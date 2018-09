Las claves de Neus Tomás

Voz 1617

en la actualidad hay diecisiete mil seiscientas veintiuna personalidades aforadas en España entre jueces fiscales y miembros de distintas instituciones que dejan de serlo les igual al resto de españoles puesto que se acaban procesados no podrá haber sospecha alguna de que el Tribunal que les juzga tiene algún interés político en favorecer les en perjudicarles sirva de ejemplo jueces que decidirán si se imputa al líder del PP Pablo Casado por su presunto falso master han ascendido en la carrera judicial gracias a los votos del PP ahora bien la reforma que propone Sánchez requiere el apoyo precisamente del PP de Casado que harán los populares es fácil adivinarlo por cierto igual empieza a ser hora que alguien en el Poder Judicial tomen nota de otro bar a palo que llega de Bruselas de la justicia belga que no extraditar a tonic porque no ve ni enaltecimiento del terrorismo ni delito de injurias al Rey en sus polémicas canciones la otra clave del día hay que buscarla en una decisión del Gobierno que sigue provocando controversia el presidente ha faltado a la verdad al afirmar que cuando se venden bombas a Arabia Saudí la responsabilidad del Gobierno español llega hasta nuestras fronteras falso presidente la responsabilidad de contar con garantías sobre el uso y destino final de armas vendidas es de quién autoriza su exportación