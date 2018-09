Ángel Rodríguez: "El primer gol no ha sido de los mejores de mi vida pero lo he celebrado como si lo fuera"

Voz 1 00:00 hola buenas noches hola buenas noches enhorabuena hombre muchas gracias por como habéis empezado macho

Voz 2 00:05 bien bien bien ha empezado bien la verá pondrá hoy la verdad que era un partido difícil partido complicado y punto adelante la verdad muy contento muy feliz siempre

Voz 0458 00:14 siempre decimos no este tipo de equipos de la parte media hacia abajo de la clasificación que luego ya veremos dónde acabáis oyes lo más arriba posible necesitan gente arriba que defina tú tienes claro cuál es tu papel en este equipo no

Voz 2 00:26 bueno ahí me salió bien salido bien un partido he tenido he tenido varias de marcador la verdad que con jugadores como compañeros con como tengo yo a mi lado como como Jorge como partido como otros jugadores que tengo porque me dan esos Pace y esa facilidad de marcar goles todo más fácil no la verdad que muy contento por el juego en la persona del muy feliz la verdad que que nos vamos a Madrid con el punto es muy importante en un campo muy complicado

Voz 0458 00:50 sí señor y con los deberes hechos Si Icon la clasificación pues hombre empezando así que siempre viene bien no empezando un buen inicio de Liga no

Voz 2 00:57 sí sí y además porque ahora recibimos Atlético luego tenemos dos partidos fuera de casa tenemos un calendario complicadísimo pero bueno que hay que disfrutar cada partido como si fuera el último oí que bueno nunca se sabe Pijuán iguala las apuestas dicen que que que que que tienen muchas posibilidades pero bueno al final que disputar el partido y hay que ceder partido bueno para para sacar punta cómo con cuál te quedas de los dos goles yo creo que el primero pegado bien es muy bonito es un pase entre la defensa que deprimen nivel de Jorge Molina que que luego de primera y bueno no puedes no no es uno de los mejores en mi vida pero la verdad que lo celebré como si lo fuera

Voz 0458 01:35 te gustaría que Luis Enrique así de vez en cuando dijera jo juegue cómo está jugando Ángela

Voz 2 01:39 ojalá ojalá alguien te aquí no hay ningún jugador que no ese ir a la selección no yo soy pues la verdad que me encantaría intentar algún día está Verón se que es muy difícil porque jugadores como si eso así como si cosas y veremos si ojalá pero bueno hay jugadores de muy buen nivel jugadores que que lo están haciendo el otro y además lo dos partidos estuvieron increíbles se da gusto verla la selección otro día la verdad que bueno ojalá ojalá sea así por lo menos que no venga a Getafe que está invitado

Voz 3 02:07 buen detalle para que vaya verte la semana que carecía además de fue partido oye

Voz 0458 02:12 la última hay te dejo que os da Pepe Bordalás porque es verdad que tenéis ya los automatismos muy cogido Se ve que ya estáis muy esoterismo la idea que quiere de fútbol pero que ha dado sobretodo este MR

Voz 2 02:22 bueno el el sabe llevar el equipo como entrenador de entrenadores vestuario que saca exprimen al máximo de cada jugador el intenta eh te ponen las cosas fáciles un jugador que no aprieta un entrenador que nos aprieta muchísimo que que no saca el máximo nivel de cada futbolista hay buen yo ya la tengo lo he tenido varios años lo tuve dos en Elche y ahora tiene esta misma temporada con él y la verdad que fueron de mi mejores años como futbolista en miles bastante bueno

Voz 0458 02:47 con lo bien que estaba Jaime Matas mi Valladolid os lo habéis llevado allí pero pero ahora tenéis alguna competencia Si vas a jugar tu siempre de nueve

Voz 2 02:53 no no no no esto no significa Navidad ha marcado goles no significaría porque siempre tenemos Jaime tenemos hacer y que son juego foja de primer nivel que cuando entre en que lo van a hacer fenomenal y que nos ayudarán