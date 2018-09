Carmen Montón plagió el 70% de su dimisión

Voz 1022

00:09

Pérez buenos días muy buenos días Pepa Bueno tienes los titulares del futuro supongo que sí sí lo tengo aquí pero antes quería hacerte una pregunta miedo me da saber que tú tienes previsto entrevistar al prior del Valle de los Caídos bueno de momento no posee es que dicho este fin de semana que lo de exhumar a Franco es cosa del demonio ha sido leído si Ícaro lo fácil es pensar que este hombre está turbulenta pero sí tiene razón que es cosa del demonio es que piénsalo porque no y Sánchez de Satanás eso vainilla para empezar explicaría cómo le quedan las camisas tú has estado con él huele a azufre no prevista por el presidente no huele a azufre y no claro por supuesto que ves porque porque Satanás es inteligente Pere no quiere que tira tira dentro Careta los titulares del futuro Carmen Montón plagió el setenta por ciento de su dimisión la ex ministra tomó párrafos enteros de entre otros Richard Nixon Benedicto XVI escuchamos la opinión de Ana Rosa Quintana a Salvini se mira accidentalmente en un espejo y comprueba con horror que no acaba de ser el ministro de Interior italiano no descarta pedir su inmediata expulsión del país las bombas que vendemos Arabia Saudí Premio Princesa de Asturias de la Concordia el jurado ha valorado el bonito detalle que tienen los explosivos de matar sólo aquí en lo merece eso es lógico la Universidad Rey Juan Carlos se reconvierte en discoteca el espacio contará con cinco pistas de baile algunas de las cuales no tendrán ningún control de la dirección la NASA analizará la tesis de Pedro Sánchez en busca de vida extraterrestre la Agencia Espacial estadounidense pasara el texto por un Software capaz de detectar el menor indicio de existencia orgánico usted en la piel de Pedro Sánchez OK Diario publica una noticia cierta por error para comentarlo el director invitará a un carajillo a sus más de diez millones de lectores imaginarios Mariano Rajoy consigue por fin encender su ordenador de Santa Pola el presidente tardó dos meses en encontrar el botón de arranque irónico Windows ha tardado otro mes en actualizarse tuvimos con las cosas de comer Albert Rivera será doctorando los martes y los jueves y licenciado los lunes miércoles y viernes la formación naranja quiere demostrar así que su líder quizá no sea muy honrado pero sí versátil