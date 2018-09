XOSÉ CASTRO

Voz 1995 00:00 llega el momento de recibir a Josep Gastro nuestro experto en opinar de todo sin saber de mucho él es la persona que le dijo a Mariano ficha por el Madrid que va a jugar mucho es el hombre que en vez de buscar la tesis de Pedro Sánchez en Internet buscó las críticas en Trip Advisor es la persona

Voz 1 00:15 que inventó la dificilísima tarea de pero ahora

Voz 1995 00:18 Mar la hora en el microondas

Voz 1 00:20 bueno es más pesimista

Voz 1995 00:24 conoces a alguien que haya conseguido poner en el microondas a las ocho y cinco

Voz 2 00:31 yo soy un poco friki de eso porque me encanta programar fíjate si me programar los relojes cuando se va la luz de toda la casa cuando se va la luz sí esa luz del horno del microondas detalla que cuando hay cambio de hora tú te gusta quedar para cambiar la hora les gusta

Voz 1995 00:44 con morbo porque yo sé Castro como estamos quién te crees que tú eres pues ya soy el alguno de la crítica yo estoy aquí vale todo todas las críticas están en las redes incluso de la tesis de Pedro Sánchez tenemos un poco el el Chicote el que está críticas una ruina este chico tiene más o menos CSS por dejar claro cuál es tu función durante no sé si yo

Voz 2 01:11 iba Mancebo con la crítica en Internet han descubierto un nuevo género literario y bueno yo creo que incluso tendríamos que celebrar certámenes y dar premios a las mejores críticas todo eso sí que tenemos redes sociales no solamente no

Voz 1995 01:21 hemos dado solamente vivimos nuestra vida claro sino que criticamos lo demás si lo que sea un objeto una casa un viaje una persona siempre ante una persona gesto lo criticamos absoluto porque pelo Cho se viene a resumir los toda esta semana te has ido de compras

Voz 3 01:41 mira de compras sí sí porque bueno desde que China sea lanzado furibunda al capitalismo más feroz pues nada ya tú si piensas algo seguro que sí

Voz 2 01:48 vende Easy Se vende alguien lo critica así que pues por ejemplo las raquetas para matar moscas que ya llevan tiempo en el mercado hay unas unas raquetas que están en León sí sí sí raquetas para matar moscas que he dicho L L electrificada entonces electrificada sí sí sí electrificada de aquellas que tú por si acaso tienes mala puntería simplemente con la mosca resultante pero Casillas dándole de no

Voz 3 02:12 no creas hay moscas un poco resistentes simplemente mandar más lejos bueno la cuestión es que la gente se pregunta cosas sobre esta raqueta en una tienda en Internet pregunta alguien atención porque son preguntas técnica dice Mata avispas le responde otro usuario si las a tonta y luego es fácil matarlas no las Carboni como los mosquitos pero va muy bien no hay un hay toda una especialidad

Voz 1995 02:34 esto

Voz 3 02:34 la cuestión es que varias personas la reseña entre ellos Dogi pan que yo le llamo el solitario porque dice es perfecta para el verano porque yo soy una persona que atrae muchos mosquitos así que ya no me preocupa quedarme en casa para dos mujeres así sofá

Voz 1995 02:49 sí me imagino que su vida no estará dando raquetazos yo me imagino el currículo en Bachillerato habilidades atrae mucho lo mosquito tengo muchos mosquitos esa teoría

Voz 3 03:01 sí yo Kevin al que podíamos a podar el creativo dice funciona perfectamente con todo tipo de insectos voladores de cualquier tamaño eso sí hay que tener puntería ponía en la caja dicen no tocar en funcionamiento no me resistía pan vaya que hace que me pero así que además funciona como Tiger que bien si así out

Voz 1995 03:20 pero pegó con la qué tal

Voz 2 03:23 toque la raqueta el voy a tocar no sé si quieren que venga la última para defensa personal

Voz 3 03:28 luego está un tal maño que yo creo que no sabe muy bien lo que compró porque dicen sus reseña el mata moscas va muy bien aunque hay que tener mucho cuidado con él porque es eléctrico va atrape un bicho como si el mata moscas fuera una raqueta de tenis y Elbicho resultó ser la pelota

Voz 2 03:44 yo he tenido la raqueta para dar una pelota creyendo que la gente está muy despistada con la que dice si no sé si me gusta aquí encontrado pues nada como estamos aún en una época buena temperatura y uno Se levanta tarde a lo mejor un fin de semana

Voz 3 03:58 la quieres disfrutar de un brunch IED descubierto uno en París que tiene terraza y te permite ya no desayunar toman un brunch sino vivir una experiencia como porque dice cuarenta y uno reseña este restaurante que uva dice no hace falta saber nada para trabajar en este establecimiento los cocineros te servirán cuando terminen de divertirse un rato lanzándose mocos unos a otros con aplaudidos por una camarera con pocas luces entonces

Voz 1995 04:23 critica a un local a un local que Sama nueva

Voz 3 04:25 París hice lo digo porque llevar una simple jarra a una mesa parecía suponer la movilización total de sus pocas neuronas pero para disfrutar de este espectáculo fíjate bien en los empleados que emitan ciegamente a sus maestros de la cocina disfrutan de lo lindo charlando entre sí es por sus micrófonos micrófono llevan de llevar micros de estos de hablar con cocina de pedido ahora cuatro dice que por cierto no funcionaban pero no se lo digas de todos modos si te pregunta si es un lugar recomendable estoy segura de que si vas disfrutarán de una experiencia tan chula como la nuestra

Voz 1995 04:55 y entonces camarera lanzándose quiere te has mes hay mucha mucha literatura en no

Voz 3 05:01 por eso digo que hay que hacer un certamen sí deberían

Voz 1995 05:04 en general I certamen crítica Trip Advisor dos mil diecinueve ya para el año que viene totalmente el premio lo que pasa es que no sé qué premio les das no volver a ir si hay que pensar

Voz 3 05:15 claro buscar uno que tenga buenas estrellas en mandar ronda con la comidita comunique más bueno pues este verano decidí retomar algunas actividades también hay intentar retomar la pesca pero no pude porque me compré un sedal para pescar sedal Line y lo distribuyen empresa de Pinto en Madrid y en las instrucciones en español se esforzaron bastante esto más que una reseña es que

Voz 2 05:36 pues pues las instrucciones es una caña de pesca de un de un sedal

Voz 3 05:40 el del hilo Intel lo leo literalmente lo que pone instrucciones maravilloso

Voz 2 05:43 en apenas a coro

Voz 3 05:47 como palabras en inglés la estoy pronunciando para otras

Voz 2 05:49 Gemma Perfect de peces de Peces Barba PPC Spahic parece un grupo indie

Voz 3 05:55 lo es de color gris que el abandono de pescado de la línea y ayudar a la tierra más Face supera abrasión Id V súper abrasión si no se y luego curiosamente que a mí lo que me me flipa esto pone punto y coma que esta aquella e hilar muy fino eh y luego dice garantizar los personajes originales de calidad de la línea de tiempo Rolling la línea con pistas paralelas para los ordenadores aseguran el Caracas

Voz 2 06:18 desde la línea que mantiene la calidad original que está no me he enterado pero de la siguiente revueltas

Voz 3 06:24 la conga al buque lo envía una oyente que estaba Rosa Llopis y es el robot aspirador conga cuidado con el paralelismo con rumba

Voz 2 06:32 que no es el rumbo no es el rumbo una rumba esto otro estilo flamenco pero este es el el seguiriya Éste es el robot aspirador conga que barre aspira pasa refriega esa

Voz 3 06:52 bueno pues Juan Palacios dice de vez en cuando le pongo un par de palas accesorias nos echamos unos buenos partidos de pimpón en la mesa del salón un día me gano y todo y desde entonces le debo dinero ese día me enfadé bastante inmediata en el suelo a ver si limpiaba el cazo y sin rechistar

Voz 1995 07:07 oye aquí hay mucha que hay mucha guasa con el que está totalmente en serio la última vamos con unos auriculares y a nosotros por ejemplo es fundamental

Voz 3 07:17 pues sí esto para cualquier oyente chicos si queréis compraron los chicos y chicas si quieres comprar unos auriculares los ultras son Edition ocho x sonido las profesiones profesional cuál es el precio estas auriculares mil quinientos setenta euros y quinientos setenta y con lo cual dos clientes dan sus reseñas dice JC Panda dice me ha gustado tanto que voy a vender el otro riñón para comprarle un a mi hermano pequeño

Voz 1995 07:43 uf mil quinientos setenta euros unos cascos lo dice que

Voz 3 07:46 luego hizo otro cliente soy sordo de nacimiento pero tan pronto me puse estos auriculares recupere el oído en un segundo ahora puedo hablar con mi hermano que vive en Saturno con su mujer marciana especialmente recomendado porcelanas

Voz 1995 07:57 crítica y la última que tiene que ver con recelo

Voz 2 08:01 a mí me precio si buenas el reloj automático de hombre Zenit de billón

Voz 3 08:10 te vas a verle tienes que poner de nombre porque sólo cuesta cincuenta y ocho mil euros pero lo que más pasos los gastos de envío que sesenta

Voz 1995 08:17 pero tal envío puente hay ocho mil euros

Voz 3 08:21 bueno si es que te la traen andando entre varios bueno la cuestión es que hay una reseña que dice chavales comprar por Internet cuando estás borracho no es buena idea cuando me he llevado falsificó el reloj resultó ser muy feo así que lo devolví el dinero para comprar un pequeño país africano en desarrollo construir viviendas de bajo coste establecía sistemas de educación y salud y construye una estatua de mí mismo de cien metros de altura en el sitio donde antes estaba el edificio del Congreso las cosas van bien todos me llaman ni amo o eso creo porque no dominan la lengua