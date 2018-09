La Vida Moderna es que tu camello te advierta que si quieres la coca en bolsa te debe cobrar el plástico

Voz 1 00:00 digo con la alteración e sobre todo Vigo

Voz 1194 00:45 verdad viva muchas gracias sin euforia te juro no sabes la gente que se pueda hablar si si ya te he presentado hambre pero que ahora no vale presentar y luego Nadal sobre mete quería dar las gracias insistir en eso es muy bonito vosotros no nos ha pasado gente que que te cruzas con ella te dice pero sólo eso muy discretamente sigue su camino y tú sí que es el tuyo

Voz 0470 01:10 sí sí sí pero nos cruzamos y hay un vínculo ahí sí sí vale gracias a también con que que voy a ver esto es que siempre fíjate que estamos aquí de temporada y no pongo el mobile moda veo me vibra pienso que es una señal de Iñaki Gabilondo vuelto a porvenir hoy es el programa número nueve de la quinta temporada es el quinto programa de cocido digamos noveno en total así que tenemos un público nacional no hay hay una chica de Murcia cero de Huelva los celiacos otra que hoy pertinente esto es una piscina Teruel hay mucha tranquilidad valora la cambia Tancredo así que voy a alguna noticia de anoche dice el jugador de la NFL de fútbol americano sabemos el jugador de la NFL bonsái Davis se retira en el descanso de un partido bueno pues redondearía pero es que se retira que lo estuve viendo no es en plan de un que cansaba estoy cambia de entrenador santidad de jubilarse se llegó al descanso y tiros no es broma eh recogiendo cables descanso si en quiero agradecer porque normalmente me envía hay noticias White esta no me cambio nadie está la vida en directo y al después del descanso dijeron ha habido un cambio Zaida Boney Davis entra otro

Voz 0759 02:18 se ha ido para siempre de Bebo

Voz 0470 02:21 atiende a no que sea jubilado se ha retirado en el descanso de maravilloso que tiene sí sí hizo el petate llegó al descanso dijo

Voz 1194 02:28 oye teníamos que haber hecho eso el día del aniversario entre programa programa programa ya no fuimos

Voz 0470 02:36 dice el dinero de los búfalos Mills Bonsái Davis Se retiró al medio tiempo de duelo el domingo en una derrota un noventa ante Los Ángeles dices que dinero que es la traducción latina de corner va creo que no es que sea una especie de rumba humana que se queda en ese queda ayatolá como la rumba que no saquen las esquinas en un algunos explota

Voz 0759 02:54 dinero el esquí dinero porque sabes que lo en la

Voz 0470 02:57 Tino todos los terminó de deporte americanos en Hong Ron adquiero todos lo traducen eh así

Voz 1194 03:03 claro tenemos nosotros que acarrear con esto

Voz 0470 03:07 que te dice el entrenador son Mc Dermott dijo que Davis se sacó asimismo del encuentro y nos dijo que para él sabía termina me lo imagino Levante sentado en el descanso en su silla dice levantando la cabeza diciendo oye sabéis a quién le hace a quién no la van a hacer llama placaje en el segundo tiempo a polla eh queda el beach is lo más caro una vez que dices eso hacía lo épico se queda muy a gusto pero luego tardar en quitarte el traje que no se tarda muchísimo

Voz 2 03:34 estoy ahí os quedáis luego un cuarto de hora de quitarle el K

Voz 1194 03:38 porque en el pasado bien una se quejas sobre ruedas

Voz 0470 03:40 les ya rueda que se iba a las vendió

Voz 1194 03:43 mierda cinco minutos de reloj tardó en salir de entre que se ofendió it por fin consiguió salir con la suya efectivamente pero por lo mismo ya no aguanto más

Voz 0470 03:54 hace poco que va pegado al cuerpo la claque huevos de presentarla

Voz 1194 03:58 muchas en caliente muy fácil

Voz 0470 04:01 aguantar el tipo de los Beatles el equipo habían filmaba Davis un contrato una temporada casi cuatro millones de dólares dos millones de su salario están completamente garantizados haga lo que haga o sea los contratos de los deportistas son la hostia si tú si tú vas de vas ha sido un trabajo normal no te dan ni el paro tu vida culo

Voz 1194 04:21 pero si Se retira

Voz 0470 04:23 no no pondría garantizar haga lo que haga Nach no el tío escribiendo su mánager del descanso de oye estoy hasta los huevos cuanto tengo garantizado anotó dos millones ya a al preparador físico en la cara a mí me voy a merendar a casa otro caso White de retiros a la mitad en plan de Intel los futbolistas españoles que una liga menor ya retirarse rollo Iniesta o Torres Xavi que tiene allí en Qatar en Mittal partido dinámica con la puta que malos Sons

Voz 1194 04:49 oye no me vuelvo a Barcelona si algún día me llaman para actuar en el club de la comedia me voy a retirar a mitad del ya está aquí os despunta no lo podía hacer un senador un sanador del español muy bien gordo y media

Voz 0470 05:09 una sesión de aperos que pero que estamos haciendo esto malito al ejército o Koke nuestro técnico en medio de un asimismo imaginando programas así Mike diga eh yo yo ya no aguanto más barato me vuelvo a Carrusel estoy diciendo esto pero ahora metido de buena que apuntó a Kiko que pero hoy que está de vacaciones muy

Voz 1194 05:26 o de vacaciones bueno estará corriendo corriendo sí

Voz 0470 05:30 ha ido a creo que no dijo que se ha ido a Menorca Mallorca va en ferry en el ferry va corriendo dentro enfermedad el ente corriendo de Tiger en eh nos da pena que falten una semana pero a cambio ha vuelto pide paso para él porque él estaba estaba al principio cuando esto cuando esto era era campo en los días duros

Voz 1194 05:50 para nada Benito de público

Voz 0470 05:53 y ahí está más Rober asequible un aplauso para el Cabildo

Voz 3 05:55 eh

Voz 0470 06:02 así que ha vuelto PIB lo tiene todo lo maneja igual así que robe te vamos a te vamos a juzgar con mucha menos los

Voz 1194 06:09 el parón del carrusel se lo llevaron de Carrusel sí sí sí

Voz 0470 06:11 o sea sí que ha vuelto a Kia pues es la segunda vez hay muchas de volver la verdad toda la vida moderna llevará tengamos

Voz 4 06:54 el Hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna hola buenas noches le atiende Dom Héctor

Voz 1194 07:26 de cabecera creo que del disco Mundo Caracol soy falangista me voy a un gran tema intuyo que está en la fase con la sección caso no lo he puesto porque es hablar de otra cosa si vamos a hablar un poco de Falange siempre hay varias cosas

Voz 0470 07:57 el quita quita esta música hay varios previos en primero tengo que presentar hoy sin más a cada perro así que una para innato

Voz 1194 08:04 la

Voz 0470 08:14 y ahora en la semana pasada dijimos que íbamos a hacer una comparativa hará lo de todo lo que no se habla

Voz 0759 08:20 ser de falangista es tiempo perdido

Voz 0470 08:24 pero la semana pasada hicimos una un duelo interno sobre programas asimismo

Voz 0759 08:28 sí mi o cocidos habrá más secos

Voz 0470 08:31 nada programa tradicional en el que comprábamos la dos semanas y entonces tengo una pequeña sección hemos hemos hecho una cabecera esto no romana

Voz 6 08:39 ah sí

Voz 1194 08:42 a su además hoy hemos comprobado algo que ya hemos hablado aquí los peligros de la democracia se entidad con dejar a la gente votar gran culpa de todo la tiene democracia hombre

Voz 0470 09:04 ibamos a comparada de la visitas que tenía en Youtube podcast que no se puede mirar en podcast es que no se mirar en pero bueno que tenía más visitas el la semana les ha símil del programa sin nada sin chistes sin nada tiene como un millón trescientas mil visitas

Voz 9 09:23 claro mandato adicional lo que todo el mundo quiere es que claro tiene un millón cien mil visitas

Voz 10 09:35 sí

Voz 1194 09:37 parecía que iba a ser nosotros los que hiciéramos y al final no hacía es que es lo más visto también si Obama claro porque te crees que ganas pp en las elecciones la gente se pregunta lo que no les gusta sirvió ha sido nuestro Brexit ha sido nuestra Donald Trump nos esperaba que ganara al final bueno hoy

Voz 0470 09:59 es una excepción hoy bueno hoy es que vamos a ver es de transición durante la siguiente semana dos semanas una transición para decidir qué hacemos en la temporada pero por lo pronto al menos en Youtube háganos Assignia cocidos

Voz 1194 10:09 se puede decir al programa de hoy va a ser cosido a Messi caldo no les vamos a echar ahora no estaría divertir hablado fuera el de hoy va a ser es asimismo ya se puede decir que esta noche el de hoy a ser cocidos por tanto el de cocido ya es oficialmente el desfavorecido el niño tonto si el el patito feo lo que parecía parecía hija ganadores verdad lo que aquí ahora soy un grupo social desfavorecida

Voz 0470 10:42 no pueden hacer con el con el público porque están de acuerdo eso sí jugar es que lo siento Robert que han sido tres años tío que Koke Giamatti mucha presencia física hay de alguna que otra vez sale al principio a Koke le llamaba Robben de verdad

Voz 1194 10:58 ah vale bueno vamos a ver hablemos momento de qué tal qué tal qué tal estáis qué tal estáis con Pedro Sánchez se ha espectáculo Sánchez muchísimo elemento hacer felices

Voz 0759 11:11 yo soy muy feliz yo creo que llamó comentaba que alguna vez hemos perdido el humor de Rajoy el humor involuntario de Rajoy hemos perdido una fuente absoluta de de chiste de comentarios de chascarrillos a etcétera han cascada inabarcable pero claro con Pedro Sánchez ha ganado en belleza su es obvio yo me siento muy identificado con este planteamiento presidente que te representa me representa totalmente a la gente guapa la gente que no lo hemos tenido fácil para Nico en la comedia Patti como cómico es difícil porque soy poco los guapos guapos y a mí yo he tenido que demostrar más que los demás todo en este país en una larguísima tradición de cómico feos claro la mayor parte cómicos tomar parte mucho

Voz 1194 11:51 han sabes que se ha ido perpetuando han perdido peso está ven ciento diez cuando terminamos la temporada pasada Ortín ciento tres dios la gente ya empieza a quejarse como quisieron que al Gordo media pisar desvanecerse perdió tú estamos en la España

Voz 0759 12:15 Pedro Sánchez el presidente ojo esto es muy curioso el presidente a lo mejor me equivoqué pero creo que es el presidente todavía sin imitadores es verdad ya porque es difícil imitar es un folio en blanco es difícil como como un como que un gol así para dentro de poco pero luego tanto que es la nada claro pero no tiene cara Rajoy era agradecido

Voz 0470 12:39 sí movidas con las eso es Italia

Voz 0759 12:42 teníamos un poco pero estaban hasta los malos imitadores lo podían y pueden evitar pero fíjate Ny Dani Martín

Voz 11 12:48 en el rival Mi Raúl Pérez ni nadie nadie

Voz 1194 12:51 también Motta ni José Mota y el gran habremos encontrado el talón de Aquiles de José Mota o la nueva ministra de Sanidad puede quedar con más detalle

Voz 0759 13:08 no tenemos hacemos un llamamiento por ejemplo a nuestro amigo Raúl Pérez para que se animen John normal de alguna al cuando una versión beta de la imitación de Pedro Sánchez verdad sabes quién es el primer que lo consigues claro bueno es un reto me acordaba presidente pero ojo porque en un en un investigado sí que os acordáis del magnífico que aquí lo comentamos de Rajoy saludando al barco saludo Marco y lo haciéndose gira

Voz 0470 13:33 no sé qué

Voz 0759 13:34 creo que claro no es tan bueno a lo mejor pero hay uno de Pedro Sánchez que es que me vuelve lo quisieron Give pero tienes que describir lo primero lo vemos hilo describimos adelante Give de Pedro Sánchez

Voz 0470 13:53 bueno es Pedro Sánchez quieto en un en el debate estas de los cinco candidatos si está con los brazos cruzados con la mano cruzado durante la barriga es aquí sonríe mal falsamente

Voz 1194 14:01 sí

Voz 0470 14:03 que es que no se hablaría

Voz 1194 14:05 muy en plan presentador de problema de concurso yo había pensado utilizarlo para cuando no no

Voz 0759 14:11 entre un chiste

Voz 1194 14:14 qué bueno

Voz 0470 14:16 la pueden pueden doblar lo que de hecho que tengo pero pone en la risa

Voz 1194 14:19 yo ya tengo me giro a el chiste

Voz 0470 14:22 pero la LOTC continuamente ahora pero

Voz 1194 14:40 la madre como como un ave carroñera supongo que ya habrá alguien con esto pero algún día

Voz 0759 14:59 a alguien tendría que hacer una una tesis sin copiar a ser posible el uso del Give como elemento cómico a la mínima expresión como en cero coma tres segundos te puede hacer reír algo muchísimo no

Voz 1194 15:12 no no no queda bien pero hay gente que es más de belleza

Voz 0759 15:16 gestos que de quedarse quieto

Voz 1194 15:19 es muy bonito

Voz 0759 15:21 bueno está contento como vemos ahí porque además está preparando ya ese gran gesto simbólico que lo comentamos aquí en su momento no hay nada más que que fue la moción de censura dijimos a Pedro Sánchez Caro no tiene mayoría para para tomar muchas decisiones entonces actúa por la vía decreto ley ha optado por la vía de cosa simbólica en todo lo máximo público que va a hacer y que está a punto de hacer es la exhumación boxing boxeo la exposición exhumar a a a Paco que esto ya sabéis que yo vivo por allí por la zona sí sí FT ante cuando se comenta esto de que de que las visitas sean multiplicar es absolutamente verdad este verano ha estado atascada la Carretería esa que va al Valle de los Caídos me comen unos cuantos días gracias a los putos fachas o no no sé la verdad no sé

Voz 0470 16:11 lo van a quitar un cuadro de un museo que vaya a nuestro tiempo y la gente va a verlo

Voz 0759 16:14 como como cuando anuncia Miguel Ríos la última gira saberlo y tal entonces hay atascos en el valle lo sufro vamos a ver un vídeo muy cortito vamos a escucharlo también la gente de Sin filtros punto com Se fue al Valle a entrevistar a la gente a preguntar por qué están allí de Se están a favor en contra todo esto vamos a ver treinta segundo

Voz 1194 16:38 lo de cada año cerca de trescientas vaya ojo al último entre estado que me vuelve lo quise que bueno como si fueran el Paquilla ya ni tampoco de moda pues que

Voz 0470 16:49 que mucho lo que aquí enterrados que está enterrado

Voz 0759 16:55 Francisco Franco y sobre todo

Voz 1194 16:58 sí

Voz 3 17:10 soy falangista

Voz 1194 17:25 qué ternura de la canción de torero yo no sé si matarlo que me de pena porque claro ahora todos salvo si alguien va a ver la tumba de Hitler

Voz 9 17:41 es posible

Voz 1194 17:44 no me toca

Voz 0470 17:47 hay quiero describir que que el templo y te hasta aquí Franco se le selección

Voz 0759 17:53 es falangista cuidar el matiz él llora José Antonio Franco que nadie está hablando José Antonio E Francos y lo sacamos de ahí lo íbamos a ello adónde va

Voz 0470 18:06 Valverde no yo creo que no yo creo que va orgánica orgánica

Voz 0759 18:09 pero José Antonio que fue otro dictador y tal nadie está entonces este señor que es José antoniano falangista Aguirre procedente se emociona se quiebra la voz de hecho o Pablo por favor que no saque solo

Voz 1194 18:21 sí porque es que muy muy entrañable mi entrañable

Voz 3 18:24 el falangista soy falangista

Voz 0470 18:30 oye pero pero sería

Voz 0759 18:31 que que sería precioso poner este vídeo

Voz 0470 18:33 con el de Pedro Sánchez pidiendo que no se puede hacer falangista poner soy falangista hay pero haciendo falangista

Voz 1194 18:42 hasta aquí tal audios

Voz 0470 18:46 no te preocupes Potro eh bueno

Voz 0759 18:48 nada sólo quería

Voz 0470 18:51 momento porque me da mucha ternura aquí José Antonio se queda

Voz 0759 18:54 José Antonio se queda como Piqué ha salido con José Anta juvenil se está ya se especuló muchísimo cuando empezó todo esto hay que bueno lo iban a sacar en una fecha digamos también simbólica con se empezó a hablar de esto se manejó el dieciocho de julio como fecha muy simbólica

Voz 0470 19:13 el viento también claro entonces yo

Voz 0759 19:16 creo sigo apostando porque va a ser una fecha simbólica y quiero dejar constancia aquí de que mi apuesta personal es que Franco saldrá de ahí en torno al

Voz 9 19:26 desde diciembre sino

Voz 0759 19:29 los mismos el veinte de noviembre nueve huevos este noviembre yo creo que es un golfo

Voz 0470 19:40 joder qué qué bonito

Voz 0759 19:41 mis acciones Malú es una sección sobre además

Voz 0470 19:44 es un acción de noticias locales porque te toca Here de tu bar

Voz 1194 19:47 en el mundo montar El Escorial El Mundo en el mundo en el Valle vale para esto

Voz 9 20:03 hola buenas aquí Don Juan I

Voz 12 20:11 sí escrito

Voz 9 20:22 los franquista son monárquico

Voz 1194 20:26 o falangistas y con más de José Antonio no que José Antonio Maura muy yo mi secciones una rueda de presa a que comentario de este no sería David va el Rey no lo creo

Voz 0759 20:40 yo creo que no no no falangistas donde los metemos entonces

Voz 1194 20:44 estas son republicano Dios hay dos bandos el bando ir al Rey el bacalao

Voz 0759 20:51 falangistas es curioso porque realmente apostaban por la socialización de la tierra si el Estado era muy comunista son peronistas son peronistas puesto que es lo peor de la izquierda y lo de la derecha

Voz 1194 21:07 no a esos la Iglesia si ahí corrientes políticas que han estado muy vivos tienen como un pie en cada mundo no se quedan con lo que más les conviene

Voz 0470 21:21 pero sobre esto tu mi sección va sobre Pedro

Voz 1194 21:24 ah perdón la gente ya me conoce por derrapar pero no con los en mi otra faceta que es lo bueno también se conocen porque no mucho pero a lo mejor no a lo mejor no soy tan famoso soy famoso por por las burradas que suelto innecesariamente por ser desagradable pero lo soy famoso por el arrepentimiento y los remordimientos que sufro después de haber metido la pata la contrucción señoras y señores quiero recordar mil tema sección aquí en este programa el otro día vi un tuit por si a alguien que me encanta que de momento momento Pablo para para sería bonito la empieza yo a dialogar con aquí ya lo estás aquí me estoy volviendo loco

Voz 0470 22:13 la todavía en You Tube se pueden entender quién está hablando pero las va a ser dos Ignacio no

Voz 1194 22:21 Sito

Voz 0470 22:23 voy a elige qué quieres si pones el vídeo lo que sí

Voz 1194 22:27 vale más cosas yo leo

Voz 13 22:29 o sea que bueno

Voz 1194 22:32 poema japonés y luego

Voz 13 22:35 Leo un grandes respuestas

Voz 1194 22:38 qué les respondía por Twitter a propósito de ese haikus entonces yo le pongo en ridícula la respuesta porque le digo mira gilipollas que no pilla este la ironía del haiku eres un inútil y estás aquí haciéndose el tonto respondiendo sin tener ningún sentido

Voz 0470 22:53 igual igual de bueno

Voz 1194 22:56 sí lo podemos ver sólo para ver la risa que pongo al final él escribe poesía es la de que son haikus son haikus todos con la métrica de japonesa del uno uno de los últimos escribió fue no soy machista tampoco soy racista ni amor ese era su haiku con una por tu dice le respondió cinco sílabas que sea machista o Racing

Voz 0470 23:21 de momento sólo Pablo qué la respuesta en el pero momento que dice al es que dura dos minutos menos

Voz 1194 23:26 ahora lo corto ya está la respuesta del podemos ver cómo piense cientas otra antes a los demás son las feministas las que deciden lo que eres según se sienten ellas al respecto de tú a ver cuándo lo entiende

Voz 14 23:44 yo me río

Voz 1194 23:46 les puedo responderle no está mal me he dado cuenta en esa risa de paz vaya vaya esa risa de payaso intentando ponerle ridícula uno que luego esto Luis me me llegó digo puta gilipollas aquí sin entender la ironía de la está como como criticando le para ser tan importante lo volvía a leer en mi casa después el programa de otoño si el haiku ya es irónico no ahora en serio una respuesta irónica

Voz 0470 24:28 a otra cosa otra cosa he a perseguirla

Voz 1194 24:30 mató de irónico que era todo irónico yo yo fui a que no pillo la ironía fui yo el puto gilipollas fui yo

Voz 2 24:35 yo es que estoy herido soy yo yo soy oye puto pan

Voz 1194 24:47 cuando cuando yo vi el que había metido la pata digo deja sin gilipollas veo por seguir la corriente por intentar que el viento siempre sople a mi favor me veo Veo veo algo y sin pensarlo dos veces ya me gusta poner en ridículo de puto gilipollas no no no no no

Voz 15 25:02 es la ironía Iker se quién Se ríe el última hora ellos quién quién son ellos puesto pues él

Voz 1194 25:09 el otro Diez twitter me lo han hecho desde por Twitter dijeron no es que no te has dado cuenta de cómo es la historia yo mismo me senté arrepentido joder ir simplemente quería aprovechar el programa de hoy el siguiente para pedir perdón a los pies de los caballos y simplemente decir que no es la primera vez que yo derrapó la gente conocer no sólo de Rapa diría que alguna vez incluso me me podía salir de la carretera pero pero pero voy a dejar claro también que no se me caía por pedir disculpas y un cómico también puede pedir perdón conmigo también puede meter la pata voy a poner otro ejemplo no sé si usted ustedes acuerdo otro ejemplo de mío de meter la pata el repaso eh son repasó voy construir contrición contra contrición no sé si se acuerdan no sé si lo dicho de hecho porque de hecho hasta me pareció desagradable a mí cuando se puso cuando se puso de moda hace ya varios veranos llevarlos pantalositos corto que sigue la moda llevarlos pantalositos cortos shorts de la chica ya como la parte baja del culo no va a Mollet de las nalgas pero no desde la repercusión desde el arrepentimiento intentó gravísimas que fue muy grande lo que no tema en aquella época bueno no coló en aquella época porque tuve como controversia por Twitter pero es que hoy sería la cárcel de España

Voz 0470 26:42 Irán no lo digas cuál era tu intención pues de risa

Voz 1194 26:44 mire mi tensión era risa no te queda hacer otra motivación y luego te digo decía así digo digo sí

Voz 2 26:52 yo no digo ya he sacado escucharlo rendirles la pole a las chicas pero estoy diciendo desde el arrepentimiento

Voz 1194 27:10 claro que ha sido un perdón público claro humillar ya malos Abogados Cristianos eso de Cristiano el otro día estando en mi hijo en el en el parque saben que ahora está moda ha se ha propagado y ahora la moda hay muchas chicas que van sin sujetador el otro día estaba en el parque con mi hijo pasó un chico Un chicos muy jovencito lo hecho veintipocos años en ese cruce una chica que de las que ha decidido no llevar sujetador este chico en plan cómplice Negrín y me dice porque el conocían Bistrita anterior cuando te conocen por tu tu me me conocía te motivo entre ella el tuit este que acaba de comentar se cruza esta chica sin sujetador me dice que esté de moda no significa que no sea unas hora como como diciendo tú y yo sabemos de lo que hablamos ahora somos cómplices yo te entiendo tu eres mi maestro

Voz 15 28:14 me quedé serio me quedé serio mirándole

Voz 1194 28:18 te juro que me dieron ganas de decirle que de facto lo que pasa que creado yo monstruo pero me puse serio intolerable intolerable no me gusta como si fuera un padre al que elijo las Mario como si yo fuera de los de la manada me quedé mirándole procurando que mi hijo no se diera cuenta de lo que están sus ya

Voz 2 28:50 no sólo estoy arrepentido de lo que yo hago estoy arrepentido de lo que de la corriente de opinión que yo creado y hay gente que hace

Voz 1194 28:58 intenta refugiar detrás de de esa trinchera entonces esto está totalmente equivocado hay gente que se está intentando aprovechar de algo que está que es un error de raíz así que reniego de su reniego de eso quiero

Voz 0470 29:13 bien ante tu propio chistes reniego de pero

Voz 1194 29:15 a reniego todavía de la gente que se escuda yo no yo lo quiso ser por la risa pero que este este putas Filipo que pasa que yo voy a voy a estar dándole cuarta dada a esta gente para que pretendiendo que es bromitas vayan haciendo el gilipollas por ahí intolerable intolerable es una muestra más de que la comedia es contextos modelo ya que saber entenderlo en un momento dado pero sacando el mismo chiste sacándolo de contexto ya es una puta grosería intolerable como cuando yo voy con mi amigo sudamericano mi colega y los dos vamos caminando juntos por la calle pero la gente se piensa que él conmigo por el contexto conmigo esa pie la gente se piensa que él es el típico tsunami decano que trabaja acompañando a la gente que tiene algún tipo el contexto lo es todo

Voz 2 30:04 yo estaba en este parque conmigo yo estaba el este parque con mi hijo a mi me gusta ir al parque infantil lo último que necesita que aparezca por allí eh gracioso

Voz 1194 30:17 ya es raro cuando yo voy con mi hijo el parte infantil dijo tener nueve años pero les sigue gustando ir al parque infantil con los colmillos sentamos en el banco disfrutamos de la tarde pero aquél a mi me gusta tanto de ese rinconcito que yo ya voy sin mi hijo ahí ya sí sí la gente ya me mira raro cuando yo estoy con mi hijo iba a fines te vi bueno sí es otra prueba más y esa fina línea en el que los niños ya se van del parque entonces en otra muestra más el contexto es lo importante que es la comedia con mi hijo puede estar sentado en un banco de un parque infantil yo sin mi hijo ya empieza a ser que ya empieza a ser violento porque entonces es una fina línea una que tenemos que aprender a manejar y por ejemplo otra cosa que te quiero decir cuánto queda completo térmica con esto termino la libertades pero aún cómico cuando el entre el si te sientes bien eso parte del contexto porque Chita es bueno forma parte el contrato si un chiste atenta Lavín es muy fácil defender la libertad de expresión pero donde se vela donde se ve la gente que está co con con los derechos humanos jugando defiende la Leviatán presión exacto completamente directamente es cuando defiende la libertad expresión incluso si el cómico le ha salido mal el chiste es Kayes cuando es difícil sabe también reconozco que sólo hay una cosa más graciosa que un cómico al que el entran los chiste cómico al que no para esos tal Give de Pedro Sánchez este yo quiero montar un programa de televisión como el de May Day catástrofe aérea pero que se titula May Day monologuistas que se están comiendo una primera ido hablándolo con vasos sacan la catástrofe un cúmulo de circunstancias pero como no lo doy Tucker serán la mayor parte del tiempo tenemos que reconocer Nos hemos otra cosa que meter la pata un cómico aún como cualquier persona sea o no sea cómico al cabo de una vida tiene por lo menos un ahorita buena de material un ahorita un hay más material cómico o material de que tú te puedas sentir orgulloso pues con eso hay que quedarse con ese show de sesenta minutos la el noventa por ciento de la metemos la pata lo que podemos hacer es pedir perdón pero tenemos que irnos con la cabeza alta aunque sólo sea de por ciento esto último que ha puesto de el conmigo una persona tiene una hora materiales es un tuit que ha leído eso explica la te voy a decir una cosa hay mucha bromitas hay mucha bromista con que yo siempre pongo mi sección en los el tuit es como si fuera el libro Calgary y cuando lo ven aquí es como si al hablar de la película esto a su vez es otro Twitter corres el riesgo de me gusta más el libro el riesgo pero bueno

Voz 0470 33:16 bueno has vamos es una serie de expiación que has hecho por por los errores que ha cometido

Voz 1194 33:20 la malo la gente que que piense que digamos que esto me ha servido para redimir mi

Voz 0470 33:25 nadie un aplauso para paro estamos escuchando Blacks Bicing de del grupo de la cabecera del cabecera de la

Voz 1194 35:00 de programa este año que en mi favorito daba que que amplíe sin saberlo estaba pensando digo esto no serán los niños de los países que no voy a poner muchísimo que de verdad de verdad y bueno pues vale pero mira a a los setenta una época dorada el rock'n'roll sí sí y unos niños de disimular pesó como si al nivel tres hermanos tres Herman encima nota su un hermano caminata también esto es como si yo me puedo hacer lo que se ve bueno bueno oye yo voy a confesar que diez pero no perdón queda claro que ha sido porque cincuenta en total m a mí me parece bien personal me gustaría hacer lo que a me gusta hombre Palin es un buen ejemplo siempre aquí siempre hay que pensar que tu abuela fue hallado más que tú pero es un ejercicio de comérsela hoy es uno mismo lo que yo si llegara me habría evitado tantos problemas

Voz 0470 36:15 por tanto nota tal esa época

Voz 1194 36:20 en esta época

Voz 0470 36:24 baila

Voz 1194 36:26 la avería

Voz 0470 36:27 la vida moderna es que tú camello te advierta que si quieres la coca en Bolsa que debe cobrar el plan hemos tenido definición de la vida más la ropa a Benjamín Martínez N J B Spain muy muy bonito verdad muy lenta porque mezcla contraste con droga es precioso premiando a muchas gracias al público que ha venido sensacional ya que que belleza y selección de lo mejor de todas las regiones de España