"El futuro de las ciudades, el futuro de Madrid"

Voz 1329

02:51

la Gran Vía no ya entonces dijimos zanjó dos cosas primero la Gran Vía es la una de las columnas vertebrales de Madrid que se ha pensado para las costillas de la Gran Vía para todo ese inmenso número de calles que que se sirven de la Gran Vía y además la segunda cosa es que realmente en una calle de esta dimensión es prácticamente imposible peatonalizar porque el transporte público es muy importante hay residentes hay muchísimos comercios que necesitan suministros carga y descarga no conclusión que realmente la el formato con el que finalmente se ha planteado la Gran Vía a mi modo de ver me parece más razonable no seguramente quedaría al debate el carril bicicleta ya se sabe que hay dos escuelas no la de la que plantea que la bici conviva o que la bici tenga un carril exclusivo a mi modo de ver en un primer momento no sería malo que la bici principalmente tuvieron carril exclusivo en Madrid porque costará tiempo que esa costumbre no pero realmente la Gran Vía es un proyecto yo creo que en ese sentido ya reorientado más importante que la Gran Vía bastante más importante que la Gran Vía que es un icono ese es realmente el tema de la exclusividad para residentes del conjunto del área central eso sí es un paso muy importante muy grave que va a ser un cierto trauma preparemos para ello porque se podrá superar felizmente Si Roma Amsterdam Nick tantas ciudades lo han superado como no nosotros no pero sí es una cosa de más trascendencia no la Gran Vía es un símbolo pero realmente lo más importante es que claro Madrid y central el automóvil privado ya no es el prioritario y eso es importante