De Buenas a Primeras (17/09/2018)

Voz 1491 00:46 empieza la semana empieza el lunes diecisiete de septiembre con veinticuatro grados en Cádiz y sin cambios en el tiempo sol y calor con máximas de hasta treinta grados tormentas de verano España está a la cola de Europa en cuanto a cultura del alquiler dicen los expertos que queremos tener una casa una casa en propiedad que sentimos que necesitamos una especie de seguro de vida de seguro patrimonial por lo que pueda pasar yeso según los que saben del tema demuestra que nuestro Estado del bienestar está cojo

Voz 5 01:20 eso en otros países con un estado de bienestar más sólido en los que hay unas pensiones más Masó vidas unos salarios mínimos más altos unas ayudas sociales que iban a lo largo de toda la vida pues evidentemente no no genera tanta tanta inquietud

Voz 0032 01:33 ocho de cada diez españoles son dueños de las casas en las que viven ocho de cada diez mientras que la mitad la mitad de los alemanes viven de alquiler claro que aquí los precios de los alquileres tampoco ayudan contábamos hace unas semanas el subidón espectacular en sitios como Barcelona Madrid Salamanca o Baleares subidas históricas así que los precios no ayudan pero tampoco vale

Voz 6 01:56 que es la la intervención en estos países

Voz 5 01:58 sobre la regulación del mercado de alquiler es mucho más intensiva y entonces te dicen que tu viviendas y miles sesenta metros cuadrados en una determinada ubicación no puedes pedir más de quinientos veinticinco euros eso en España no es posible en España de la vivienda es un bien de carácter mercantil sobre la que se puede negociar sin ningún tipo de ningún tipo de consideración social

Voz 1491 02:18 sin ningún tipo de consideración social dice Iker San Román consultor experto en vivienda lo dice él lo dice también la experiencia hemos visto a gobiernos como el del Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella vender vivienda pública a fondos buitre ya hemos escuchado miles de casos como el de Arantxa

Voz 7 02:34 cuando te llaman y que adjudica la vivienda es como si nos hubiese tocado la lotería esa sensación no de poder tener una vivienda digna diez años después los quitan el derecho de poder la comprar de lo venden al fondo de inversión fondo inversión llevando burofax diciendo que si quiere seguir viviendo en tu casa es suben y te incrementan esa alquiler imagínate un cuarenta y tres por ciento sobre seiscientos

Voz 1491 02:54 entre hay tres por ciento a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a pregón darle a Sergio Soto a nuestro compañero de Informativos de fin de semana que ha recogido todas estas voces de de expertos y afectados bueno vamos a preguntarle a Sergio porque en España preferimos comprar que alquilar aunque ya hemos apuntado algunos motivos Ike puede hacer el Gobierno para corregir esto

Voz 0032 03:15 luego está la situación de los jóvenes que no tenemos más remedio que

Voz 8 03:19 pagar lo que nos pidan de alquiler porque para comprar

Voz 0032 03:22 hombre pues tampoco nos llega así que

Voz 6 03:24 encuesta de hoy os preguntamos qué pensáis que es más fácil que ocurra en vuestras vidas que es más factible

Voz 1491 03:31 si comprar un piso que te regalen un máster

Voz 9 03:33 bien el equipo no

Voz 10 03:36 bueno los vivieron

Voz 11 03:38 el romance con Brad Pitt

Voz 6 03:43 o que baje el precio de la luz

Voz 1491 03:47 la encuesta lleva abierta desde esta tarde nuestra cuenta de Twitter arroba de buenas y casi todos veis mucho más probable por este orden que os regalen un máster casi la mitad que que baje la luz un optimista veinticuatro por ciento un romance con Brad Pitt

Voz 1 04:02 estas casas

Voz 1491 04:05 el veinte por ciento que veis posible ligar con Brad Pitt ya sabéis no está casado y por último sólo un trece por ciento cree que va a comprarse un piso en algún momento de su vida en en un futuro próximo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos ahí está Sergio Díez atento a los teléfonos de Borja González controlando la técnica y haciendo posible que sonase en la radio

Voz 0032 04:26 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos nuestros números de teléfono para que nos contéis bueno pues entre vuestras fantasías más cercanas está la de comprarlos por ejemplo un piso algún día o bueno al final también para que nos Contés lo que os apetezca

Voz 1491 04:43 compraron piso puede ser para algunos un futuro de ciencia ficción pero lo que ya se puede comprar muy fácilmente es un trabajo fin de máster los másteres sólo se lo regalan a gente importante ya sabéis pero el resto de los mortales podemos comprarnos un TCM como ha comprobado nuestra compañera de Radio Barcelona Judith Casellas

Voz 0808 05:01 muchas de estas páginas no se esconden y dicen abiertamente no hagas nada deja que otros trabajen Portillo así lo cuenta la responsable de la UE universitarios en apuros que lo ha explicado en declaraciones a esta emisora pero ha pedido que se modifique la voz

Voz 12 05:16 el una una vez que el trabajo como el alumno realmente a cuenta del cirujano con su quinto evidentemente

Voz 0808 05:25 también ha dicho que ellos ofrecen servicios de ayuda pero que si el alumno quiere pasar de todo y tan sólo quiere tener el trabajo final hecho no es problema de la empresa Easy la Universidad será cuenta pues ya se las apaña era el estudiante colas

Voz 10 05:39 ah

Voz 1491 06:47 cada lunes Roberto Torija conseguido que le hagamos un hueco para contar aquí lo que no puede contar

Voz 8 06:53 esos informativos serios del fin de semana buenos días Roberto qué tal buenos días

Voz 6 06:58 quiénes hablan mucho otros conocéis a las chicas

Voz 8 07:00 ver las Chile si no no

Voz 6 07:03 la verdad hasta el otro día tampoco no tenía ni idea de quiénes eran

Voz 1491 07:06 menos mal que es por lo menos de quién

Voz 6 07:09 bien es hablar yo siempre me documento todo lo que me está sonando hacen versiones sí señor suenan así nada tienen

Voz 16 07:26 pero mi película hablar de lesbianismo yo que no

Voz 8 07:30 antes que nada es si alguien estaba medio traspuesto pues bienvenidos al lunes porque siempre les despierte llevan un Ronaldo en agosto

Voz 10 07:42 es que Roberto Torija viene a hablar nominar cruzaban

Voz 8 07:46 bueno son un grupo de música de chicas que versiona canciones míticas como este Mujer contra mujer que estamos escuchando P

Voz 16 07:54 yo con rollo medio rock o medio pum

Voz 8 07:57 sí es digamos el caso es que estos días se han visto envueltas en una polémica y me me enjuicie un tanto artificial resulta que la cantante acostumbra a quitarse la camiseta ya enseñar los pechos cuando interpreta él como yo te amo de Rocío Jurado menca han ácido como un alegato feminista está para reclamar la libertad y normalizar el cuerpo de la mujer dice ella cómo es posible cantar esa canción con camiseta te digo yo

Voz 1491 08:23 no no no por lo que tampoco es que no me haya puesto puesto la cama

Voz 8 08:28 es que no la tienen en el programa informático que utiliza fondos no pero no una puedes cantar lo porque tendría que quitarme la camiseta hay ahora no procede que es malo para todo el mundo Roberto torijano nunca pensé que admite limitaría tecnologías bueno bueno lo que os quería contar el otro día actuaron en Molina del Segura que es un pueblo que está en Murcia al Murcia y al PP de aquel municipio pues no le sentó muy bien su actuación con los pechos al aire lo más bonito que le han dicho es que es un espectáculo irrespetuoso carente de valores

Voz 1491 09:01 erótico pero si lo erótico se puede ver en cualquier lugar día cualquiera del más fina podríamos pensar que es súper erótica tu presencia en este programa tardía nadie podría pero claro alguien no es seguro que les molesta

Voz 8 09:15 yo que vengo vestido prácticamente todos los días prácticamente siempre pero lo que os decía esto es una polémica artificial no merece la pena entrar aunque ya llevamos un rato a ya a mí lo que más me ha gustado es una de las explicaciones que ha dado la cantante del grupo

Voz 10 09:31 para quitarse la camiseta no

Voz 8 09:33 cómo vamos a ser un son porno dice tres leonesas tardado poco antes de la selección musical es maravilloso cada lunes cómo vamos a ser un son porno dice Si hacemos versiones de Camela y a justo esto porque significa que no se le ocurre en nada menos Tico digamos que y Camela fuese no se la personificación de erotismo necesita tampoco es porque no han visto nunca Roberto oreja no Camela no lo he bailado yo estoy aquí impertérrito no no no hablo de hoy bueno el caso es que al pobre Dioni que te pasa en las tardes componiendo sus canciones para que luego vengan a decir que es poco menos que el bromuro tampoco

Voz 17 10:35 nunca mismo que gusta a Missy yo lo reconozco

Voz 8 10:39 muy bien de mí pero

Voz 1491 10:43 es por no

Voz 8 10:43 no erótico iraquí aquí estaba ahí también toros hombre bien poquito yo no imagino están haciendo cualquier Barradas pero me ocurren gótica que es tan sustancial estaba Mori erotismo no iban de la mano no no no lo va hacer bueno el caso es que la historia de amor que ha zarpado y que ha tenido prácticamente todo el mundo en vilo durante todo este fin de semana sabéis quién la ha protagonizado ahora mis usted muy grande hermano Wiener diga que no sé consciente de Ramos encerrada en la casa con cámaras bueno yo no sé si hay alguien que que no sabe quién es pero en caso de que haya alguna persona que no sepa quiénes para mí Susper que es el presente

Voz 17 11:34 os invito soy Adamuz Fuster autoridad

Voz 18 11:39 yo no soy vidente soy bruja no soy humana no soy

Voz 1491 11:44 cómo te no hace falta que mí es como como uno

Voz 8 11:46 nosotros no eres básicamente porque no somos la máxima autoridad mundial

Voz 6 11:52 es la segunda

Voz 1491 11:54 cultura documentados obligará a mis hijos el lunes dos dos a saldar del fundador de Tesla en cómo se ganaba pero se porque me andaba perla bromea

Voz 6 12:05 puede tener pero ahora

Voz 8 12:08 ahora casi nunca se me olvida pero no perdamos el hilo porque estamos escuchando de fondo Camela que canta al amor de lo que yo vengo aquí a hablar es de una historia de amor

Voz 1491 12:20 verdad con quién ha estado

Voz 8 12:22 ahora mismo usted os atrevéis hacer una apuesta ahí no pues no sé con muchos niños

Voz 10 12:27 sobre los chiles con Barack Obama

Voz 18 12:38 Froome

Voz 13 12:44 escucha

Voz 10 12:46 oye ICOM Michel que hacía

Voz 0470 12:49 pues no sé yo la dejaría en su casa no lo sé porque yo soy soltera

Voz 6 12:53 hombre desde luego el que hacía mal era él la culpa de Obama hacia el prójimo está allí vamos a costa tiene a lo mejor lo un tipo que te importa es lo que está haciendo pero pero no sólo Barack Obama también dijo en una ocasión he sabido después ya o Al Pacino

Voz 10 13:14 Al Pacino ya Gadafi

Voz 8 13:18 así lo contó el otro día también me dice a mí es que me tienes este tema lo mismo encanta la mezcla a Muamar Gadafi tiene toda

Voz 17 13:26 esta información inútil que acumula

Voz 8 13:35 el alto pero me he dado cuenta en tan bueno que este país que he estado pendiente durante todo el fin de semana del New York Times The Washington Post de la CNN se con dos CN sólo la hace del Twitter de puedo también pero no ha habido ninguna reacción oficial a este anuncio de transcendencia internacional bueno pero yo lo han dicho nada

Voz 0360 14:01 en su versión me vale

Voz 8 14:04 qué versión te habla de mis vales persona pensaba que habla de las Gilbert creemos que es un tema que no hay que contrastar hombre evidentemente para el caso del día que nosotros estamos la máxima autoridad en ocultismo pues podremos ver de aquí a cuestionar los testimonios

Voz 1491 14:20 que no nos estropee la sección de Roberto Torico y ahora calla dices ahí

Voz 10 14:29 la semana luego bueno te malo

Voz 1491 14:41 cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias los lunes además de tener aquí a Roberto Torija son lo que sería una especie de mina de oro para Isaías Lafuente que es el encargado de recoger y corregir los patinazos del resto de sus compañeros de la Cadena SER es una forma la mejor forma diría yo de repasar las noticias de la semana a través de las patadas que le damos a veces al diccionario o hasta el sentido común

Voz 20 15:06 si en un largo escrito en su cuenta de Facebook el presidente anuncia que a partir de mañana va a publicar su tesis electoral mañana va a publicar su tesis electoral y arremete duramente en ese escrito contra el PP y contra ciudadanos

Voz 0827 15:19 pues tesis electoral bueno en realidad era tesis doctoral no sé si al presidente se le está haciendo largo pero algunos sí por ejemplo a los compañeros de Radio Nacional de España el está haciendo muy largo ya el Gobierno de Pedro Sánchez esto lo escucharon Cándida Altagracia eluda a Davis

Voz 21 15:36 presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asistido hoy en Oviedo a su primer acto político del PSOE desde que accedió a la presidencia cuando se cumplen cien años de gestión se cumplen en años de gestión al frente del Ejecutivo dos divisiones es decir

Voz 0298 15:51 además los trataron yo creo que iba a estar demasiado aburrido

Voz 0032 15:54 mismo gobierno cien años aunque más difícil sería visto lo visto cada vez más chungo que fuese una misma ministra a la que durase cien años

Voz 0827 16:02 a los de la Sexta también los cien días de la ex ministra Carmen Montón Se les ha hecho un siglo esto lo escucharon Jesús Rivas José Manuel García ha venido

Voz 0808 16:11 ha dicho también que lo va a seguir defendiendo ninguna

Voz 22 16:13 popularidad no defenderá ya fuera del Ministerio de Sanidad donde estado cien años de Sanidad donde estado cien años dimite después de esa exclusiva que les estamos contando eso sí si algo les

Voz 0298 16:26 bueno más de Radio Nacional no dudaba

Voz 0827 16:29 así pero no corrigió podíamos decir cien años una hora menos en Valencia

Voz 6 16:34 pero no sólo los periodistas fallamos ni mucho menos

Voz 1491 16:36 claro que hay momentos unos momentos mejores que otros para atascarse cuando estás pidiendo una dimisión pues claro si te equivocas te te queda un poco discurso

Voz 0827 16:46 el Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya cien días lleva ya unas cuantas y dimisiones Albert Rivera desde luego va a por el presidente Alfonso Sanz pues le pilló una conjugación del verbo realizar un poquito rara el presidente de Gobierno le señalaron con el dedo

Voz 0978 17:04 lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios como ser religiosa tesis como ser religioso tesis

Voz 0827 17:15 José real es convertir en irregular un verbo que es regular

Voz 0032 17:20 por su parte el PP ese gran partido de la oposición tiene tanto poder que tumba leyes votando por dos como si fuera una oferta del Mercadona

Voz 0827 17:28 bueno y mientras Pedro Sánchez tiene que esquivar tropiezos el PP está muy crecido en los últimos tiempos tan crecido que en el Congreso de los Diputados vota por dos esto lo contamos aquí en la Cadena Ser lo escuchó José Javier Simón Alonso

Voz 1491 17:41 veteranos va a rehacer su ley de Universidades rechazo

Voz 0127 17:43 a ver esta mañana en la Mesa del Congreso con los votos del PP

Voz 1491 17:46 P y el Partido Popular con los votos del PP y el Partido Popular

Voz 0827 17:49 con los votos del PP y del Partido Popular que hasta ahora son él mismo a partir hasta ahora sí

Voz 1491 17:54 dejamos de Parlamento aun lado para centrarnos en otra de las instituciones más golpeadas por el escándalo de los másteres Mariano Rajoy ofrece una solución para la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 23 18:05 de su Majestad el Rey Felipe VI el jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado el Rey Don Juan Carlos II con Carlos II

Voz 0827 18:17 bueno por lo menos tiene una virtud Juan Carlos II de momento tiene una impecable imagen y no como otros

Voz 6 18:22 Isaías propone además otra opción algo más contemporáneo más actualizada pero claro conlleva también otros problemas

Voz 0827 18:29 hay otra posibilidad que sería tomar el nombre del actual Rey pero también tiene problemas

Voz 0127 18:34 tenía un papel dificilísimo el Rey Felipe sexo Rey Felipe VI en ese primer discurso Pablo Iglesias añadía que esta tarde en su cita con Felipe VI en su cita con Felipe VI liguera también ha pedido sensible

Voz 24 18:46 Duff al futuro Rey Felipe VI Felipe VI

Voz 6 18:49 has sido veinte años después un rey de España volvió

Voz 0460 18:51 el rugby podría decirse que también Felipe sexo que también Felipe sexo

Voz 6 18:55 voy es tendencia este clima pero sí

Voz 0827 18:58 estaremos pensando desde alabó en eso cuando pensamos en el Rey Felipe

Voz 1491 19:01 bueno lo de los Borbones llegaron a España con el anterior Felipe con Felipe quinto a principios de del siglo XVIII pero mucho antes ya había gasolineras en nuestro país

Voz 0827 19:13 bueno también sobre el paso del tiempo esta gasolinera low cost que se abrió muchísimo antes de que fuera descubierto el petróleo que ya tiene mérito muchísimo antes de que tuviéramos automóviles lo escuchó Juanfran López también en La Sexta

Voz 25 19:28 en las gasolineras locos es nula la atención no hay nadie que pueda

Voz 1491 19:31 está de servicio al conductor cuando va a repostar bueno

Voz 26 19:36 nosotros estamos atendiendo veinticuatro horas al día durante trescientos sesenta y cinco años durante trescientos sesenta y cinco años

Voz 6 19:45 se les van a echar encima los sindicatos con esos horarios de apertura terminamos ahora allí hablando de armas porque España es poseedor de un innovador tipo de tanque

Voz 0827 19:55 ya podría haber vendido en vez de bombas inteligentes pues nuestros nuevos carros de combate los carros de combate de los que nunca jamás había oído hablar lo escuchó Fernando Martínez se llaman Leonardo

Voz 0127 20:06 a gran parte de nuestra escasa capacidad para acercarnos a ese dos por ciento de compromiso se debe a compromisos previos asumidos en materia de adquisición de armamentos por ejemplo carros de combate Leonardo carros de combate Leonardo las fragatas F cien unos Eurofighter

Voz 0827 20:22 eso está muy bien pero lo de los leotardos no son Leonard Leo Park o leopardos y los queremos Castellón Izar llamar Leonardo al leopardo es como llamar en Harvard a la Universidad de Howard

Voz 27 20:32 cuando decía que a lo mejor tenemos que ir a Jaguar digo A o como se diga es un inglés no tengo una idea ahorra telón porque Jaguar la relación laboral y la idiosincrasia laboral es muy un

Voz 0827 20:45 bueno pues si no lo sabemos decir casi es mejor no decirlo no que hacer el ridículo

Voz 1491 20:49 estamos totalmente de acuerdo nosotros somos de callarnos que sino además Isaías Lafuente luego sacan ya

Voz 1 20:59 yo llevo toda la vida entrenando peleando

Voz 1491 21:03 la radio lo habitual es que sigamos guión en cada programa tiene unas pautas un cierto orden para que esto no sea un desmadre y para que a los técnicos como a Borja pues no les de un ictus pero hay tramos que dejan algo de margen a la improvisación el gallinero de Carrusel deportivo como su propio nombre indica es una experiencia radiofónica bueno más libertaria de lo habitual ya sabíamos lo que le gusta desayunar al rapero arcano

Voz 8 21:28 yo los días que tengo Bento me pego unos desayunos que son la bomba normalmente suele ser tostada con tomate pavo y queso fresco

Voz 1491 21:36 te lo contaba Carlos Cano en su sección de desayunos de del viernes pasado y ahora gracias al gallinero y a su formato liberticidas sabemos alguna cosa más

Voz 0460 21:44 en tiro en en redes sociales y bueno hay un cruce aire Toys con con Ikea me parece que es una marca internas

Voz 0360 21:50 es verdad que hay de sobra retan arcano retornarán a ver si puede haber una rima con

Voz 0460 21:57 por que es un un sofá que tienen del Rey Marte Montoro entonces dicen que Cano vale yo te lo hago pero pero su inmueble por todos lados tú te montas me monta muebles en un lugar socio educativo de Alicante sembrar es verdad yo te pongo la letra al catálogo Ikea ahí estamos entonces Ikea le mola el rollo aceptan tú dirás tu dirás con ello esta no

Voz 28 22:24 eso pone a prueba a mis crea tiene edad me dijo transforman nuestro nuevo catálogo en hembra yo me apunto a todo como ya sabrás pero lo hice a cambio de amueblar el centro socio educativo de San Blas

Voz 0360 22:37 con lo fácil que hubiese

Voz 0032 22:38 ha sido no se ser un influencer normal y haber hablado la casa gratis ibais se mete con un jaleo solidario bueno fuera de bromas arcanos un crack y además ha explicado cómo empezó todo y aún así hubo gente que tampoco entendió esto de que se vendiera a una gran empresa

Voz 1413 22:53 bueno hay gente que lo considera pasar por el aro de las grandes empresas dice no porque al final eh las hecho como el juego a Ikea yo digo mira eh las marcas van a seguir ahí en las empresas van a seguir donde están podemos aprovechar el pequeño radio de acción que tenemos para mejorar nuestro alrededor en este caso para conseguir que mueble en un centro socio educativo pues

Voz 0360 23:13 ahí yo me han dicho que no te quieren nivel dentro de salen algo que ya no va a contratar puñetera no me va a costar Edurne Baeza que es el precisamente de tener ya verás cómo te contesta con la española Edurne hola tienes la llave Allen la mano sino que aquí hay mucho canalla nada no vamos a desmontar los muebles dotado y montar los muebles ya llegarán ya has pero tienen que ya lo tiene cuando tienen que llegar han tomado medidas como bastaba cómo va esto

Voz 29 23:49 pues sí eso nos han dicho que están ahí mirando hicimos un plan y yo ahí dicen pasamos Dani Bueno que están ahí con propuestas y yo estamos contentas la verdad hay contentos

Voz 0360 23:59 pero bueno eso ya está en marcha ya está en marcha te siguen en La Ventana una llamada

Voz 0239 24:04 Jeroni pero que no hola duro

Voz 6 24:07 pues sí yo dura si tener al canon

Voz 1491 24:09 estudios rápido ya supone mucha improvisación lo de tener fútbol en directo puede llevarse por delante cualquier tema cualquier selección estaban hablando en Carrusel de colecciones Jordi Martí estaba bueno contando cuáles son las suyas muy cargado de razón El explicando la diferencia entre dos clics de fa móvil los clips posar Gamboa y tuvo que venir un gol a fastidiar la charla pero como todo gran periodista Martí consiguió retomar su tema

Voz 0827 24:36 pero un kit no es un click click de Playmobil ni sí que hay auténticos coleccionistas este tipo de clicks a su fin que están totalmente están hermanados con los man los hermanos mayor son los haters

Voz 0360 24:54 tampoco confundir como nos Campoy que esos son primos

Voz 0827 24:59 manos del clic si los no

Voz 0360 25:02 a la sala donde entonces todo esto para mí forma parte de patrimonio ha marcado Cristiano vale

Voz 30 25:10 no

Voz 1269 25:13 no Thiago se estrena en la seria trescientos diecinueve minutos ha tardado el portugués ensemble en abrir su cuenta goleadora en Italia la verdad es que no es el mejor gol de su carrera rebota en el palo a puerta vacía acaba marcando Cristiano pero la edad de momento la victoria la Juve cuatro segunda parte Cristiano Juve uno Sasso

Voz 0360 25:32 pero habrá liberado que lo conoces gol de Cristiano morfina si se le veía agobiado anterior un pase de macho Keith que no llegó a rematar Cristiano y me encanta que meta goles que Jordi Martí es de lo que más me gusta porque eso cosa

Voz 0827 25:49 difícil de Cristiano es muy parecido hay híper

Voz 6 25:52 bueno la Jordi Martí es una colección nostálgica propia de la infancia pero la gente de la redacción de deportes contó alguna más yo me quedo con esta el fracking jefe del postureo es Antón Meana

Voz 0360 26:02 yo coleccionó libros de El Principito en diferentes idiomas que claro es que en el fondo no lo muy bonita es una operación muy bonita inútil se dice pero todo demasiado tierno no le puede cuánta gente conoce libremente en todos los idiomas yo no conozco mucha gente tú sí yo creo no me lo sé tú sabes nombre pero me gustaría me temo porque de una cosa este extremo

Voz 1269 26:27 bueno colores con Robert creo que alguien hizo ademán de comprar el principito

Voz 0360 26:30 no sé va a pagar creo que fue en Rusia no lo estamos

Voz 6 26:32 ya pero en el fondo es una selección

Voz 0360 26:35 muy bonita la gente no lo sabe pero es un libro traducido a todos los idiomas es bastante fácil encontrar El Principito allí donde vayas pero aparece ese momento que es la clave de las colecciones cuando no lo encuentras sacar lo peor de ti Jordi sufres mucho molestas

Voz 8 26:50 tu mujer a tu madre a tu hermana porque

Voz 0360 26:53 hay que perder una mañana en visitar un museo o una plaza o cualquier sitio relevante de la ciudad para encontrar El Principito este verano he comprado muchos Adriá Albets vino conmigo por ejemplo en Krasnodar y lo encontramos Javi Herráez se ríe de mí cuando lo busco en Kiev antes de la final de la Champions pero

Voz 6 27:09 eh yo tengo o no tengo como Marañón de tres

Voz 0360 27:11 disfraz pero tengo eso cuarenta versiones diferentes del principito en muchos idiomas témporas allí donde no no no no no no no no

Voz 18 27:24 en en IFA

Voz 31 27:28 sí muy muy

Voz 10 27:44 la lucha de egos entre John Lennon y Paul McCartney acabaron con los Beatles y la mala relación entre los dos líderes del grupo duró demasiado la muerte de John Lennon llevó a Paul la escribir una canción en la que McCartney decantaba todo lo que le diría si estuviese hoy aquí Here today aunque yo Unipol habían arreglado sus diferencias antes del asesinato de Lennon esta canción

Voz 19 28:26 te del disco Taco jugador de mil novecientos ochenta y dos supuso la

Voz 10 28:30 conciliación definitiva al Mena

Voz 19 28:32 los de cara a todos esos miles de seguidores de la banda de Liverpool

Voz 31 28:41 gas

Voz 1491 28:52 la historia de Here today por Alfonso Cardenal

Voz 31 28:58 de las peores delante que vamos a ir a porque llevo puestos lavamos acaba el verano y el otoño pero sin miedo hoy hablando de tu poco Roberto Torija es un crack

Voz 1491 29:18 qué bien para volver a empezar bien la semana que nuestros ánimos de Diego gracias Diego de Zaragoza no son unos has contado de que no la la tostada

Voz 16 29:27 ya tenemos curiosidad

Voz 11 29:58 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:04 Ana corbata un buenos días buenos días Pedro Sánchez va a cero

Voz 0127 30:06 hoy balance de sus cien días de gobierno en un acto con quince de sus diecisiete ministras y ministros esta noche en una entrevista en La Sexta ha dicho que no descarta un adelanto electoral si deja de tener apoyo

Voz 1722 30:16 los los dedos lo justo sobre todo cuando estamos hablando de una convocatoria electoral en el momento en el que prime el conflicto la discrepancia no el acuerdo con Unidos Podemos topos catalanes con el Partido Nacionalista Vasco lógicamente el Gobierno de España tendrá que convocar elecciones

Voz 0127 30:31 ahora además Sánchez ha negado que haya plagiado su tesis elector su tesis doctoral cualquier trato de favor por parte del tribunal que el evaluó en Estados Unidos eleva a diecisiete el número de muertos por el huracán Florence

Voz 1491 30:44 las autoridades temen que la cifra puede aumentar en las próximas horas porque no para de llover y hay varios ríos cercanos a núcleos

Voz 0127 30:49 de población que están a punto de desbordarse aunque lo peor hasta ahora está en China el tifón Man Kut está recorriendo la costa del país después de dejar dos muertos en esa zona y cincuenta y nueve en Filipinas Minerva Marcos

Voz 35 31:00 a las víctimas mortales se suman al menos doscientas trece personas que han resultado heridas en Hong Kong

Voz 11 31:09 además de numerosos daños materiales la ciudad china golpeada por el ojo del huracán

Voz 35 31:14 ha estado en las últimas horas bajo alerta máxima aunque ya ha reducido su gravedad de diez a ocho a pesar de que Cut está alejando de Hong Kong los servicios meteorológicos han advertido de que aún hay posibilidad de vendavales y vientos violentos el tifón ahora continúa su paso por la costa sureste del país con vientos de hasta ciento sesenta y dos kilómetros por hora

Voz 1 31:38 man could ha llegado a China tras su paso por Filipinas donde además de cincuenta y nueve muertos ha dejado decenas de desaparecidos

Voz 0127 31:45 en Reino Unido dos personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios después de comer en un restaurante de Salzburgo la ciudad en la que fueron envenenados un exespía ruso y su hija Victoria Moreno

Voz 1461 31:55 en la ciudad saltaban las alarmas tras conocerse la noticia pero la policía ya descartado que se trate de un nuevo caso de envenenamiento por Novichok uno de los testigos no dado cuenta que hasta este lugar han llegado media docena de coches de policía y una ambulancia que han hecho salir el restaurante a todos los clientes pero que no se sabía muy bien lo que estaba pasando según la policía británica no se han encontrado restos del veneno en ninguna de estas dos personas un hombre y una mujer que siguen hasta ahora en el hospital bajo observación médica

Voz 0127 32:23 de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy y en Cadena Ser punto com

Voz 10 32:27 ya

Voz 1491 32:40 As Vivien el lunes en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 32:44 buenos días pues empezamos semana y la verdad es que no parece que la situación meteorológica vaya a ser muy distinta en los próximos días hoy mismo a la que hemos tenido todo lo que llevamos de mes de septiembre ya nombres anunciamos sol para todo el país durante muchas horas ahora si estáis a punto de salir a la calle una chaqueta no está además especialmente en pueblos del interior y de montaña en algunos casos se baja de los quince grados y todavía quedan tarde Kuroda de horas para que baje más la temperatura pero bueno esta sensación de ambiente fresco va a durar poco el soluciona como decíamos la mayor parte de la jornada con máximas entre los veinticinco y treinta grados en prácticamente toda la península y los archipiélagos superando incluso con facilidad los treinta en gran parte del interior peninsular y con este calor pues un día más tormentas ahora tenemos a unos chubascos en Baleares aislados en otros puntos del Mediterráneo pero será durante la tarde cuando las tormentas pues como los últimos días van a ganar protagonismo de hecho hoy más que ayer tormentas que afectan pocas poblaciones pero ahí donde caen riesgo de granizo de fuertes rachas de viento de esos aguaceros que en un momento lo inundan todo

Voz 1491 33:44 sí eso puede ser una noticia desastrosa en muchos puntos de España donde ahora mismo se está celebrando la vendimia como viene a la semana para los viñedos españoles Jordi pues mira

Voz 0978 33:58 la semana si queréis de propina también un poquito más allá viene y bastante inquieta en este sentido es decir que seguirá la lotería de las tormentas porque además por estas fechas es fácil que se formen en zonas de Bit que se forme estas tormentas de granizo el riesgo va a existir prácticamente todos los días de la semana a finales de semana bajar un poco lo que decíamos la semana pasada al final como no es una gran borrasca no va a dejar precipitaciones que puedan hindú campos dificultar después la faena o por ejemplo ese granizo tan temido no puede ser tampoco tan extenso no sino que se tratará esta tarde de las próximas tardes de fenómenos muy localizados una lotería que quién Eto'o que ponerse es una desgana ha eh a quién no le toque pues la verdad es que las ve pasar cerca pero insisto prácticamente durante todas las tardes te esta semana en cualquier zona vinícola del país donde se cultive la vid pues este riesgo va a existir ya en muchos momentos bastante alto

Voz 0032 34:53 Jordi si te parece vamos a hacer hoy por ejemplo una especie de facha pero con refranes sobre el tiempo refranes dependiendo claro de la época en la que estemos a ver si es verdad lo que nuestras abuelas abuelos nos decían o incluso nos dicen ahora porque hay muchos no

Voz 0978 35:08 si estás diciendo que sois amantes también de la par medio elogia cómodo

Voz 6 35:13 tiene nombre de eso tiene un nombre si os gusta una cosa no sabíais lo que no no no no no ya en en biología

Voz 0978 35:19 sí sí el municipio es la ciencia primero de las palabras más difíciles de pronunciar pero que que seguro que les encantará porque es un poco lo que estabas diciendo es esa ciencia que lo que hace es recopilar dichos populares refranes ir al final pues hay un recopilatorio bastante importante indio o lo vaya a confesar que o los consulto muchas veces no para que me vayan ayudar al pronóstico de tormentas por lo en puntos de montaña el Sistema central sino porque al final nos dan pistas no de muchas cosas no sé si vosotros tenéis alguna frase de estas así en mente que podamos ahora

Voz 6 35:50 pues mira población yo tengo aquí un par de ellas apuntadas por ejemplo la otoñal a verdadera por San Mateo las lluvias primeras puede ser de hecho

Voz 0978 35:59 sí sí a mí me gusta el la la parte que más me gusta de la biología es que al final no deja de ser ciencia es decir la ciencia que es es observación is sacar leyes pues esta gente a lo largo de los siglos los agricultores los pescadores lo que han hecho ha sido esto no recopilar pues sus visiones esa nube que siempre que aparece cada lloviendo o cuando un otoño ha comportado de tal manera después el invierno es de otra manera y con esta frase que tú comentabas no la otoñal una verdadera por San Mateo las lluvias primeras San Mateo es el veintiuno de septiembre hice bueno yo es de esta es que que bueno queda bonitas porque muchas son una buena rima pero muchos años hasta pasado octubre no encontramos las primeras lluvias significativas de otoño no porque por ejemplo tenemos otra frase que ya lo decía hace unos días que más certera no septiembre seca las fuentes o se lleva los puentes yo diría que este año incluso las dos cosas no se Carlos Fuentes porque hay muchas fuentes secas is está llevando no algún puente literalmente pero sí que estamos viendo grandes riadas

Voz 1491 36:57 y vamos con otra de San Mateo que que a mi me gusta agua por San Mateo malas vendimia es gordos borregos

Voz 0978 37:06 esto seguro que un agricultor o ganadero nos daría más pistas no de de de

Voz 0360 37:11 sí sí es claro es este dicho quiero

Voz 0978 37:14 todo esto ya sí que es cierto que ahora supone que hacen referencia a la gestión no de la vendimia es decir ahora es cuando o bien las personas o bien las máquinas tienen que entrar a hacer la vendimia Easyjet bebé pues la verdad es que prime todo que no es buena obra un exceso de humedad para la misma planta porque jugó de hongos pero ya sólo para el trabajo no es de de antiguo pero es que incluso el trabajador moderno del campo pues cuando le anunciamos lluvias justo cuando tiene que hacer actividades sabe que va a tener problemas con la maquinaría porque el barro al final es de obstáculos más severos que se puede encontrar uno

Voz 1491 37:48 los borregos gordos ahí ya como hoy

Voz 6 37:51 yo sólo sé de comerlas no de oye declinar y a final de mes lo del veranillo de San Miguel no o cómo es

Voz 0978 37:58 voy a final tenemos tantos ver anillos en otoño al final no deja de ser una cosa que que todos los años nos pasa no mucha gente ahora ya hemos preguntado ayer pero estamos ya avanzado septiembre yo sigo pasando calor claro dentro de un mes Llabrés como cámara pasando lo mismo y al final estos ver anillos que que se han ido recopilando a lo largo de los siglos Nos están diciendo eso que otoño en nuestro país en la mayor parte de nuestro país es sobre todo una primera mitad húmeda con lluvias y cálida todavía cálida y hasta mediados de noviembre no hay que esperar que la temperatura baje por eso al final tenemos tres o cuatro veranillo ya ha perdido la cuenta

Voz 6 38:30 que a estas semanas de transición como decíamos Zeltia

Voz 0032 38:33 en el tiempo loco ese mismo

Voz 6 38:35 ayer no se hace esperar o Jordi pues muchas gracias gracias y hasta mañana día

Voz 0978 38:41 que paséis vendía adiós

Voz 14 38:57 eh

Voz 38 40:18 buenos buenos días chicos Roberto toca madrugar vamos a ver si vamos a las seis de la mañana

Voz 6 40:26 empezamos la semana con con Carles buenos días Roberto y empezamos la semana de buena claro que sí además lo te quedan mira de cincuenta minutos para llegar a Santiago Roberto García

Voz 1491 40:36 bueno nuestro transportista gallego y oyente fiel le mandamos un un abrazo un abrazo y que vaya bien la descarga seis ocho tres tres dos tres siete lo cuatros nuestro número de Whatsapp novecientos cien ochocientos nuestro teléfono fijo en algo menos de media hora vamos a hablar de por qué España no sigue la senda de países vecinos países no sé como Alemania como Holanda y aquí la mayoría de la población prefiere comprarse una casa que vivir de alquiler ocho de cada diez

Voz 8 41:03 personas es uno de los dramas de los millennials no poder comprarnos una casa porque todos aspiramos a hacerlo hoy preguntamos en nuestra encuesta que veis más factible que ocurra en un futuro próximo en vuestras vidas

Voz 1491 41:16 dar una casa un piso que os regalen un máster

Voz 39 41:18 H trabajo y estudio ahora estoy haciendo un máster de Criminología y otro Masters de Patología Forense que a veces estas personas que para ir a estudiar por lo menos ahí los admiro

Voz 1491 41:31 ahora mismo externo le han regalado ni las tres carreras que dice que tienen y los dos másteres que dice que está haciendo ahora mismo es bueno seguimos compra una casa que os regalen un máster vivir un romance con Brad Pitt

Voz 6 41:44 algo que baje el precio de la luz podéis ver

Voz 1491 41:46 tal como han hecho ya más de mil personas en Twitter en el robo de buenas

Voz 0032 41:50 que me está dando cuenta que yo estoy pidiendo a la gente que vote pero yo no me he decidido no votado diez votado sí sí ah vale bueno pues ya lo voy a votar antes de que termine el programa

Voz 1491 41:58 a mandarnos una nota de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o llamarnos al novecientos cien ochocientos

Voz 16 42:13 hace cuatro y doce en Canarias

Voz 1491 42:23 hemos tenido en fin de semana intensísimo en lo deportivo fútbol ciclismo tenis Fórmula uno triatlón vamos que el para los amantes del deporte ha sido el típico domingo de levantarse del sofá una única vez bueno supongo que alguna más para ir al baño pero al menos una vez para ver el repartidor de las pizzas vamos a empezar por el que ha sido el nombre propio de los últimos días Enric Mas un chaval de veintitrés años que amenaza con robarnos las siestas del verano de la próxima década ha quedado segundo en la Vuelta Ciclista

Voz 0360 42:55 bueno nosotros los que vamos con otro nombre no con uno

Voz 0298 42:58 hay que tener contar con Enric Mas no sí sí escucharon en Carrusel que había hablado con él y poco hablador no tiene el don de la palabra pero el de la bicicleta porque es un chico tímido ante el micrófono pero muy descarado

Voz 0360 43:09 la en la bicicleta ya lo vimos cómo ganó ayer y sobre

Voz 0298 43:12 tengo que con veintitrés años Enric Mas bueno pues ya lo dijo Alberto Contador se pone

Voz 0978 43:16 este de basar el futuro si ayer preguntábamos

Voz 0298 43:19 eres el nuevo Contador dijo no no yo soy Enric Mas es un corredor que tiene su identidad propia y que después haber quedado segundo con veintitrés años en la Vuelta tiene todo el mundo por delante

Voz 36 43:27 segundo con veintitrés años Rossi segundo y además aprovechándose un poco eh porque hay que darse cuenta que es un corredor que venía sin equipo para trabajar en una montaña tenía un equipo para un velocista ganado tres etapas vivía ni fuera de serie y sin embargo el sabéis esconder detrás de unos y de otros hechos segundo en la Vuelta a España que son muy

Voz 0298 43:44 difícil te vamos a contar una anécdota Manu dos días antes de empezar la Vuelta quedamos con Enric Mas en el hotel de Málaga del Quick Step no sé si era a la a la una y media de la tarde las dos y media no llegaba Enric Mas decíamos donde están los decía el tiene un director mejor están tomando un café llegamos nos dijo no es que hemos ido a reconocer la etapa del lunes que es para el sprinter para vivían y el que hagan hoy quemó

Voz 36 44:04 porque sin comer a esas horas fantástico

Voz 0298 44:07 en el hotel ajeno digo a ver qué hacemos entonces hasta colarse

Voz 0470 44:12 claro claro

Voz 0298 44:13 ah entonces eso la idea del equipo era venir a trabajar para vivían y les brinca ganado unas cuantas etapas en el mejor pero vivía al final Enric Mas ha sabido buscarse la vida pues eso conseguir a vitorear ayer a lo grande lo ves lo habéis madera de futuro ganador o te oye ir hay que llevarlo con calma

Voz 1491 44:28 vamos a un hombre que dan ayer en la montaña así como con

Voz 36 44:31 no cuidado con la crono que soltó que para mí es lo más importante habrá gente que piensa que dice usted chaval como sube que bien tal pero para mí lo más importante es la que soltó que si le miras con Nairo con los colombianos con todos los jóvenes que están saliendo para

Voz 6 44:44 el IVA es el que mejor crono soltó que a mí es lo máximo

Voz 40 44:46 no obstante no tanto mérito más han tenido los en

Voz 6 44:49 ya dos especiales de la Ser que llevan fuera de casa casi dos meses para contar Tour Vuelta pues pensáis que tenían ganas de volver

Voz 0298 44:57 te habrías el Tour de Francia ahora sí María la Vuelta a España al revés y seguido el Tour de Francia hasta Riad que volver al para la madre que es verdad hola Borja Cuadrado muy buenas noches Manu también yo sí yo por eso esa mañana empieza el Tour y te vas al Tour mañana por eso he pedido ir al Mundial y dentro de unos días nos vamos a Austria para darle un poquito con Trinidad Jesús esas de corto al final que no lo dice con la boca pequeña si no no lo hace con todas las de la ley Roberto Torres muy buenas hola muy buenas están locos no te sumas a ellos se suma a ellos otra vez volvíamos para la verdad es que es el ordenadas mañana empieza la etapa número veinte veinte diecinueve dieciocho ITS hubiese otra vez a la al coche de la SER y venga ya está en Málaga otra vez de empezamos bueno pues ahí terminamos ahora

Voz 0032 45:38 venga ahí no podía faltar ya lo escuchábamos dicho antes interrumpiendo a Jordi Martí no podía faltar el otro protagonista del fin de semana que has sido

Voz 13 45:45 a lo mejor estaba un poco ansioso como Normaa todo lo que ha pasado de después de salir de dejar Madrid para venir con este club todo lo que ha pasado yo a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso pero la quieres decir humano humanas así a veces no controlamos nuestra ansiedad pero yo estoy contento

Voz 1491 46:05 Guille rata compren ya es raro más de trescientos minutos sin marcar llevaba Cristo Ronaldo de hecho no sabía lo que era hacer un gol con la camiseta de la Juventus y se ha estrenado estábamos interrumpiendo a Jordi Martí así que parece que en Italia respiran tranquilos sabiendo que aquello por lo que pagaron cien millones de euros bueno funciona en el Larguero la pregunta que sobrevuela la casa de miles de madridistas

Voz 6 46:31 sea repetirán de haberle dejado marchar creéis que los madridistas pueden decir sí

Voz 0298 46:36 acaba la temporada ganando la Champions marcando cuarenta goles el Madrid se equivocó lo hará seguro yo creo que ocurre eso o de ninguna de las maneras yo creo que que lo decía vistas creen que ya te lo digo ya si quieres manos yo no digo ya para mí el yo creo que el Real Madrid tenía que haber hecho lo que fuera para que Cristiano no hubiese ido

Voz 6 46:52 manifesté antes de que se fuera porque creo que

Voz 0298 46:55 obviamente el equipo se debilita el Real Madrid no no es un club vendedor nunca lo ha sido el Real Madrid lo que necesitas ganar cada temporada simple y llanamente eso ganar entonces con con la marcha Cristiano tener menos posibilidades que haya tenido una deferencia porque no quería hacer un desembolso económico hipotecar ese futuro por un jugador con la edad que tenía pues también lo entiende a nivel empresarial por parte del club puesto pero que eh que yo pienso que el Real Madrid ha debilitado bastante ahí madridista prácticamente sin Cristiano Álvaro eso no hay duda

Voz 0978 47:21 la lista ya piensa como tú que que hay muchos

Voz 40 47:23 lo piensa antes de que echarlo dar el balón directamente al antes de que empieza a jugar la temporada si piensan así lo piensa desde el principio no porque vaya a ganar la Copa Europa yo creo que es evidente que bueno ni está en decadencia aunque la lluvia ha estado hoy en los últimos tiempos pero tengo dudas de que consiga el objetivo de ganar la Champions no puedo

Voz 0239 47:39 a ver ni un solo madridista que piensa que la plantilla no se ha debilitado con la salida cristiana lo puede pero que te Álvaro

Voz 0978 47:46 hay hay otros muchos final de uno

Voz 0239 47:48 no no puede ver ni un solo madridista repito pueden opinar pero tiene aquí denominar tiene Romero empresarialmente pasto madridismo igual que Barcelonismo igual que igual que

Voz 40 47:58 los atléticos tienen un mayor sentimiento sea hay muchos que dicen estar aquí que no

Voz 0239 48:02 no yo no estoy hablando se pero si no me deja cada vez que yo creo que no puede haber New independientemente del sentimiento que estoy de acuerdo contigo que lo hay y hay mucho madridista que estaba mosqueado con las actitudes de Cristiano Ronaldo y seguramente con razón yo hablo de fútbol hablando de fútbol no puedo hablar no puede haber ni un solo madridista en este planeta que no pueda reconocer que el Real Madrid sin Cristiano se debilitan

Voz 6 48:34 el reporterismo a pie de calle es un mundo complicado es un trabajo en el que es importante no llamar demasiado la atención en el que hay que ser muy respetuoso bueno pues para poder conseguir buenas declaraciones así empezaba la conexión a pie de calle que A vivir que son dos días prepara cada fin de semana

Voz 0460 48:51 tú tú tú mientes mucho por cierto que simientes mucho

Voz 0470 48:56 tipo de

Voz 0460 48:57 es lo que qué tipo de preguntas esa Cavero no no sí hombre pero porque tiene que ver con con el tema del que vamos a hablar y por mentir digo tú alguna vez dices por ejemplo estoy llegando

Voz 0470 49:10 tú bien sabes que he dicho más de una vez contigo en concreto confiesa ahora porque ya lo sabes estoy se igual hemos quedado a jugar al tenis y si te digo estoy llegando yo estoy saliendo de la ducha

Voz 0460 49:19 lo sé lo sé lo que ha pasado alguna vez cese o estoy llegando literalmente la semana pasada te estabas levantando de la cama para estar en directo diez minutos después

Voz 0470 49:28 efectivamente yo he mentido algunas veces en mi vida no lo niego y aprovecho este foro que me brindan para pedir disculpas por todas sin excepción cada vez que vendido mentido desde aquí mis más sinceras disculpas y mi humillación pública

Voz 0460 49:41 sí lo seguiré esté falta decir eso porque lo seguiré haciendo posible pero bueno el ciclo no no pasa nada porque si no lo sabes hay un estudio realizado por la Universidad de California porque si se luego Gerald y Alison conocidísima según el cual contamos una mentira todo se de media una mentira cada ocho minutos