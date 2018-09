David Brunat: "Creo que está muy claro lo que dijo Clayborne Carson"

Voz 1

00:24

la verdad es que yo no sé el motivo concreto porque pues es que es doctor en emite el comunicado no sé si le llegaron versiones distorsionadas del artículo porque como bien decía Alfonso el su principal premisa es negar que él nunca dijera que Martin Luther King se opone al movimiento oyentes mención en Cataluña cosa que nosotros en ningún momento decimos yo ni siquiera le pregunto Onésimo ocurre preguntarle eso entonces partiendo de esa base no lo sé quizá alguien le hizo llegar una versión distorsionada del artículo que Israel al ver el ruido que género esto es el aluvión de insultos que recibió de de de de censura de críticas pues sí la tuvo una reacción muy humana decir oye yo doy un paso al lado yo no me meten en estos berenjenales que esto es es muy complicado yo simplemente digo que que en fin que que respeto a la no violencia además la verdad es que no lo sé