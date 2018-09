Julio Pulido: "Cuando llegue la hora 'H' me cuesta mucho creer que Lopetegui vaya a dejar fuera a Isco"

Voz 1 00:00 un minuto falta paradas las doce de la noche una varios en Canarias estamos en Carrusel deportivo hasta la aún hay una media iba media de la mañana por ejemplo exactamente bueno Antonio Romero estalla por ahí hola Antoni muy buenas qué tal muy buenas a todos está también Jesús Gallego la Gaye qué tal hola buenas noches don Julio Pulido muy buenas qué tal buenas noches está Antón Meana que ya lo saludo antes si está Marie Torrejón aquí estoy en Barcelona Jordi Martí hola Jordi todo muy buenas también esta Lluís Flaquer aquí hola qué tal muy buenas además de Talavera y Pinto ya les saludamos antes yo la Pinto muy buena nuestro árbitro Iturralde y Dani Garrido y incorpora Álvaro Benito que debe estar conectando el teléfono nuestro estadista Álvaro Benito bueno es Bruno Le Matin buenas noches buenas noches pero enseguida comentamos lo de ayer pero por fin se ha estrenado Cristiano Ronaldo en Italia

Voz 0301 00:53 sí con dos goles de fíjate en la primera parte no no había jugado mal ni mucho menos he movido bien han tenido alguna ocasión de gol había hecho una buena primera parte pero se le veía en en los gestos como dice siempre Iturralde Iturralde en el Body Language

Voz 2 01:06 porque si como estamos aprendiendo inglés

Voz 1 01:12 pero leyendo lo digo sacar recursos de aprende inglés con títulos sí

Voz 0301 01:16 tiene que dar Iturralde español españoles duró lo bueno que en el caso es que se cada vez que fallaba cada vez este tener una ocasión cristianos se veía pues que quizás desesperado ha conseguido marcar como decía antes Pablo Pinto el primer gol pues es es de risa realmente remata de chilena la toca un defensa Ferrari de Elsa sólo toca en el palo y al final Cristiano solo en boca de gol acaba marcando pero el segundo es un buen contraataque de la Juventus controla con la derecha marca con la Izquierda y lo más importante de es más que incluso te diría en el partido está en el pos partido en las declaraciones de Cristiano Ronaldo que tras el encuentro reconocía que estaba por cómo ha salido del Madrid como se ha dado todos los últimos dos meses algo desespera

Voz 0171 01:55 todo por marcar a lo mejor estaba aún

Voz 3 01:58 poco ansioso como Normaa todo lo que ha pasado de después de salir de del Real Madrid para venir a este club todo lo que ha pasado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso pero habrá ir es decir humano es así a veces no controlamos nuestra ansiedad pero yo estoy contento

Voz 0301 02:17 el pleno de puntos de la Juventus va desde los dos goles de de

Voz 2 02:21 claro que han sido antes de lo que contaba de que el esperpento que hemos visto de Douglas Costa Luis entre otros

Voz 1 02:27 treinta goles Cristiano este año

Voz 1375 02:30 verdad que no tiene probablemente no tenga detrás ni acompañándole lo que tenían en Madrid no lo tiene

Voz 4 02:34 lo vamos a meter cuarenta goles en la temporada no andaba muy lejos no no no anda muy lejos lanzando la primera J

Voz 0239 02:39 más del calcio tendría que llevar a cinco seis en condiciones normales

Voz 0171 02:43 sí bueno acuérdate el año pasado creo que marcó el primero en la jornada

Voz 1 02:46 pinta porque la sanción y la quinta o la sexta

Voz 0239 02:49 herencia claro el año pasado estaba sancionado y luego le faltó yo creo que no estaba bien físicamente pero es que este año yo le he visto he visto el partido hoy es que físicamente le veo perfecto lo que le falta en las primeras jornadas cierto como se mete ese es el ladrillo depresión que se mete en cada partido por no meter la que tendrá setenta años guerra en seguir metiendo cincuenta goles pero el año pasado empezó la temporada para mí físicamente no estaba en perfecto estado de revista este año que no hay ido con Portugal que ha hecho la pretemporada entero que se eliminaron pronto en el Mundial yo físicamente le veo fatal

Voz 0985 03:21 el recuerdo no sé si me corregidas Antonio que en la primera parte del campeonato de Liga marcó cuatro goles Cristiano más cuatro goles pero provocaron el desplome del Real Madrid Ramón no

Voz 0171 03:35 digamos ahora luego a ser Eloy termino de la cifra de siempre es por eso digo que me tiempo metiendo cuatro en la primera vuelta

Voz 1296 03:40 José Blanco digamos que es la ansiedad de Cristiano supongo que sumaba al hecho de que el Madrid sin él ganaba hiel no lograba marcar yo creo que Cristiano el entiende que este fin de semana un poco ha puesto en un poco las cosas en su sitio no que el Madrid quizá no se ha hecho un poco de menos por primera vez desde que se marchó el encamina empieza a moldear y eso a él personalmente imagino que lo tranquiliza bastante

Voz 0239 03:59 ahí es cuando tengan echar de menos a Cristiano va ser

Voz 1296 04:02 ayer ocho partidos cosas como el de ayer igual Cristiano ante los arreglado

Voz 5 04:06 yo yo yo creo que el éxito de Cristiano extraños años

Voz 1 04:08 a lo que es ganar la Champions nota pues al margen de que meta cuarenta goles yo creo que Cristiano quiere demostrar es medido a la Juventus a ganar la demostrar que conmigo les ganaba el Madrid sin dar

Voz 1576 04:17 está claro yo creo que además es un tipo que otra cosa no pero le va a hacer va a seguir haciendo yo incluso Le veo le veo mejor Le veo un futbolísticamente mejor que lo veía en el Real Madrid

Voz 1501 04:29 la duda

Voz 1176 04:32 camisetas va no hay alguien que vea a Cristiano ahora lo peor

Voz 1 04:37 no pero es verdad yo no sé si por lo de la sanción porque fue uno

Voz 1576 04:40 la temporada muy convulsa sobre todo el arranque el año pasado pero en los lo explicaba perfectamente Bruno en la jugada del segundo gol hay dos compañeros los saca un metro rapidísimo y según llega la pegado a la izquierda la pega perfecta le veo mucho más fino que que le veía en el arranque de temporada el año

Voz 1005 04:56 no ya te digo yo que los madridistas lo van a ver peor hígados del Madrid lo van a ver

Voz 0171 05:02 no bueno pero ahí está aquí ahí está Bruno que me corrija así mentira no no haga lo que haga Bruno tu eres un tío objetivo que no tengo los colores no a ver para mi no estaban

Voz 0301 05:11 mal en ninguno de los partidos que ha jugado hasta ahora Il estaba faltando solamente el era cierto también es verdad que Cristiano no desde ni siquiera de la temporada pasada ya desde hace un un tiempo Él sabe que que el turrón está en abril mayo y si se juega la final de la Champions a principios de de junio irse prepara incluso físicamente a pesar de que estoy de acuerdo con lo que decía Romero que físicamente se le ve bien el se prepara para llegar a tope a a final de vida

Voz 1501 05:34 no yo normal porque aunque es una bestia parda que ver lo que físicamente su animal no hay no hay ninguna duda y seguramente no no tiene nada que ver la edad que tiene en en el DNI con lo que aparenta y con lo que parece si físicamente ya se dijo que no tenía veintidós en realidad sigue sigue no un jugador ya con pasada la treintena y que todos los jugadores que van siendo un poco más veteranos necesitan un tiempo para el le pasó el año pasado sin si jugar para mí tampoco mal el año pasado al principio que se quedó Marko Banic

Voz 1 06:00 sí hay muchas voces críticas con Benzema

Voz 0301 06:03 yo estoy de acuerdo con vosotros que ha marcado goles hay perdón ha fallado goles que no puede fallar el delantero centro del Real Madrid pero Benzema Cristiano le daba muchísimos ese es el delantero con el que mejor puede conectar

Voz 1 06:13 si pudiera llevárselo a la Juve se llevaba veinte más seguro

Voz 0301 06:16 eso Cristiano lo sabe yo creo que eso Feliciano lo lo va sufrido a pesar de que estoy contigo Manu que va a marcar un porrón de goles y seguro que mínimo veinticinco treinta en en Liga italiana más los que bueno que

Voz 0919 06:26 pero además además hay dos razones por la que debe estar más feliz primera pagar la mitad de impuestos allí que aquí correcto decir lo que lo que ha ganado hoy ha ganado el doble allí que aquí y luego no nos olvidemos estas últimas dos semanas le ha dicho a Portugal oye que me voy de vacaciones Gómez

Voz 0171 06:42 sí sí ya al barco y tal no sé qué

Voz 0919 06:44 eh

Voz 1 06:45 sigo muy agobiado no tenía que estar todas formas cuando habláis de las cifras de siempre hagáis a referir porque año dos mil catorce dos mil quince cuarenta y ocho goles los dos últimos años veinticinco son veintitrés goles menos

Voz 0171 06:55 los otros claro pero eso es que no sé cuáles son las cifras totales

Voz 1 07:01 normalmente la cifra total de cuarenta y cincuenta goles mínimo ha pasado tal los dos últimos XXXVII cuando antes eran sesenta bueno bueno son veinte goles menos Shan cifra de jugador en décadas

Voz 0171 07:11 sea absolutamente nosotros también dijo Pablo Pinto hace ya adelantó que lo adelantó a veinte tenía rampante

Voz 0985 07:18 los advirtió que estaba en decadencia pero lo cierto es que quién le dio la razón fue el propio Florentino corre cuando le abrió la puerta para que se fuera sin hay que decir que ya te que ahora hay Palomino le podemos cuestionar las cosas que queramos pero eso mucha que son muchas pero él lo tiene que colgarse la medalla cuando dijo que estaba en que el diez entiende Raiola

Voz 0171 07:38 eso puebla aquel de violar razones Florentino

Voz 0985 07:40 se abrió la puerta para que que hay muy

Voz 1005 07:43 muchos madridistas que están ya en la cofradía de Pablo Pinto de que Cristiano es un futbolista décadas

Voz 0171 07:47 me perdone usted al día siguiente pero pero pero pero incorporamos Álvaro Benito el al debate Álvaro hola Álvaro

Voz 1 07:53 muy buenas chico buena noche bueno hemos empezado con cristianos a que te has perdido los primeros cinco minutos de debate sobre Cristiano Ronaldo

Voz 0097 08:00 te escuchando atenta vendía al prefecto ya

Voz 1 08:02 contigo pero obediente cuando te dé la gana que ya estás en tu casa como bien sabes iba a decir pero bueno sólo salió añadir un matiz creéis que los madridistas pueden decir si acaba la temporada ganando la Champions marcando cuarenta goles el Madrid se equivocó lo hará seguro yo creo que ocurre eso o de ninguna de las maneras yo creo que que lo decía madrilistas creen que ya te lo digo ya sí

Voz 0097 08:20 eres mano hierático ya para mí el yo creo que el Real Madrid había tenía que haber hecho lo que fuera para que Cristiano no hubiese ido entonces lo manifesté antes de que se fuera porque creo que obviamente el equipo se debilita el Real Madrid no no es un club vendedor nunca lo ha sido el Real Mail lo que necesitas ganar cada temporada simple y llanamente eso a ganar entonces con con la marcha de Cristiano tiene menos posibilidades que haya tenido una deferencia porque no quería hacer un desembolso económico hipotecar ese futuro por un jugador con la edad que tenía pues también lo entiendo a nivel empresarial por parte del club puesto pero que eh que yo pienso que el Real Madrid ha debilitado bastante el madridista colectivamente sin Cristiano

Voz 1 08:55 Álvaro hay duda el madridista que piensa como tú que caiga

Voz 1501 08:57 muchos lo piensa lo piensa antes de que echarlo dar el balón sale directamente a tu antes de que empieza a jugar la temporada si piensan así y lo piensa desde el principio no porque vaya a ganar la Copa de Europa yo creo que es evidente que bueno ni está en decadencia yo sigo pensando que

Voz 0171 09:11 a lo mejor vamos a Mario pero tú eres segundo creo creo que va

Voz 1501 09:15 creo que va a seguir marcando esa cifra de goles entre cuarenta y cincuenta goles lo que tengo dudas es que con lo que no con lo que tiene alrededor sino en general eh aunque la lluvia ha estado hoy en los tiempos yo tengo dudas de que consiga el objetivo ganar la Champions

Voz 0171 09:25 a lo mejor contextualizar Mis palabra ver Álvaro Benito

Voz 1375 09:30 el que que es nuevo entrecomillas en Madrid

Voz 1 09:33 no no no cuando cuando dije lo de lo de Cristiano en declive el famoso declive eran en el contexto de que pedían más pasta no aún segundo era porque lo entienda era el contexto que pedía más bastar un jugador que cada año aporta menos a un equipo venía a dar muchísimo a un extremo cada año que esperábamos hace un experimento mangantes y mañana su es al consejero delegado de dices que quieres seguir narrando la mitad los partidos ibas a ganar el doble vamos hijos cuentas qué tal ha ido yo creo porque no

Voz 0171 10:03 no es que no es que es lo que hacen pero ya te digo yo que lo

Voz 1 10:07 la luz verde

Voz 0171 10:07 a Romero y a Cristiano una cosa quiero decir por qué me parece

Voz 0239 10:10 que que el debate es diferente una cosa es que te tuvo a estar de acuerdo o no empresarialmente con la decisión pero Mario me parece que no hay ni un solo madridista que buenos partidos de fútbol y que y que haya visto las últimas temporadas del Real Madrid que ve la plantea el Ramadán no puede haber ni un solo madridista que piensa que la plantilla no se ha debilitado las alegres de Barral aupó

Voz 0171 10:28 defensa ha dicho que son hay otros muchos árboles y no quieres que gusta verte uno no puede ver ni un solo madridista repito pueden opinar lo tienes aquí un opinar tiene once Antonio empresarial me gasto madridismo igual que Barcelonismo igual que igual que

Voz 1501 10:41 los atléticos tienen un matiz de sentimientos y hay muchos que dicen pues si no quieres estar aquí que nos

Voz 0171 10:45 no yo no estoy hablando con el Periscope pero hay lo digo deja la cabe que sino

Voz 0239 10:53 yo creo que no puede haber New independientemente del sentimiento que estoy de acuerdo contigo que hay mucho madridista que estaba mosqueado con las actitudes de Cristiano Ronaldo y seguramente con razón yo hablo de fútbol y hablando

Voz 0919 11:05 de fútbol no puede hablar no puede haber

Voz 0239 11:08 un solo madridista en este planeta que no pueda reconocer que el Real Madrid sin Cristiano se debilita

Voz 0171 11:14 pero dado que esto también grandes manija por la Gran Vía

Voz 1501 11:19 hablar pero las razones que que decía Jordi antes de sobre el club el club toma la decisión no porque deportivamente no les vaya a dar más que está claro que le iba a dar más les seguía dando mucho le iba a dar mucho

Voz 1 11:28 próximos años sino lo toma por qué

Voz 1501 11:30 hay poniendo en la balanza una cosa y otra es un pollo cada verano otra gran ovación más eh probablemente no no iba a haber una oferta en firme más grande que la que hubo de la de la Juventus Turín no sólo este verano sino los próximos veranos en ese momento no porque deportivamente no siga rindiendo

Voz 1 11:44 pero ya era clave la verdad es que Florentino le da la razón a Pablo Pinto no todo lo contrario no aquí lo dice Florentino dice que lo mismo yo creo que es un que a la larga bueno a corta mejor dicho va a ser un problema para el club mejor ahora y además hacemos caso lo que él quiere que se vaya yo creo que el Madrid estaba condenado a hacer porque ha hecho caso ha obligado a hacer lo que ha hecho que estoy de acuerdo con el que habría que haber hecho todo lo posible para que siguiera pero claro es que el todo lo que hiciera falta para que siguiera incluía pagarle como Messi como Neymar con treinta ahí

Voz 1576 12:13 cuántos pero ayer encima de la mesa Manu yo creo que al final el problema es que el Real Madrid no se puede yo creo que al final no puede dejar Said al que ha sido seguramente uno de mejor joven de la historia como si hubiera sido un fichaje más

Voz 1 12:28 como como el sonido es el da igual bueno pues según

Voz 1576 12:30 ya pero el rama y como institución no se lo puede permitir no se lo puede permitir que su Alfredo Di Stéfano se vaya de esta forma os que yo creo que ahí el Real Madrid Si tiene que aguantar aguantar los machos Si tiene que aguantar sus enfados que aguante yo creo que el club está obligado como institución por el jugador que sí por lo que ha hecho hacerlo

Voz 0171 12:48 la cosa perdona corrige voy con cuidado Bruno íbamos al partido

Voz 1005 12:51 por bueno que que en Madrid es peor sin Cristiano va a depender mucho también del año ca Cristiano lo que los madridistas le van a echar de menos más o menos no sólo de cómo haga el año sino también de cómo haga el año el Madrid aquí sin Cristiano Ronaldo en función de dos factores el madridista mirará más con mirará menos echará más de menos o menos a Cristiano Ronaldo

Voz 0097 13:12 qué tío Julio el madridista va a echar de menos a Cristiano únicamente si el ayudan al H

Voz 1 13:16 exacto habrá mucha ventajismo engañe como en la Champions Juve dirá nada se equivocó Florentino porque había metió cuarenta goles se ha ganado la Liga

Voz 0171 13:23 desde hace un año malo menos Bruno Le Maire algo más

Voz 1 13:25 aparte de lo de la Juve ahora comentamos también lo de reglas Costa que ha sido vergonzoso bochornoso bueno ya lo ha hecho Iturralde a ver los partidos que le caen pero algo más aparte del partido la Juve porque casi todos los grandes jugaron ayer no

Voz 0301 13:34 sí bueno ha jugado también la Roma el rival del Real Madrid ha dejado empatar un dos a cero en el tramo final del partido contra el Kibo está bien Deco pero defensivamente está mal la Roma que recibió tres goles de Atalanta en su primer partido en casa si ha recibido dos de el que Bossi quien no encara el partido contra el Madrid y la Roma en el mejor momento

Voz 1 13:53 un abrazo Bruno otro hasta luego chao hasta luego oye sobre el partido de ayer hay varias cosas que tengo yo

Voz 1375 14:00 en lo de la suplencia de Isco

Voz 5 14:02 empieza por ahí

Voz 1375 14:04 es algo más que una casualidad es algo más que una rotación posea puede entrar en la cabeza de Julen Lopetegui que de ser indiscutible en la selección pase a no serlo en el Madrid mi respuesta si no será vuestra porque para Julen Lopetegui era in toca

Voz 1 14:21 hable en la selección española su mejor jugador igual una vez que le pegó un capotazo al seleccionador jugando en la selección española y criticando a Zidane porque no le ponía

Voz 1375 14:29 pero a lo mejor en el Madrid es diferente porque en la selección española no está Benzema ni está Bale Niesta insta a Modric ni está Cross tiene el Madrid Si están no sé si os parece tan titularísimo Isco ahora como hace dos semanas pero es verdad que viendo cómo está Asensio viviendo el centro el campo bueno ayer es la más ayer

Voz 1 14:45 voy Casemiro entra Ceballos pero Isco

Voz 1375 14:47 blanquillo

Voz 0239 14:48 hay una cosa yo creo yo creo que el día de la hora H yo estaba convencido que dijo va a ser titular en el Real Madrid pero llegó estaba porque ahora hay que analizar los datos y los datos son que cuando han estado todos ya ha tenido que decidir las dos veces que han estado todo que hablo de memoria ansiado dos partidos uno en el Bernabéu y otro en el día de ayer y ha tenido que decidir es cosa quedó en el banquillo a mí me cuesta mucho pensar a me gusta o la declaración Egipto disco y posteriormente porque después de venir de lo que venimos de Marine lo tala el estuvo muy bien pero yo creía que iba a ser titular indiscutible con Julen Lopetegui no que él fuera a jugar setenta partidos pero que en partidos como la catedral partidos de fuste va a ser titular y ahora la prueba Nos dicen lo contrario que de momento es el doce

Voz 1388 15:27 el matiz táctico Luis Enrique Lopetegui en estos primeros partidos al menos han utilizado el mismo sistema el cuatro tres tres para mezcla tiene que Juárez capitán general evidentemente yo lo querría mi equipo y Enrique que la dar un encaje en banda izquierda arriba ya tenía muy poca participación la selección iguales lo Lopetegui ahora que el está funcionando cuatro tres tres pues lo ve como el eslabón más débil a mí me cuesta creerlo me gustó lo que dice Romero después se le veía muy tranquila hay veces que es un poco crispado las declaraciones a Isco y se lo bebían pero la evidencia es que ayer era un día

Voz 4 15:54 de lo que se conoce como Taco largo partido complicado para para el Madrid en Madrid de manos no lo ganó

Voz 1576 15:59 es que yo creo que el baile la pareja de baile que tiene que tiene disco por lo menos así lo empareja lo empareja Lopetegui es es Luka Modric Luka Modric con los premios individuales y ganar y con el año que ha hecho de mundial yo creo que cuando la dejaba Modric en el banquillo jugaba Isco y cuando luego ha sacado al croata él no juega yo creo que es un poco me apuntó a la teoría que decía ahora Manu yo creo que el problema es que la selección era indiscutible porque ahí unos jugadores y aquí tiene otro tipo de jugadores que no eran seleccionables en su día por la selección española y que están por delante de disco claramente yo con todos los respetos

Voz 1005 16:32 lo de San Mamés San Mamés no es la hora H E cuando llegue la hora H que es una eliminatoria de Champions clave una final etcétera ahí me cuesta mucho creer que Lopetegui va dejar fuera del once a Isco a él

Voz 0171 16:45 si alguien deja Pulido yo creo que hay otros no ponerla alega que la cabeza

Voz 1576 16:51 deja Asensio ha dicho Romero

Voz 0171 16:53 Madrid yo pensaba que la hora H bueno pues yo creo que San Mamés no es la hora H ni muchísimo menos repleto Julio no quería la Liga López siete meses hora

Voz 1005 17:03 que que que yo no me abona la teoría de que Isco no es titular indiscutible en la cabeza de Lopetegui no lo yo creo que lo es sin ninguna duda lo ha sido siempre lo momento más complicado de Isco lo ha llevado la sale

Voz 0171 17:14 pero quién va a ser seleccionador puesta alguno tiene

Voz 1005 17:17 tiene que dejar de serlo posiblemente sea Casemiro que yo creo que no va a jugar tanto como

Voz 0171 17:22 no es el Prado más calor tampoco estaba Casimiro sacar posiblemente sea Cross encontró consecutivos

Voz 1005 17:27 podría Modric no creo que vaya a jugar todo lo que ha jugado coincidan con Lopetegui me da la sensación que son Bale

Voz 1501 17:34 eh Benzema ya ya

Voz 0171 17:36 fíjate que es indiscutible haga lo que haga vaya ascensor es solo

Voz 1501 17:41 para Lopetegui son indiscutibles porque además yo creo que la suplencia de disco Se o estas dos suplencias se explican por la fosa Asensio que está clara

Voz 1 17:49 a mí es el mejor de todos sin haber marcados en el mejor de todos los jugando de los cuatro claro pero si juega no juega Isco es posible que sea Nico que que no sean incompatibles pero yo creo que

Voz 1501 17:57 el la alineación de yo yo lo dicho al principio me dejaba que para mí la alineación el día de hora H es la que ayer empezó la segunda parte estoy Casemiro lugar Ceballos creo que es creo que es lo que piensa solamente

Voz 1 18:08 con conejo blanco solamente un rendimiento flojo Asensio

Voz 1501 18:11 podría dar con con ese con cuatro centrocampistas y los arriba pero que a la fuerza la propia fuerza Asensio que ayer el minuto noventa hace una jugada espectacular entre otras está está

Voz 1 18:20 empezábamos ha empezado sí tiene importancia porque el están poniendo el propio rendimiento

Voz 1375 18:24 que eso ahora mismo el que está haciendo de Cristiano ahora mismo es Asensio pero yo creo es que Asensio no es un delantero centro

Voz 0919 18:33 esta

Voz 0097 18:34 no pero espero cuando está jugando arriba yo yo lo yo lo que sí creo que la prueba de que todos los entrenadores entiendo que que al final te piden meter a los de más talento y quitar a Casemiro y que incluso ocupe una posición que no le gusta que no les gusta jugar porque no no tiene vocación defensiva no no les gusta replegar no les gusta ser duro no le gusta ser agresivo les gusta jugar más adelante le gusta ser determinante el pase a Bale previa al centro del gol lo hace él con un cambio de orientación magníficos de los que no tiene acostumbrados yo para mí bailan jugador sea el centro de campo no lo imaginamos todos que es Casemiro Madrid Barcelona por ejemplo unas cuartos de final de Champions contra el City te imaginas un Casemiro Kroos Modric para mí inamovible

Voz 1 19:13 luego hay cuatro mala tres puesto un Benzema Benzema

Voz 0097 19:16 hay inamovible y en función del tipo de partido que imagine que dibuje en la cabeza Lopetegui más detener más de transitar o si realmente Asensio hace un año descomunal pero me costaría mucho ver que que deje en el camino a Isco me costaría mucho ver a Julen Lopetegui dejando en el camino a Isco en en partidos de la verdad no yo creo es un jugador que tiene mucho poso te tiene mucha experiencia que ha rendido en partido muy importantes que una cosa es la rotación de la Liga viniendo de selecciona eh teniendo partido ahora de Champions también el miércoles primer partido de grupo que es importante empezar ganando muchos condicionantes que me que me hacen dudar no sé si fue sorprendente pero vamos a a dejar pasar el tiempo para ver si es una tendencia

Voz 0985 19:55 el partido Álvaro en los partidos grandes Casemiro es imprescindible

Voz 0097 19:59 pero si por Jordi porque es porque es que él

Voz 0985 20:02 el único jugador Dios voy contigo que ese es el único jugador capaz de hacer esa labor

Voz 0097 20:07 no de de de de hacer coberturas de ser agresivo de ser duro ayer el gol viene por un balón que roba él en en un en una disputa cuando el Real Madrid la primera parte uno de los factores que intervinieron en que no hicieron una buena primera parte precisamente fue perder las disputas no esa intensidad en lo que él es un número uno no es el único jugador que tiene esa vocación defensiva de ayudará Marcelo Marcelo sufre el doble sí ya sabemos que defensivamente Le cuesta cuando uno está Casemiro en el campo es el triple porque Casemiro obviamente detecta Cueto cuáles son las debilidades del equipo intenta tapar los agujeros no sólo porque Cross es tiene mejor pie que Casemiro no lo vamos a descubrir pero no tiene vocación defensiva no les gusta defender no le gusta a replegar no le gusta meterse entre centrales no gusta defender los centros laterales del rival no entonces en los partidos donde te atacan mucho pues ahí tienen un agujero

Voz 0985 20:51 tremendo pues entonces yo te iba a decir que estoy contigo en un partido de la exigencia de un San Mamés donde el Athletic te aprieta fue uno Atleti reconocible con su identidad ya un Real Madrid que le faltó un punto de juego y de continuidad a mí me sorprendió mucho que un partido de esta exigencia no estuviera Casemiro Antón

Voz 0239 21:07 eh papa como el jueves hombre Casemiro eh

Voz 0231 21:09 parece que medio parece una obviedad pero esto es lo que más le va a costar al Lopetegui por quién no imponen el vestuario como imponía Zidane si Lopetegui pretende que jueguen cada semana los que mejor entrena en Le va a ir mal porque le fue muy bien poniendo siempre los mismos ponía lo mismo siempre les daba igual enfadar a Morata enfadar a Isco enfadar Asensio que decir ya enfadar a Ceballos que le concederá Vania Marcos Llorente esta gente no sabía ni quiénes eran pero si el pretende rotar y que entre uno salga otro que juega hoy un día uno día siguiente enfada desde el primer día a Isco

Voz 1 21:40 no le va a ir mal eh porque él tiene

Voz 0231 21:42 a saber quién va a ser su equipo tiene que descubrirlo cuanto antes porque en el vestuario del Madrid el que se siente titular hice vea suplente hice ver rotando esto les va a acabar estallando en la cara Lopetegui antes o después él tiene que decir van a jugar estos empiece a tirar con ellos imponer a Ceballos por muy bien que lo el hecho contra Croacia el

Voz 1576 22:02 día de la hora H como quiere llamarlo

Voz 0231 22:05 San Mamés bueno tiene su riesgo Directorio del Madrid tiene

Voz 1 22:08 el riesgo hombre lo que pasa es que Lopetegui está siendo coherente con Suu luego igual les sale mal claro pues pues está siendo coherente con su con su razón

Voz 1375 22:15 viento y con con lo que él cree que tiene que poner es verdad que él probablemente probablemente no el no impone como imponía ciudadana la plantilla evidentemente de hecho pues no sé si muchos se quejaron a Zidane de tú a tú cuando no jugaban Ceballos sí sí pero después me refiero mientras era Zidane entrenador no sé si hice

Voz 1 22:36 Ellos le dijo algo a Zidane por no ponerlo

Voz 0919 22:39 no no se ha hecho con lo contó el otro día que eso lo dijo se lo dijo a la cara hay que que le dijo a quién quito

Voz 1375 22:44 sí bueno

Voz 0919 22:45 la da respuesta muy coherente

Voz 0171 22:47 bueno la verdad sí la verdad es justamente lo quiero jugar dice

Voz 0239 22:50 tan lejos que tienes delante primero Godall una patada Un bote algo ya te pongo

Voz 1 22:53 eh con López Rey con Lopetegui probablemente haya más como dice Antón Meana de los titulares que cuando empiecen a jugar van a empezar a llamar a la puerta si no ha llamado ya alguno o diciendo que es una forma también de medir al nuevo entrenador del Real Madrid pero eso no quita para que ayuden actúe con la coherencia que os tienes te está mejor lo pongo

Voz 0171 23:10 cierto es que a este nivel

Voz 1576 23:13 nos vamos a este nivel yo creo que ya no te vale antes lo decía Mario va a haber sesenta partido si va a terminar jugando Isco treinta o Modric treinta el pruebas que este tipo de jugadores quieren jugar los treinta mejores partidos quiere decir que al final no es como aquel de la unidad ve que han jugadores que tengan un perfil en aquel entonces muy bajo como Lucas Vázquez como Morata como la gente que jugaba atrás ahora son jóvenes mucho más hechos internacionales y que quieren jugar los partidos buenos los que decía Álvaro contra el Barça a los cuartos de Champions en las eliminatorias y ahí no caben todos y allí donde puede tener

Voz 1 23:44 además Lopetegui ahora si lo que se mide es la experiencia

Voz 1296 23:46 en las grandes batallas y lo que se mide es que el titular indiscutible no se enfade cuando se va al banco al final la única pata que puede bailar Asensio parece digo cuando Asensio o baje un poco el nivel será el que se caerá no no no no parece que que Lopetegui Se vaya a Tébar a dejara a otro de los indiscutibles fuera para meter ahí va bien

Voz 0171 24:03 quitar Asensio que ha jugado cuatro partidos sería yo echar cuatro partidazos

Voz 1296 24:08 creo que para meter a Isco Si sólo se mide au se valora que el titular indiscutible no puedan frenarse pues se siente Across

Voz 0171 24:15 a va a Benzema

Voz 1296 24:17 así se van a enfadar solos como decía Álvaro hay que ver en los grandes partidos la experiencia y el poso que tienen bueno pues Asensio de todo seguramente es el que menos experiencia tiene a día de hoy con lo cual el único camino que parece que se abre escuchando a todos nosotros en Sandrine para la titularidad de disco es que ese salga Asensio

Voz 1005 24:33 hay otro que ya es que si Benzema no está su nivel pero intocable que bueno a esta hora así que es ese lunar que yo aludía de de Lopetegui que es increíble que Benzema

Voz 0171 24:43 ya terminado todo te parece de verdad que parece por ejemplo que en San Mamés quizás no merecía estar el noventa Benzema en el campo yo sino lo marca Benzema tuvo ocasiones no remató tiene esa Mariano en el banquillo que no se a esta hora de la noche me imagino que tendrá sus oportunidades para que vino al Real Madrid sino para

Voz 1005 25:04 en momentos como ayer en los que Benzema no está cerca

Voz 0171 25:07 están los que no remata poder jugar pues ya me dirás

Voz 1375 25:10 o sea que

Voz 0171 25:11 sinceramente no entendí porque Benzema estuvo hasta Dios yo te doy

Voz 0239 25:14 parte de razón yo creo que Benzema para mí yo no soy una enamorada de Benzema pero creo que hizo un buen partido en San Mamés me parece que le faltó el remate es verdad pero la manera en la que se mueve sobre todo en la primera parte en la que saca a los centrales del sitio creo que era Álvaro o Rafa no no me acuerdo de Carrusel el que lo contaba Benzema no hace ni mucho menos un mal partido en

Voz 1005 25:35 se llamaba al partido bonos y yo digo que que no estuvo acertado de cara al gol que no marcó y que

Voz 0171 25:41 tuve otras fue eso te doy la razón adiós trabajó en la razón en la tengo esa sensación

Voz 0239 25:48 en lo que a siete de la razón en lo es que tú estás en un en un partido como San Mamés e Lopetegui lleva lo de la jerarquía del vestuario muy a rajatabla de momento pero todas estas en un partido en San Mamés bueno necesita ganar o en el que quiere sí

Voz 0171 26:02 claro claro déjate nunca cambios no brindaba su jerarquía no pero pero bueno final cometió un fallo también una clara los cambios primero pero como segundo Isco

Voz 1 26:17 el tercero es que de momento lo que por cierto

Voz 0171 26:19 que sólo ha ganado en el banquillo pero digo este año son Pedro

Voz 1501 26:23 el Benzema no no no no a ver

Voz 0171 26:25 este año los temas pero lo que digo es que tú te lo has sentido para mí con toda la razón

Voz 0239 26:30 mundo en que no tiene un delantero centro para ocasiones

Voz 0171 26:33 como la de ayer

Voz 0239 26:34 decir para salir a San Mamés jugar veinte minutos e intentar marcar un chicharro tienes a Mariano que se quiere comer el césped y no lo ponen yo creo que eso para mí ayer es un error grave de lo fetén

Voz 0919 26:45 dicho lo cual en Madrid en la segunda parte hizo una maravillosa trayectoria de siete ocasiones de gol hubo remate sino llega a ser por Gorka sin Mariano el Madrid

Voz 0171 26:55 ya no hay mejor dicho lo cual

Voz 1 26:59 dos partidos medianamente serios no ha ganado ninguno

Voz 0171 27:03 sí pero yo creo que el Madrid mereció llegar el perdido vale pero no no hizo en la segunda parte ya es verdad es paradas a bocajarro el chaval magníficas yo creo que el Madrid fue mejor que el Athletic

Voz 0919 27:14 sin sin tener a Mariano en el campo tuvo llegada y tuvo remate

Voz 0985 27:17 pero que es verdad que los dos partidos de exigencia que has tenido los ha saldado con una derrota y un empate

Voz 1 27:23 y veremos a ver que todos llevamos cuatro jornadas pero por lo que os oigo a todos

Voz 5 27:28 de ahí es que sigue habiendo intocables que el que puede

Voz 1 27:33 a salir del equipo titular en cuanto lo haga mal es Asensio que de momento como para cómo está jugando muy bien

Voz 0919 27:38 yo yo lo que creo es que Lopetegui tiene que ver mucho menos

Voz 1 27:43 a Benzema o a ver si está mal en un partido que sacar Asensio pero habrá que esperar mal no pero eso digo exactamente digo que exista mala Asensio lo va a quitar así de fácil vamos a ver es que está mal Asensio lo va a sacar están mal Benzema y Bale no veremos a ver habrá que dejar a Lopetegui que tomará la decisión gallego que es decir

Voz 0919 27:58 no que yo claro quitará Benzema ya ya ve o a Bale para sacar a el disco que es un centrocampista de arte jugando con un delantero solamente entonces yo que ese cambio no lo veo yo creo que cuando quiera meter a Mariano le meterá Bale o por o por Benzema lo que creo que va a hacer es Lopetegui con los centrocampistas tiene centrocampista muy buenos muchos ya decidido darle minutos a todos y no tener que tirar un día de Ceballos cuando lleva diez jornadas sin jugar y y que luego se le note cuando sale entonces va a ir rotando mucho unos rodarán y otros uno rotura más y otro menos él que me parece a mí que me va a rotar es Marco Asensio y una cosa para que duela

Voz 0171 28:36 me alegro para que apunte Mario Torrejón a la sala

Voz 1005 28:38 notas que pasa uno que Bale y Benzema pueden salir del equipo esa que no está prohibido que Bale Benzema sino

Voz 0171 28:47 que salgan del equipo hace que el está lo bien Mario Palou a la nota que no

Voz 1501 28:51 ha pasado otros a nadie a lo mejor tú sí pero yo no no no llega cuando cuando Ancelotti

Voz 1375 28:55 si Rafa Benítez Zidane

Voz 1501 28:58 Lopetegui que son los cuatro tonto del culo según según escucho por aquí porque claro los los cuatro sea que impone que Benzema que Benzema que Bale que jueguen en el Real Madrid es una cosa imputa

Voz 0171 29:07 hombre ante los hombres ante lo te dijo que le llamó al representante de Florentino te lo dice usted

Voz 1501 29:13 totalmente malos entrenadores no tienen ni idea de fútbol y les ponen porque bueno porque yo qué sé

Voz 0171 29:18 bueno lo puso más bien poco eh bueno ya ve no cambiar muchas veces de Zidane al final habéis lo puso más bien poco eso no es bueno o malo eso es un dato doce y veintiocho quiero no lo quiero preguntaros por Ramos y nos vamos

Voz 1576 29:30 el Atlético lo de ayer ya lo del

Voz 1 29:32 la Sala también bajo mínimamente el nivel

Voz 1576 29:35 mínimamente del Ter de la tertulia un poquito

Voz 0231 29:37 nada más porque a todo esto el siguiente que va a llamar a la puerta antes no después varias veces es Vinicius esta mañana me da una vuelta por Valdebebas he ido a ver a inicios seguro Héctor Torres

Voz 1 29:48 pero nada más fue mejor que lo de ayer no

Voz 1576 29:50 no no no no lo ha visto sería mejor que lo del expolio no te puedo dar convencidos En el Atleti jugaría de inicio eh

Voz 0231 29:59 antes o después Uche cuesta cuarenta y cinco millones que tiene a diez de su familia permanentemente viendo los partidos de cartilla en el Di Stéfano que mete un gol de falta sobrado que Le la categoría le queda bueno de largo no digo que esté para jugar en Primera en el Madrid pero que tampoco está para jugar en Segunda División B contra unionistas un domingo a las dos C en Valdebebas que tiene desparpajo dejáramos

Voz 1576 30:21 bueno pues que no sé si no cabe Isco vamos que si habrá que no sé si habrá que mandarlo a Valladolid que te a Tornadijo que Ronaldo tiroteo lo compró si se que vuelva a Brasil

Voz 0231 30:29 pero que antes o después le va a aparecer a Lopetegui el señor Vinicius es

Voz 0171 30:34 el representante de la familia la Familia

Voz 0231 30:37 diez Juni Calafat Florentino alguien le va a decir

Voz 0171 30:40 sí que hay un chico que cuesta cuarenta y cinco millones de

Voz 0231 30:42 juega en el campo anexo que entrena con ellos todos los días y que es realmente bueno y que tiene dicen los que juegan contra él lo que le he preguntado en los chavales de unionistas que súper humilde que no es nada crecido que no es no

Voz 1576 30:53 sobrado que simplemente les regatea y luego

Voz 0231 30:55 además les regalan la camiseta al lateral que Le ha defendido todo el partido que es muy buen futbolista repito juega en el filial cuestas que Haití

Voz 0171 31:04 ya ven a mí ya me engañó en Miami ya sortija Florentino

Voz 0231 31:07 qué amigo uno que hace bicicletas me engaña rápido pero hoy he visto que me parece muy bueno y que le va a tocar la puerta Lopetegui más pronto

Voz 1 31:15 yo creo que lo está poniendo del Castilla

Voz 1501 31:17 a la espera de que a ver qué pasa con él ciudad donde sale yo creo en el castrenses

Voz 1375 31:20 la pequeño es verdad pero ahora mismo en la primera plantilla el Madrid creo que iba a jugar muy poco se que habrá que buscarle sitio y cree que sí lo está creo e igual me equivoco pero creo que está haciendo esto lo pedí con Vinicius es porque en el club entienden que este es el plan también

Voz 1 31:31 para llevar a Vinicius al menos inicio la otra vez

Voz 0171 31:34 o en la grada en el club si ayer en vez de Vinicius tampoco pasa nada e inicios por Lucas Vázquez ya te digo yo que no se disgustado

Voz 0985 31:45 la audiencia por lo que estoy viendo está estupefacta con esta cerrada defensa que se acaba de producir de Vinicius co

Voz 0171 31:50 me ha gustado ha sido los unionista

Voz 0985 31:53 las no bueno haber una cosa

Voz 1576 31:55 el Ciudad Deportiva Jordi ya eran once Familiares en vez de diez de IUN eso sí uno iba

Voz 0171 32:00 no no era blanco organizaciones por la Gran Vía

Voz 0985 32:04 en pidiendo la puerta de Lopetegui yo supongo que Lopetegui habrá visto las cualidades de Vinicius y sino lo pone Antón o no lo utiliza es porque entenderá que todavía está verde y lo que no podemos hacer con el chavales y está mochila de cuarenta y cinco millones Le condición

Voz 1 32:17 mira Álvaro tú tú crees que está para Segunda B o para el primer equipo oye buscar un término medio

Voz 0097 32:23 hombre obviamente el chaval está muy por encima de la Segunda B que al final el precio que pagas por este jugador no es por lo que por lo que vale en el mercado actualmente sino por por el proyecto jugador que puede llegar a ser no que seguramente si lo quieres firmar dos años después a lo mejor te vale doscientos millones entonces hace una apuesta arriesgada seguramente pagando un precio mucho más alto por un qué es lo que es habitual por un juvenil aunque sea de los mejores del mundo para mí lo ideal sería que el chaval pues pudiera tener minutos una categoría superior porque yo estoy con Antón no cualquiera que vea un partido aunque este desacertado de verdad tú notas han jugado en enseguida cuando toca el balón dos tres veces está por encima de la categoría y es normal no pero hay que entender que es un jugador juvenil sea que hay que tener mucha prudencia con él es un jugador que tiene que crecer lo que tiene que que que habituarse a la ciudad que tiene que conocer a los compañeros que yo creo que es está siendo prudente y hay que darle mucho margen osea no hay no hay que correr en estas etapas que rápidamente hinchamos el globo y luego se pincha y hace mucho ruido oí

Voz 1 33:21 pero tú lo cedería en primera

Voz 0097 33:23 para mí sería lo ideal que el chaval cogiera minutos en un equipo donde donde donde pudiera jugar a cierto nivel porque yo yo lo he vivido en primera persona ir cualquiera te lo puede decir que los los buenos jugadores jugaba mejor en Primera que en Segunda B sea porque ese jugaba más al fútbol porque se juega otro fútbol Se jugaba otra velocidad Se jugaba diferente pero el chaval tiene que progresar no no que Ramos ahora que sea con dieciocho años que todavía es juvenil insisto está en edad juvenil en su último año de juvenil que sea Neymar ya pues a lo mejor hay que pedirle que sea un jugador de élite cuando tenga veintidós veintitrés años no pero que han así yo creo que esto es así deben eventual porque al final es mejor que esté obviamente jugando minutos aunque sea en Segunda B

Voz 6 34:03 que en la grada porque el jugador joven se desarrolla jugó

Voz 0097 34:06 dando pero que al final habrá que encontrar una solución ideal porque el jugador éste tiene que jugar para qué

Voz 1 34:11 veinte veintiún años sean jugador top una pausa

Voz 0171 34:14 pues en el Sanedrín

Voz 7 34:17 no

Voz 8 34:23 qué tal

Voz 6 36:37 seis el Deportivo Cadena SER

Voz 1176 36:53 la una menos veinticinco seguimos en Carrusel deportivo hasta la una y media de la mañana con Dani Garrido

Voz 1 36:59 con con todo yo todos en cinco minutos escuchar arcano esta mañana bueno bueno me quedé alucinado alucinado que manera de improvisar que a ver si si hay que fichar ficharlo que fichar me voy al Barça y Atlético llega el resto de cosas

Voz 1375 37:12 la jornada pero quería preguntaros por Ramos

Voz 1 37:16 Romero que te parece olvídese desubicado un poco sobrado

Voz 1375 37:19 sí

Voz 1 37:19 eh luego con el tema de las faltas Si los penaltis como no sé bueno yo no lo dejen lo sea tira tira la falta no tira claro ya se ha ido cristiana oí por galones los tira claro que los tira Ramos porque es el que más galones tiene pero es el que tiene que tirarlos por por calidad también las faltas y los penaltis una para Asensio que estaba muy bien para sexo dijo Ramón no está la tiro yo dijo aquí no pilló una no

Voz 0239 37:43 no que más allá de la yo creo que más allá de las faltas porque los penaltis es Sergio Ramos que tuvo además el gesto de darle un Girona no que le dio el pensaría a Benzema pero pero bueno lo penalti a Ramos yo yo creo que lo más preocupante y lo dije ayer durante la misión estrictamente de acuerdo contigo es que que jugó sobrado sin estar todavía físicamente en perfecto estado de revista no me parece que tuvo dos tres despistes en cada parte que fueron en peligroso para para Courtois peligroso para la defensa del Real Madrid que luego estuvo en determinados momentos del partido más obsesionado o parecía más obsesionado en conseguir un gol que en evitar que le metieran uno todos conocemos que Ramos le el meter goles pero subiendo cinco seis veces arriba pero cuando está sobrado físicamente pues parece que que que cuadra más yo ayer no ha sobrado físicamente Levi demasiado suficiente en algunas acciones del partido y creo que que se equivocó y que pudo perjudicar a sus compañeros en en un par de acciones en la que tuvo que estar mucho más contundente de lo que estuvo o no

Voz 1501 38:45 yo creo que haber y eso fue muy inteligente planteando más o menos lo mismo que quiere Lopetegui que el presionar mucho mucho muy bien arriba conteo rápido como William etcétera con con Muniain vamos Bielsa

Voz 1 38:55 has visto he dicho lo mismo efectivamente algo muy parecido