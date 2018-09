De la Rosa: "He visto a Vettel bastante tocado anímicamente"

Voz 1375 00:00 tiempo para la Fórmula uno como cada domingo hola

Voz 1 00:02 Ponseti muy buenas qué tal estáis muy buenas noches está para Pedro Martínez de la Rosa qué tal Pedro buenas noches mano

Voz 1375 00:09 pues no sé qué decir sí que es el está poniendo cara de pentacampeón del mundo a Hamilton no

Voz 1 00:15 ya nombre es también oye Penta algo así es tiene pinta no

Voz 2 00:24 hombre de total un golpe en la mesa muy importante oye sobre todo porque era un circuito Ferrari lo hemos dicho por activa y por pasiva este de Singapur siempre lo ha sido pero va y gana gana Mercedes gana Hamilton se escapa más en el campeonato además yo creo que hemos visto en vez de bastante tocado anímicamente no

Voz 1025 00:43 ha dicho al terminar la carrera ponche nos hemos derrotado a nosotros mismos ha dicho Bernanke si sigue porque se han equivocado a la estrategia claramente pero es que ya todo el fin de semana la la carita de Vettel a mí no me gustaba no me gustaba de una cosa me voy

Voz 3 00:58 área ahora Pedro lateral a ya hallazgo el todo

Voz 1025 01:01 pero ojo el año que viene Vettel que com pide que va a tener que tiene un hambre y que hoy ha hecho un carrerón también hijo yo creo que el año que viene de cómo se levanta pasar por la derecha izquierda bueno sí estoy de acuerdo

Voz 2 01:16 es que te va a tener un buen hueso duro en Clerc pero cuidado de momento cuatro veces campeón del mundo a gusta mucho hacer hay al menos qué saliendo terceros sean metido segundo veten la salida de la estaba Verstappen ya han querido ir a por la victoria serán Juego con la estrategia les ha salido mal pero bueno hoy hay que aplaudir yo aplaudo los equipos que arriesgan luego les sale mal no pero yo creo que al final pone de manifiesto que y no arriesga no van a ganar este

Voz 1375 01:42 en once carreras que se han disputado en Singapur estaba leyendo en ocho ha ganado siempre el que sale en la pole y hoy ha vuelto a ganar Hamilton por si ya lo he dicho en lo hemos hecho en el en la portada al empezar pero por si alguien se ha perdido Hamilton segundo haber tapen tercero Vettel cuarto botas quinto rincones esto Ricardo una lucha espectacular por la cuarta plaza y luego séptimo Alonso y octavos ahora mismo le saca cuarenta puntos Hamilton ha

Voz 1025 02:08 va a Vettel ha pasado una burrada no Pedro esto está muy muerto ya

Voz 1 02:13 no a ver a ver

Voz 2 02:16 la hay que recordar una cosa si ganas una carrera en Fórmula Uno te da puntos que son muchos quedan seis carreras imagínate que Vettel gana las seis que queda es difícil pero imagínate queda seis

Voz 1 02:27 sí es que depende depende si si depende de él mismo

Voz 2 02:32 soy cauto pero lo lo tiene muy de cara lo que pasa es que claro estamos ante el Mundial de tipos cuatro años once impávido más igual la mecánica a Ferrari Mercedes está muy a la par a nivel de competitividad en cuarenta puntos son muchos sí pero esto es Fórmula Uno eh cuidado he visto mundiales que han perdido con mucha más diferencia

Voz 1375 02:52 Hamilton es Hamilton está viendo claramente de menos a más en el Mundial a muy muy más Bétera está yendo de más a menos la próxima carrera es en Sochi en en Rusia a treinta de septiembre ese circuito a quién favorece más Pedro y Pons

Voz 2 03:05 bueno casi casi te voy a decir que prefiero que responda ponche porque está mejor que yo cada vez que digo algo no todo el mundo

Voz 1025 03:14 sí yo ya no sé a quién le va a favorecer más pero me da la sensación que estamos en lo decía Pedro antes estamos en dinámicas al revés Hamilton está en dinámica de ganador si Vettel por alguna razón que desconozco porque el coche sigue corriendo él está mentalmente en dinámica de no ganador eso me preocupa para la próxima carrera porque por ejemplo hoy supongo que ahora hablaremos de los nuestros pero pero los nuestros por ejemplo claramente Sáenz lleva varias carreras en dinámica mucho mejor hija Fernando sigue Fernando Vega dicho que deseaba está intentando aquí quiere irse por la puerta grande dar todavía un punto más al coche y lo están haciendo hablamos de los nuestros

Voz 1375 03:58 la terminal como decía séptimo Alonso octavos pero antes de entrar per particularmente en lo de Alonso y en lo de Saint porque ha empeorado el rendimiento de Mclaren en en los últimos Grandes Premios por qué porque ha empeorado tanto el rendimiento del coche de Alonso

Voz 2 04:13 bueno ha empeorado en los circuitos que han sido muy de motor no hemos pasado Spa hemos pasado Monza donde prima el motor por encima de chasis ir dos motores los equipos como Torrent no han sufrido más hemos llegado a Singapur que es un circuito más virado eso es como en Mónaco parecido con el motor cuenta mucho menos sobre el Eurobasket cuarto a propósito de la vuelta vas a punto de decir no no no depende tanto de la potencia iba y Fernando ha marcado un gran premio espectacular acabar séptimo y ya sé que para la gente en séptimo ya pero es que séptimo no es que séptimo con el coche que tiene es el primero de los mortales en vida que es una pasada ya Sicko el único piloto que acababa en da cuenta de los víveres ya tiene mucho mérito porque ha pasado esto porque es un circuito donde el motor mes menos importante pero sobre todo ese porque es es un circuito más de manos como Mónaco

Voz 1375 05:03 la marca vuelta rápida en un momento en la vuelta cuarenta y cinco la vuelta rápida marcado Alonso luego se ha quitado Ricky

Voz 1025 05:08 imagínense pero por eso tiene mérito es que lo veía decía no puede ser me han cambiado el McLaren en algún momento no me he enterado de algo durante el fin de semana no no oí es es puro talento es puro talento Alonso pero también yo me atendió a CIR hoy en la radio una cosa y que la mantengo a mi me parece que está ahí es muy bueno poniendo coches apuntó cómo le a un tal Pedro Martínez de la Rosa no sé si suena ese ese tío también tenía mucho talento para poner coches a punto y me da la sensación de que pueden mejorar mucho el Laren que el año que viene igual empezamos a ver cosas distintas por lo que ellos falaz no estoy diciendo que gane el Mundial que nos volvamos locos pero es verdad hay ahí sí yo creo que hay potencial ahí no se gana

Voz 1375 05:49 de que vaya el año que viene Saiz a Mclaren de momento hoy octavo ha quedado dos puestos por delante de su compañero Hulkenberg porcina tenido una carrera más o menos tranquila Pedro

Voz 2 05:57 ha hecho un carrerón también caso ha salido muy bien adelantar su compañero de equipo ya en la salida con neumático más duro ya a partir de ahí como Fernando no Sanyo los dos para adelante con un neumático más duro que los demás es una estrategia muy buena el equipo ha estado muy bien Carlos ha rodado a buen ritmo yo creo que hoy ha sido de las carreras completas que le hemos visto a Carlos año octavo otra vez no es súper resultado yo también estoy con Pochettino de que al final bueno Carlos piloto completo el año que viene está Mclaren Mclaren no está en el mejor momento pero es Mclaren no y eso es lo que nos hace soñar un poquillo lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los fichajes no sólo han de venir de del punto de vista de los pilotos desde mi punto de vista de los ingenieros que al final por desgracia la Fórmula uno es un campeonato también ingenieros desde equipo no

Voz 1 06:43 y es lo que ha de cambiar de Mclaren pero bueno están en ello

Voz 1375 06:46 pues nada chavales seis carreras quedan la próxima treinta de septiembre en Sochi en Rusia hay ahora mismo Hamilton líder doscientos ochenta y en puntos Vettel segundo doscientos cuarenta y uno y el resto ya pues nada se disputaron al tercera plaza ahora mismo Raikkonen es tercero en el Mundial con ciento setenta y cuatro botas cuarto con ciento setenta hay uno en pues en unos días hablamos de lo que pase en Rusia Pons eh

Voz 1 07:07 voy a decir de la Rosa este cada día lo hacen mejores pues si vas creciendo de esto de la radio se va a introducir a Javi Le veo yo lo veo

Voz 1375 07:17 duelo de pilotar Pedro ya no no lo de si te dijera a un coche te tiras al coche o no

Voz 1 07:21 hombre si me dijeran Fórmula uno de cabeza osea bueno osea Messi iguala

Voz 3 07:26 te has clavado

Voz 1 07:29 pues lo peor de todo es que creo que todavía lo haría bien tengo que decir que eso de la estoy aprendido mucho de mano referente nos oye sólo sólo sólo daría el visto bueno

Voz 1375 07:43 si si fueras capaz de pilotar y luego comentar después de la carrera

Voz 2 07:48 oye es si tengo que pilotar aquí comenta al mismo tiempo lo hago

Voz 1 07:53 vale perfecto para pilotar lo vamos a mover los hilos de comer y si lo hace yo les sigo durante todo el mundo está no estaría mal no estaría mal y calidad tiene pero de momento aquí estaremos una semana más con los comentario que Pedro en El Larguero después de verle en Movistar Plus un abrazo Pedro y gracias

Voz 2 08:12 un abrazo Manu Carreño

Voz 1 08:14 pues a ver si me dan un coche también y piloto algo

Voz 4 08:18 aunque se taxi comentan

Voz 1025 08:21 comentando desde el taxi vasco tras