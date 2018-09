Acento Robinson: 'Luis Moya y Sandra Sánchez' (16/09/2018)

Voz 1546 00:00 viéndonos acento Robinson la pareja de Carlos Sainz y Luis Moya puso en los rallys muy de moda aquí en España como Santana con el tenis observe con el golf el esquí con Paquito Fernández Ochoa Alonso colofón uno uno ganaron dos títulos del mundo en el año mil novecientos noventa y no enteros sin menos minar el que no quedaron faltando tan sólo quinientos metros de la línea de meta en el Reino Unido o en programa vamos a hablar con Luis Moya al margen de los corrales Luis y es un gran deportista otros modalidades por ejemplo en el primer Informe Robinson que hicimos jamás seguimos el Luis cuando cruzó el Estrecho de Gibraltar un gran entendido de fútbol de hecho ha sido como interista caros será el deporte

Voz 1913 01:33 desde la ignorancia podemos pensar que un copiloto es un piloto frustrado un segundón alguien que no es lo suficientemente bueno para ocupar el asiento de la izquierda a poco que uno sepa lea Osés documentan verá que eso es mentira pocas cosas hay más lejos de la verdad

Voz 1913 01:57 sabíamos que el lenguaje es importante y hay otra palabra que se usa también en los países de la hispana para referirse al copiloto yo creo que define mejor cuál es su papel la palabra es navegante sobre el navegante recae en gran medida el éxito o el fracaso del equipo un error en el control de los tiempos una mala interpretación del libro de ruta puede acabar así

Voz 1913 02:24 tal vez algunos recuerde este momento fue el hace unos años es la reacción de un piloto cabreado tras una salida de pista recriminando a su compañero que le diera las órdenes demasiado

Voz 1913 02:42 de Grosso preciso y metódico menos conducir hace todo lo demás su trabajo es clave en los entrenamientos en los rallys estos consisten en reconocer el terreno durante estos entrenamientos en la elegante anota el estado de la carretera el tipo de curvas las distancias debe hacerlo con un método que le permita durante la carrera cantarla de forma fácil rápida vamos a verlo

Voz 1913 03:38 el copiloto debe planificar los entrenamientos

Voz 10 03:40 edificar los tiempos de entrada y salida controlar la radio el móvil la bocina vigilar los niveles de presión de temperatura y aceite también la velocidad y el nivel de combustible

Voz 1913 03:51 además tiene que tener un ojo en las notas y otro en la carretera para evitar imprevistos

Voz 1913 04:16 hay quien dice que el asiento de la derecha lo ocupa el cerebro del equipo el que controla toda la información de la carrera en cualquier caso pilotar un coche de rally es cosa de dos tiene que haber complicidad a una entendimiento y además se lo pasan bien aumentan las posibilidades de éxito

Luis Moya muchas gracias está con nosotros en acento Robinson

Voz 1352 04:53 hombre después de cómo hablas de mi vuelvo cuando quiera Maizière da gusto escucharlo me venido un subidón que estoy ahora que me salgo de la tabla bueno

Voz 1546 05:01 oye había momento cuando joven tú ibas de médico no para seguir los pasos de tu padre que deja este la medicina Luis

Voz 1352 05:09 hombre a mí me hacía mucha ilusión copiar a mi padre en todo lo que pudiese no dio los miraba mucho lo sigo admirando de hecho cuando falleció una tanto como mi madre lleva una copia una fotocopia del DNI de ellos en el bolsillo para sentir los siempre cerquita de mí Pedro médico fue una persona tremendamente querida tanto es así que a su fallecimiento la ciudad de La Coruña puso una plaza su nombre no tiene una plaza es un orgullo voy a hacer una foto a la plaza de mi padre no me gustaba hacerlo todo lo que pasa es que yo no era ni la mitad de buen estudiante ni de mejor pendiente buena persona que era mi padre yo no era no era muy buen estudiante entonces en la facultad pues no estudiaba estudiaba sólo lo que me gustaba India me di cuenta que por allí no iba a volver un camino que tenía que dejarlo Ovejero deje porque no era buen estudiante sencillamente quería ser como mi padre pero al final mira yo creo que tuve la suerte Michael de que dejé de estudiar Medicina y a lo mejor como médico habría triunfado más o menos no pero desde luego no creo que hubiese triunfado lo que triunfado en el mundo el deporte gracias a dejar la medicina

Voz 1546 05:58 no entiendo que escribís crónicas de erales a inclusive antes debe probar suerte como copiloto no inscribirse las crónicas

Voz 1352 06:07 sí porque hace muchos años yo cuando deje precisamente yo deje de estudiar Medicina en el año ochenta Hay en el ochenta y uno me parece que fue ochenta y dos entonces mi madre padecía médico y detenía los comercios en A Coruña empecé a trabajar en la contabilidad en los comercios en mi madre y un día el propietario Dillehay gallego muy amigo mío contactó con José Mono que era el piloto que corría entonces Hilari José Luis que ven quiere hablar conmigo y entonces me animaría a escribir e en El Ideal Gallego unas páginas de motores dije que sí lo que pasa ahí claro cuando me dijo tienes que escribir ocho semanales yo dije que sí también porque yo soy muy lanzado pero cuando me di cuenta de lo que suponía que luego tuviera hablar yo si decides oye lo bajamos a cuatro porque yo hacía la publicidad entonces reinaba mucho con publicidad y lo hacía artículos escribía artículos en el tiempo que tenían el comercio que la verdad tenía tiempo en en la oficina como contable tenía tiempo y me gustaba entonces escribía pues varias cosas no relacionada siempre con el mundo del motor no no necesariamente rally solo

Voz 1546 07:01 Hinault ochenta y tres se produjo un flechazo no te sube Say con Mariñas sino un Renault cinco Copa Turbo que lo sepa una cosa señor Moya cuando yo era delantero centro Osasuna yo llevaba un Renault cinco Copa Turbo negro

Voz 1352 07:18 cómo corría ese coche Michael porque entonces hay que aquello era ganó porque era un coche muy pequeñito tenía ciento treinta caballos ciento cuarenta pero corría mucho con José Esmirna me lo me lo propuso y además fíjate Rosa era el hermano de Luis Mariñas aquel el Sandokán a los servicios informativos que hay que falleció de barbas pues José M pidió un día de correr un rally con él el rally Rías Bajas del año ochenta y tres en Vigo bueno aquí cuando me lo pidió me parecía que venía en los Reyes Magos el Papa Noel y cumpleaños el mismo día no me hace una ilusión tremenda fuimos a correr lo con el coche que conllevaba Cenicero Radio caset porque entonces no había CD asientos delante asientos detrás porque el coche a su familia llevaba barras antigüedad el asiento la de serie fuimos un rally que participaban ciento sesenta coches si terminamos quintos absolutos que habíamos sido la sorpresa de Oracle para todo el mundo para mí el primero eh bueno y ahí empezó todo

Voz 1546 08:08 mira una cosa entiendo que el coche es muy importante no

Voz 12 08:13 el derbi de de de un piloto y no tiene normales pero es tan importante el coche en el rally

Voz 1546 08:20 en el formo grupo que suponen en los rallys el piloto y copiloto tenían que poner más de más de ellos que en Fórmula uno o no ese sin necesariamente

Voz 1352 08:30 totalmente de acuerdo Michael en la Fórmula uno el coche influyó una barbaridad yo creo que hoy prácticamente os pediría que todos pero noventa por ciento de los pilotos de la Fórmula uno con un coche de los que ganan horas Ferrari ganó otro día puede ser Mercedes con coche de esos no te digo que es en Cármenes el mundo pero ganarían carreras en Corral influye más el piloto porqué en un circuito generalmente no eh el gripe es constante la es constante no son pues cuatro kilómetros entre cuatro y cinco kilómetros y el Gibbs suele ser igual incluso cuando llueve pues sabes que patina más pero pátina todo el circuito más o menos igual no lo rallys por el contrario mejora de un tramo de veinte kilómetros que tienes cinco kilómetros anchos cinco kilómetros estrechos cinco kilómetros bache a dos cinco kilómetros que no son bacheado cambia mucho entonces tú en los rallys lleva una suspensión que es un compromiso nunca es la perfecta para todo tipo de terreno pero sí es verdad que vamos tengo clarísimo que influye la importancia del del piloto es mayor en en los rallys en importancia de coches mayor en los circuitos seguro

Voz 4 09:27 Barack un poco te resolvió

Voz 1546 09:31 sí de alguna forma tú eres como un GPS en más detalle antes no no a Jan entiendo que un buen copiloto puede recortar diez segundos un tramo o hace que el coche sale de la carretera en un cambio de las ante no pero ese papel es muy importante que como como haces para tomar toman notas es tan sencillo bueno tú puedes hacer ese Isar ruta antes del rally para ir apuntando y tal no sé qué pasa si llueve aquel día o no hace más o qué con que conlleva ese ese ese papel de a en formar el piloto de todos y cada unos instantes

Voz 1352 10:11 hombre yo siempre dije no que el copiloto bueno en mi época no existían GPS no existía era todo papel no más mapas y tal pero copiloto no deja de tienes que intentar como copiloto es que el piloto se concentre única y exclusivamente en conducir el resto del trabajo lo hagas tú no intentar absorber toda la energía posible de él pues oye si está enfadado momento pues aguantar el enfado del luego ya salvaran las cosas fuera de la cárcel no por intentar durante una carrera pues hombre es normal en momentos de tensión no pero no es el momento de ponerse a discutir pues hay esperar me Pallero que campo de fútbol pasa lo mismo no te vas a poner a discutir en el campo espera que acabe el partido por el partido arreglamos lo que haya que arreglarlo pero luego es verdad que el trabajo es muy importante e intentar que el piloto esté relajado que que que tú tengas todo encontró luego hacer notas pues si hoy en día los entrenamientos están limitados si tú tienes un trozo de carretera de unos pues puede estar entre cinco y cincuenta kilómetros aproximadamente no pues pongamos que son veinte kilómetros una carretera que no ha pasado nunca en tu vida sólo puedes pasar dos veces entonces sólo puede pasar dos veces y no ha pasado nunca no tendremos nada apuntó a los copilotos en la libreta por lo tanto la primera vez que llegamos será Carlos en mi caso no el que me diga Luis aquí hemos corrido alguna vez yo nunca Carlos saber pues apunta entonces el me empezaba derecha rápida ojo cierra salta yo lo escribo todo y luego yo miró el mapa lo llevo otra vez al inicio de esos veinte kilómetros y digo mire ya hemos dado la vuelta a or ya te lo leo yo a ti entonces se lo leo Joel él esa segunda pasaban tenemos que afinar lo todo lo más posible porque luego ya tenemos que pasará a competir no se puede pasar una vez más es decir tienes que pasar dos veces y además con la velocidad limitada pues a lo mejor pasa sesenta por sitios donde luego vas a pasar a ciento sesenta no entonces tienes que tener mucha imaginación para hacer unas buenas no

Voz 1546 11:47 sí lo es es necesario ser amigo del pelotazo para tener éxito o simplemente ayudas y da la calle igual que en el Mundial son todos los troncos au no es necesario

Voz 1352 11:59 no para mí es fundamental de hecho en la historia de los rallys si vamos para atrás y miramos pues el cual en su copiloto Mike versión Tizianos Ibero es Sebastian Loeb Daniel Elena Sebastián Auger Julian Engracia eh Marcus Gronholm Timo en todos los que han teñido éxito estado en el mundo de los rallys fueron parejas longevas yo creo que nosotros pasamos pues aproximadamente unas doce horas al día sentados en un espacio muy pequeñito como es un vehículo y te tienes que llevar muy bien porque además cuando sales del vehículo comes juntos cenas juntos no dormíamos juntos Minaj lo hacen en el Mundial pero la relación es fundamental para mí es vital pero no creo que sea solo en el coche creo que es en los rallys en el fútbol en la familia en la vida una buena relación facilita todas las cosas en el trabajo muchísimo

Voz 1546 12:43 no declara has estado quince años con Carlos quince años de éxito como escrito tú y Carlos empezasteis a tiene que ver con Renault no

Voz 1352 12:53 sí yo estaba yo estaba en el equipo Renault en España corría con un piloto de Vigo Guillermo Barreras Moon gran amigo lo sigue siendo hoy en día pero la verdad dentro del coche pues no me entendía muy bien con él no entonces yo creo que en un deporte donde además existe un cierto riesgo pues hombre que llevarse muy bien entre una buena relación y luego quedan muchas sedes no sé qué seguro entonces yo faltando dos carreras de dije mira yo creo que en el coche no nos entendemos bien y mira yo dejo de correr Italia hombre no Luis italiano no Villar Miró dejó de correr me retiro y pues mira me haré otra cosa entonces el edil un poco el tiempo no dos carreras antes del final para que el tuviese tiempo de buscar un copiloto para accidente temporada pero luego Carlos señaló después el último rally su copiloto recibió una oferta de Opel en España entonces para hacer de team manager de jefe de equipo en el Campeonato de España Carlos pues me llamó a mí estando yo que en La Coruña además se cenando en el restaurante El sauce lo recuerdo como si fuese ayer ya Mónica Santos no había teléfonos móviles a casa de mis padres mi hermana Lucía llamó al restaurante Imanol del restaurante me dijo Luis que llames a tu casa urgentemente me dice tu hermana Lucía entonces yo fui a llamar pensando que había pasado algo mis padres también llamado Carlos Sainz recuerdo Michael que además me fui a asentar la mesa yo estaba con tres o cuatro amigos míos hablando de rallies porque no sabíamos hablar de otra cosa es lo que nos gustaba cuando les digo oye me ha llamado Carlos I dijeron oye Luis te va a pedir gorras con él digo hombre me imagino no sepa para no para que me llamará porque ya sabíamos que su copiloto dejaba efectivamente desde el mismo estaba ante lo llamé en una pregunta que recuerdo hay que que me dice que su mensaje que le mando todo el mundo ahora lo primero que me preguntó prácticamente lo primero me dijo Luis habla inglés nunca le puedo estar lo suficientemente agradecido mis padres

Voz 13 14:25 en por enviarme con trece años Inglaterra

Voz 1352 14:27 que si yo aquel día llegó a decir que no yo tenía una experiencia muy limitada sin embargo había copilotos con más experiencia en España pero que a lo mejor no hablaban inglés eso entonces Carlos decidió que sí pues porque yo hablaba inglés no pero eso fue muy importante por eso recomiendo a la gente que no se escucha que hablar idiomas es fundamental pero es que el

Voz 1 14:44 les es un es un más que el inglés no

Voz 1352 14:46 en obligación sí sí sí sí

Voz 1546 14:49 su conducción era diferente de otros pilotos no hablo ya de velocidad sino la conducción tenía algo distinto o actitud que distinguía Carlos que otros pilotos con qué medios ha sido

Voz 1352 15:05 pues mira yo lo de Carlos y lo visto en el Mundial de rallys aunque no hubiese sido con otros pilotos no a un deportista de élite el talento se les supone no ser un deportista de motor el fútbol lo que es el talento y la capacidad de trabajo no Carlos tiene capacidad de trabajo y aparte de eso es sin ningún género de dudas si esto se puede preguntar y cualquiera es decir el Mundial el mejor probador de coches que ha existido en la historia de los rallys hasta ahora habrá uno mejor hasta ahora fue el mejor porque prueba de ellos cada vez que tocó un coche de una marca o bien ganábamos nosotros el campeonato o hacía la marca vencedora y esto vale para los rallys o incluso para el Dakar que fue con Volkswagen ganaron fue con Peugeot ganó Carlos es en ese aspecto extraordinario tenía una sensibilidad perdón por la expresión pero una sensible han el culo tremendo no me sentía muy bien el coche y desde luego los ingenieros se entendía muy bien con él y él cuando íbamos son un siempre Carlos marcaba un poco la línea no era ningún otro piloto equipara Carlos I que decía por el camino porque además en que entender que si tú quieres desarrollar un coche de competición más alejando de una línea buena luego no existen atajos para volver es decir si te has equivocado en la línea de desarrollo tienes que volver para atrás y empezar de nuevo con lo que cuesta dinero tiempo Carlos para eso era muy bueno para guiar a un equipo el coche va por aquí va a ir por este camino que vais bien jamás se equivocado Un fenómeno

Voz 1546 16:26 siendo amante de deporte del motor lo sin desde siempre Keys lo quite y especialmente los rivales hombre sin dura

Voz 1352 16:34 sin lugar a dudas la sensación de de riesgo y de velocidad que tiene excepto un tramo cronometrado no toda la preparación supongo como el fútbol Michael cuando entrenas pues entrenar hay días que te apetece más fotos y menos pero jugar el partido te gusta siempre que a mí lo que me gustaba era llegar a los rallys no y esa sensación de que no soltaban a Carlos a mí con un casco puesto por un los decían bueno intentar ser los más rápidos del mundo no y entonces salías a toda velocidad todo lo que se podía yo leyendo las notas la compenetración no la sensación que hay de la mayor y mejor imagen probablemente el trabajo equipos vieron piloto un copiloto cómo funcionan dentro de un coche no que coordinación hay como el copiloto dicta o le la carretera copilotos el piloto escucha esas órdenes no órdenes esas curvas hoy va trazando que para mí eso era lo mejor de todo eso compensaba todo la dureza de los entrenamientos del dormir poco y de trabajo que había que hacer

Voz 1546 17:23 has sentir aunque sea por un momento miedo porque realmente es muy muy muy arriesgado

Voz 1352 17:32 sí miedo nunca respeto siempre tuve no porque tú vas muy deprisa rallies por ejemplo en Finlandia que la media pasa de ciento veinte por ciento XXV llegó hace dos años e ibas entre árboles pues hombre tú sabes que si sales porque pese a lo que mucha gente piensa cuando un vuelco huecos muy espectacular pero un vuelco es muy difícil casi imposible que pasen a la porque el coche ruega lo peor son un impacto no entonces es verdad que puedes pensarlo pero si vas estadísticamente a la historia de los rallys te das cuenta que hay muy poquitos accidentes fatales afortunadamente no es un deporte cada vez es más seguros los coches son cada vez más seguros todo es mejor las organizaciones son cada vez mejores la seguridad la Federación Internacional automovilismo vela mucho vela mucho por la seguridad y trabaja mucho con los equipos con los conductores que en el Mundial de rallys no por lo tanto riesgo sí pero yo creo que es a lo mejor más arriesgado salir en bicicleta un fin de semana

Voz 1546 18:20 claro desayunando una mañana no cada los hice mira el Luis hoy hoy vamos a crear como sea es tal según la cara que pone según como lo hice a lo mejor yo diría pues pues no no de cualquier manera sabes que ahora tranquiliza un poco no porque si Take the de tanta tantas ganas sobre medidas a tu vida corre peligro Luis

Voz 1352 18:46 sí bueno pero eso nunca lo pensábamos no y luego Carlos lo tenía muy claro lo que quería fíjate si lo tendría claro yo el primer rally que Internet con el funeral de Portugal del año ochenta y ocho yendo del del aeropuerto de Lisboa al primer tramo el de Montes junto donde no se había recogido la furgoneta de entrenar con el coche entrenar yendo con Carlos en el coche e yendo en el enlace John leyendo el el otro de ruta el mapa Santos no viajó a veces ni nada íbamos a hacer tramos de Montes junto a un momento de pregunta caros Luis tú sabes porque vamos al Mundial de rallys entonces yo pues bueno no se le dije hombre a competir divertirnos hacer el mejor trabajo que podamos dijo no vamos a todo el mundo de Rallys Luis porque yo voy a ser campeón del mundo de rallys miré con esos ojos grandes que tiene me miró y pensé lo dice en serio bueno me quedé recuerdo aquello me había puesto la carne de gallina todavía me pone ahora porque entonces me di cuenta un poco no la seriedad con que había que tomarse las cosas efectivamente luego así se vieron los resultados no no

Voz 1546 19:38 hola buenos resultado es decir que has participado en ciento sesenta y uno en el Mundial comercio no con veinticuatro victorias ochenta podios y es difícil más veces que menos habéis estado en el podio sin embargo dos veces campeón del mundo cuatro subcampeonatos cinco terceros puestos ah sin embargo habrá quién piense que habéis tenido mala suerte claro tal vez por el RACC no lo que pasó El País de Gales no centros a quinientos metros y luego aquella famoso Fassi no trate de arrancarlo Carlos

Voz 12 20:19 los dioses blasfemias y frustraciones yo

Voz 1546 20:23 no me acuerdo bote pronto rompiendo algo tan cruel

Voz 15 20:39 supo

Voz 14 20:41 no es verdad pero

Voz 1352 20:43 bueno nosotros mala suerte yo recuerdo una vez que yendo en el coche con Carlos cuando se hablaba de nuestra mala suerte no yo lo iba a Carlos prueba Carlos dicen que tenemos mala suerte no nosotros tenemos una vida cómoda estos padres es también tenemos buenas familias hacemos lo que nos gusta además nos pan y muy bien por ello digo si nosotros tenemos mala suerte de Guardo que íbamos con la calle pues una ciudad y digo miramos bueno yo digo toda esta gente de que quién la tiene buena entonces no yo creo que tuvimos una suerte extraordinaria es verdad que luego lo que pasó en el noventa y ocho pues eso fue pero no fue mala suerte su se rompió salió una Biel el bloque por porque pues en ese caso porque no habían hecho las cosas bien como se tendrían que haber hecho para que el rally pero no se puede castigar tampoco aquellos ingenieros porque aquellos ingenieros que aquel día se pudieron equivocar fueron los mismos que nos llevaron desde todas durante toda la temporada luchando por el campeonato del mundo noise equivocaron ellos como se puede equivocar Carlos un día o me pude equivocar yo que me he equivocado más B

Voz 1546 21:30 no una cosa es que fuimos muy brillante muy brillantes y muy excitantes y dicho sea de paso pero como todo a sus accidentes no en chocantes Tesco nueva jirafa que pasa no lo vi eso que estaba escondida jirafa

Voz 1352 21:49 pero es muy complicado en Kenia cuando vas nosotros además llevábamos un helicóptero encima entonces entrenaba con el coche de competir y además eh bueno Toyota desplazamos nosotros desplazamos para que te hagas una idea de la magnitud de lo que hará que el rally desplazaba un jumbo cargo con material para el equipo en los tres helicópteros las furgonetas doscientos no llevamos un helicóptero cada uno encima entrenándose día entrenando había veces que los helicóptero su misión el intentar espantar los animales fuera de la carretera lo sabía en la carretera y allí venían pasean las un cazador amigo mío me había dicho Luis las giras además siempre van no recuerdo hiciera números pares o impares así huída cuando cruce no pero de repente íbamos anotando además e íbamos a ciento cuarenta o ciento cincuenta puntos más en la sabana entran gustos y tampoco se ve tanto ahí de repente cruzaron pegamos las patas de atrás han a una jirafa de las grandes que pesan cuatro toneladas o más entonces bueno en ese momento cuando ya le pegamos las patas de atrás y se cae sobre la esquina izquierda Unida coche sobre la parte de Carlos no había barras antiguo se cae una polvareda tremenda caros betún frenazo muy grande cuando paramos el coche separa sigue viendo una polvareda no se ve nada entonces lo primero dice Carlos me pregunten estamos siempre nos has been extremeños y Támesis repente esperamos no que se vaya el polvo digo pobre jirafa pobre jirafa Michael le gustaban las patas de atrás y nada más que la desequilibrado se cayó sentada con ese culo grandote que tenía sus encalló en el cristal que quedaron los pelos de la jirafa en el cristal el coche enganchados la jirafa se fue con esa elegancia que tienen caminando como si no hubiera pasado nada afortunadamente para la tira

Voz 16 23:17 en Australia también carga sí

Voz 1546 23:19 canguro o a un canguro

Voz 1352 23:22 nueve bueno esto es bastante habitual golpear los porque hay muchos canguros en Australia sobre todo pero eso pasa en Australia en África también al amanecer y al anochecer no es momento el día en los animales se mueve más siempre es puedes dar y luego además en Australia cuando llegas además hace un briefing los organizadores y siempre te dicen que sí le pegas a un a un canguro bueno los camiones allí iban unas protecciones delante los camiones que cruzan Australia una otro los coches también las furgonetas es le pegas canguro que vuelvas para atrás te aseguro que lo has matado pero que no se quede sufriendo si no tienes de rematar no y eso te lo dicen dicen hombre lógicamente no para que el animal no sufre ese ese comenta una anécdota nunca supe si es verdad pero me encanta decirlo porque tiene mucha gracia es que unos mecánicos de Mitsubishi entonces le pegaron un canguro fueron para atrás para ver si estaba muerto Gelabert que estaba muerto dijeron le vamos a poner la cazadora de Mitsubishi es una foto al canguro pero cuando lo pusieron una cazadora con el pasaporte dentro de canguros despertó el bosque esto me lo contaron un mecánico Mitsubishi Mis de Luis yo estaba allí Javier León

Voz 17 24:18 cuesta creerlo pero hace tanta gracia la historia imagino canguro yendo hacia el aeropuerto un paso

Voz 1352 24:24 por qué el bolsillo y pidiendo un billete a cuartos

Voz 1546 24:29 y por cierto se abandona

Voz 1352 24:32 sí sí sí mire esta mañana de que en La Coruña Fico mi mujer a una pequeña por aquí una de hoy un par dos mil metros hay pero ya han sonado desde que me operaron ya no con la intensidad con la que me operaba antes no o con la que nadaban

Voz 1546 24:43 es más cerebral que te que está fastidiado un poco naturalmente pues

Voz 1352 24:50 si eso es bueno la verdad es que el cuatro de enero de este año yo estaba en casa con mi mujer y allí tuve sentí estamos delante de la chimenea una noche muy romántica yo deporte dos veces al día como hago siempre además con intensidad que el día no oí y luego estábamos allí de repente tuvo un dolor tal en la cabeza como no me podía imaginar que se podía de que podía golear algo no y entonces mi mujer Acciona muy bien todo fue muy bien no pero en ingresé me operaron de urgencias eh normalmente operan distingue que esperar veinticuatro horas incluso un poquito más para superarlos pero a las doce horas ya me tuve que meter en quirófano porque la cosa se complicaba esto me lo cuentan porque el primer día no recuerdo nada no pero bueno me claro y se quedó todo bien no me quedó ninguna secuela si acaso me despisté un poquillo ABC Si me dicen que puede ser por esto ya me gusta porque así ya tengo disculpa cuando una es que me operaron con aneurisma pero bueno te tal que a los seis meses me hicieron un Artero grafía en junio qué hará cuando me tocaba ya Ángel Martínez Ruiz que es una eminencia Hay me dijo Luis puede ser que el que te hemos operado que de alguna cosita que podríamos retocar pero al miraron el Lardero grafía efectivamente en el que me operaron queda una manchita que no tiene mucha trascendencia pero han visto otro aneurisma más ninguna zona más delicada aparte de que ya tenía otro más yo no otro pequeñitos de dos milímetros dicen que no no se suelen operar ni hora de hecho están pensando del dieciocho de septiembre si lo operan en como como si los van a operar todos es una operación de riesgo pero como no puedo estar en mejores manos entre Ángel Martínez Núñez y Juan Macho en Barcelona que esta vez me operarán el Clínico porque dicen que tienen material de última generación de que no disponen aquí en La Coruña entonces me operarán entonces no puedo estar en mejores manos yo soy una persona una actitud tremendamente positiva por lo tanto se que va a salir bien no queda otra

Voz 1546 26:22 pues cruzamos el dedo aunque no sea innecesario pero en ese caso no eso te lo mandamos muchas gracias a es un placer charlar contigo Luis un en el tiempo India espero de cuándo pase por quirófano otra vez todo spinning se Yuyu hay tomaremos la cerveza un poco más tarde

Voz 1352 26:45 seguro que sí Iggy si te parece de una tomamos dos tampoco han podido sólo cerveza y vino tinto al destilados no pero me encantan las dos cosas

Voz 1546 26:53 no hay pues Luis un abrazo muy fuerte muchas gracias

Voz 1352 26:57 también Michael un abrazo

Voz 1546 29:18 Sandra Sánchez dice que entró en el mundo del garete por envidian y su hermano Paquito iba al gimnasio y Sandra con sus cuatro años apuntaba a las clases de baile no le hizo mucha gracia ella quería estar con su hermano el gimnasio crea hacer kárate insistió tanto que esos padres accedía a su petición Sandra decía que era media hoy no obstante la envidia es lo que supongo que sienten las demás karatecas del mundo porque Sandra ha sido nombrado por la cedros en el Mundial de Kárate como la mejor de todos los tiempos y además ese semana se ha anunciado que recibirá el Premio Nacional del Deporte junto a Rafael Nadal

Voz 1 30:07 Sandy Sánchez estoy encantada

Voz 20 30:10 la Gran Vía

Voz 1546 30:13 suena fantástico el mejor de todos los ciento sin embargo no siempre fue así evidentemente eras muy buena pero ahora ya eres una ganador en seguir digo nunca he conocido al Kim que es el jo de todos los tiempos como cómo te sientes

Voz 13 30:34 es igual que tú

Voz 21 30:37 sí es muy normal aquí con ganas de superarme día a día poco más me levanto por la mañana pensando en lo que tengo que conseguir en el futuro pero no pienso en lo que he conseguido

Voz 13 30:49 el pasado sí pero nada

Voz 1 30:51 ya tienes treinta años

Voz 1546 30:56 a veces claro empiezas en esto como he comentado con cuatro años pero asestado fuésemos años luchando predicando a ampare llegar no ha sido tanto de ser el mejor de todos los tiempos cuando resultó más fácil levantarse por la mañana sábado la cámara más fácil antes o o ahora

Voz 21 31:20 a ver si son momentos diferente pero yo he disfrutado mucho siempre de cada momento aunque no ganaba no conseguía ese puesto en el equipo nacional y no conseguía competir internacionalmente si disfrutan muchos de que yo veía que conseguía aprender conseguía hacerlo un poquito mejor que lo hacía ayer en vez de intentar ganar a los demás intentaba ganarme a mí mismo Easy veía que yo si me había superado para mí ya era un reto que había conseguido entonces era igual de feliz

Voz 13 31:52 te lo puedo decir ahora evidentemente disfruto mucho de esta situación y de todo lo que me está pasando y lo que espero que quede prevenir no pero también

Voz 22 32:00 Anita mucho antes decoradas de los años como Sandra a subir asalto del Tajo Medio ya de oro otra aquí tenemos nuestra campeona añadió

Voz 1352 32:17 bello eso es ahí en lo más alto del cajón

Voz 22 32:20 Sandra ganador a las notas del himno nacional

Voz 1546 32:25 no vamos a ganarnos al tiempo un poco cuando Yves el gimnasio Compac y que por cierto quita lo lo hacía Paquito

Voz 23 32:32 y lo peor que yo pero me diga sí

Voz 17 32:36 en todos los cuando fuiste

Voz 1546 32:43 acción claro que sí con tanto ahínco ETA y finalmente Rivas se produjo un flechazo

Voz 13 32:50 sí sí me encantaba ir a la clase karate recuerdo que que el profesor dijo deja la que venga una semana de semanas porque se va a cansar y me lo pasaba súper bien lo único que no me gustaba yo tenía cuatro añitos era muy pequeña era el combate entonces cuando tocaba hacer combate con edad de tan chiquitita y lo demás tan grande pues me llevaba mi jaula Hope jugaba hula hop luego le pedí en miedo eh lo que nada hacía claro claro es será muy bueno para aprender a mover las caderas

Voz 1546 33:19 pues la cata que estuvo modalidad es tremendamente estético ya estaban viéndolo bueno claro no es combatir físico no pega es para que los que no sabe exactamente qué es la modalidad una lucha imaginaria no duda

Voz 1 33:37 sí sí sería se esa técnica tiene noticia

Voz 21 33:39 unificado y de hecho luego ese practica ese significado de esas técnicas pues con con una pareja pero en ese momento es una forma de entrenamiento no de poder entrenar Si sin tener a alguien con quién practica

Voz 1546 33:53 Iker resulta que cuando entraba sino que es la carta tarda dar la callada que Lacy lo hacías bien

Voz 21 34:01 desde yo recuerdo que aunque era muy pequeñita dependía de mí ya de que yo me quedaba en un rincón mi practicar rescata Hay a mí eso me gustaba o sea que no no dependía de nadie más sino que yo tenía que estar Milorad pues las tenía que estar y practicaba ir practicaba ese mal genio que yo tenía de pequeñita era una forma como de canalizar lo a través del CATA podía

Voz 1 34:26 expresar y sacar eso fuera muy bien además tenemos grandes Victorio sino las competiciones uno de sectarias pero como comentaba hace un momento

Voz 1546 34:37 si no lograste tener grandes resultados en las competiciones nacionales pero hay Tengo una pregunta clara si fuese un combate bueno alguien golpea alguien nacido en movimiento pero es algo sujeto objetivo no decidir

Voz 21 34:58 sí en los cata siempre a ver es la evalúa el ojo humano y el ojo humano es subjetivo no hay siempre hay una parte de de esa subjetividad del árbitro en la forma de evaluar no entre una muy buena y una muy mala todo vemos quién

Voz 1546 35:16 hay quien gana pero entre dos que

Voz 21 35:19 bajan muy bien pero bueno entran otros factores también que que pueden condicionar de levantar una bandera u otra

Voz 1546 35:26 en Australia no entonces motivado porque decían los tuyos cuando decides hoy mamá a Australia

Voz 13 35:37 bueno evidentemente mi padre me preguntaron si no había un sitio más lejos pero bueno ya quedaba muy mi carrera universitaria y tenía la puerta

Voz 21 35:46 unidad de de hacer un curso de ingles tenía una beca y aproveché esa beca para quedarme más tiempo oí trabajar allí bueno pues ampliar un poco mis conocimientos tanto de idiomas como a nivel laboral Ali como veía que en la competición dentro del mundo del karate no llega más pues era una manera de de hacer un poco un punto y aparte lo quite

Voz 1546 36:08 pensaste tú que os diera la mano al regresar de Australia a es el entrenador y luego pues es un hombre que bueno Jesús de moral que es el técnico de la sí sí sí sí en cambie todo qué cambia al margen de resultados que cambiaba en los entrenamientos Si tu forma de entender la cátedra

Voz 21 36:34 buena hasta ahora yo siempre había entrenado karate que sólo karate repitiendo los catas practicando Gora llora pero empezar Jesús empezó a combinar el entrenamiento físico que faltaba dentro del mundo de karate que realmente fuéramos aletas y y combinarlo bien con con el karate Isabel aunar esas dos cosas yo sabía que físicamente tengo pues muchas cualidades genéticamente pero que no las tenía explotada Idi yo sabía que digo Si si explota esas cualidades tiene que tener una transferencia Amis cata Mi karate bueno pues eso era lo que trataba de conseguir con Jesús Del Moral

Voz 1546 37:17 que lo conocí empezaba a quemar pero tú misma notaste cuando estamos compitiendo y ganando entendías los que no hacía antes ves tú tú eres consciente de que por qué no que bastantes ya ganadas

Voz 21 37:37 sí sí soy consciente de ello se que que evolucione físicamente evolucione pero evolucione también en mi karate en mi forma de entender todo eso que hablábamos antes de las técnicas que tienen un significado entender el significado de todas esas técnicas para darle más realismo cuando cuando estás haciendo ahí poder transmitirlo que eso también es un valor que aunque es difícil de medir el arbitro también percibe no que que sepas si entienda que estás haciendo con con cada técnica lo sepas transmitir entonces ahora que que veo mi karate de hace año ve Ovidio oí y me veo ahora veo esa evolución y aún me queda por evolucionar

Voz 1546 38:25 bueno ahí no fuese para el duty frío entonces alguien te iba a ir un como en una competición internacional Erice que lo ficho a la mujer como cómo fue la cosa

Voz 13 38:41 mira yo pensaba que era una cámara oculta que me tan gastando una broma bueno yo dentro de la medida de lo posible intentaba salir algunos campeonatos internacionales que que podía representar al club porque porque yo no estaba en el equipo nacional

Voz 21 38:56 existe club se dice fija a mí me me ofrece la oportunidad de competir con ellos cuando en karate eso no ocurría sea no había fichaje no es fútbol no entonces era algo como como muy diferente muy especial

Voz 13 39:10 por eso pensaba que era una cámara oculta

Voz 21 39:13 bueno pues pensaron que que apuntaba maneras que

Voz 13 39:17 de hacerlo bien y bueno pues apostaron por mí la verdad que fue la oportunidad

Voz 21 39:23 poco que a mí me medió para para dar el salto no a la alta competición a que a que lo árbitros internacionales te vean dentro del circuito oí empiecen a valorar tan

Voz 1546 39:35 pues con treinta y dos años de proclamas campeona de España eh en una edad madura en el deporte pero por otro lado uno puede imaginar que es un una buena edad porque a lo mejor ya valores las cosas un poco más no pero desde entonces no ha dejado de ganar hablamos hace un momento veces levantaron no veta a los se que yo vulgarmente no es verdad lo que lo que debe contar pero a veces se pensado a mi carrera futbolística aquello de ganar y perder una especie de hábitos no te coges la lamento dijimos hace años que hemos jugado como nunca hemos perdido como siempre te vienes abajo por muy bien que juegas a que no habladas y luego coges hacen iguanas veces no juega están bien pero que Anas poquito te lo crees Party sólo viendo las estadísticas viviendo los resultados para el día de que había adquirido un hábito de no ganan ellas cogido el hábito que gana siempre

Voz 24 40:47 sí creo que también me cambia tu confianza a cuando empieza a ganar cuando

Voz 21 40:54 ves que puedes conseguir eso qué pues tanto tiempo te han dicho que no hay que tú veías que no también no y y cambia tu cabeza cambia

Voz 1546 41:04 supongo que también tu idioma corporal sino una campeona hizo entonces uno de hecho leas pero nada que ver el pecho y el camina todo ese Aurora de de importancia no aquí esto supone que eso ayude no posiblemente también Kinski y crea una percepción

Voz 21 41:26 es parte incluso del trabajo que que se hace en el día a día por personalidades no hay hay personas que son más tímida y entonces cuando llegas a una competición si no sacas pecho te comen y a lo mejor pierdes antes de haber competido o ganas antes de haber competido hay una competición antes de salir al tatami en tu lenguaje corporal en cómo te ven los demás ya hay una intimidación no así si yo te Beatie seguro de ti mismo me hace dudar no veo a debía estar muy bien preparado viene muy convencido está muy seguro pues esto eso también lo tengo que expresar yo no pudiese ganar te hace también creerte que que puedes ir los expresa no tu cuerpo expresa esa esa confianza ya te digo que incluso entrenamos ese lenguaje corporal para para mostrar esas

Voz 1546 42:23 Segovia Jesús trabajaba con tu tu cabeza de alguna forma de de no la Butter al cerebro pero hablar absorbe tu psicología ante el deporte ante el reto

Voz 21 42:37 sí de hecho tuvo que cambiar mi cada vez más date cuenta que yo venía de muchísimos años que aunque como te digo disfrutaba de la competición aunque no ganara también mi confianza se veía claro me han dicho que no vas a llegar a un seleccionador otro seleccionador gente importante dentro del mundo del karate te dice que bueno que haces bien pero no lo suficiente para estar al nivel y cuando te lo dicen durante muchos años te lo crees

Voz 1546 43:05 claro tenemos Inma brida abra la novel que es campeona del mundo es el seis once de noviembre y sus preparativos

Voz 24 43:16 bueno muy duro pero muchísima ilusión porque siempre recuerdo que veía el Mundial de de dos mil dos aquí en Madrid también desde la grada yo pensaba lo bonito que sería vivir un Mundial en casa no ya la tengo esa oportunidad ministro hace yo siempre me emociono mucho viendo todo tipo de de deporte no cuando la grada te anima cuando consigues algo importante toda la grada te te está apoyando no

Voz 1546 43:48 esto pero no obstante esto está bien está muy bien pero no obstante Pine una gran responsabilidad es como una presión añadida mucho depende del talante de deportista no tanto su talento y el talante porque van a bueno Xfera habla de mí no pero no me puedo jugando gula final de la Copa Europa en Roma contra la Roma estará encantado de visitantes de todo el mundo en contra la víspera tiene Helios es marrón poquitín como placer a la masa

Voz 13 44:25 vitrina mi primer europeo

Voz 21 44:30 todo todo cambió y de repente me da la oportunidad de entrar en el equipo nacional y europeo imagínate que da mucha presión por todo lo que había alrededor mía hay que tener que hacerlo bien hay cuando llegue a la final Touré que hace la final contra el país anfitrión en Turquía contra chica turca

Voz 13 44:49 y en la que te dice aunque el público de respetuoso dentro del mundo de karate pero bueno cuando dicen su nombre en público viene arriba iban tener el tú ya hay un aplauso contado

Voz 1546 45:01 claro que ahora te vienes arriba sí sí sí sí

Voz 13 45:04 Pellegrini con Camps hecho

Voz 1546 45:06 estamos jugar fuera de casa y a mí mi a la responsabilidad de verlo bien ante los tuyos no han sus propios siempre pensamos que hay una ventaja posean fecha no de pero no necesariamente así no entonces si tiene un bonito reto pero supongo que Cáceres diez en tu día a día viendo pues en la tele en Japón ha habido un tsunami tal

Voz 23 45:33 a socios todos con Tokio a ver además me gusta mucho la cultura japonesa

Voz 13 45:39 entonces si todas las noticias que llegan además si te diría que además

Voz 21 45:44 sí

Voz 13 45:44 tienes compañeros con los que convive siempre los campeonatos de duro no hay cosas así pero sí que es verdad que que esto jazz rock ya no si me gusta Bochum voy a poner yo me gusta eso sí qué le voy a hacer

Voz 1546 46:02 a mí yo a mi me parece que que es la fiesta más grande del mundo o unos Juegos Olímpicos es que me vuelven loco me me usted mundial porque no me gusta pero como una olimpiada me parece es tan fantástico estamos viendo la supremacía de la especie humano practicar tantos de por sí tantos deportistas admiro admiro la generosidad de cada deportista verme de su también tan sumamente cruel a Ipurua explica en una Liga por ejemplo tú estás número uno del ránking mundial durante les años y tal no sé qué lado nunca esto pero esto es una valoración de toda una temprana durante una trayectoria inconfundible mente tú eres el mejor pero vas a un día unos Juegos Olímpicos me da igual la la modalidad aquella mañana te levantas con un constipado es que claro es es como el sueño de toda una vida irán a la calle a aquel día en ningún caso alguien gana la medalla de oro por suerte esto nunca pero por mala suerte puedes no ganarla todo esto en un inundan

Voz 13 47:26 en el momento en nuestro caso en tres minutos que duró en Qatar

Voz 1546 47:30 amigas amigos tres pensar que tengo buen talante como una querido ex exprofesor de pero yo te digo una cosa si tuviera que participar en los Juegos Olímpicos realmente seré el día más nervioso de bebida

Voz 13 47:48 me lo etcétera cuenta dentro de dos años

Voz 1546 47:54 pues mira se dice impresionante con cuatro años de pieza poquitín envidia su hermano Paquito no ahora con tus XXXVI años eres tú la envidia de todos los karatecas cuando ves ese viaje con tantos contratiempos estos años de plena gloria te vende saber a gloria

Voz 13 48:24 es que es algo verde siempre digo que disfrutó todo esto que estoy viviendo como si estuviera en un parque de atracciones llega el Mundial es cómo estás en la montaña rusa

Voz 25 48:36 hay llega el la premio

Voz 21 48:38 ley de Alemania ahí es

Voz 13 48:41 la cazuela si nada de lo difícil

Voz 26 48:44 dos muchísimo ahí ir recuerdan por ejemplo el el único mundial que hecho hasta ahora hace dos años porque llevo porque

Voz 13 48:53 recuerdo que me decía que tenía posibilidades de medalla que tiene esa presión que te quieren meter no yo decía pero un Mundial déjame disfrutar de que estoy en un Mundial no me gusta disfrutar de de todos los pequeños detalles no hay no perderme

Voz 21 49:09 todo eso detalles por por pensar en esa medalla o pensar solo en el resultado final hay que disfruta de de cada cosa

Voz 1546 49:18 te gusta la docencia claro yo puedo imaginar hace siendo una maravillosa profesora porque tienes tantas cosas de enseñar cómo es la insistencia ya la y cinco la talante de poder llegar tener Real es que realmente tienes muchos valores para poder compartida entre los más jóvenes has pensado en hacer esto

Voz 21 49:47 sí bueno de hecho yo hasta que pude entrar en el equipo nacional bueno pues para poder costear esos campeonatos

Voz 1546 49:53 daba clases a clases para niños

Voz 21 49:56 me encanta me encanta el poder transmitirles esos valores me encanta verlos cómo evolucionan como persona hay Iber que han aprendido que han cambiado un poquito gracias algo que que tú le estás a la estás aportando entonces para mí creo que he aprendido tantas cosas buenas creo que que soy como soy gracias a todo lo que he aprendido lo que he vivido positivo y menos positivo creo que que la esos momentos difíciles me me han hecho también se ser como soy y quiero transmitir lo yo todo eso que que tengo dentro quiero dárselo a los demás a mí no me tú

Voz 1546 50:37 presión más presión pero tú también Quintero que tuvimos el gran placer a entrevistarle la temporada pasada son dos opción sus dos opciones muy fiel a Amparo no entonces bueno asumiendo que tenemos dos sólo tenemos que buscar otros treinta de algo no él como debe ser también en su en su apartado

Voz 27 51:05 tras que es un trabajador incansable no Hay

Voz 26 51:09 a lo bueno que tenemos es entrenar juntos no

Voz 21 51:12 que que la energía de uno tira de otro

Voz 27 51:15 voy cuando uno está un poco más abajo y el otro

Voz 21 51:18 tiraba no oí los dos somos muy

Voz 27 51:21 trabajador y muy disciplinados creo que eso lo que lo que marca la diferencia no entonces trabajar con gente que trabaja es muy reconfortante porque porque se crea un Áurea de de energía no

Voz 1546 51:35 por positivo pues mira Sandra muchas gracias pero este rato charlando dando mucho más que es cierto es que como comentaba antes yo tengo mucha suerte porque he podido hablar con camping Europa campeón del mundo operan nunca me ha hablado con una campeona en la mejor de todos los tiempos esto no está obtenido por un lance por un momento dulce ha sido poner intrahistoria de insistir y ofrecerse a deporte y sacrificarse durante tantos años me parece tan justo que ahora puede saborear las mieles de la victoria los mereces

Voz 27 52:18 muchísimas gracias por esas palabras porque oido a ese emociones

bueno más placer poder charlar un rato con el mismo Moya Luis es otro de la vida todo lo que despierte curiosidad además cuando se ponen a hacer las cosas las hacen con contar yo su entusiasmo Luis tiene cincuenta años ya unidad que le permite contar las cosas sus vivencias y experiencias como también los para hablar con el optimismo necesario de entablar no nuevos retos hasta cuando nos hablaba de sus problemas de salud casi lo hacía siendo perdón por las molestias que está causando al cirujano siempre son placer hablar con ellos como es hablar con ustedes al otro lado de la alcachofa amarillenta la que Nasser

Voz 1 53:11 qué tan con Dios esta Robinson

