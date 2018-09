Felipe VI se plantea demandar a los españoles al ver que usan su imagen en las monedas

Voz 2 00:00 Nuestra patria una marca

Voz 3 00:06 de entendido yo no veo rojos y azules clubes españoles del blanco y entonces Viva el vino por eso es el más caro yo Arenillas que más Natalio y la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 6 00:42 sin duda aquí lo que pasa es que hay algunos grupos políticos que intentan que el debate que suscita hoy en el Congreso no tenga relevancia hoy es un día histórico para este país porque hoy este congreso va a apoyar exhumar al dictado

Voz 2 00:54 pero pese a todo aquí permanece Alzira

Voz 0470 01:02 pues ya estamos en Todo por la radio aquí en La Ventana con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today hola Luis Piedrahita o Pedro Aznar hola ya hay Prou ya podemos empezar si han censurado que han censurado el primer ahí me lo guiso micro dilo ahora si quieres todo cuando ya está ya está ya está a cargo no lo demás lo sé

Voz 0230 01:29 tres cuando ahora Izquierda cierra migrado Alicia las bombas las bombas que vendemos Arabia Saudí llevarán un dispositivo especial para que exploten con música de Bob Esponja

Voz 0230 01:48 será sin exclusiones más simpáticas que es una de las características que se echaban de menos es una de las novedades del día del día en el que Pedro Sánchez ha hecho un Tamariz era de hoy ha aparecido en las estela una reforma constitucional y es urgente la reforma constitucional urgentes para que no haya aforamientos que los políticos puedan ser juzgados en tribunales ordinarios no groseros los tribunales ordinarios no están formados por jueces maleducado faltón no es que vean al Rey lo diga esto Geli treinta el tribunal ordinario es el que te corresponde como ciudadano esta iniciativa se considera un golpe de efecto del que estaba necesitado el presidente del Gobierno ya que ha pasado unos días un poco de bajón por el cuestionamiento de su tesis doctoral la dimisión de la ministra de Sanidad el lío de las bombas vendidas Arabia Saudita ante bajón estaba que incluso repercutió en la banda sonora

Voz 5 02:58 me gustaría que nos fijara

Voz 0230 03:00 es que los fijáramos todos en un detalle de Albert Rivera que esta mañana en Onda Cero ha insistido en el tema de la tesis de Pedro Sánchez ya ha asegurado tener noticias frescas atentos al tono de voz más duras éstas

Voz 9 03:14 la información y me consta además que hay más información que va a salir

Voz 0230 03:20 es una frase que hay que escuchar poniendo la palma de la mano por delante sabes para qué voy a suelen tampoco Esperanza Aguirre se lo vamos a escucharlo porque es es muy de yo no es muy hispano español como no puede ser de otra manera tratándose de Rivera escuchamos yo no iba a Mugabe en este afán de Ribera de sintonizar con el pueblo soberano la semana pasada escribió una frase también coloquial en su cuenta de Twitter que Pedro Sánchez explique quién es el negro que le hizo la tesis dejando de lado las consideraciones sobre el lenguaje coloquial ya no te directo en negro

Voz 10 04:01 si alguien dice

Voz 0230 04:04 tiene que aclarar quién es el negro está haciendo una afirmación hay un negro lo damos por hecho falta por conocer la identidad para hacer una afirmación hay que suponer que Albert Rivera dispone de información fehaciente incluso podría esperarse que tuviera pruebas porque la modalidad de acusar sin pruebas a un rival político es inconcebible en un licenciado en Derecho Máster en Derecho doctorando en derecho todos los ex doctorandos de derecho saben que no está bien acusar sin pruebas en cambio la entrevista de esta mañana en Onda Cero el asunto de la autoría ha recuperado la categoría de sospecha perdiendo certeza

Voz 9 04:42 negro que lo hiciera Sánchez pero de momento no lo ha explicado

Voz 11 04:44 pues puede ser negro

Voz 0230 05:01 bueno todas estas discusiones sobre tesis sobre supresión de aforamiento en un perjudicado que es alguien que ya podéis imaginar todos quién es Viva el Rey pues si Pablo Casado es el tristón de la política española todos los palos le acaban dando el que mala suerte Pablo Casado que está pendiente del Tribunal Supremo por el caso de su máster Pablo Casado tiene un máster por la Universidad Rey Juan Carlos buenas noches debido a toda una serie de cosas que ahora no vienen al caso porque aunque recuerde pues ya no vale la pena recordar la Universidad Rey Juan Carlos concretamente el instituto en el que Pablo Casado tuvo el máster están bajo sospecha tanto sospecha que la propia Universidad Juan Carlos I puedan ocho ha admitido que se Instituto no lo controlaba nadie estaba fuera de control ha hecho un comunicado diciendo es verdad hay varias personas imputadas porque la justicia lo está investigando Pablo Casado no está imputado porque es aforado y el Tribunal Supremo lo tiene que decidir si una reforma urgente de la Constitución elimina los aforamientos Pablo Casado pasaría al juez ordinario que si además es mal hablado te llevas un doble disgusto Pablo Casado pasaría a ser imputado

Voz 0230 06:27 Podemos y Ciudadanos ya han mostrado su apoyo a esta iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez a ver qué puede hacer ahora el Partido Popular no hay un ambiente de navaja en la política española que parece Prison Break la política española sales al patio en cualquier esquina te pueden clavar un punzón cuando no hubieran los guardias y salir corriendo

Voz 10 06:45 todos estos problemas

no no

Voz 0573 08:46 tú tabaco espera una muerte lenta y horrible cabrón y que tengas un buen día han empezado a decir a regañadientes

Voz 1981 08:52 Felipe VI se plantea demandar a los españoles al ver que usan su imagen en las monedas

Voz 0573 08:57 esta semana ha tocado una moneda por primera vez indignado al ver usan su rostro sin pagar derecho

Voz 1981 09:02 Albert Rivera pregunta Echenique si es verdad que no puede caminar

Voz 0573 09:06 a ver que yo lo vea que seguro que ni siquiera necesita silla he ido viendo más transparencia

Voz 1981 09:12 Álvaro cagarse a la cima principal estrategia de los españoles para salir antes del trabajo

Voz 0573 09:16 muchos se Kagan a las nueve y diez nada más llegar a la oficina

Voz 1981 09:21 contrata la Orquesta Sinfónica de Berlín para mandar un audio de Whats App

Voz 0573 09:24 nada simplemente decirte que voy a pedir una pizza cuatro estaciones ha dicho en do menor

Voz 1981 09:30 el Gobierno promete invertir en educación los ciento cincuenta euros que ganará con la venta de bombas a Arabia Saudí

Voz 0573 09:36 con esos ciento cincuenta euros se podrá pagar el sueldo de treinta profesores insiste Sánchez

Voz 1981 09:41 la justicia belga de niega la extradición de Val tonic porque es su principal apuesta para Eurovisión

Voz 0573 09:47 sobre los Borbones que vetar asegura

Voz 1981 09:50 el alcalde de Vigo promete traer el huracán más grande del mundo a sus que

Voz 0573 09:54 en cuanto nos van envidiar van a ser las Navidades top de este planeta

Voz 17 11:07 eh

Voz 18 11:35 para quienes recuerden la cantidad de veces estos un poco para frikis para quienes recuerden la cantidad de veces que Pedro Sánchez le dijo fíjese

Voz 0230 11:45 a Pepa Bueno en su entrevista del pasado tres de septiembre es importante que sepan algo el presidente del Gobierno batió anoche su récord personal de pícaro en entrevista con Ana Pastor si todos los fíjese con Pepa Bueno ocupaban cuatro segundos

Voz 9 11:58 fíjese fíjese en fíjese fíjese usted fíjese fíjese fíjense fíjense

Voz 0230 12:04 ayer Pedro Sánchez le pidió Ana Pastor que se fijara durante ocho segundos además escucho

Voz 9 12:12 por qué es que sea pero fíjese fíjese fíjese yo tengo un pero fíjense fíjense fíjense fíjense fíjense pero quienes en fines de fíjese fíjese

Voz 0230 12:21 es así como Felipe González decía por consiguiente Aznar decía mire usted Rajoy decía y esto lo decía mucho escucho eh

Voz 19 12:34 lo eh

Voz 0230 12:37 a cada cual tiene sus su muletilla a su rollo Pedro Sánchez está consolidando

Voz 20 12:43 la muletilla fijas se va

Voz 3 12:56 dejarnos

Voz 20 12:58 en todo este episodio de las bombas de la venta de bombas de la venta de armamento a Arabia Saudí está el episodio de la venta de bombas a Arabia Saudí que es conflictiva por la guerra que hay en Yemen Yemen es un país que está lejos es un país que está tu bajas desde España bajas por Egipto

Voz 0230 13:18 a bordo mirando hacia el trasbordo si pones en Google Maps como llegar ponerse en clubes más cómo llegar la opción andando no lo contemplo no lo contempla te te dice que vas ese un rato hasta hasta Roma que vaya si no quiere que vaya dando el resto esto lo permite está tan lejos son mil doscientos cincuenta y siete horas siete mil sesenta y cuatro kilómetros es algo que está lejos

Voz 20 13:47 lejos probablemente pues por eso pues son una guerra la guerra de Yemen a la que no acabamos de hacer caso ahora le hemos hecho caso porque si el propio Gobierno pues

Voz 10 13:58 es el foco en este conflicto

Voz 0230 14:02 con el episodio de las bombas vendidas a Arabia Saudí que ha sido una cuestión

Voz 2 14:07 Arabia Saudí es un país serio sus relaciones comerciales

Voz 0230 14:12 al final lo que ha quedando en discusiones y España es un país serio y Arabia Saudí es un es un país serio hemos conocido muchas versiones de todo este episodio tenemos la versión del ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell eso dijo considera las relaciones comerciales en materia de armamento como como todos como todo no dijo como un toro podría haberlo hecho podría haberlo dicho podría haberlo dicho Borrell Arabia considera que las relaciones comerciales son un poco como un toro que atropella todo lo que encuentra a su paso por Allen viste pues no dijo un toro dijo un todo en cambio la ministra de Defensa Margarita Robles había dicho antes lo siguiente que yo

Voz 2 14:58 ignoro de dónde sale esa supuesta vinculación de un contrato Navantia con un contrato de venta de bombas

Voz 10 15:09 lo ignoro

Voz 0230 15:11 ministro de Exteriores dice que es un todo la ministra de Defensa dice que no habrá vinculados lo ignoro para tranquilizar a la población el presidente del Gobierno comunicó ayer que el problema es que la ministra de Defensa no ve las cosas cuando la ministra toma esta decisión

Voz 10 15:30 lo que es el impacto que puede tener

Voz 1722 15:34 en una serie de contratos y una relación económico comercial con un tercer país en este caso con Arabia Saudí que afecta a la competencia de la Presidencia del Gobierno

Voz 0230 15:43 bueno esto es bastante raro escuchar a un presidente del Gobierno decir que el problema no ha sido de coordinación sino que la ministra de Defensa no ve las consecuencias de cancelar un contrato de armamento

Voz 1353 15:56 qué pasó algo

Voz 21 16:01 no

Voz 0470 16:02 llamarle transparencia así que él no pero claro te paleta pero no es normal Pen

Voz 0230 16:08 el presidente de gobierno habido quizá un problema de coordinación era mejor un problema de coordinación pero es que a mayor abundamiento la ministra portavoz Isabel Cela explicó el pasado viernes la teoría de las bombas capaces de distinguir yemeníes

Voz 22 16:29 el Gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión por lo tanto si son de alta precisión no se van a equivocar

Voz 10 16:41 matando a yemeníes pero yo pero

Voz 0230 16:50 pero el presidente del Gobierno dijo ayer en La Sexta que si matan yemeníes será cosa de Arabia

Voz 1722 16:58 bueno la responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras lo que puedan hacer terceros países no responsabilidad del Gobierno

Voz 0230 17:08 vamos ya me tiquismiquis señor todo lo veo habla Auschwitz litro dice lo contrario una ministra dice el presidente lo contrario cenó la ministra que no se entera pero es que además esto que he dicho Pedro Sánchez esto que dijo ayer Pedro Sánchez así explicado además de raro es un poco inexacto porque hay una ley que regula la venta de armas España tiene una ley que impide vender armas de ese entendiéndose del uso de esas armas evidentemente la políticas muy compleja claro todos complejo la vida a mis Fuster pues bien pero yo en mi casa

Voz 23 17:43 copia

Voz 0230 17:45 no todos tenemos una charla muy complicada hoy hoy la ministra de Defensa Margarita Robles no ha ido al acto de los cien días

Voz 1353 17:53 la ausencia más destacada por ahora es la de Margarita Robles que ayer fue desautorizada por Pedro Sánchez y que hoy tiene agenda en el Ministerio de Defensa tenían mucho

Voz 0230 18:02 trabajo en el Ministerio de Defensa bueno también es verdad que la unidad de tiempo cien días ya no es una unidad que dices oye que hago el Ministerio de Defensa voy a celebrar los cien días bueno tampoco nadie espera que dimita la ministra de Defensa porque entonces ya

Voz 5 18:33 bueno hay muchos

Voz 0230 18:35 cada día pasan cincuenta mil cosas y seguro que tiene muchas oportunidades de recuperarse el presidente del Gobierno pero es verdad que anoche también fue la primera vez en la que Pedro Sánchez la primera vez en cien días que no es mucho pero

Voz 1606 18:48 como no sé cómo bien

Voz 0230 18:51 fue la primera vez en la que Pedro Sánchez no afirmó que acabará la legislatura dijo atención dijo esto este Gobierno durará

Voz 17 19:03 lo que dure la acción de este Gobierno

Voz 1610 19:11 hasta luego Rajoy Toni es pronto para hacer una porra sobre esto

Voz 2 19:16 bueno hombre

Voz 1704 19:24 si esta puede ser una porra otras semi dimite la ministra de Defensa el censo el movimiento de la legislatura

Voz 23 19:29 bueno que no tenía en la nevera

Voz 0470 19:43 qué tal el tiempo

Voz 0470 24:51 aquel raro estar a no tener la Vuelta ciclista que estáis mira llegan las donde yo

Voz 1704 25:01 claro ayer les preguntará dice volvería a empezar dice Íñigo coño dice la Vuelta a España al revés dice pero ahora menos

Voz 0470 25:06 sí le salió del alma eh no es que se disfruta en la cosa bueno especialistas o de currar si no sí

Voz 1606 25:14 venga

Voz 0470 25:16 aquí como Luis hay que empujarle siempre hay que empujarla Especialistas secundarios

Voz 1606 25:23 hola buenas tardes bueno la ONU ha declarado septiembre como Messi internacional de las colecciones por fascículos ya sabe

Voz 2 25:28 así es el mes donde se

Voz 1606 25:31 tienen todas las condiciones y queremos acercarnos a a este fenómeno el fenómeno coleccionista esta esta fascinante mezcla de entre chiflado y chalada que que que acumula objetos si eres coleccionista o coleccionista llámanos cuéntanos tu colección no donde nació esta afición ya tenemos sí

Voz 1606 25:53 cuál es tu nombre Maki Maki

Voz 1610 25:55 sí lo desde el desde donde lo llama más Maquiavelo aquí en el centro de la ciudad que primero al centro de Girona desde entonces Girona vale cuéntanos coleccionista de las coleccionables son bastante fácil concluye tu propia botijos a adiós y no te suena sí sí me acuerdo sí sí sí sí sí dijo algo dijo ya luego dos esas pero está te va más sencillitas de Marimar esto usted que fácil no no yo no soy una persona constante y me quedo siempre ponen el primer fascículo de ahí no pasó nunca quieras o no

Voz 1606 26:44 pues escucha Makelele igual lo que te tienes una colección fantástica de primeros fascículos

Voz 1610 26:49 ya ya ya igual sabía yo pensar esa crea solito

Voz 1606 26:53 no no creo que haya piensan es verdad que no

Voz 1610 26:56 la verdad es que dolido frase cita

Voz 1606 27:01 ya te diré que hacemos

Voz 1610 27:04 buena idea yo me gustaría añadir

Voz 1606 27:06 el belga si es venga vamos con otro coleccionista porque llamada sí claro es que tenemos mucha gente que está esperando explicarnos su suave sus aventuras son con el coleccionismo buenas tardes

Voz 1610 27:18 sí Jorge desde donde la escasez de plata esta cita de plata Cádiz que bonito Estaca dicen estar poca perdona cada vez esta cita de plata Cádiz es la Tacita de Plata has Oviedo

Voz 0230 27:30 no no llamas desde Oviedo

Voz 1610 27:32 si entonces se hubiera como se conoce no tengo ni idea de cómo se conoció la pelota no yo decía siempre tasas capaces de Oviedo la tacita de plata no vale desde Oviedo no sé qué colecciones tú te cajas de pizza cajas de pizza muy bien huevos usadas usada acusados con queso a cuántos tienes en casa tengo aquí unas trece mil doce mil doce mil cajas para mucho espacio no lo digo por mi madre de casi

Voz 1606 28:01 toma ya oye porque como dicen las cajas de pizza por qué

Voz 1610 28:04 mira yo te cerdito tiraba las cajas a las horas llegó un momento en que había tantas que me dejé postrada Sara es una chorrada quedara luego llamar gastó mil colección

Voz 1606 28:17 a esa es que ahora tienes una excusa para acumular basura verdad es coleccionista de cajas no

Voz 1610 28:23 sí a mi madre pues sigue diciendo que soy un guarro sí señora sí pero ahora también soy coleccionista

Voz 2 28:29 no

Voz 23 28:30 jaque mate a tu madre

Voz 1606 28:34 estoy para que me dio para Jorge muchas gracias sí sí buenas tardes sí porque tenemos al teléfono da tiempo no de otro coleccionista obra venga va a José Mari Cielo no es tu nombre

Voz 1610 28:45 como escucha que escucho colecciona coleccionistas

Voz 1606 28:49 coleccionar coleccionistas osea que colecciones personas

Voz 1610 28:52 persona que colabora cosas pero yo acabé harto de ir a que buscó el fascículo estimulante ir más allá de la simple decoración atacó un se encendió la luz y jetas colegiala con ligereza

Voz 30 29:07 vale vale sí iré

Voz 1610 29:10 cómo haces eso da fácil hacer hay mercado de segunda mano buscando conocer esta en cuanto vean un amigo uno que no tengas así que te dice no tengo este protocolo habitual pañuelo cloroformo maletero sótano

Voz 1606 29:26 tras y cuántos tienes ya

Voz 1610 29:29 bueno bastante ya pero oye cuántas cuarenta y tres tengo ya tiene tu voz

Voz 1606 29:45 oye sabes colecciona también seres humanos en sus sótanos la policía

Voz 1610 29:51 una mente les tu seguramente de va a gusto el contacto con ellas si colaboran cuida con mimo

Voz 1606 29:58 puestos en contacto gracias amigo

Voz 1610 30:00 él

Voz 1606 30:02 qué ha dicho yo creo que era un elogio pero sí se acorta los procesos digestivos y sí sí sí la cosa va bien que eso es bueno ya si estos son los tres pilares básicos del coleccionismo la psicopatía espíritu basurero e inconsciente

Voz 0470 30:18 qué recuerdos acuerdos particulares tenéis

Voz 2 30:22 yo coleccionaba pinos

Voz 0230 30:24 bueno no no no

Voz 0470 30:26 de turbio de tabaco

Voz 38 30:28 así paseos no fumaba encima del armario súper turbio conservas mi madre los tiro todos cuando se encontró claro

Voz 2 30:36 tómate la muestra como lava

Voz 38 30:39 no nos buscaba tabacos extranjeros y todo

Voz 0470 30:43 sin fumar e os pregunto colecciones más allá de los cromos osea cositas no sé

Voz 2 30:49 no no estoy intentó convencer a las cajas de tabaco convencerle aquí condicionó más billetes de mil pesetas no me dio uno ya no más toda la colección

Voz 0470 31:01 algún coleccionista más en la mesa las mesas yo si me minerales

Voz 3 31:13 a mí me dijo que la hizo también un pequeño coleccionar mostos

Voz 1 31:28 las guardó

Voz 0470 31:49 mira este próximo viernes en La Ventana éste era Iván Ferreiro aquí en directo acaba de hacer un disco sólo con temas de golpe bajo que bueno bueno bueno ya está bien de las moscas no venga va Piedrahita al ruedo vamos

Voz 23 32:03 pues sí que estamos se queja

Voz 39 32:12 en una bueno pues seguimos buscando decimos nada no tiene el único significado que tiene es que seguimos buscando todas esas situaciones que tienen

Voz 1353 32:24 no tienen que carecen de una palabra que les dé nombres son nuevas palabras que amueblar harán nuestras conversaciones desterrar para siempre los titubeos de nuestras charlas a partir de ahora pero antes déjame que transmita una buena noticia

Voz 1353 32:41 está Alejandro Dolina el señor con la descarta gratis

Voz 2 32:45 en la sala Galileo Galilei

Voz 1353 32:47 además en octubre las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas vuelve a las Cines Callao pero esta vez atentos guardar nuestro aplauso del vuestras trompetas tumba murallas porque vuelve a una hora decente a las ocho y media

Voz 2 33:07 a una hora cristiana en los Cines Callao íbamos con las mínimas vemos sí señor vamos con la primera palabra

Voz 1353 33:16 gente que se estira la cara para parecer más joven bellas de Hollywood mira cómo se ríe las estrellas dejó de estrellas de Hollywood que van con la Biel tensa como pandereta que es el esposo una mosca en la frente Isère resbala eh Blanc con esas mejillas lisas como de piel de de hombre

Voz 2 33:38 toda la cara estuviera tapizado

Voz 1353 33:41 con piel de Chinchón como densa muy lista hay muy brillante y lo peor de todo son los ojos lógicos pequeños asoma dice porque pasa una cosa tú estiras toda la piel Patras los agujeros Evan Patras y el señor queda dentro intentando

Voz 2 33:59 vale tentando a ver qué se está cociendo ahí fuera y sacar a Lisa

Voz 0470 34:06 la Ventana dio Gil

Voz 1353 34:09 los pequeños es normal sean quitado tantos años que se les ha quedado cara de feto gente hay yo he visto gente tan estirada que llevaba el vello púbico en el mentón lo llevaban sonando el problema es que por mucho colágeno bótox o ácido acetilsalicílico hay partes del cuerpo que se descuelgan aquí en la papada por ejemplo aquí siempre quedan como unos colgados de iguana como unos unos colgantes aquí debajo del brazo aquí quedan unos eh aquí quedan como unos brazos unos de Red tríceps un colgar Joaquín también aquí detrás en las mandíbulas quedan unos bichitos como de hámster en en en el codo que era como un hito como de piel de pasa que no hay una palabra que dé nombre a esas carnes añejas insumiso al rejuvenecimiento cómo podemos llamar al pellejo colgando

Voz 2 35:02 pero

Voz 2 35:09 colgar ajeno con la definición quedaría tal que así

Voz 40 35:15 a estoy Cool Car

Voz 23 35:42 eso es otra otra otra

Voz 1353 35:47 además está hoy un poco en boga políticos que dicen que han estudiado cosas que no han estudiado másters doctorados EGB su currículum pone aquí estudios en ventas Se refiere usted posgrados en marketing y negociación no me refiero a pisos pequeños cerca de la plaza de toros

Voz 2 36:10 los muy bien la situación se ha dado

Voz 1353 36:12 la vuelta antes para aspirar a un cargo político era necesario un máster o un doctorado ahora es al revés ahora para tener un máster o un doctorado basta con ser político urge una palabra que dé nombre a esta perversión de la docencia que se está poniendo tan de moda como podemos llamar al hecho de que sujetos políticos obtengan títulos que acreditan una formación que no han recibido

Voz 0230 36:40 yo propongo

Voz 40 36:52 Valle inocencia

Voz 1353 36:58 falta de formación carencia de pudor a la mueble hablar un currículum con ilusiones y no con realidades

Voz 2 37:08 falta de educación

Voz 23 37:11 es verdad que las pastillas

Voz 2 37:27 la trama esos charcos de quién es Luis hasta el Pirineo esos charcos

Voz 1353 37:36 el tapar esos charcos de aceite de coche en el que hay tienen muchos colorines uno entendido nunca una magia es un charco oscuro festivo melancólico como una octogenaria siguen los pezones aquí algo de fiesta y algo de tristeza tiene que ir esos Gage en esos chorros letones de colores que se ven en el puerto detrás de las barcazas no hay y avanzar las embarcaciones como caracoles lisérgico dejando un caminito nevaba multicolor echar cohecho a base de frío calidad humana y lágrimas de la madre naturaleza esas manchas de alegría y tristeza que vemos en el suelo de las gasolineras

Voz 2 38:19 hay una palabra

Voz 1353 38:20 que dé nombre a esos charcos de colorines cómo podemos llamar a ese resto multicolor que deja el aceite en cualquier superficie yo propongo Arcoiris

Voz 2 38:32 charcos

Voz 2 38:37 que así

Voz 1353 38:47 líquido comenzó en el uso que divisa la luz del sol

Voz 2 38:52 detenido un una cavidad del terreno

Voz 1353 38:54 fluido estancado en el que la presencia de algún aceite contaminante celebra una fiesta multicolor veneno de colores eso es

Voz 2 39:05 Sarkozy Carlas tenemos palabra de nuestro yendo hace falta que corre pues nos la ha enviado

Voz 5 39:15 eh tú

Voz 1353 39:19 el presidente Ralph Fiennes su nombre en Twitter presidente Ralph es cierto que es necesaria a ver el sobrino de mierda menos porque hay sobrinos que Molas que hacen cosas que tiene gracia

Voz 2 39:34 pero no hubo y sobrinos que son prescindibles como los botones de los Gallo ambos podría no estar aquí no pasaría nada

Voz 1353 39:42 ese sobrino que que ese sobrino soso como tapón de corcho ese sobrino que se puede extirpar sin problemas son como el apéndice no tienen una función determinada Ia lo máximo que pueden aspirar es a molestarte un día y urge una palabra que dé nombre al sobrino sin gracia sin ilusión sin empuje no podemos llamar al más aburrido de los hijos de nuestros hermanos presidente Ralph propone sobrinos

Voz 2 40:15 la definición quedaría tal que así

Voz 1353 40:25 soso Bree sobrinos sin sale hijo de hermano o hermana que destaca por no destacar en nada y cuya mayor virtud es no tener virtud alguna

Voz 23 40:46 eso es sobrino

Voz 41 41:08 me mire

Voz 0470 41:30 bueno es que sepáis una cosa cuando suene esta música

Voz 5 41:34 estamos bien después normalmente

Voz 0470 41:37 esta temporada saber si cambia en sintonía y caretas cuando son esta música en Todo por la radio es que viene la tele con Marta

Voz 2 41:55 pero todo se Puelles como el Madrid sin Cristiano

Voz 2 42:19 aunque a quién diría Carmen Lomana

Voz 2 42:26 es que como algo de lo que le toca azúcar el primero que lo vio fue mal Mario Vaquerizo él ya veía que que sí

Voz 29 42:39 él era algo oye mira no puede que no puede que no juegue

Voz 42 42:43 aquí con estar empresa suele de haciendo cosas en microondas no

Voz 3 42:46 el caso es que me voy a casa

Voz 3 43:02 me da mucha lástima está cayendo lo sabes se encaminan a la semana estamos directo lo quita la hora de una voz vale normal quiere muy claro

Voz 2 43:33 también se está armando mantiene las muertes la canta tiene la suerte y la otra pobre pregunta yo estaré muriendo unas señoras muy bien pues o bien pero sí sí es algo que viene

Voz 23 43:52 me salvó de ir

Voz 2 43:57 pero esto Gran Hermano o más tu hermano trabajo

Voz 16 44:33 saca sacas ya sabéis que en algunas ocasiones me haré Aróstegui Nos cuenta noticias que bueno

Voz 0470 44:44 qué se esconde detrás de los grandes titulares para entendernos muchos ves eso o a menudo no sé qué pasa que los protagonistas son ladrones

Voz 5 44:51 ladrones y variados digamos Nerea a ver qué

Voz 1315 45:05 se ha detenido a un acusado de robar en una casa que se quedó dormido en un coche la historia va ir superando ese es un titular que encontramos en el diario The Big de Ibiza según explica la Policía Local los agentes recibieron un aviso que advertía de que un hombre estaba dormido en el interior de un coche los agentes cuentan que cuando se encontraron al hombre comenzaron a grabar los datos en su terminal día realizar consultas y que sucedió bueno pues lo que pasó es que el hombre termino detenido por porque el día anterior había entrado en una casa había robado el ordenador personal una tableta y las llamas de ese coche en el que se había quedado dormido

Voz 1353 45:39 con lo cual podían haber identificado claramente que ese señor no era el propietario del coche en el que estaba dormido y así fue como pierna

Voz 5 45:46 hay que hacer un ranking de ladrones adelante porque

Voz 1704 45:49 vemos últimamente un montón de historias yo recuerdo una que se metió en Facebook colas es con su sesión en el ordenador del en la persona de la de la casa no hay que irse de colaboración abierta Aznar tras cosas hoy traigo cosas

Voz 23 46:04 en Broadway esto sí sabiendo que no

Voz 9 47:05 a mí me interesaba insiste Si bueno

Voz 1704 47:07 no lo sé haya mayor para ellos tenga pero sí tiene pinta de ser duro desvelando pelar un avatar nada no no no no existe la Fermín Hilario todos estos sí en el instituto fui un poquito empollón y luego fui a la universidad

Voz 8 47:25 la verdad tengo más de ahí tengo varios y además los tengo por una prestigiosa Universidad que también es de un Rice yo lo escuché en la Universidad Rey amigos pues con contactos con un contagiado con la hora todo montón pero yo uno más tercero del Tour sigue estudiando hasta alarma y luego cortar que doctorando no esto dar pero yo no tengo te meten un gol metido en tu club hola te arrepentirás porque antes o después tu puerta son hará quién será Ignacio Scola

Voz 8 48:35 es que nunca sabes dónde Gara y si te pillan Notes K aras por eso no no quiero más personal voy a hacer un experimento con vosotros en estos tiempos tan turbios de mentirijillas voy a hacer un ejercicio de honestidad brutal con vosotros y os voy a contar mi vida académica

Voz 23 48:57 de verdad sin trucos requirió proclive a que va a ser cortito luego comprobarlo estará colgado en Teseo bueno en este caso no estará colgado en la T ser vale venga voy Payá

Voz 1704 49:08 saca casi un ocho la selectividad fue como el culo mismo estuve dos años pero sólo yendo al Historia del Arte empecé con esmero me quedan dos o tres de primero son la puerta quién será

Voz 8 49:25 el no va más con sus estudios te quieren vacilar las venga a trabajar ya hombre tras media programación un experto en comunicación tengo once V largo de esto ha sido un plagio de Richards

Voz 2 50:02 bien