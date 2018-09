Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos Roberto Alcázar y pedrería salieron de caza mayor a la búsqueda de la elefante blanco ya han regresado con un par de conejito se en el morral iban a por el plagio de la tesis del presidente y han vuelto con simple reparos a la calidad de dicha tesis con esta oposición de bisutería en no llegaremos a nada me decía un empresario importante ferviente seguidor de ciudadanos pero me lo decía por lo bajini alguien que tuvo galones en el PP me hacía otra confidencia critica también por lo bajini no hemos ganado nada poniendo pegas a la exhumación de Franco fíjate lo que ha hecho Macron con las torturas en Argelia y nadie le ha acusado de reabrir viejas heridas y eso que allí hay una extrema derecha muy potente ni les cuento a cuantos socialistas de pedigrí les se oído decir que a Pedro Sánchez La Moncloa ha cegado que comete un gran error al no convocar elecciones pronto o que lo de la venta de armas a Arabia Saudí es un monumento a la descoordinación dicho todo esto por lo bajini claro mis colegas catalanes me cuentan que les duelen los oídos de escucharle soberanistas de rompe y rasga suspirar por algún acuerdo que acabe con esta locura por lo bajini naturalmente el escritor Fernando Aramburu ayer en el diario vasco decía mucha gente de la izquierda abertzale me ha confesado que patria le había gustado mucho pero decía en secreto por supuesto es la segunda voz palabras que se pronuncian mirando a los lados por si hay moros en la costa como en los viejos tiempos cuanta racionalidad desperdiciada