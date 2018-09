“Cuando aún no he terminado una cosa, ya estoy maquinando la siguiente”

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 01:07 muy buenos días buenos días hace mucha ilusión tarde ya casi las once la mañana bueno para un artista lo mismo ya estas son las once de la madrugada y seis minutos de la madrugada una hora menos en Canarias hacías bueno que alegré hasta Campos han siempre es una alegría en una de las cuatro personas en el mundo que dieron Disco de Uranio Chepe Nani culpa no no ya culpa nuestra

Voz 2 01:33 es culpa de algo que ver con el maestro debe tener no sé algo a un pequeño Falk la culpa debe tener la paz del

Voz 1797 01:43 el público que me lo dio ya porque en definitiva las alegrías y las penas siempre proporcional público afortunadamente a mí me da más alegrías que penas

Voz 1995 01:53 incluso porque es normal pero se pone nerviosa con Rafael letón como sueco es muy fan de ese pone nerviosa esta mañana bienes Rafael si bien más muy más fenomenalmente bien bueno son muchos años de carrera estás terminando una gira que se acumula

Voz 1797 02:11 terminando una gira que que me queda todavía en Madrid que es el sábado después me queda Barcelona Sant Jordi me quedaba Zaragoza me queda Granada Córdoba Las Palmas Sevilla vale así ya hay termino

Voz 1995 02:29 mal

Voz 1797 02:31 esto está muy bien pero ya he venido

Voz 1995 02:34 cantando mucha tiempo atrás claro que es que en cuanto acabe esta gira comienza la siguiente infinitos bailes

Voz 4 02:40 sí habrá Cíes

Voz 1995 02:46 la enganchar que gente dice no es que vuelve razón no no vuelven es que no ha ido nunca se nunca dicho oye me voy voy a tuviese que cuantas si haciéndolo

Voz 1797 02:56 pues estoy maquinando la siguiente me lo paso muy bien así me gusta mucho

Voz 1995 03:01 pero no no hay un descanso entre una sí sí

Voz 1797 03:03 el supuesto yo yo digo por ejemplo este mes ni se toca

Voz 2 03:08 los seguidores muchos meses antes este mes por ejemplo yo este este año del ya sí sí

Voz 1797 03:14 junio y el quince de junio al quince de julio

Voz 2 03:16 insectos como si estuviera descansando con mi familia que como Dios manda hay descansando de muchas cosa de mucho viaje de mucho traqueteo pero yo me toma Mis vacaciones no lo parece porque ha trabajo muchísimo pero si yo me tomo mis vacaciones a como cuando lo de descanso como Silvio de descanso Rafael pues no hacer nada nada de lo que hago habitualmente desde luego por supuesto no canto ni ni esas cosas ni quiere decir ni pienso en cantar eso es mentira porque en eso piensa todos los días

Voz 1797 03:50 pero Pinto paseo alto estoy con mis hijos con los hijos de mis hijos una familia normal bastante abultada porque somos muchos ya nada lo malo que el esas vacaciones pasante primerísima pésima y enseguida viene otra vez lo que tanto me gusta mi que es el trabajo

Voz 1995 04:12 estuvo en este mismo estudio Serrat hace hace unos meses nos contaba precisamente que que empezaba una gira y lo hacía porque dice en mi casa me llaman Juan Juan vete a por no sé qué Juan tráete no sé cuando cuando salgo de gira soy don Joan Manuel el artista está entonces cuando ven el artista está descansan entonces de repente hay una diferencia entre la normalidad cotidiana

Voz 1797 04:35 tiene mucha razón Juan Don Joan Manuel Manuel tiene mucha razón en todo lo que dice siempre

Voz 1995 04:42 siempre pero en este caso además es verdad que esta erigirá el artista Isidro sí sí sí

Voz 2 04:47 no pero yo tengo una una suerte de que a lo mejor no no tiene Joan Manuel que mi familia no me encanta por el pan

Voz 1995 04:56 esto no es que una cosa

Voz 2 04:58 vamos al mal comentando las dos sabiendo que que bastaba aquí con nosotros es que conmigo a España y enamorando me consta Cutura modifiquen algunos cosas mucho de los bares clásicos Tip tradicionales había siempre o casi siempre dice prohibido cantar es verdad acto muchísimo porque yo pensaba pero realmente era una plaga tiene que controlar la gente que ha puesto a cantar de dónde vienes bueno esa es la acompaña el vino ya no no desveló es que es verdad que en aquellas épocas las penas se mataban con el vino y a la gente le da por cantar claro sí sí era como decir cuando empiezas a cantar demasiado viene de eso es que esas no

Voz 1995 05:41 sí bueno sí

Voz 1995 05:46 es una pequeña pausa este verano estuviste en Londres

Voz 1797 05:50 Si

Voz 1995 05:51 trabajando en Londres en Abbey Road se hablamos de alguien que no acaba una gira que empieza otra a continuación diríais que hasta agravado y que ya tiene un disco grabado

Voz 1797 06:02 además he grabado el disco de mi historia sale de mi vida de Giacomo otro como este ya no sale

Voz 1995 06:10 bueno e en unos minutos pero Faedo hablar del bueno Nos a hablar de subida el disco refleja subida de una forma otro hablaremos ese nuevo disco Raphael en Hoy por hoy

Voz 1995 06:57 ha provocado un fenómeno que que debería estudiarse las universidades ahora que están tan de moda las universidades dedicarse a investigar verdadero fenómeno por ejemplo otro día estuvimos en Peñafiel la Ribera de Duero y en el Sonorama recuerdan todavía el gran concierto de Rafael así sonaban los aplausos de la gente joven en un festival en el Sonorama

Voz 6 07:24 no él sé que repetirlo

Voz 1995 07:28 conocemos al al jefe de él lo conocimos también pero niega que sea eso lo tengo que repetir una noche memorable señoras y cinco generación jóvenes abuelos madres juntos

Voz 2 07:41 si sus vientos generaciones yendo el escenario cantándole canciones los cinco si vuela el nieto el padre la madre hay muy poca gente que pueda conseguir eso es difícil es difícil es muy difícil que cinco generacionales se pongan de acuerdo pero se ha producido ese mí es un milagro milagro en esos milagros y esto es algo que no te deja asombrar te no esta este proyecto

Voz 1797 08:07 vino de público yo vivo en un completo asombro siempre siempre que cada día cada día que el público porque en realidad canto casi todos los días cada vez que salgo al escenario y se ha recibido de la forma que recibió digo no es posible

Voz 2 08:23 el tantos años porque son son muchos años no forma parte de la familia esa desde luego nos va a acostumbrarse a agua se pero afortunadamente yo no me acostumbro las siempre me suena a nuevo

Voz 1995 08:41 siempre me suena y que cada generación haya elegido su propia canción de Raphael para identificarse unos Tomás emigra noche la mía es escándalo que sabe nadie cómo es que cada generación acaba decidiendo cuál es su himno

Voz 1797 08:55 Rafael si no y además no les lleve la contraria porque yo una vez en Twitter como yo Dead decían cómo se consigue que hayan que haya tanta gente joven viéndote yo contesté como medio en broma digo es no esto es que me lo manda a la Familia

Voz 2 09:13 me lo a la familia y entonces empecé a recibir una cantidad Emilio miles y miles de de Twitter diciendo que familia yo voy porque a mí me gusta que comprime entrada es pues te perdono yo te perdono entonces ya no vuelvo a decir a bromear sobre el asunto cada uno elige lo que a él le gusta

Voz 1995 09:31 el Augusta pero Ing hay una generación de españoles pero ante la mitad de este país que afirma que ha hecho la mili contigo puedes darte pero eso no hay español de mediana edad que ya no yo hice la mili con con Rafael

Voz 2 09:43 mis hijos se P que que que ocurre eso no nacen sólo algo de siempre me dan con el pie convencional diques y digo pero a ver si no es una cuestión de sobre diferente da tú di que sí bueno pues nada me dije vamos media España afirma con Rafael que que he hecho de todo Rafaela cantado en inglés dio con cantantes

Voz 1995 10:14 internacionales que alguna vez extra a soltura como Antón Jones

Voz 8 10:17 yo digo

Voz 2 10:20 no la exitosa

Voz 1 10:31 voy

Voz 3 10:35 hay algo en lo que tú me eso

Voz 1797 10:39 yo si decido hacer una cosa es porque yo estoy convencido de que pueda hacerla entonces voy voy a poner ahora sí yo pienso una cosa que no me va para nada me quedo muy muy calladito y no digo anime pero si yo sé que puedo hacer una cosa voy adelante con él lo que viene ahora es una cosa muy atrevida pero voy adelante con todas las consecuencias porque es un bombas y entonces lo dicho vamos un bombazo dirigido por Lucas Vidal y es que hace mucha música de películas y estuvo con nosotros es puramente de mayor talento que tenemos ahora internas y además es que nos conocimos tuvo mucha gracia porque él viene a España a recibir un premio más que nada vino a conocerme a mí porque desde muy chiquitín su abuelo su abuelo es es que a mí me contrató era el dueño dispara boca abajo se discografía creo que punto de así al Zapater entonces cuando él me dijo que era su abuelo Iker se tragaba Rafael desde desde muy niño cuando nos conocimos al día siguiente de conocer a entregar el premio a ese que le daban llamo a mi hijo le digo oye Lucas sigue aquí dice ah pues no sé digo fíjate llámalo Céline me entero ya sí sí que se va a esta noche digo que siempre toma café conmigo que sí que encantado me fui al hotel ya arregle en un momento una cosa que me rondaba en la cabeza que decía este este es el que me lo tiene que hacer usted que yo Dios Dios me lo puso en el camino las ha afirmado que firma este hace un disco que ellas que yo no sé nada en mi palabra valía acordase space hacer un disco con el nieto del tipo pero del que me descubrió así como la vida como para quedarse en casa

Voz 1995 12:42 algo que mucha gente que que cree que hay un momento de la vida de bueno pues hasta aquí

Voz 1797 12:46 ella luchó todo partido pero dices si la vida no sorprende todos los días si no sabemos nada a mí me queda una tanta cosa que aprender yo estoy dispuesta a aprender todavía

Voz 1995 12:57 de todo lo que has aprendido hasta ahora con qué te quedas porque has vivido todo yo creo que no hay nadie que he tenido como tú acceso a tanto con tantas generaciones que viene de muy lejos además decir que no es una cosa reciente que es fácil tener entre comillas es fácil tener un éxito pero usted mantener años teniendo éxito es es muy complicado todo eso con qué te quedas yo me quedo con el sentido de la responsabilidad que tengo

Voz 1797 13:18 para cuidarme en la manera que me cuido para está siempre a la orden o sea que que salga el público del estadio del teatro del coliseo de lo que desea siendo pero cómo es posible que siga cantando de esta manera pero su tiro contarnos cómo te he cuidado bien no descuidando eh olvidarse descuidarse no beber no fumar no trasnochar porque el relevo es mortal de necesidad fíjate mucho tiempo

Voz 2 13:51 estamos apostando todo esto viene bien siendo escuchado la palabra relevante pues bueno habrá gente de las noches

Voz 1797 13:59 no es no fumar comer poco no no no comer normal normal cómoda comida sana normal yo firmé Atraco a sea el cuidarse es pero es una señal de respeto al público que el público no tiene porqué aguantar tus exceso es para mí es una señal de respeto al público yo le debo mucho sí

Voz 1995 14:27 ha habido un documental sobre Elvis Presley

Voz 1797 14:30 grande pues el documental nada

Voz 1995 14:32 de su mujer de de de su viuda maravilloso de Priscilla Yeda piano o si es maravillosa son de unos seis horas pero es fantástico

Voz 2 14:41 hola habla Tom Petty y hablaba de que lo que nunca le perdonaron ese gordo que la gordura y la música que venía la Bardot

Voz 1797 14:51 a él le perdona porque estaba gordo por todos los excesos exceso que llevaba en su vida fue una verdadera pena yo cuando lo conocí que fui desde Madrid porque le llevaba la misma compañía que a mí el estás es invitar me al de Las Vegas fui para mí fue tal decepción yo que sí porque es que yo estaba viendo no dará ni sombra de lo que yo admiraba qué mal que que que que ojalá no hubiera ido

Voz 1995 15:28 la época claro ahora tengo algunas

Voz 1797 15:30 sí sigue siendo para mí el número uno

Voz 1995 15:32 el más grande pero en la época había mucha desinformación hay mucha gente que en esa época los sesenta setenta cayó el alcohol las drogas en los excesos de todo tipo en enero torcer mañana es siempre tú crees que ahora no estamos más no sabemos al menos informadas puede esa existe una mejor desinformación puedes estamos mejor desinformación pero aquella época como era porque había gente por ejemplo vistos le viajaba con su doctor Figo un doctor que les iba dando castiga así llegar

Voz 1797 16:05 no sé porque no lo viví pero se dice que si con su doctor yo también

Voz 9 16:11 pues eh

Voz 1797 16:13 Michael Jackson pero

Voz 1995 16:15 venían pues ese exceso separan estamos hablando con Rafael cuando fuiste a ver a Las Vegas a Elvis Presley eh presentando tu concierto el próximo sábado en Madrid con algunos que te quedan pendientes y con una nueva gira que empezará con su nuevo disco que antes he dicho que era la gira de pitos bailes sino esta gira de ese nuevo disco que has hecho Lucas Vidal que estuvo aquí con nosotros hace unos meses que es un talento lazo tal lentas de la que no puede esconder

Voz 2 16:39 era absolutamente de Podemos habla no se puede hablar nada

Voz 1995 16:42 ya no se hablan y se tiene que ver con

Voz 2 16:44 la sinfónico

Voz 1797 16:46 es mucho más que eso que es donde está como bases dio cuando yo le dije Lucas yo quiero hacer esto vamos a veces conquense con que es ético o esa tú lo que quieres digo sinfónico ya lo he hecho había hecho hace tres discos Sinfonía Rafael sinfónico yo no tengo que avanzar tengo que avanzar llama Gil público siempre está acostumbrado que yo siempre doy un paso más cada año un paso más y lo dimos juntos ya ha salido

Voz 2 17:22 redondo ruedo el disco vamos a ver lo que sabemos hasta ahora es más que sinfónico más es algo que no ha hecho Rosa se ha hecho nunca eh

Voz 1797 17:35 lo ha hecho

Voz 10 17:36 pues no nos dejasen

Voz 2 17:39 así mes y medio lo hiciste el de tangos clase ya estaba hecho ya esta hecho de colaboraciones ya has hecho con lo con los modernos indies y ahora ya lo ha sido también también también no no la verdad es que estás solo bueno no no demás puede que exageró bueno Rafael

Voz 1797 18:05 tiene dentro de Messi me iba se presentará nuevo disco pero queríamos

Voz 1995 18:08 es de aquí

Voz 1797 18:09 conmigo dijo también entonces te vas todo canción por canción serio sería ya te he hablado en broma alguna vez no dentro de un mes y medio

Voz 1995 18:21 el compromiso Rafael es venirse a este mismo estudio

Voz 1797 18:23 sí

Voz 1995 18:24 a presentar canción por canción que ya brete

Voz 1797 18:27 minada la gira estaré más tranquilo

Voz 1995 18:29 la gira que todavía tiene en Barcelona Madrid

Voz 1797 18:32 el Granada Córdoba Córdoba seguía y Las Palmas van

Voz 1995 18:37 nosotros estamos en Córdoba el juez esas también viajamos mucho

Voz 2 18:41 ya ya tengo tanto pero algo sí en Córdoba estoy el día cinco de

Voz 1797 18:46 tuve

Voz 1995 18:48 deseamos lo mejor a uno de los más al más grande que tenemos en este país que ha dejan seguir iluminando a generaciones y generaciones seguir en el escenario seguir cantando y seguir desafió

Voz 1797 18:58 cuando porque claro lo que es un desafío que porque yo no no sé hacer otra cosa ni quiero hacer otra cosa y en casa no vamos a hacer pero no la pintura bueno pero es que yo pinto

Voz 2 19:16 hay otras que el acero el juego

Voz 1995 19:20 Rafael siempre siempre es una buena idea siempre es una felicidad cada vez que visita ese estudio ya tantas hemos puesto algunas canciones pero podíamos elegir otras veinte todas ellas representarían mucho la vida de la gente esa es mi última pregunta cómo llevas representar tanto lo había gente que cada día venga alguien a decirte mira yo conocí a mi mujer una canción tuya cuando en medio Miguel hijo sonaba

Voz 2 19:45 porque formas parte forma está me parece bien si no es mejor preguntar no ha tenido suerte sí sí sí muy bien o me han mentido pero también

Voz 1797 19:58 no he he dado edad suerte a muchas

Voz 2 20:00 gente que bueno

Voz 1995 20:02 claro nunca viene a decir con Rafael contigo conocí yo a mi exmujer será o no esa es la mejor Rafael siempre un placer este sábado de Madrid después Barcelona

Voz 10 20:12 después Córdoba Las Palmas

Voz 2 20:15 pero os espero ahí ahí nos veremos Rafael beso

