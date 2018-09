Carrusel último tramo (16/09/2018): Debate sobre la jornada liguera, Vuelta a España y Fórmula 1

Voz 1375 00:00 Carrusel deportivo Cadena Ser

Voz 1187 00:02 eh

Voz 1375 00:05 pues los bares Ramos aquí la suerte en Talavera caradura a Iturralde González Manuel hola

Voz 1 00:11 días Garrido lo mínimo que se puede serle pues

Voz 1375 00:13 hablamos de julio pero que habrán cantado y contado cosas pero bueno puede unas merecidas y otra alguna vez te llaman caradura sin razona preparado Manuel las otras veces era contra te voy a hacer las cinco preguntas que nadie quiere responder que responde ahora mismo aquí Manuel Carreño e incluso el de difícil

Voz 0458 00:29 hombre son jodidos bueno así que nuestros ojos fáciles

Voz 1 00:32 así jugará el partido en Miami

Voz 0458 00:34 a mí después de las declaraciones ayer de Jordi Alba diciendo que a él al menos no sólo habían consultado y tal y que el campo está muy lejos y que el Girona que Rajoy en su campo creo que el último que va a veces escuchó el jueves pero qué crees que va a pasar después quedó que el último que va a decidirse juegue allí o no será Jordi Alba pero creo que no se va a jugar esta temporada el Girona Barça en Miami crece no si asume o no Si fueras un seguidor del Atlético de Madrid por ejemplo tala ahora mismo a siete puntos del Barça en Liga si estaría realmente preocupado muy preocupado o muy poco preocupa muy poco preocupado muy poco pero me da tiempo la madre sea es una pregunta no sé si esto acaba de empezar hoy pierdes

Voz 1375 01:10 partido ganas otro te pones a uno no no no me parece que sea para preocuparte que está grabando y luego para años más efectivo y luego se va a borrar para que está grabando y luego se borra visto lo que pasó

Voz 0458 01:19 en en en San Mamés es imprescindible en el Real Madrid de Julen Lopetegui Casemiro en el día de él

Voz 1870 01:27 hora H en los grandes partidos del Madrid esta temporada

Voz 1375 01:30 creo que no eh no debería ser imprescindible lista como Casemiro en una plantilla es verdad que es muy importante pero de ahí a imprescindible a presidieron me parece Asensio Casemiro no me lo parece

Voz 0458 01:41 tienes a la gente de Bilbao muy preocupada con esa pregunta quién será mejor que una

Voz 1375 01:45 qué será mejor si si es quién será a pesar de lo que dijo Relaño ayer que dijo que le recordaba el papel de ballena y con nosotros somos de Rosa creo que es un poco pronto para frases como ésa

Voz 1501 01:59 pero es que apenas lo he visto a no

Voz 1375 02:03 a que que he visto más especialmente en Valladolid ya demostró gran porte Erazo ahí ahí os lo hicimos bueno pues si es verdad pero yo creo que será mejor que para por lo que he visto a día de hoy

Voz 0458 02:13 la última de actualidad que seguramente por ahí por ahí está tener

Voz 1375 02:16 bien si está viendo a estas igual Pons hace veinticinco preguntas

Voz 0458 02:18 es evidente que así en el Sevilla se ha dicho y también por entraba de Ortega que el Sevilla esta temporada corre el riesgo de Bulgari cerrarse porque los fichajes quizá han entrado bien la afición está mosca que si Pepe Castro dimisión Sevilla es una ciudad que es que el Sevilla puede perder esta temporada un escalón en cuenta relevancia de Liga y demás

Voz 1375 02:42 ha empezado a unos cuantos equipos muy raros por debajo de lo que esperaba Valencia Atlético y también el Sevilla pero si hay un sitio donde son especialmente

Voz 0458 02:50 y se caracterizan por ser especial

Voz 1375 02:53 de ciclo típicos es en seguir

Voz 0458 02:56 ya te han quedado un poco eh no no es que creo

Voz 1375 02:58 o sea quiero decir hay varios equipos que han empezado regular Valencia Atlético Madrid Sevilla para mí los tres que más dudas me están dejando en este inicio que eso que el otro día ayer el Atlético pero si hay un sitio donde son especialmente sensibles cuando las cosas van bien y cuando van mal para luego ni para el malo es en Sevilla no creo que sea para bien es verdad que falta jugadores con a lo mejor con más calidad arriba ya les pasó la temporada pasada pero yo creo que no pues Manuela respondió bien gracias condena

Voz 1 03:24 Dani Garrido hasta la una

Voz 1375 03:27 la última ha sido un poco perdone que me enteré que entraron buenas noches buenas noches Mario Torrejón muy buenas noches tiempo de director deportivo e hay doy con el resultado es que se han sabido Ortega ya Echavarri porque ya lo ha dicho el Sevilla corre el riesgo es vulgar echarse una una sentencia clasifiquen se hoy ha sido y bueno yo creo que no yo creo que no ha empezado Nicolás sin ninguna empezó a dar vueltas y esto no sí para empezar y luego ya razonamiento ya que con un sí o sí como si fuera Monchi lo malos acabar sin un sigue sin el hola además de Mario Torrejón Pablo Pinto muy buena muy buena Pablo hola Antón Meana qué tal

Voz 0514 03:58 presente Carreño Garrido muy bueno por aquí Miguel Martín

Voz 1375 04:00 Talavera hola qué tal Manu Dani cómo estáis

Voz 0458 04:03 de González muy buenas buenas aquí sigo aquí es que la gente enseguida va empezar el sanedrín como siempre a las doce en el segundo tramo de Carrusel

Voz 1375 04:13 el luego sin que haya Jordi Martí Romero Gallego Pulido no seguir Amelia todas la familia Alvaro Benito que luego está aquí también y ya sabes que está todos los domingos enseguida para debatir todo lo que ha ocurrido sobre todo ayer lo que ha pasado hoy y ahora le pregunto ahora mismo a preguntar Iturralde por las jugadas polémicas de Sevilla de ese Sevilla cero Getafe dos que acaba de terminar en el Pizjuán que hemos estado contando en el tramo final de Carrusel estabais ante Ortega todavía en el Pizjuán o las anti muy buenas

Voz 1870 04:39 qué tal mano buenas noches a todos y tú crees que se va Bulgari Zhar min

Voz 1375 04:41 de hecho Dani a mí yo he dicho que no pero te la paso

Voz 1870 04:44 creo que tiene el riesgo grave de Bulgari izar se porque la percepción que hay es que el año pasado jugó por ejemplo Banega hay N'Zonzi por ejemplo este año pues juega me Banega hay Roque Mesa que no es que sean más futbolistas pero no es N'Zonzi si tú has tenido que se llama Gameiro vacas hay otros y otras flores del campo y tus delanteros son

Voz 0458 05:04 pero no hay Kanouté te tipo de cosa iba haciendo

Voz 1870 05:07 la bajada de peso específico no sé si iba

Voz 1375 05:09 pero el año pasado estuvo ya Gameiro en Ibaka ni crisis e incrementó el haber pasado no pudiéramos poquitos sí sí y terminó séptimo si terminó séptimo así que yo creo que estás más cerca del sí que del no estima acerca de si el no

Voz 1870 05:23 que esto yo sabía yo no creo que todo el mundo sabía que la era pos Monchi podía ser una larga travesía del desierto clara

Voz 1375 05:30 bueno estamos hablando mucho del Sevilla la pregunta por él

Voz 1870 05:33 por por cierto Machine que si no que ha dicho que ha dicho cuando tú

Voz 0514 05:35 por lo escucha porque lo han dicho pero es todo lo que te parece

Voz 1870 05:38 no lo llevas bien vamos a ver qué dice

Voz 1375 05:40 el técnico no sé lo que es muy pronto no todos nos tenemos que adaptar

Voz 2 05:43 dar la lástima es que bueno nosotros ya hemos tenido

Voz 1375 05:46 yo algún bueno contratiempo vamos a decir alguna mala experiencia con con el tema del bar

Voz 0458 05:54 pero yo creo que

Voz 1870 05:56 Barça y se implantado es para impartir justo

Voz 2 05:59 dice entendemos que a la larga pues seguramente que que será así

Voz 0458 06:05 pues sí Monchi que viene de decir con ve gran he dicho Monchi Machín es decir B

Voz 1375 06:12 el Betis un pelín subconsciente con la de Monchi en El que si estuviera Monchi algo más que una cara de Monchi en la respuesta que vamos

Voz 0458 06:20 estoy pero esas declaraciones que bueno polémicas pero yo creo que sí echa un poquito pero en el mano a mí no sé

Voz 1375 06:25 antes del parón fue protagonista por eso e iba a decir que iba a hablar de Getafe pero es que enseguida me pasó por ahí Fran tranquillo que esté esperando a tener al protagonista el partido que es el bigoleador Ángel fuera provecho mientras llega para preguntar de ahí tú Iturralde minuto diecinueve que te están todos los aficionados del Sevilla del Getafe de todo el carrusel escuchándote dura entrada de llene al tobillo de Roque Mesa de Burgos les saca amarilla es roja

Voz 0514 06:50 es decir el árbitro igual en el en la acción el cuerpo del jugador la etapa y no la ve bien pero estas son jugadas que que quitan

Voz 3 06:58 en credibilidad al bar

Voz 0514 07:01 porque esto es roja así O'Shea y esto no es de interpretación es decir una jugada que un jugador se tiran tac Lim con los con con la plancha por delante que le pega por encima del tobillo como la Circus ardid juego brusco grave esa circular la firma obras afirmó yo es decir que no lo ve al árbitro perfecto pero está el bar el transbordo de los cuatro supuestos a los cuatro supuestos etarras

Voz 1375 07:22 Catarroja aclara tiene que decirle al árbitro eh

Voz 0514 07:24 Ven y mira las correctos a que les saca amarilla primer error del árbitro

Voz 1187 07:28 no no pero esto es bueno primer error de las

Voz 0514 07:30 mucho porque la tienes que ver correcto pero atención pero justificable porque igual en el campo no la vez por un montón de circunstancias pero no justificaban lo del bar sino hay pierdes credibilidad

Voz 1375 07:41 tú y luego dos goles anulados al Sevilla por fuera de juego en el minuto treinta Se la anula a Nolito por fuera de juego anterior de Sarabia luego el barro confirma falla el asistente al señalar fuera de juego antes de que acabe la jugada

Voz 1005 07:51 no yo creo que a cierta cierta la la primera

Voz 0514 07:54 cierta y luego lo que sí habría que hablar es sobre las líneas

Voz 1576 07:59 esto hoy en la televisión

Voz 1375 08:01 el programa de humor no sí porque porque sí

Voz 0514 08:04 todas las os he visto la línea han puesto las líneas

Voz 1005 08:07 al lado del área grande al borde del área grande

Voz 0514 08:09 sí sí empiezan el área grande la línea tendrá que terminar en el otro vértice en la misma línea del área grande no no pues está casi medio metro Paul

Voz 1375 08:18 se empieza en un lado el campo empieza pegada a la línea del área según va avanzando Se va separando de la línea del área una de dos hay que echar al tío de la niña del bar o al que pintó las rayas del campo

Voz 0514 08:27 ya dije porqué es ese está claro es decir que en España el siete por ciento en la lid en los fueras de juego hay de error siete por ciento pero ahora ya igual el siete por ciento de error y quince por ciento de mal puesto Lisa

Voz 1375 08:38 quedado corto el siete ya que si en cualquier caso fuera

Voz 0514 08:40 hora de juego sí sí

Voz 1375 08:43 el de cincuenta y dos gol anulaba Benger es que eso es lo que hemos

Voz 0514 08:45 esto hablando con una imagen que teníamos nosotros

Voz 1187 08:48 los a mí me parece con legal

Voz 0514 08:50 poco han puesto una línea que la tengo aquí la tengo la foto y tengo la foto que si ponemos luego la ponemos en Carrusel si queréis esta puesta no está puesta ahora mismo de Twitter de Carlos es ahora es la paso crea todavía mucho más dudas que yo creo que es legal es decir sí hemos puesto parecía legal si hemos puesto a mí no me lo parece yo yo lo que lo que me gustaría cincuenta y dos asistentes señala cuando aquí

Voz 1375 09:13 la jugada el barro ratifica pero con las K

Voz 0514 09:16 más del Pizjuán hablamos se ha visto pero si hablamos de transparencia hablamos de este nuevo sistema yo creo que lo que pasa ha pasado hoy en Sevilla con las líneas del fuera de juego y el gol de ayer del Athletic que crea dudas si fuera juega fuera de juego yo creo que esas imágenes las que ve en el bar las tienes que poner a la opinión pública si es que no hay que esconder nada porque es objetivo

Voz 1375 09:38 lo ha dicho un árbitro oye un comentarista Iturralde González foto pasa la foto pasa a los oyentes de la SER está por ahí ahora sí el protagonista del partido porque decimos estamos hablando mucho el Sevilla Sí Se Puede vulgar Izar está siendo crítico algún run run en la grada en el partido de hoy cero dos cuatro puntos en cuatro jornadas el equipo de Machín Se esperaba más pero estamos hablando poco del Getafe siete puntos llevan los de los de Bordalás que están empezando

Voz 0458 10:04 todo Dani pero bueno bueno además el disco duro equipo correoso y cambiando poco al equipo hoy ha entrado máximo Beich es un fichaje que lo han sacado el Valencia buen jugador ha metido a Gené que es habitualmente central la metió mediocentro defensivo pero el resto del equipo pues eso pues Portillo Amat

Voz 1375 10:18 oye iba a Guardiola jugando Molina Jorge Molina en El Vendrell Baix pero vaya no no no muy serio el equipo ya Ángel que ha metido los dos goles de el Getafe está por ahí Fran ronquido con el protagonista de la tarde noche en Sevilla hola Rocky

Voz 1187 10:33 sí Manu qué tal buenas noches buenas noches

Voz 4 10:36 con el goleador del partido de hoy

Voz 5 10:38 hombre que han hecho los dos tantos del Getafe me encuentro aquí en zona mixta nada más acabar el partido han empezado a salir jugadores del Getafe pero te espera hay aguarda pacientemente para estar con todos nosotros Ángel el hombre que hoy abría la lata en el minuto tres y que luego ha sentenciado con el segundo de los

Voz 1375 10:55 hola buenas noches buena buenas noches enhorabuena hombre muchas gracias como habéis empezado macho

Voz 6 11:00 bien bien bien me han empezado bien la verdad pondrá hoy la verdad que era un partido difícil partido complicado y hemos sacado adelante la verdad muy contento muy feliz

Voz 0458 11:09 siempre siempre decía

Voz 1375 11:10 hemos no este tipo de equipos de la parte media hacia abajo de la clasificación que luego ya veremos dónde acabáis oye lo más arriba posible necesitan gente arriba que defina tú tienes claro cuál es tu papel en este equipo no

Voz 6 11:22 bueno a me salió bien salido bien un partido he tenido he tenido varias marcador de la verdad que eh con jugadores con compañeros con como tengo yo a mi lado como como Jorge como partido como otros jugadores que que tengo a mi equipo que me

Voz 1375 11:36 esa paz y esa facilidad pues bueno todo más fácil

Voz 6 11:38 no la verdad que muy contento por con lo personal es muy feliz la verdad que que no vamos a Madrid con con tres puntos muy importantes un campo muy muy complicado sí señor

Voz 1375 11:47 los hecho Si con la clasificación pues hombre empezando así que siempre viene bien no empezando un buen inicio de Liga no si ciudadana

Voz 6 11:53 porque ahora recibimos Atlético luego tenemos dos partidos fuera de casa tenemos ningún un calendario complicado pero bueno al que hay que disfrutar cada partido como si fuera el último oí bueno nunca se sabe no de sencillo

Voz 0097 12:05 Juan iguala la apuesta dicen que puedo

Voz 6 12:08 que tenemos que que creo tienen muchas posibilidades pero bueno al final el que esperar el partido y que ser

Voz 1375 12:13 partidos bueno para para sacar cuentas como con cuál te quedas de los dos goles yo creo que el primero primero pegado bien es muy bonito sí

Voz 6 12:20 un pase entre la defensa que de primer nivel de Jorge Molina que que luego primera he bueno no pues no no es uno de los mejores bares Mi vida pero la verdad que lo celebré como si lo fuera

Voz 1375 12:31 te gustaría que Luis Enrique así de vez en cuando dijera juegue como está jugando Ángel

Voz 6 12:35 pues ojalá ojalá bien te aquí no hay ningún jugador que no ese ir a la selección no yo estoy pues la verdad que me encantaría intentar algún día estás veros

Voz 1375 12:43 sé que es muy difícil porque jugadores bueno como si ya has así como si casas y veremos si Alá pero

Voz 6 12:48 bueno hay jugadores de de muy buen nivel jugadores que que lo están haciendo bien el otro día más dos que estuvieron increíbles da gusto verla la selección otro día hay una verdad que bueno ojalá ojalá sea así por lo menos que no venga a Getafe está invitado

Voz 0458 13:03 buen detalle para que vaya a verte la semana que viene que ahora no

Voz 7 13:06 además hemos partido oye a la última

Voz 1375 13:08 qué te dejo que os da Pepe Bordalás porque es verdad que tenéis a los automatismos muy cogido Se ve que ya estáis muy o sea que quiere de fútbol pero que os ha dado sobre todo este mister

Voz 6 13:18 bueno el el sabe llevar el equipo como entrenador de entrenadores Vestuario que saca exprime al máximo cada jugador Él intenta y ponen las cosas más fáciles jugador que nos aprieta un entrenador que no aprieta mucho

Voz 1187 13:30 quisimos que saca el máximo

Voz 6 13:33 a cada futbolista hay bueno yo ya la tengo lo he tenido varios años lo tuve dos en Elche y ahora tiene un esta misma temporada con él y la verdad que fueron de mis mejores años como futbolista y ese leo bastante que bueno

Voz 1375 13:43 con lo bien que estaba Jaime Matas mi Valladolid os habéis llevado ahí pero pero ahora tenéis hay una competencia si vas a jugar tu siempre de nueve ahí no

Voz 6 13:49 no no no no no eso no significa Navidad ha marcado goles no significa que siempre tenemos Jaime tenemos a ser y que son los jugadores de primer también de primer nivel que cuando entre que lo van a ser fenomenal que no ayudarán a conseguir puntos como

Voz 1375 14:00 un abrazo Ángel enhorabuena Muchas gracias chao chao lo salvó luego un abrazo para Ángel que que se ha llevado los focos de la noche de su equipo también con esos siete puntos en cuatro jornadas bueno o como se ha ido el público Santi que cerramos ahí en el Pizjuán

Voz 1870 14:13 dicen que me están echando aquí la luz trabajos ha ido cabreado muy cabreado gritando de Castro dimisión así que el personal sabe que arranca la temporada son tres partidos sin marcar solo una victoria puesta de largo contra el Rayo excepcional y los demás empates con el Villarreal derrotas con el Betis derrota con el Getafe y la percepción aquí de que el año va a ser largo duro ya veremos intenta mantener la calma Machín pero tiene Curro por delante sin nada en cuatro días tiene que otro partido

Voz 1375 14:39 el primero de la UEFA bueno un abrazo Santi otros baratijas y luego Rocky cerrar un abrazo adiós adiós a las doce menos cuarto cerramos en el Pizjuán el que ha sido el último partido

Voz 4 14:48 lo de la tarde no la jornada que mañana

Voz 1375 14:51 el otro en Valladolid se ha jugado antes del Sevilla cero Getafe dos el Valladolid cero Alavés uno que estaba diciendo que acabe que acabe que acabe Dani Alves pero que no es falta un gol gol gol que ha metido Ibai en el Alargue Nos falta Ronaldo no preguntas que tiene el Valladolid en el campo aunque con con Oscar Plano contó no Villán me sonaba bien y luego después el pero claro

Voz 0458 15:12 que por mucho que Corominas levantado chulo pero tampoco

Voz 1375 15:15 no no se echa mucho de menos a Mata no Torradijo en Valladolid José Ignacio muy buenas muy buenas hola pues teníamos hay otro puntito que dentro de lo malo no está mal pero el Alavés al final en esa jugada se ha ido con todo arriba zapatazo el último suspiro sí porque lista

Voz 0758 15:29 pero la victoria no se conformaba con el empate Sergio que ha puesto un equipo serio de contención contundente para tener equilibrio para manejar un poco el partido no que quizá ha llevado más el peso que el Alavés ha tenido sus buenos momentos pero el Valladolid quizá a los puntos pues estaba siendo un poco superior se ha ido a por todas ha salido Michel ha metido a Toni en el centro ha puesto a Dulles chopa arriba y en el cuarenta y siete de la segunda parte córner a favor del Valladolid ya la salida ese córner el balón queda en la frontal les llega a Johnny izquierda que ha pegado un esprín impresionante ha llegado de costa a costa la puesto atrás y al final aparecido Ibai Gómez para para marcar y para dejar helado Zorrilla porque no ha sido justo no árabes hecho Ségol absolutamente legal pero el propio Abelardo ha reconocido que que bueno pues que los dos equipos en los puntos a lo mejor hubiera merecido empatar pero en cualquier caso sí que es cierto que el que decíais no le está faltando gol el gol es lo más caro que en primera división el equipo con menos presupuesto lo está pagando pero la gente está tranquila no de todo el mundo ha reconocido el trabajo del equipo el esfuerzo y el el juego Illa verdad es que al final pues cero uno ha dejado un poco frío el personal pero bueno hay que seguir queda mucha Liga era mucho queda mucho la gente

Voz 1375 16:39 está tranquila pensando que Ronaldo va sacar algo de la chistera padecieron hay que pedir al delantero por ahí pero de momento cero uno la marcado como decía quién que baje el que bajé que baje

Voz 0758 16:48 no piensa en enero ponerle en forma a lo mejor nunca se sabe el gol hoy lo ha marcado un jugador de nadar

Voz 1375 16:53 has ido Ibai Gómez está por ahí en sintonía ser ahora mismo en este tramo carros el deporte

Voz 8 16:57 hola Ibai muy buenas olas muy buenas qué tal la que has liado macho

Voz 1375 17:01 ahora te lo digo

Voz 8 17:03 sobre todo más que nada por el pues el minuto Gaspar

Voz 7 17:06 tú tienes una mala mala idea tenido de Pepa arriba de Dios y nos Mediavilla el empate y contentarse

Voz 1375 17:12 empate hombre la verdad que grite yo creo

Voz 8 17:15 yo lo más justo si eso ha dicho el míster no tú sí que creo que bueno el peso del partido sobre todo ellos con respeto mucho años pero también creo que que bueno ocasiones claras claras han tenido parado Pacheco

Voz 1025 17:30 muy pocas más nosotros hemos tenido

Voz 8 17:32 entonces si tú lo has intentado lo has intentado y una muy lo más yo creo que es lo más justo hubiese sido un empate pero voy a sabes que a veces eso cuando te cae la suerte de tu lado como has conseguido dar tres puntos que para nosotros además creo que son tres puntos que valen valen el doble

Voz 1375 17:47 sí sí en esta Liga en la que jugar que los equipos de zona media hacia bajó son son tres puntos importa Achim importantísimo para vosotros tú has empezado bien no que te encuentras en este inicio de temporada

Voz 8 17:57 bien humano eh yo estoy muy tranquilo yo sé que el trabajo cada día para mejorar la escucha de todo lo escuchado que está siendo muy vicio Unió bueno yo estoy muy tranquilo estoy muy contento con mi como trabajo has escuchado que he escuchado

Voz 1375 18:13 a escuchar no escucha

Voz 8 18:15 es que yo ahí no están en el nivel del año pasado tal bueno ahora

Voz 1375 18:19 eso no son gente que te tienes gente que te tiene a pero

Voz 8 18:22 pero la verdad es que no he aprendido con el tiempo a no darle importancia en sí que darle importancia realmente a los que a los que no pedían cada día que saben cómo trabajo hoy ya te digo que estoy tranquilo estoy muy contento con mi inicio con inicio el equipo que tenemos siete puntos que tampoco entiendo te has alturas no te digo si bueno al final ya sabes todos sabemos los que a los en es lo que los kurdos que sabes que a final de temporada vamos eso no oro líquido

Voz 1375 18:48 a ver si va a hacer como disco al final en una rueda de prensa vas a decir no a ti no te contesto no me gusta

Voz 8 18:51 porque los hombres no en absoluto

Voz 7 18:56 te diga lo que quiera que digan lo que quieran pero el acuerdo lo que hay que nos queda

Voz 8 19:02 por qué una gente mira esos es decir que lo bonito la vida

Voz 1025 19:05 sí está todo genial salud

Voz 8 19:08 sí es lo más importante así que estoy estoy muy contenta por medio

Voz 1375 19:11 pues me alegro oye la última el césped como estaba

Voz 8 19:14 ello mejor que que el Barça por las imágenes

Voz 1375 19:18 claro por eso digo que hoy por hoy no ha visto puerta está hablando un poco

Voz 8 19:22 sí todavía tendrá que asentarse un poquito así levantaba tendrá que asentarse pero pero bueno seguro que que al ser un festín nuevo fue el tiempo que necesite dado que es preciso que muy bien

Voz 1375 19:33 seguro que si te quiere decir algo Iturralde es el árbitro

Voz 8 19:36 pues hombre va a servir de nada no es guerritas que muchas gracias a todo bien bien la verdad que tiene una mente muy bien ya te digo lo que he dicho a estas alturas con siete puntos y más después de cómo éramos año pasado hay que valorarlo

Voz 0514 19:49 pero tú no hagas caso esto es que esto son una banda

Voz 1 19:53 a esta a este tío va a esta periodista

Voz 1187 19:56 excluye no sólo queda cruzar

Voz 1 19:59 decía por los periodistas tranquilo baja vale vale pega un abrazo

Voz 1375 20:05 chao chao hasta luego oye torna como Estado lo que le hemos visto en el palco sudando no sé si porque no lo veía claro por el calor que hacía todo un poco

Voz 0758 20:12 no hacía calor y ha venido con con con americana ahí quizá no era el día no elegante pero pero a esto bien no ha estado todo el fin de semana en Valladolid ha estado incluso viendo

Voz 1375 20:22 ha dicho le han dicho lo de pulmonía dicho voy a llevar chaqueta me allá por si acaso ya ya el que hacía un calor hoy bueno no

Voz 0758 20:28 el sentido en clase de viste bien y eso no lo va a perder no pero bueno he estado ya te digo incluso anoche cenó con con la directiva de las peñas del club ha estado viendo los equipos inferiores esta mañana he estado visitando la la residencia jugadores ya está está tomando

Voz 1375 20:42 iba a tope en el club se ha compra el club sí sí sí

Voz 0758 20:44 Si elegí cuando tú te compras algo para utilizarlo no va a comprarte algo y dejarlo ahí es tontos no y yo creo que lo dijo bien claro el día que yo me comprado un club para estar aquí para estar con el equipo para estar encima bueno pues lo que ha dicho al final aunque él no ha hecho declaraciones que quede claro no ha querido hablar con los medios pero a través de Twitter ha dicho que bueno que le había gustado el equipo y que eso está empezando así que bueno egipcio todo normal hay bueno pues la gente se va acostumbrando a tener un mito del fútbol

Voz 1375 21:10 el palco pues nada hemos visto allá Carlos Suárez al lado de Ronaldo que sigue siendo presidente Carlos Suárez pero el dueño Ronaldo y también estaba el alcalde por ahí todos pendientes pero cero uno en el debut de Ronaldo en el palco de Zorrilla un abrazo Torna

Voz 0758 21:21 otro mano a Dios queda mucha Liga todavía

Voz 1375 21:23 anexión más antes de empezar con el tiempo de opinión con el sanedrín de los domingos está Joan Tejedor en Barcelona donde el español de ganar también estatal Ade al Levante uno cero con un golazo Dani de Shakespeare que calidad tienes

Voz 0458 21:35 ha habido un error ahí del centro del campo pero ha recortado un par de Robert Pierre que lo ha matado después la pegado por el para hablarles un gol fantástico Sergio García viejo rockero mira ha sido día día de viejo rockero con Sergio Cabral también con con Ángel tiene treinta y por ahí igual ya lo decía antes

Voz 1375 21:53 ha debutado Borja Mayoral que tampoco ha tenido mucho que no lo Malone ha tenido casi nada el Levante uno cero para el Espanyol Joan Tejedor hola muy buenas

Voz 5 22:03 hola qué tal muy buenas noches pues si el golazo de Sergio García ha acabado decidiendo el partido me decías bueno

Voz 1375 22:09 si te decía Hola y que como tener un poquito retardo ya me he callado para que no haya más retrasos si te vale

Voz 5 22:16 pues nada seguimos contando está crónica que se ha decidido el partido en el parque en el momento en que mejor estaba el Levante el inicio de la segunda parte ha sido cuando tomado un poco más de terreno del Espanyol y en ese momento el equipo perico le acabará dando su propia medicinal de Paco López de esa pérdida de balón centro el campo transición rápida el regate de mucha clase de Sergio García y la definición cruzando el tiro a la escuadra en general española ha sido mejor englobada han sido eh superior y a partir de sufrido poco para mantener la ventaja es más ha tenido mejores ocasiones para ampliarla a pesar de que a cinco minutos del final Diego López ha tenido que hacer la parada salvadora década día pero los tres puntos se quedan en casa del Espanyol ya son siete y aunque Rubio cree que merecerían alguno más que falta puntería de cara al gol para el técnico son una buena carta de presentación para llegar al Bernabéu la próxima semana

Voz 9 23:03 la sensación que nos daba el equipo es que podía arrancar bien la Liga que calendario pues tenía un poco de todo porque ir a campo

Voz 10 23:09 el tras recibir al Valencia ahora vamos a ir al Madrid jornada cinco no era fácil

Voz 9 23:14 pero sí que tenía esa esperanza de que podíamos arrancar bien y de hecho insistió mucho a los jugadores en la Liga las ligas pasan muchas cosas pero de lo que siempre nos acordamos desde los inicios de los finales este año pues cuyo quiero que el equipo tenga un buen inicio de Liga para que se recuerde durante toda la temporada de que el equipo puede tener un buen nivel

Voz 5 23:34 pues eh satisfecho el míster perico no tanto se iba el entrenador del Levante que cree que su equipo merecía por lo menos puntuar por cómo ha ido el partido los Granta se quedan con cuatro puntos llegaban empatados a puntos con el Espanyol en el medio de la tablet por cierto Sergio García de ochenta y tres treinta y cinco años español que ya ha dado los tres puntos

Voz 1375 23:52 pues nada un abrazo Joan enhorabuena al español hasta luego

Voz 5 23:55 abrazo fuerte adiós adiós el partido

Voz 1375 23:58 esta mañana ha sido el Leganés cero Villarreal uno con gol del colombiano Bacca que le daba los tres puntos al equipo castellonense y esto es todo lo que se ha jugado hoy domingo están ya por ahí todos además de los que escuchaban por aquí sí para empezar el tiempo de opinión queda para mañana el Girona Celta que se juega a las nueve y completa la cuarta jornada en una semana de Champions así que hay que hablar de lo de ayer del Madrid del Barça del Atlético le pitaron al Cholo Talavera o no ahora lo debatimos pero evitaron el Cholo de hoy

Voz 1576 24:25 dos imagino que a él claro

Voz 1375 24:26 no les gustó a la parroquia rojiblanca el cambio cuando metió al chaval que quería Borja que luego dio el gol de la vi el gol del empate pero no les gustó visitara Rodri hubo algunos pitos al Cholo Simeone ahora veremos lo del Madrid con la suplencia de Isco una vez más con el partido Asensio en la línea de los grandes partidos de Asensio y con un Ramos que está yo Lebid muy desubicado el de Viso obrado estuvo a punto de liarla un par de veces no no no está a un buen nivel Ramos en este inicio de temporada sabiendo es un seguro de vida siempre pero ahora analizamos ese empate a uno ante el Athletic en San Mamés y también el resto de la jornada y lo que ha hecho Cristiano que porcina marcado en

Voz 11 25:03 en su debut con la Juventus y Pablo Pinto

Voz 1375 25:06 qué feliz feliz feliz pero la verdad

Voz 1 25:09 al día iba a marcar esto no dijimos que no fuera le fichó para no marcar nunca el primero tenían

Voz 1375 25:15 mérito eh el primero ha sido difícil no metido ahí yo

Voz 1501 25:18 yo noto que recibe eso eso pasa en el Madrid estas cinco jornadas sin marca

Voz 1187 25:21 Kevin molestas a la lluvia no pasa nada si siendo donde es normal tiene que aclimatarse

Voz 1375 25:27 que era más difícil Margherita ha dicho te has cortado el pelo como

Voz 6 25:30 Cristiano sí señor

Voz 1187 25:34 M R Sí

Voz 1375 25:36 a la peluquería dicho por favor como este y ahora le pregunto a Iturralde también cuantos partidos habría que meter a Douglas Costa Este porque lo que ha hecho hoy no sé si lo habéis visto Abidal habréis visto y lo habréis oído en carros eh co así codazo patada tan pero entrada entradas codazo después cabezazo delante cabezazo después una tajo tal cual treinta partidos no hablando en serio que sancione había que meter contigo que hace todo esto eh

Voz 0514 25:58 ya no lo que que son lo van a sancionar pueblo escupitajo porque lo otro ya está arbitral

Voz 1375 26:01 no yo creo que era caerá en cuatro partidos

Voz 0514 26:04 saque a ver si aprendemos de Inglaterra porque en la liga inglesa hay y si le meten

Voz 1375 26:07 eso me entrar de oficio y lo que está escrito sólo por el mal gusto

Voz 1 26:11 es lo más deleznable pues sí es una patada a piensa con la cabeza

Voz 1576 26:16 pero lo que sea pero escupir a un compañero ya

Voz 1375 26:19 frío eh porque ya están eso sí pero decir que ya han pasado unos segundos después el otro le mete un escupitajo a la cara bueno empieza el tiempo de opinión cuatro minutos para llegar a las doce y empieza el sanedrín en El Larguero

Voz 12 26:42 papá lo tienes todo para la vuelta al cole techo panorámico sistema de navegación estima inteligente anti colisión

Voz 1375 26:48 en todos disfruta de la Gürtel la sí

Voz 13 26:50 estación de tenerlo todo consigue un Nissan IQS Trail el su más vendido del mundo totalmente equipado en tecnología

Voz 1187 26:56 ya pero veinticuatro mil quinientos euros financiado con

Voz 14 26:59 ERC reciba Nissan Innovation la

Voz 11 27:01 eh

Voz 15 27:03 a los que no pestañear en los penaltis a los que gritan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar viola a tener todo el fútbol toda la Liga toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia Movistar elige

Voz 16 27:24 no hay Internet supervisarlos comunicaciones pedir el café gestionaría además vender en tu empresa

Voz 15 27:30 todo la nuestra hay Business pero todos desde un Citroën C3 hasta un Berlingo con la Roma Citroën pro tienes desde seis mil novecientos euros

Voz 16 27:41 financiando complicidad Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 10 27:45 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número prevé

Voz 1187 27:49 todo con cinco mil euros al mes durante veinte años

Voz 10 27:52 el Icex cientos mil euros al contado ha sido veinte mil cincuenta y tres serie cuarenta y seis

Voz 17 28:04 asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el dato de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci Ren

Voz 1375 28:17 las ciento ilusión buenas noches

Voz 17 28:19 qué recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión cumple

Voz 18 28:25 ven ven ven

Voz 1375 28:29 Carrusel deportivo un minuto falta paradas doce de la noche una Varios en Canarias estamos en Carrusel deportivo hasta la aún hay una media iba media de la mañana por ejemplo exactamente bueno Antonio Romero estalla por ahí hola Antonio muy buenas qué tal mano muy buenas a todos está también Jesús Gallego hola Gaye qué tal hola buenas noches don Julio Pulido muy buen qué tal buenas noches esta Antón Meana que que ya hemos ayudante si está

Voz 1187 28:59 mori Torrejón en Barcelona Jordi Martí hola

Voz 1375 29:01 Jordi Tao muy buenas también está aquí hola qué tal muy buenas además de Talavera y Pinto ya les saludamos antes final muy buena nuestro árbitro Iturralde y Dani Garrido en incorporar al bonito que debe estar conectando el teléfono nuestro

Voz 1870 29:18 también

Voz 1375 29:18 lo bueno y Bruno alemán buenas noches

Voz 0301 29:23 la mano buenas noches enseguida comentamos lo de ayer

Voz 1375 29:25 pero por fin se ha estrenado Cristiano Ronaldo en Italia

Voz 0301 29:28 sí con dos goles fíjate en la primera parte no no había jugado mal ni mucho menos se movido en Viena tenía alguna ocasión de gol había hecho una buena primera parte pero se le veía en los gestos como dice siempre Iturralde Iturralde en el Body Language

Voz 1 29:41 pues sí como estamos aprendiendo inglés

Voz 1375 29:47 pues lo peligro esa claro

Voz 1187 29:49 curso de aprende inglés con títulos sí

Voz 0301 29:52 Iturralde español españoles duró lo bueno que el el caso es que

Voz 1 29:56 cada vez que fallaba cada vez que tener una ocasión cristiana

Voz 0301 29:58 se le veía te pues que quizá desesperado ha conseguido marcar como decía antes Pablo Pinto el primer gol pues es es de risa realmente remata de chilena la toca un defensa Ferrari de Elsa sólo toca en el palo y al final Cristiano solo en boca de gol acabado marcando pero el segundo es un buen contraataque de la Juventus controla con la derecha marca con la Izquierda y lo más importante de don más que incluso te diría en el partido está en el pos partido en las declaraciones de Cristiano Ronaldo que tras el encuentro reconocía que estaba por cómo ha salido del Madrid como se ha dado todos los últimos dos meses algo

Voz 1 30:31 dado por marca a lo mejor

Voz 19 30:33 poco ansiosos de como Normaa todo lo que ha pasado de después de salir de deja al Madrid para venir a este club todo lo que ha pasado yo a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso pero es decir son humanas a veces no controlamos nuestra ansiedad pero yo estoy contento

Voz 0301 30:52 el pleno de puntos de la Juventus va desde los dos goles de de

Voz 0758 30:56 es lo que han sido antes de lo que contaba la donde el esperpento como el vista de Douglas Costa y yo creo a meter otros cuarenta

Voz 1375 31:03 el es cristiano este año es verdad que no tiene porqué la gente no tenga detrás ni acompañándole lo que tenían en Madrid no lo tiene pero vamos a meter cuarenta goles en la T para no andar muy lejos no no no andar muy lejos

Voz 0239 31:14 la primera jornada del Calcio tendría que llevar a cinco seis en condiciones normales

Voz 1375 31:18 bueno ahora te acuerdas de él el año pasado creo que marcó el primero en la jornada quinta

Voz 1187 31:22 porque arranca la sanción Italo en la quinta o las esa diferencia

Voz 0239 31:25 el claro el año pasado estaba sancionado y luego le faltó yo creo que no estaba bien físicamente pero es que este año yo le he visto he visto el partido hoy es que físicamente le veo perfecto algo que lea falta en la primera jornadas una cierta ir cómo se mete ese es el ladrillo depresión que se mete en cada partido por no meter la que tendrá setenta años de guerra en seguir metiendo cincuenta goles pero el año pasado empezó la temporada para mí físicamente no estaba en perfecto estado de revista este año que no hay do con Portugal que ha hecho la pretemporada entero que se eliminaron pronto en el Mundial yo físicamente les veo fatal

Voz 0985 31:56 el recuerdo no sé si me corregidas Antonio que en la primera parte del campeonato de Liga marcó cuatro goles Cristiano yemas seis cuatro goles señaló provocaron el desplome del Real Madrid Racing no

Voz 1375 32:10 digamos ahora luego a ser Eloy terminó en la cifra de siempre no se resolvió metiendo cuatro en la primera vuelta

Voz 1187 32:15 José infla crónica digamos que es la ansiedad de Cristiano

Voz 1296 32:18 tengo que sumaba al hecho de que el Madrid sin él ganaba hiel no lograba marcar yo creo que Cristiano el entiende que este fin de semana Un poco ha puesto en un poco las cosas en su sitio no el Madrid quizá no se ha hecho un poco de menos por primera vez desde que se marchó el encamina empezar a moldear y eso a él personalmente imagino que lo tranquiliza bastante

Voz 0239 32:34 ahí es cuando tengan echar de menos a Cristiano va ser en esto no hay derecho que cuatro cosas

Voz 0985 32:39 es como el de ayer igual Cristiano ante los arreglos

Voz 1375 32:42 yo yo yo creo que el éxito de Cristiano español a lo que es ganar la Champions no nota pues al margen de que mete a cuarenta goles yo creo que Cristiano quiere demostrar es me he ido a la Juventus a ganar la Sampe demostrar que conmigo les ganaba el Madrid no

Voz 1 32:52 está de Juve está claro yo creo que además es un

Voz 1576 32:54 un tipo que otra cosa no pero goles va a hacer va a seguir haciendo yo incluso Le Le veo le veo mejor Le veo futbolísticamente mejor que le veía en el Real Madrid

Voz 1187 33:05 la duda

Voz 1 33:06 no no no no hay algo que vea a Cristiano lo peor

Voz 1576 33:13 pero es verdad yo no sé si por lo de la sanción porque fue una temporada muy convulsa sobre todo en el arranque el año pasado pero en el os lo explicaba perfectamente Bruno en la jugada el segundo gol hay dos compañeros lo saca un metro rapidísimo y según llega la pegado a la izquierda la pegada perfecta le veo mucho más fino que que le veía en el arranque de temporada

Voz 1187 33:31 qué pasó ya te digo yo que los madridistas lo van a ver

Voz 1005 33:33 pero

Voz 1870 33:35 hija del Madrid

Voz 1187 33:37 a ver fenomenal no acaba ahí ahí está Bruno

Voz 1 33:40 fíjate mentira no no haga lo que haga bruto

Voz 1375 33:42 el objetivo que no te va a los colores no verdes

Voz 0301 33:45 día no para mí no ha estado mal en ninguno de los partidos que ha jugado hasta ahora hay estaba faltando solamente el era cierto también es verdad que Cristiano no es de ni siquiera de la temporada pasada ya desde hace un un tiempo Él sabe que que el turrón está en abril mayo y si se juega la final de la Champions a principios de junio hice prepara incluso físicamente a pesar de que estoy de gordo con lo que decía Romero que físicamente es leve bien el se prepara para llegar a tope a a final de curso

Voz 1501 34:10 normal porque aunque es una bestia parda no hay más que ver lo quiere decir físicamente un animal no hay no hay ninguna duda aquí seguramente no no tiene nada que ver la edad que tiene en en el DNI con lo que aparenta y con lo que parece físicamente ya dijo que no tenía veintidós en realidad sigue siendo un jugador ya con pasada la treintena y que todos los jugadores que van siendo un poco más veteranos necesitan un tiempo para el le pasó el año pasado sin si jugar para mí tampoco mal el año pasado al principio que se quedó Marko Banic

Voz 0301 34:36 hay muchas voces críticas con Benzema y estoy de acuerdo con vosotros que ha marcado goles hay perdón ha fallado goles que no puede fallar el delantero centro del Real Madrid pero Benzema Cristiano le daba muchísimos ese es el delantero con el que mejor puede conectar

Voz 1187 34:48 si pudiera llevárselo a la yo hubiese llevado veinte más seguro

Voz 0301 34:51 eso Feliciano lo sabe yo creo que eso Cristiano lo lo va sufrida a pesar de que estoy contigo Manu que va a marcar un porrón de goles y seguro que mínimo veinticinco treinta en en Liga italiana hemos los que que en enero

Voz 1870 35:02 pero además hay dos razones por la que debe estar más feliz primera paga la mitad de impuestos ayer correcto si lo que es lo que

Voz 4 35:08 qué ha ganado hoy ha ganado el doble allí que aquí

Voz 1870 35:12 y luego nos olvidemos estas últimas dos semanas le ha dicho a Portugal oye que me voy de vacaciones

Voz 1375 35:17 sí sí nada ya al barco y tal no sé qué

Voz 4 35:19 eh

Voz 1870 35:20 sigo muy agobiado no tenía que estar todas formas cuando habláis de las cifras de siempre Aguado a referir porque año dos mil catorce dos mil quince cuarenta y ocho goles los dos últimos años veinticinco son veintitrés goles

Voz 1187 35:30 no se estos claro pero eso no sé cuáles son las cifras totales bueno

Voz 1375 35:36 normalmente la estatales están de cuarenta cincuenta goles mínimo

Voz 1187 35:39 eso sí los dos últimos

Voz 1870 35:42 XXXVII cuando antes eran sesenta

Voz 0985 35:44 bueno eso es menos Shan cifra de jugador en decadencia

Voz 1187 35:46 sí absolutamente Pablo Pin

Voz 0985 35:49 hace ya adelantó que lo justo adelantó

Voz 1187 35:52 tenía razón que los advirtió que estaba en decadencia pero

Voz 0985 35:55 lo cierto es que quién le dio la razón fue el propio Florentino corre cuando le abrió la puerta para que buena que ya te digo yo que ahora hay muchos Palomino le podemos cuestionar las cosas que queramos pero eso mucha que eso muchas pero él tiene que colgarse la medalla se cuando dijo que estaba en ver quién dio le dio razón

Voz 1187 36:13 la razón es que el les dio la razón Tino

Voz 0985 36:15 qué le abrió la puerta para que no te digo yo que