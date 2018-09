Un mal día lo tiene cualquiera (17/09/2018): El botellón en el que un ejército se atacó a sí mismo

Voz 1

una de las cosas que más debemos agradecer al despertarlos para ir a trabajar es que al menos no estamos en guerra nuestros protagonistas de hoy nos vienen a recordar que incluso en las situaciones bélicas hay unos muertos más desgraciados que otros porque una vez puesto en situación de combate supongo que no te queda más remedio que esperar que tu lado gane y que entre en las páginas de la historia con letras grandes iba a ser recordado en lado perdedor al menos que se hable de tus grandes gestas en el combate pues bien nuestros protagonistas de hoy no tuvieron nada de eso el diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y ocho una avanzadilla de la caballería del ejército de Austria Hungría que estaba en guerra con el imperio otomano llegó a cara en sedes en la actual Rumanía ahí se encontró con un grupo de gitanos que tuvo la buena idea de venderles aguardiente poco después cuando ya se había hecho de noche legaron los soldados de la Infantería impidieron participar viene de botellón que se había montado los usar es de la caballería se negaron y la discusión fue subiendo de tono hasta que un soldado disparó contra el bando puesto y aquí es donde se puso en evidencia el problema de tener un ejército multilingüe porque las órdenes de los oficiales austriacos de parar el fuego al grito de alta fueron confundidos con voces turcas que gritaban Alá Alá así que todos empezaron a disparar al bulto además los movimientos de estas tropas las fueron confundidos por la artillería con movimientos enemigos y empezaron a disparar cañonazos contra sus propios hombres evidentemente en una batalla de un ejército contra sí mismo el ganador pues fue el lado opuesto que se encontró con el trabajo hecho pudo tomar Karan sedes con facilidad hoy sí que está claro que tienes que currar tiro pero mucho mucho para tener un diecisiete septiembre peor que el del ejército austrohúngaro