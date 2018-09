Manu Carreño: "Simeone tiene mejores jugadores de los que a él le gustaría tener"

Voz 1375 00:00 la duda que tienen algunos atléticos yo también la tengo es si ese tipo de fútbol lo de jugadores van bien para este entrenador esa es la duda que yo tengo es una Pedro yo tengo yo creo que el Cholo Simeone tiene mejores jugadores de los que a él le gustaría tener por los Alpes y los que no lo sé lo sé pero yo creo que el Atlético de Madrid de la yo creo de hecho lo cuando se vaya al Inter que no sé cuándo será coge a once gladiadores con la camiseta al Inter y él disfruta con eso no digo que no disfrute con Griezmann claro que disfruta pero yo creo que el Cholo la filosofía de fútbol del Cholo Simeone de Bahamas con Gabi Godín Filipe Juanfran le va más lo cierto es donde van mucho más Gabi de medio campo hacia atrás con esa filosofía que él tiene de no encajar de luz cero tercero que cuando cuentas yo te lo que el Atlético ha crecido el Atlético ha ganado títulos el Atlético ha crecido en presupuesto ha hecho lo que ha hecho con Griezmann al final tienes que que ficha jugadores buenos no puedes fichar con dinero no serlo vale más dinero numero como jugadores más peloteros con jugadores más peloteros no sé si el puede seguir haciendo yo tengo una idea de fútbol original el argumento te lo compro

Voz 1501 01:02 no fuera porque él directamente pide con nombres apellidos esos jugando

Voz 1375 01:05 no tengo dinero pero con estuvieron no vas a comprar troncos

Voz 1501 01:08 por eso no puede comprar un central mejor que por ciento lo hace falta Venezuela Savic

Voz 1375 01:12 pero en centrales para poner una pues una buena pero no

Voz 1501 01:15 en plan puede comprar en el mejor lateral derecho callan nada en en el mercado porque Juanfran no va a poder aguantar toda la temporada el sólo sin ninguna duda quiero decir puede jugar de de esos mismos Gabi Godín Juanfran quitó toda esa vieja guardia de del del Cholo pues comprar algo parecido pero mejorado pero no el mar el el él quiere contentar también a Griezmann y en ese sentido va por Diego Costa por supuesto que lo suyo va por Rodrigo va

Voz 1375 01:37 pero pero yo creo que no lo hubiera comprado yo pero yo creo que no tengo ninguna duda per perdona de Talavera con todos esos mimbres el inculca ese tipo de futbolista pero su filosofía de fútbol al igual que a los otros no lo sé pero bueno hay que Juan Albors entrenador yo no creo que haya un entrenador que no disfrute con el partido El Atlético de Madrid donde propone mucho donde tiene dieciocho veinte ocasiones de gol donde simplemente el el el portero de la guías acierto yo creo que eso te digo tala yo les llega yo creo que eso disfruto Álvaro lo que pasa es que luego es verdad que los errores defensivos que es verdad que les pueden llegar más que otros años lo que decías tú si tú analizas todos los goles yo creo que hay errores sin el yo creo que hay jugadores que no han empezado bien hablar en la Álvaro ex entrenador yo yo nosotros hemos dicho en los inicios del Cholo cómo como es activa al Madrid como desactiva al Barça como es activa los rivales pero cuando en lugar de dedicarte a desactivar a los jugones eres tú el que tiene que proponer no sé si es lo mismo

Voz 0097 02:30 es que en en fútbol contrarrestar es mucho más fácil que crear ah claro mucho más fácil lo que sí creo que ayer por ejemplo Simeone es está muy satisfecho con con el caudal ofensivo con las situaciones de gol al final que no que no las meta no que el portero el Eibar tengo una actuación antológica como a la que tuvo no depende del entrenador es como una cuestión de finura de estado de forma del delantero hasta de feeling no o del día que tengas yo creo que el Cholo que está preocupado con lo con lo que concede con lo que concedió el día el Rayo el equipo con lo que concedió el día el Valencia con lo que concedió ayer no que que el equipo está la está mucho