Antonio, de Jaén: "Si la solución a la migración es mejorar el nivel de vida en los países de origen, vamos por buen camino"

Voz 1727 00:00 el Gobierno justifica la venta de armas a Arabia Saudí por los otros contratos por el acuerdo comercial global que tiene con aquel país las ONGs le piden que frene esa autorización a ustedes les hemos pedido reflexión empezamos encabecen gris

Voz 2 00:20 la pregunta un poco complicada porque algo habría que para que estas personas no pierdan sus puestos de trabajo yo que soy de Cádiz capital mi padre que siempre trabajo en los astilleros españoles que antes se llamaba así Astilleros Españoles Sociedad Anónima tuvo cuarenta y cinco casi cincuenta años trabajando y lo que construyera parcos barcos grúas y todo ello así que un poco complicado la verdad un beso grande y buenos días

Voz 3 00:46 besson Ingrid gracias buenos días José desde Barcelona vergonzoso que una sociedad ponga por delante un puesto de trabajo a la vida de un ser humano es que hemos llegado pero las pasa en España sino en todo el planeta yo siempre digo lo mismo donde está la verdadera responsabilidad no está en los gobiernos porque lo gobierna los cuales nuestras

Voz 4 01:07 Beatriz Madrid terrorismo de Estado no tienen justificación a mí no me Vogue que una bomba lleve sean selectivas bomba no son efectivas que apliquen el dinero lo los beneficios de ese país Arabia Saudí que no entiendo cómo podemos estar en deuda con él

Voz 5 01:26 ese país gracias Beatriz Antonio fuente de Sevilla los Estados democráticos nunca deberían entrar el negocio de las armas de guerra los bien no tendrían que encontrar alternativas a esos puestos de trabajo aunque se perdería jamás explicaciones patéticas para justificar lo injustificable en volvemos a Cataluña Montse Tarrasa

Voz 6 01:45 el Gobierno ha puesto la pinza en la nariz y ha hecho lo que hacen casi todos los los países España lo primero adelante el negocio primero somos nosotros Mari Cruz de Vitoria

Voz 7 01:58 lo ideal no vender armas pero claro es difícil paralizar la venta de armas cuando detrás hay puestos de trabajo pero sí que él yo para mí el gran fallo del Gobierno ha sido primero a hablar mejor pensar no reúne Sanse primero piensen analicen el no crean porque realmente bajo mi punto de vista en queda mal

Voz 0456 02:20 y terminamos este asunto con

Voz 8 02:22 de de Alicante la venta de armas es inquietante de lo más inquietante aún es la explicación del ministro Borrell describiendo la precisión guiada por láser que no produce daños colaterales ya estaba firmada la venta por el anterior gobierno de acuerdo pero me faltó del presidente un contundente no haremos más venta de armas porque no hay nada más mezquino que normalizar la guerra

Voz 0456 02:47 Nuestro segunda temas en lo acabamos de contar se ha triplicado el gasto en juego on line en cinco años en España no juega pero sí reflexiona antes de Torrecaballeros Rubén buenas

Voz 6 02:55 días buenos días en cuanto al fuego online vuestra pregunta hace que resurja en mi otra pregunta que yo me hago cada vez que veo por ejemplo en televisión algún tipo de anuncios relacionados con este tema no deberíamos tener una regulación un poquito más estricta evitaríamos cuestiones como la ludopatía después

Voz 9 03:13 es ético por así

Voz 6 03:15 mire lo que personajes televisivos que para muchas personas pueden ser referentes planteen anuncios sobre juegos online no es el caso de Pepa de medio la que no es el caso

Voz 1 03:25 estaban

Voz 0456 03:28 sobre la venta de armas a Arabia Saudi reflexiona

Voz 10 03:31 el Palencia buenos días hay que ser realistas si no se lo vendemos nosotros les van a vender otra gente y hay que comer los puestos de trabajo no se pueden perder que se haga un pacto a nivel mundial se prohíba vender armas pero todos los países no sólo unos lo malo ha sido haberse adelantado y decir que no se iban a vender porque levantamos antes de tiempo la tortilla

Voz 0456 03:54 para alcalde de Málaga hay dos cuestiones la primera se llama

Voz 11 03:57 la rentabilidad electoral a pocos meses de la lesión en Andalucía Hay y posiblemente también de las elecciones generales el PSOE no quiere a los votos que pueda tener las vallas de y por otro lado también deberíamos reconocer carrera saudí tiene muchísima fuerza nuestro país elogiada mentes pero lo puede hacer todo tipo de barco no tienen porque

Voz 12 04:19 a Rosa de Madrid ha comenzado en absoluto las explicaciones del presidente del Gobierno sobre la venta de armas de acuerdo que era un problema heredado eso vaya por delante pero no tenían que haber hecho se anuncia a bombo y platillo para luego al final Menis atrás creo que hay que dejar de depender bondad porque si no mal vamos

Voz 13 04:41 ya Antonio Jaén siempre siendo se llenó la boca diciendo que la solución a la migración era mejorar el nivel de vida en los países de origen