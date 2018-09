Mario Mola: "Hay que descansar, cuidarse y vivir 100% para y por el deporte"

Voz 0699 00:00 pues Mario Mola Australia muy buenas hola muy buenas enhorabuena eh

Voz 0267 00:05 muchísimas gracias oye que se siente al ser

Voz 0699 00:08 tercera vez campeón de las Series Mundiales de triatlón

Voz 0267 00:11 pues sin duda mucha felicidad no aparece también el alivio no después de toda la temporada pues también terminar con una buena carrera hay ya se curar el campeonato pero pero bueno premia la la la felicidad de beber plasmado pues durante toda la temporada pues el trabajo de muchos años

Voz 0699 00:29 Mario esto lleva detrás como tú dices un trabajo brutal supongo que compensa pero que es lo más duro que es lo más difícil de estar en la élite del triatlón

Voz 0267 00:37 bueno al final es un deporte de resistencia hay eso yo lo conlleva pues muchas horas de trabajo y dedicación pues plena absoluta al final no es sólo lo que el tiempo quién lo dedica a practicar los deportes que en sillas mucho sino sino al final toda una vida dedicada pues ha a poder entrenar lo mejor posible por tanto de descansar cuidarse si vivir lo dicho cien por cien para para ir por el deporte

Voz 0699 01:00 la pregunta sería Mario siete caben la vida algo que no sea deporte

Voz 0267 01:03 pues bueno intento intento que haya otras cosas tengo la suerte de de poder a día de hoy pues compartí irlo junto punto ataron y al final pues siempre encuentra uno otras cosas de que hablar y ahí busca entretenimiento a pesar de que de que muchas veces se tiene que ser pues sentado viendo la televisión o buscando algún otro es cierto que lo requiera mucho has sido porque después de entrenar una está para pocos trotes

Voz 0699 01:28 cómo fue lo de ayer el segundo puesto en el como tú dices terminar encima con buen sabor de boca mejor que mejor no

Voz 0267 01:34 sin duda al final consciente no de que que que llegaba en una situación privilegiada porque había acumulado pues muy buenos resultados y eso me permitía pues no sólo depende que además no necesitaba hacer una carrera excepcional sino bastaba con catorce ha propuesto por lo que era simplemente pues no cometer errores tener un pelín de suerte en cuarto a problemas mecánicos posibles pinchazos caídas en bicicleta esto es lo que me podía privar de de luchar por el campeonato y afortunadamente no hubo ningún inconveniente y además pues tuve muy buenas tierras me encontré bien y ya a pesar de que su compañero de entrenamientos dice el francés pues era una carrera espectacular fue justo ganador de la prueba muy satisfecho con también en segundo puesto y por supuesto por el campeonato

Voz 0699 02:23 Mario Javi Gómez Noya parecía imbatible en el palmarés estás a dos títulos mundiales del te lo planteas

Voz 0267 02:29 pues sí a día de hoy no lo pienso de manera creo que pues Javi ha hecho algo increíble ya no sólo en esta distancia o la modalidad en la que yo estoy compitiendo el durante pues todos sus años de carrera pues ha ha dominado pruebas de X Terra ha hecho pruebas de media distancia lo de Javi estratosférico yo ya sólo el hecho de que se me compare con él para mí es un orgullo pero yo voy a seguir entrenándome intentar mejorar con el objetivo pues ojalá de acercarme a sus cinco títulos porque no oí de seguir mejorando pero pero lo dicho mejorará alguien como como Javi de eso sería muy idílico es es imposible

Voz 0699 03:08 de Javier será estratosférico lo tuyos de Superman como somos como somos está saboreando un éxito y pensamos en el siguiente yo te lo pongo encima de la mesa Ballet Tokio JJOO tú dime cómo lo ves y ya está

Voz 0267 03:20 bueno pues que momento donde domina la preparación pues sigue sigue prioridad nacional cada año es por supuesto un año de experiencia un año en el que si uno va mejorando y encontrando Setién pues es un año en la buena dirección pero una carrera de un día cada cuatro años pero no una lotería pero pero parte de ellos si hace falta un poco de suerte de tener una carrera pues que al final de uno depende de muchas dos factores de que como trabajen ya de cómo se encuentren pues sus rivales más directos por lo que yo voy a seguir trabajando que es lo que está en mis manos por tanto mejorar cada día si hay ir con la misma ambición Illa veremos el lo que dictaminará pues a Tokio la carrera el agosto de dos mil veinte

Voz 0699 04:02 y la última es una personal y supongo que después de un palizón después de todo el sacrificio que lleva a ser campeón del mundo de triatlón uno se debe de conceder algún capricho cuando gana el campeonato allá algo que quieras hacer inmediatamente después de ganar un Mundial

Voz 0267 04:18 pues no especialmente que estamos tan habituados a a pues llevar una vida pues muy tranquila no al final de su puesto de mucho trabajo pero una rutina muy marcada Il y la realidad es que cuando no tenemos esa rutina uno la echa en falta la disfruta durante días pero después siente que que necesita volver un poco a ejercitarse a trabajar así que me soy es un afortunado de poder hacer lo que hago disfruto con lo que hago y tengo la suerte de que todo mi entorno pues me hace las cosas muy fáciles disfruto de poderlo compartir con ellos así que no busco nada especial simplemente seguir disfrutando de lo que hago y creo que para seguir mejorando oí ojalá que así sea es cosechando pues buenas buenas gestas buenos resultados

Voz 0699 05:02 bueno cuando uno habla con campeones como tú se da cuenta de que el secreto en las piernas y también en la cabeza Mario Mola en hora

Voz 1 05:07 buena eh muchísimas gracias un abrazo tercer mundo