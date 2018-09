Alberto Estévez: "El gobierno corre riesgo de ser cómplice en la comisión de crímenes de guerra"

Voz 1727 00:00 tenemos al teléfono Alberto Estévez qué es coordinador de la campaña Armas Bajo Control portavoz de Amnistía Internacional buenos días Alberto

Voz 1 00:08 hola buenos días como ustedes la decía

Voz 1727 00:10 del Gobierno de mantener todos los contratos que había autorizado el Ejecutivo de Rajoy

Voz 1 00:17 bueno habrá que ver si se concreta pero bueno es que en las últimas semanas las que habéis fue adelantado vosotros desde el hacer siempre han sido correctas no entonces es bastante probable que en este caso

Voz 1727 00:30 no

Voz 1 00:30 ocurre lo mismo nos queda un par de días vamos a seguir presionando pero entendemos que el Gobierno tiene margen de maniobra para revocar diferentes motorizaciones que se concedieron bajó el Gobierno del Partido Popular que bueno me dio casi mil millones de de euros a Arabia Saudí Irán una aldea de otros miembros de la de la coalición saudí pero como digo es importante de que revoque hoteles y sobre todo que se suspenda la venta de armas como ese explica muy bien cómo otros países siempre me gustaría pedir un caso

Voz 2 01:08 le el de Canadá que tiene también

Voz 1 01:11 en una importante es un importante suministrador de armas a Arabia Saudí tienen con varios cientos de millones de dólares vehículos blindados pero que eso no impidió que en agosto condenase a viento de de destacadas de los derechos humanos sí es una muestra de que cuando hubo

Voz 2 01:33 pero también tiene el contrato Canada mantiene el contrato me estoy encontrando

Voz 1 01:36 no ha habido no habido problema lo que ha habido es en ese sentido ha habido otros tipo represalia económica aporte de Arabia Saudí pero otros países no no ha ocurrido caso lo importante aquí es lo que decía ayer presidentes antes y esto es una muestra de que el Gobierno no es capaz de poner por delante los derechos humanos frente a los intereses económicos y eso es un compromiso que había adquirido el Gobierno de las últimas semanas en el que ha

Voz 1727 02:05 lo he repasado mantienen algún tipo de contacto con el Gobierno

Voz 1 02:09 bueno sí estamos enviando a todos los ministerios y todas esas a la carta abierta que pasaba y otros documentos hoy publica un comunicado de prensa internacional y eso lógicamente irá a todos los ministerios pero lo que nos interesa sobre todo es la la decisión que se tome el miércoles habrá que estar muy pendientes porque todavía queda un espacio y confiamos en que de Gobierno recapacite iría haga lo que tiene que hacer que es cumplir la ley es que en este caso lo estamos viviendo otra cosa que cumplir la normativa española a la europea el traslado de armas sobre armas que establece que está prohibido cuando un gobierno sabe que se puedan utilizar unas armas para cometer crímenes de guerra y esas bombas que se han vendido lo son y otras que se puedan autorizar o lo que es lo que está haciendo es correr el riesgo de ser el cómplice la comisión de crímenes y eso es algo que de acuerdo con el derecho internacional tendría que tener consecuencias porque la cooperación con la comisión de crímenes de guerra no está permitido vamos que ustedes niegan la mayor

Voz 1727 03:13 el argumento el argumento que utiliza el Gobierno es no hay una resolución vinculante de Naciones Unidas no hay una posición común adoptada por el Consejo de Europa donde están representados todos los países jefes de Estado y de Gobierno que son los que tienen la capacidad decisoria y por lo tanto entra dentro del margen discrecional que cada gobierno puede decidir esta relación bilateral con Arabia Saudí ustedes niegan este argumentario del Gobierno

Voz 1 03:37 no es que lo leemos Pepa lo único que está haciendo el Gobierno es escudarse en eso no y está escondiéndose no está teniendo una posición valiente y no quiere liderar una posición en la que como ha hecho Alemania Suecia Países Bajos y otros países como Bélgica pues han puesto una condición que es ni más ni menos lo que Naciones Unidas según un informe del Consejo Derechos Humanos el mes pasado pedía que era no seguir suministrando armas a los países la coalición saudí que puedan utilizarlas en el conflicto esa es la premisa fundamental es muy difícil porque aunque hay debate que la resolución metidos dieciséis lo va a ser segundo se modifique ha habido intentos a de seguridad han hecho diversas iniciativas en ese sentido por qué por ejemplo lo que está haciendo ahora saudí y ese es el problema con el tema de las corbetas es que no es que esté aplicando un embargo de armas es que lo está haciendo sino que está estudiando un bloqueo que está abocando a la hambruna a la población en Yemen ese es el problema fundamental el uso de las armas tanto para bombardear a la población civil escuelas y hospitales etcétera como la imposición de un bloqueo que es y como Amnistía lo lo ha calificado como una grave violación de Fondo Monetario un potencial crimen deber

Voz 1727 04:59 Alberto Esteve póngase en la piel del trabajador de astilleros en Cádiz que ve peligrar una carga de trabajo que sacará del paro a buena parte de una población muy castigada por el desempleo cómo resolver este dilema hay quien dice es un falso dilema pero ellos lo viven como todo un dilema del que depende probablemente el bienestar inmediato de sus familias

Voz 1 05:19 lo hemos hecho y hemos expresado nuestra solidaridad con las zonas afectadas por un paro terrible como los astilleros Navantia Ferrol lo en Cuenca y en este caso en San Fernando no que va a construirlas las corbetas ese un primer mensaje importante somos perfectamente conscientes de la situación de desempleo que existe ahí pero efectivamente enfrentar a las víctimas de la moral con las víctimas de un conflicto en Yemen que se ha cobrado miles de víctimas de población civil es una es un debate erróneo es una falacia porque ahí lo que existe es la absoluta responsabilidad de gobierno centran en este caso no tanto del actual que lleva cien días escasos un poquito más en los días pero también tiene cosas que hacer el anterior los anteriores tienen una reforma importante el Gobierno autonómico Andalucía le avería que corresponder tiene muchas menos competencias pues el Gobierno de de la Cádiz eso gobiernos son responsables de crear las condiciones objetivas para que la gente no tenga que escoger entre llevar un sueldo digno a su casa y a ser colaboradores necesarios en la construcción de las Francia factor que van a utilizarse de forma muy clara para la comisión de crímenes de derecho internacional

Voz 1727 06:32 Alberto Estévez es el portavoz de Amnistía Internacional coordinador de la campaña Armas bajo control gracias por estar buenos días