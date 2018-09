Ibai Gómez: "Lo más justo hubiera sido un empate"

Voz 1938 00:00 hola Ibai muy buenas muy buenas qué tal que nos has liado macho de verdad te lo digo sobre todo más que nada por el por el minuto tienes una mala quema la idea has tenido Pepa arriba de Dios y nos diría el empate intentaron el empate hombres para que lo más justo si eso ha dicho el míster no es

Voz 0796 00:20 sí sí que creo que bueno el PSOE el partido sobre todo en a de ellos se metió por dentro pues muchos años pero también creo que que bueno ocasiones claras claras han tenido la checo pocas más nosotros hemos terminado

Voz 1938 00:35 el has intentado lo has intentado y hubo una muy lo más tan yo creo que lo más justo hubiese sido un empate

Voz 0796 00:39 te voy a las que a veces pero eso cuando te cae la suerte de tu lado como así ha sido por tres puntos que para nosotros además creo que son tres puntos que valen valen el doble

Voz 1938 00:50 en esta Liga en la que jugáis los equipos de zona media

Voz 1 00:53 debajo son son tres puntos importantísimos importantísimo para vosotros tú has empezado bien no qué tal te encuentras este de inicio

Voz 0796 00:58 ahora bien yo estoy muy tranquilo yo sé que que trabajo cada día para mejorar escucha de todo lo escuchado que está siendo muy vicio en Unió bueno yo estoy muy tranquilo estoy muy contento con cómo trabajo escuchado que has escuchado no no que escuchas que yo ahí no están en el nivel del año pasado tal bueno ahora que te tienes gente que tiene pero pero la verdad es que no apremio con el tiempo ahora no darle importancia en sí y la importancia realmente a los que a los que no podían cada día qué saben cómo trabajo oí ya te digo que estoy tranquilo estoy muy contento con mi inicio con inicio el equipo que tenemos siete puntos que en el palco es alturas yo te digo si bueno al final ya sabes poco sabemos los ciudadanos iraníes son es lo que los kurdos que a finales de enero

Voz 1938 01:46 ahora vamos maravilloso no oro líquido

Voz 1 01:50 a ver si hacer como disco al final una rueda de prensa vas a diecinueve contestó no me gustó

Voz 1938 01:53 lo que no hombre no no en absoluto que un problema con nadie te diga lo que quiera que digan lo que quieran pero el acuerdo que no

Voz 0796 02:04 infortunadamente mira esos es decir que lo bonito la vida si estás a todo genial salud es lo más importante así que estoy estoy muy contento

Voz 1938 02:13 por te digo pues me alegro oye la última el césped como estaba

Voz 0796 02:17 ello mejor que que el Barça por las imágenes

Voz 1938 02:20 claro por eso digo que hoy no ha visto puerta visto hablando un poco

Voz 0796 02:24 sí todavía tendrá que sentarse porque te has levantado asentarse pero pero bueno seguro que que al ser un beso de nuestro tiempo que necesites que es preciso muy bien seguro que quiere decir algo Iturralde que aquí en árbitro

Voz 2 02:38 siempre ha dado para Rita muchas gracias qué tal todo bien bien la verdad

Voz 0796 02:44 afortunadamente muy bien y ya te digo lo que he dicho a estas alturas con siete puntos y más después de cómo el año pasado hay todo lo los peatones

Voz 3 02:52 no hagas caso a estos que son una banda cuando ha visto a este estilo

Voz 1938 02:58 la periodista no se excluye nosotros que nada

Voz 0796 03:01 no lo decía por los periodistas así voy porque estar tranquilo