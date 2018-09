Los Ig Nobel premian un estudio contra los insultos al volante

Voz 0313 00:00 Jesús no sé si conoce a nuestro siguiente invitado pero si no le conoces seguro que le va a interesar lo que vamos a comentar porque tiene que ver también con el con el tráfico con la conducción en un aspecto importante porque todos lo conocemos pero digamos que poco estudiado a ver si tú a todos en el contexto existen unos premios que son los IG Nobel que esto en una especie de de parodia de los premios Nobel no los otorga una revista norteamericana pero bueno es otra forma también de de dinamizar y visibilizar el trabajo científico y de investigación la semana pasada se celebró esta gala y uno de los premios fue para el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de Valencia el el Intras de la Universitat por un estudio sobre atención la frecuencia motivación a efectos de gritar e insultar al conducir un automóvil Francisco Alonso buenas tardes

Voz 1 00:50 buenas tardes Francisco director del Instituto

Voz 0313 00:53 el secretario de de Tráfico Vial de la Universidad de de de Valencia lo primero es es es un orgullo todo lo contrario que Nobel

Voz 1 01:03 bueno bueno hay gente que lo buscan no que en este caso entró en papers bueno no está mal y además para nosotros cuyo trabajo lo importante es que se lea también que se debata socialmente pues aspecto especialmente importante en España siempre con la ayuda de usted lo hemos conseguido pero bueno estamos también las televisiones rusas americanas y en otros sitios que no pensábamos que pudieran llegar nuestros humildes esto qué es

Voz 0313 01:28 qué qué resultados hay alguna sorpresa cuando uno se pone a estudiar a fondo lo de gritar e insultar al conducir porque en fin aquí uno diría tendería a pensar que es un deporte nacional pero no sé si en la práctica lo Angulo han podido constatar que es así

Voz 1 01:42 efectivamente lo que hemos pactado es que está demasiado insertado una forma automática aparte que una puerta por parte de la población admite que lo hace con cierta frecuencia allí un dos coma dos por quién te lo dice que hace siempre un cinco por ciento que lo hace casi siempre es decir si esto lo multiplicados por el número de conductores es realmente preocupante hay gente que sube al vehículo inmediatamente ya está en disposición de realizar esta conducta además mencioné que leña Raquel esta conducta está correlaciona con realizar otras infracciones ICO relaciona contener mayor accidente es decir militar insultar no sirve

Voz 2 02:18 para nada me sirve para adelantar muy sirve para salir de la situación mi sirves para seguir vivo alguien alguien

Voz 0313 02:26 alguien pensaría Bono puede ser un desahogo pero nos dice que no que a más a más crispación más riesgo también no

Voz 1 02:34 efectivamente lo que ocurre es que a esas un núcleo uno Entesa parece que se esté de alguna forma liberando mientras está gritando insultando pero lo que ocurre es que como no consigue el objetivo que pretende cada vez gritan más insulta más ir cada vez el nivel de esta es es mayor

Voz 1546 02:52 esto me me me está teniendo en mente ahora por ejemplo dos futbolistas que está Inzaghi y tal y después en la mano it bueno iba a ciento ochenta pero ahora daba no sé que eso es todo se queda el campo estoy imaginando un conductor llegar a casa pues claro estabas conduciendo es que es como es ese es algo que no es un desahogo yo en vez yo en su coche y yo tampoco no no no yo suelo ver Ledo pufo algunas veces

Voz 0313 03:22 a su mensaje hace mucho tiempo lo confieso si alguna vez lo leí

Voz 1546 03:26 a mi amigo no lo echó mano no produce esto pero puede ver una persona absolutamente civilizado y brillante en sus maneras de escandaloso pero en el coche puede ser otro persona aquí reaccionar de una forma bien distinta qué es entonces saldrá del coche volverá ser no insta dentro puede ser otra persona seguramente Francisco lo que yo estaba pensando es que a lo mejor tienen que hacer otro estudio complementario es decir ya sabemos como nos explica que grita por no solamente no no sirve para nada mientras conducimos sino que incluso nos puede crear problemas ahora qué es lo que pasaría en la sociedad si ese veintiséis por ciento que reconoce que se pasa el día insultando en el coche o los que lo hacen en los campos de fútbol etcétera lo hicieran en la calle normalmente a lo mejor estábamos en un previa a la Guerra Civil no

Voz 1 04:16 bueno vamos a ver en la calle en la conducción es volver a la conducción fundamentalmente son dos en primer lugar que por qué se produce esta conducta porque no es sancionable es una de las cosas que nosotros estudiamos Ny de alguna forma es no permitida por el resto de la de la población es bastante admitida entonces es la la calle con los vehículos la propia ciudad exactamente lo mismo la cuestión fundamental aquí es que que que es lo que estamos enseñando qué tipo de valores estamos enseñando no nosotros llevamos a los niños al colección podemos llevar los vehículos estamos gritando e insultando

Voz 0313 04:55 sí

Voz 1 04:56 estamos enseñando un lenguaje al al niño que no es lo más adecuado después incluso decimos porta te viene el colegio cuando es dar una exactamente una una lección de lo que no hay que hacer

Voz 1546 05:08 el señor claro está bien está muy bien visto ya entiendo todo ello en un vestuario de fútbol si mi salida no

Voz 0313 05:16 esto Alonso muchísimas gracias por estar en La Ventana de felicidades eh

Voz 1 05:20 muchísimas gracias a ustedes