos poner unas patatas a la riojana donde

Voz 2 44:12 la espectacular bueno pues

Voz 0802 44:16 me empezaríamos haciendo un refrito durante unos cuantos minutos hasta que Porsche bien pimiento y cebolleta sobre este tema

Voz 1606 44:22 sí sí sí final así a ojo al continente

Voz 0802 44:25 dos y media cebolla y con eso es suficiente con un poco de sal siempre para que no que no se queme en ese refrito cuando ya esté hecho podemos echar pues podemos Chano hay que echar unos trozos de chorizo bueno de baño de Río Tobía te parece bien un poco

Voz 5 44:40 cante echamos una que indicó que todo no me bien bien seguimos con la mejor del mundo

Voz 0802 44:49 es muy sencilla cuatro que estamos unas patatas una buena patata gallega una buena patata alavesa

Voz 5 44:54 partida pero mal partido por nada que suene vale vale eh porque soltar es lo que nos va a dar que engordó alcalde consultarlo sí

Voz 0802 45:08 a mí me gusta mucho echar viniendo ocho hicieron arrojase echa mucho pistas sobre todo

Voz 0458 45:13 cuando yo era un añora no

Voz 0802 45:14 bueno que si eso es un pimiento seco sexual que sí

Voz 1284 45:18 bueno no le puedes echar con esta vida hay más dicha así hamburguesas hay más posibilidades

Voz 1606 45:28 yo me poner en remojo un poquito antes no

Voz 0802 45:30 por ello les va sonando la carne

Voz 1284 45:33 ha acabado ir una frase que me me Hamilton no pero yo soy millennials ser Milenio que decir ser tonto

Voz 3 45:41 pero sabemos todos que soy milenio ahora porque no quiere decir rápido

Voz 5 45:51 en La Rioja es costumbre acompañarlas por una hojita de laurel eso ya

Voz 0802 45:56 esta para bueno pues todo esto escocido durante unos veinte veinticinco minutos

Voz 5 46:02 pero si no ya presiones buscado tú lo vamos a hacer nada

Voz 0802 46:06 mover un poquito dejar reposar unos minutos tiene rápida e con un buen trago de vino de adornos alavesa San Vicente de la Sonsierra tienen duro ya tendremos tiempo también la mejor uno de San Vicente de la Sonsierra de Haro Purito de esos tipos que confiemos las patatas el mismo hecho

Voz 6 46:25 de manera platónico con una fabada

Voz 1284 46:41 en el Libro de los Récord Guinness porque veinticuatro horas y pico y cuatro minutos

Voz 4 46:48 pues sí sí sí el vídeo está olvido entero ahí el yo que estoy en el libro Guinness en el libro Guinness sí sí sí nada cuántas horas estuvo veinticuatro horas treinta y cuatro minutos veinticuatro segundos parando tres segundos para beber agua no tenía Kaká sí sí de hecho usar Kaká no pisa como nuestro no había una mampara que me tapaba hasta el cuello cierra eso sí

Voz 3 47:10 perder a pasear pues se hacía lo que tenía que hacer

Voz 4 47:14 que a las cinco de la mañana quién le cantaba tienes tiempo libre es claro tengo mucho tiempo libre esto lo hicimos en la Puerta del Sol que me encerrado dentro del campo

Voz 23 47:25 pues nada pues precisamente fueron por la noche y ya con los platos

Voz 4 47:33 hombre

Voz 1284 47:35 yo soy sí sí claro además

Voz 4 47:38 me cortaron el sonido porque yo interactuar con la gente que iba a dar me palada les da palabras y todo esto por la noche cortaron el sonido para no molestar a los vecinos bueno entonces ya me quedaba solo

Voz 5 47:50 que lo escuchamos Estado

Voz 1284 47:53 por un lado claro porque no lo está

Voz 4 47:57 no de una determinada manera que lo pedía Guinness entonces enviar el vídeo si cabía pues un hombre aburrido en su casa o mujer que estaba ahí revisando

Voz 0458 48:04 desde entonces se han de que arcano Le vamos a Pérez y otros porque tiene que currar también hoy domingo tiene que hacer otras cosas y eso es lo importante bueno ahí queda nosotros estuvimos doce horas y media aquí en Carrusel deportivo no es más que es una locura y aquí somos ciento la madre vamos a hacer la ronda rematados con posee la carrera de Fórmula uno ya te digo arcano que te vamos a pero en último raro

Voz 1284 48:24 me mentir sobre tu opinión sobre el deporte en general sobre lo que te apetezca o lo que sea son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la ronda en Carrusel

Voz 1606 48:32 van a venir quedan hoy nosotros dando voces y ahora toca hablar te tripa

Voz 1284 49:00 esta mañana en primera Leganés cero Villarreal uno marcó Carlos Bacca quedan catorce minutos para que comience el partido en Cornellà El Prat

Voz 31 49:08 calientan las dos equipos confirmados once del Levante que hay bastantes cambios respecto al esperado jugado ayer en portería Pedro López Robert Pierre Chema hay luna en defensa Morales campaña Vardy Jason en el centro del campo y Boateng y Roger Martí arribó a menos de un cuarto de hora para que empiece el Espanyol Levante en carros

Voz 0470 49:23 seis y media de la tarde de Valladolid Deportivo Alavés a partir de las veinte cuarenta y cinco en el Ramón Sánchez Pizjuán el Sevilla Getafe en Segunda División esta mañana Elche uno Mallorca uno debe estar a punto de comenzar si no lo ha hecho ya el partido en el Anxo Carro entre el

Voz 3 49:34 hoy el Real Oviedo sala Mejide hola Sara

Voz 32 49:37 ser usar despectivamente minuto dos de partido el uno cero agobiados

Voz 3 49:41 pero se dice la tarde Extremadura Unión Deportiva Las Palmas seis