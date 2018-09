Escucha las noticias de las 17:00 (17/09/2018)

el ministro no cree por tanto necesario aumentar la supervisión a las universidades aunque no descarta mejorar su eficacia si se aborda una reforma más amplia de la ley que las regula a esta hora como decías Pedro Duque está reunido con los rectores en el Consejo de Universidades rectores que antes de la reunión han consensuado un comunicado de cinco puntos en el que rechazan que se use en la universidad como arma o roja arrojadiza en la contienda política

Voz 0911

03:18

no ha sido robo no ha sido un pelea lo que dice el tanto la Policía como los médicos estabas su móvil todas sus pertenencias a su lado entonces no entendemos que es lo que pasó mi hijo permanece cinco coma no saben si iba a despertar no saben si se va a mover no saben porque el daño cerebral que tiene es bastante