Voz 1995 00:00 es lunes no sin terminamos la cueva de la sabiduría la antorcha llevo dos vale vale no quemada ya saben que los lunes no entramos de algo así como la caverna de de Platón el refugio da la antorcha hombre el refugio del sabio eremita ahí es donde donde se encuentra el somos PP el somos y hoy el sueco muy buenos días

Voz 1728 00:28 hola buenos días tú crees que eso es forma de presentarse el PSOE cuyo tú vete a la puerta de embarque de Ryanair divisó y el suelo yo a ver si subiese al avión algo algo que quieres contarnos que te haya pasado fue capaz de ir un poco la antorcha aparte es un poco la antorcha porque esto no es una cosa esto es un agujero tú estás tú estás bien

Voz 1995 00:49 se nota algo raro no es que vivir en esta cueva yo no sé de Fini acabó eres Pepe Navarro uno de los grandes de la comunicación de este país por qué insistir en vivir aislado del del mundo Pepe

Voz 1728 01:02 es que a estas horas dio un lunes empezar con esas cosas

Voz 1995 01:07 un poco raro pero bueno me parece bien de todas maneras si es por no contratar la luz que está en máximos anuales y no no participar dentro de de su negocio de los le veías a mí me parece bien

Voz 1728 01:19 pero como buen eremita yo sigo los los los ritmos circadianos el sol es niño origen norte

Voz 1 01:29 me gusta que puedes estás dibujando las paredes como lo de Altamira esas cosas en tu tiempo libre

Voz 1728 01:34 eh bueno de sí mismo en las paredes creo que tendrían ganas de dibujar fundamente nada pero insisto no es no es una cueva no puedo hacer ni sombras entonces famoso mito platónico no puedo ni localizarlo no puedo dar no sólo mirarla en el horizonte el mar que se pierde ahí al fondo

Voz 1995 01:57 a las hay sino

Voz 1 01:59 de ahí por cierto yo soy de Palma del Río sabes donde Palma del Río Córdoba Córdoba hay veinte el Madrid no es el cordobés también

Voz 1995 02:08 sí sí sí es decir que evidentemente el jueves tenemos el Congreso la sabiduría y el conocimiento íbamos nosotros no somos gente educada hemos dicho si no sabemos por qué pero nos han invitado

Voz 1728 02:24 en una invitación al rechazarla menos en Córdoba

Voz 1995 02:27 bueno ya sabe usted es que todas las semanas con Pepe tratamos de rellenar páginas y páginas en el cuaderno de las malas decisiones a esta misma ahora en el Ministerio de Asuntos Exteriores Josep Borrell el hombre que dijo que vendíamos a Arabia Saudí bombas porque eran buenísimas que mataban la primera buenas buenas buenas que sigue siendo además es una de las declaraciones esta semana se reúne esta hora con el jefe de la negociación de la Unión Europea en el Reino Unido todo con Michael Barniol tu desde la cueva TP lo del Brexit Brexit crees que fue una buena decisión no hay nada que decir fue una decisión democrática

Voz 1728 03:01 iba a decir a un pueblo por lo tanto yo ahí no me voy a meter en absoluto porque es la la máxima voz que puede darse dentro de la sociedad cuando un grupo decide tras una votación una cosa u otra hay que respetarlo entonces una decisión democrática es

Voz 1995 03:15 totalmente inalterados pero por ejemplo decía ayer el alcalde de Londres todo esto tiene que ver vídeo preguntara de unas sobre unas declaraciones del cónsul de Brittany con Palma sobre el balconing que explica el hombre por tanto Balco ni pero ayer sin ir más lejos el alcalde lo antes dijo oye votamos otra vez

Voz 1 03:31 hicimos copias así que votamos otra vez hasta que llega al acuerdo kiosquero no poco es verdad lo que dice Pepe es una es una decepción democrática votado por votos como en en regla pero claro ha ido en contra las instituciones financieras

Voz 1728 03:50 pero con el ritmo lento que van adaptándose saliendo es posible que del tiempo suficiente legal como para convocar otras elecciones para ver si

Voz 1995 03:58 era una decisión correcta o no lo era no sé si es ese muy global desde la cueva tú ves muchos británicos mucho desde ahí pregón se atreva solo ve el horizonte ya te digo hombre verás que no voy a colocar en un lugar donde esté lleno de de bares no no ha dado en la montaña lejos del mundanal ruido cerca de la naturaleza entonces en el lugar de cuevas lo llevaríamos Paz que es cosas cubre ingleses no te pregunto esto fíjate he hablado del Brexit fíjate donde de dónde venimos a dónde vamos se este fin de semana en una entrevista al Diario de Mallorca el cónsul de Palma ha excusado a sus compatriotas que caen desde los balcones diciendo que es que es que su pueblo no hay Kenny en el Reino Unido no están acostumbrados a los balcones Iker quizá ese sea uno de los motivos por el que que saltan de ellos

Voz 1728 04:50 no que no saben se asoman al balcón y cómo no estará

Voz 1995 04:52 acostumbrados pierden el deseo ya naturalmente el prefiere que sean torpeza no

Voz 1728 04:59 lo borrachos drogadictos en lo que puede no sé pero bueno cada uno se excusa como

Voz 1995 05:03 que no in tu cuaderno de malas decisiones alguna vez las anotado comprar un libro de autoayuda como mala decisión

Voz 1728 05:12 y lo más cercano un libro de autoayuda que he tenido han sido los manuales de electrodomésticos que hay que los electrodomésticos yo pienso mide quién coño los hay inventado yo estoy buscando un manual para cómo abrir esos productos que te venden los supermercados que van envueltos en plástico es eso es terrible no hay un manual de autoayuda no es nunca

Voz 1995 05:37 considerado las instrucciones de que véase figura uno como manual de autoayuda naturalmente es que ahí sí que necesitas ayuda a ese pues verás sobre los libros de autoayuda en mucho de lo de lo que hablar porque hoy está con nosotros el profesor de Filosofía Moral ya con ese título vamos bien de la Universidad de Valencia Juan Carlos Siurana lleva varios años dedicado a leer libros de autoayuda pensaba que así lograría su sueño el de desacreditar precisamente esas líneas pero se encontró con una realidad un poco más complicada que ha plasmado a su vez en el libro felicidad a golpe de autoayuda tu vida en manos de un bestseller que está editado por Plaza y Valdés Juan Carlos muy buenos días me muy buenos Dean es un poco como lo de que no querías caldo pues toma tres tazas usted un libro basado en los libros de autoayuda que que que está pasando

Voz 2 06:26 bueno está pasando que vivimos en la cultura de la autoayuda en una sociedad que los libros que leen principalmente para orientar su vida para tomar sus decisiones son los libros de autoayuda entonces los que nos dedicamos a la filosofía tenemos que también entrar en esta en este mundo porque tenemos que ayudar a la gente a tomar buenas decisiones para eso tenemos que saber con qué criterios extraños tomando los para poder convencerles de que hay otra manera de ver las cosas y tomar mejores decisiones

Voz 1995 06:53 de cuántos libros de autoayuda ha leído para a su vez hacer este libro

Voz 2 06:59 bueno yo he ido leyendo entorno a ochenta noventa libros pero luego hemos todo he leído muchísimos más en cuanto al introducción las conclusiones por encima iba haciendo poco que lo que iban diciendo y luego herido muchísimas reseñas muchísimos artículos muchísimas opiniones entonces al final he podido valorar en torno a quinientos quinientos sesenta libros de autor

Voz 1995 07:20 pese a esto usted la persona más feliz del mundo

Voz 1 07:24 puede leerse clientes libros está usted queda ninguna por ahí suelto por la calle sí la verdad es que me ayudaba mucho comprender la sociedad y a comprender

Voz 2 07:37 no se orienta a la gente que es lo que considera valioso y a preocuparme también porque si la mente es están yendo por muchas de las ideas que están ofreciendo

Voz 1995 07:43 no pues en nuestro mundo

Voz 2 07:46 es un camino peligroso

Voz 1995 07:48 lo muy cercano que hemos escuchado hace unos minutos seis Macron diciéndole a un joven que se acerca que no encuentra trabajo yo lo lo vamos a poner de nuevo un señor de la élite criado en la élite casado con la Elin han Siero de finas y enero y demás casado con una mujer que una de las grandes fortunas le dice a un chaval que no tienes trabajo bueno va vamos a escucharlo

Voz 1 08:08 verla ahora mismo en aquel restaurante cruzó esa calle el encuentro el trabajo de yo yo trabajaría en hostelería sin problema currículum sino me llaman nunca ha ido usted Navas ha preguntado a todos los hoteles y restaurantes

Voz 1995 08:24 es un señor que pertenece a la élite por bien informa le uno no elige donde nace pero pertenece a un colegio de lujo en fin de un colegio privado maravilloso estupendo no pasen un poco lo mismo con la autoridad que la gente ya muy feliz noticia los demás si es que no soy felices porque no se entera no no ser un poco lo antes no sí no

Voz 2 08:40 pesaje principal de la autoayuda es que si tú no eres exitoso en la vida sino tienes un montón dinero porque se otra cosa que significa ser exitoso exitoso es tener un montón de dinero si tú no eres mi sanos y no tienes una silueta perfecta sin sitúa la acción sociales no son las que deberían ser es porque no quiere que todo es planteárselo todo es querer querer triunfar en la vida y con un pensamiento positivo Iker en tu conseguirlo seguro que lo conseguirán ese es el mensaje principal y que en el fondo pues es muy vacío porque no te da realmente una reflexión real sobre el mundo y sobre encima

Voz 1995 09:12 pero yo creo que el PP no cuando compra comprar libros ya sabe más o menos la vaina no hombre yo creo que si al final

Voz 1728 09:20 el ser humano lo que busca ante la confusión son soluciones mágicas y la solución mágica no existe existe el trabajo el existe el tiempo existe el aprendizaje existe la frustración existe el esfuerzo y eso es difícil de enseñar yo te digo tener energía positiva energía positiva sí ya sé que tiene que ser así no entonces yo recuerdo yo recuerdo cuando tenía veintisiete veintiocho años hice mi primer viaje Estados Unidos hace ya diez de es menos ocho poquito llegue el otro día entonces trabajaba en la radio no extrajo de la radio y pues bueno hacia mis teorías sobre la radio etcétera y me fui a Estados Unidos empieza recorre todas las emisoras de de este a oeste y de norte a sur buscando una solución mágica pero esa búsqueda me enseño que no existen soluciones mágicas que lo que existe es trabajo sentarse frente a los problemas para solucionarlos con conciencia segura y con esfuerzo es decir el problema es el individualismo la soledad de la gente la gente no tiene con la que hablarle da miedo las relaciones ideas después se busca algo que se solucione sin tener que tener ningún esfuerzo de una solución mágica para la aplico ya soy feliz ese es el gran error es la gran equivocación la vida es un aprendizaje eso supone en muchas cosas hasta llegar a a ciertas actitudes y situaciones

Voz 1995 10:41 en la vida si los medios tampoco ayudamos a través de los medios de comunicación desde el más a media a veces los mensajes son poquito particulares vamos a escuchar lo ponemos en Baudelaire lo ponemos con distancia en pos de Oprah Winfrey lo podíamos hacer con cualquiera de algunos personajes muy conocidos de este país pero vamos a ponerlo en voz de la gran dama de la televisión norteamericana que ha sido por otra parte una de las grandes instigadores de todo ese tipo de literatura en la escuchamos

Voz 4 11:06 de esos voy a este yo pienso lo siguiente la única verdadera misión que tenemos en la vida es mantener alta tu vibración porque todos somos campos de energía ese es nuestro único objetivo en la vida así que hay que hacer cosas que te den buena vibra para mí eso supone comer lo más sano posible aunque hay que comer un poco de risotto con trufa también supone para mí alguna forma de silencio o meditación por las mañanas algún tipo de ejercicio es mantener entera y conectada Isabel que sólo la energía positiva atrae a la energía positiva

Voz 1995 11:39 yo pienso todas las mañanas PP en esa gente que se ha levantado a las cuatro y media que están a las siete y nueve feliz porque no quiere porque no está en el ataque no sabe lo que no sabe si es positivo

Voz 1728 11:50 yo recuerdo cuando trabajaba en Radio Nacional de España en Barcelona tenía el programa a las seis de la mañana y entonces a las cinco nos reuníamos el equipo en ese bar para echar un vistazo a los periódicos no existía Internet ni mucho menos de ahí mientras tomábamos un café con leche puedes decir que íbamos a hacer era una puerta era un bar estrecho entonces la entrada era el pasillo cada mañana a las cinco en punto aparecía un señor

Voz 5 12:17 qué

Voz 1728 12:19 entraba de la calle como estuviese una bisagra entraba de espaldas se quedaba justamente enfrente del mostrador decía

Voz 3 12:27 una barra hecha

Voz 1728 12:29 esa era la actitud positiva ya sabes que creo que es coñac Yannick

Voz 1995 12:32 Le pegada se pegaban eh

Voz 1728 12:36 cogía la bisagra daba la vuelta y seguía en la calle ese hombre ese día estaba ya en disposición de enfrentarse positivamente a cualquier cosa es

Voz 1995 12:43 es una habla Oprah Winfrey es decir juntándolos del sol y sombra eh Molina

Voz 2 12:49 yo creo que está manteniendo teniendo en mente sobre todo el libro El secreto de Byrne y el impacto que tuvo este libro

Voz 1995 12:59 cómo

Voz 2 13:00 como como libros de lectura para muchísimas personas llegó a vender en torno a diecinueve millones de ejemplares bueno quizá algunas cosas es bueno que se sepan cuándo ocurrió lo del tsunami que murieron muchísimos centenares de miles de personas fueron afectadas por este tsunami se preguntó Aaron de Byrne si las personas que estaban en ese entorno habían enviado vibraciones negativas para que le pasará eso claro ella llegó a decir que que exige que es la mayoría esa gente seguramente no estaba

Voz 1995 13:30 sí

Voz 2 13:30 enviando a al universo el mensaje universo quería esperan que con lo cual no llegaba llegaba a culpabilizar a a tantas víctimas luego como los familiares podían sentir ese mensaje no

Voz 1728 13:41 Juan Carlos no crees que los libros de autoayuda es lo más parecido a las cartas a las videntes y demás una persona se encuentra sola no tiene comunicación necesita ayuda como gusta de una manera desaforada Is cincuenta de la autoayuda con puede encontrar una evidente un tirador

Voz 2 13:56 así es hay mucha gente sola mucha gente triste mucha gente que no ve salida a su vida y entonces necesita agarrarse a algo y eso es cierto y tenemos que comprender a esas personas yo veces escucho a los profesores de Filosofía o académicos decir los libros de autoayuda para para gente que no tienen mucha capacidad para para gente con poca capacidad el actual que que desprecian de autoayuda yo la verdad me empató hizo mucho con ellos porque es gente que está sufriendo que que necesita que un apoyo lo Kenneth y lo que tenemos que hacer los los profesores de universidad es es ayudarles en lo que necesitan pero ayudarles con mensajes que realmente les puedan apoyar y les puedan conducir hacia un camino que les ayude a seguir de su situación no no no ideas absurdas mágicas

Voz 1995 14:40 en ocasiones Juan Carlos M es peligrosa se responsables

Voz 1 14:43 porque bueno que quien diga no yo te puedo ayudar a montar tu compañía ganar ahorrarte en tres meses alguien que no montarse de no no hay Liga ganada vida una afortunada con el libro porque es curioso se llama autoayuda plenamente un escritor que te ayuda a sí mismos a sí misma a ayudar a a través su libro más ayuda contáis intentando como si hay ahí oye hay un libro titulado

Voz 2 15:08 sí que hay un protectorado dioses mi agente de bolsa que dice mira existe quiere hacerse rico con un libro de autoayuda a lo mejor es que escriba uno

Voz 1728 15:14 como guardias llama

Voz 1995 15:17 a veces cuando uno de esos que todos los líos

Voz 1728 15:19 ayuda hablan del éxito pero ninguno habla del fracaso yo creo que salió haría mucho más a la gente cuando se explica pudieran dar teoría si sirven para algo de cómo gestionar el fracaso porque la vida al final si sus eres capaz de superar ni un fracaso sino la cadena de fracasos que anteceden a un posible éxito es posible que es el ayudo a ese mucho más a la gente que no hablando del éxito porque el éxito el éxito la felicidad esos esas frases au todos esos conceptos positivos están perder están precedidos por unos conceptos digamos negativos pero casi necesarios para la formación de un ser humano

Voz 1 15:55 es fácil de Kipling del fracaso eso con el fracaso del éxito de estos impostores en la misma manera Juan Carlos Ciurana es discípulo de nuestra flamante colaboradora catedrática de Ética Adela Cortina compañero de un gran escritor

Voz 1995 16:08 pero bestsellers que también podría considerarse de autoayuda sentir José Miguel Mulet ambos buena estar presentando el libro este próximo día veinte en Valencia señor Siurana muchísimas gracias por atendernos hacer un placer el asma cuál debe de Autol