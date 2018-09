Hora 25 Deportes: La Champions levanta el telón (17/09/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 00:32 o sea que hay que repartir bueno pues mañana vuelve la máxima competición continental enseguida repasamos la última hora del Barça hay del Atlético que se estrena mañana pero vamos a empezar con deporte en directo vamos a empezar con baloncesto porque está jugando la selección española de baloncesto partido de clasificación para el Mundial los de Scariolo perdieron el pasado viernes con Ucrania hoy juegan con Letonia nos da un poco de lástima que esta competición y sobre todo que este equipazo esté en esta competición con estas ventanas donde no puede jugador jugar los los NBA algo escondida así que nos vamos a Madrid Palacio de los Deportes Pacojo Marta Casas está jugando este pedazo de equipo España buenas tardes

Voz 0684 01:14 hola muy buenas tardes Gallego salvo desde el Palacio de

Voz 4 01:16 bordes en donde lo primero que hay que decir es que España está dominando el partido a Letonia aunque ahora los letones han recortado la desventaja Hicham pues ocho puntos en el marcador siete XXXIV para llegar al final del partido España sesenta y nueve Letonia sesenta y uno es verdad que la competición está escondida pero es verdad que la deuda viva que han sido la que será inventado y la que ha puesto estas ventanas que hay veces que uno piensa que no tiene mucho sentido porque incluso la campeona de Europa hola puede quedar eliminado esta noche la selección eslovena que está en el grupo de España podría quedar eliminada del Mundial casi esta misma noche ahora hay triple de España triple de Joan

Voz 0684 01:49 Sastre vamos al inalámbrico siete dos seis uno Marta Casas ambiente anotación y otras cosas muy buenas

Voz 1490 01:54 a ver qué tal muy buenas gallego con la selección española dominando de la mano de un gran Quino Colom catorce puntos el máximo anotador de los de Scariolo acompañado de Pierre Oriol al también con catorce puntos buenos minutos de Javi Beirán que suma ya once puntos son los más destacados en el equipo español gran ambiente finalmente en el Palacio de los Deportes que ha ido tomando color conforme ha ido avanzando el encuentro y una de homenajes principalmente el de Juan Carlos Navarro que ha recibido la insignia de oro y brillantes de la Federación Española el descanso de este partido

Voz 0684 02:24 si gana no será matemático pero estará muy encarrilado seis cincuenta y ocho para llegara al final del partido domina España ahora mismo por ocho puntos de diferencia España setenta y dos Letonia sesenta

Voz 0919 02:35 cuatro y también tenemos fútbol de Liga recordemos que hoy se cierra la jornada en primera división con el partido que juegan a las nueve Girona y el Celta tenemos fútbol de Segunda donde por cierto ha caído el primer entrenador el Tenerife ha destituido a Joseba Etxeberria pues de apenas cuatro jornadas suena Oltra para el banquillo tinerfeño pero digo que está en juego desde las ocho en el Carlos Belmonte el Albacete Cádiz vamos a ver cómo está ese partido Juanma Sevilla hola

Voz 1704 02:59 hola Gallego buenas tardes pues estamos en el minuto treinta y dos de la primera parte en el Carlos Belmonte de momento no hay goles pero sí ocasiones tanto para la paz como para el Cádiz pero de momento no se mueve el marcador último día de la Feria de Albacete de momento sin goles Albacete cero Cali cero Feria de Albacete que tiene grandes

Voz 0919 03:16 como sois grandes vosotros dejando un mensaje se ve el plumero llegó Whatsapp sobre la actualidad a la jornada de liga dilema

Voz 5 03:25 qué tal a dormir en las veces fijación la Liga

Voz 6 03:29 Idriedo Si lejos transmisor sexto séptimo está el octavo el Atlético de Madrid todavía queda por jugar no sé no sé porque yo había oído en vez de lo que el Atlético era el favorito a la Liga tenía un equipazo impresionante basaba la bomba veremos a ver si Ron este hombre Simeone habíamos yo le deseo lo mejor a este hombre pero no sé tengo mis dudas se lo mis dudas después de haber visto al Athletic buenas tardes señor

Voz 7 04:00 hombre bueno el turrón damos el turrón se lo va a comer pero seguro seguro dejad vuestros mensajes

Voz 1414 04:21 hola buenas tardes eh hablando de los partidos de

Voz 7 04:25 esta jornada de la Champions otros clubes españoles es de presuponer

Voz 8 04:29 eh ni tanto ni el Madrid ni el una ley

Voz 7 04:31 ni el Real Madrid tengan problemas en sus partidos yo creo que son claros favoritos problema lo tendrá el Valencia contra la Juventus pero bueno a ver si Cristiano acaba llegando un poquito un saludo viure a veinticinco de P

Voz 0919 04:54 vamos con la Champions venga mañana nuevo horario siete menos cinco en el Camp Nou el Barça empieza su grupo no es un grupo fácil ante el PSV holandés el entrenador del PSV Els Van Bommel que fuera jugador del Barcelona durante mucho tiempo y al que hoy algún compañero en la rueda de prensa previa al partido ha querido recordarle aquella

Voz 10 05:25 final del Mundial ante Holanda donde Van Bommel que luego fue compañero de Andrés Iniesta

Voz 0919 05:30 Le Le calentó me calentó porque era de los que repartía ahí no precisamente cromos pero claro no le gustaba la pregunta

Voz 11 05:39 perdona yo no no entiendo con Andrés Iniesta después de la final del Mundial de dos mil diez dijo que le había llevado al límite por futbolísticamente si alguna vez llega seis hablar si hubo una reconciliación paradas sí que que que le lleva hasta el límite sí patadas nosotros hablábamos de un poquito de dos mil diez increíble mañana jugamos contra Jiménez conmigo partido de Champions dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 9 06:20 el acento se paseaban Gaal

Voz 0919 06:23 venga Vangal más de Van Bommel y sobre todo más de Valverde en esta previa de la Champions como está el Barça para mañana Adrià P buenas tardes

Voz 0017 06:31 hola Gallego qué tal buenas tardes pues a esta hora pendientes de la convocatoria que va a dar Valverde después del entrenamiento del Barça Se espera a la vuelta de Artur podría entrar Denis Suárez que ya tiene el alta tendrá que descartar el ente senador del Barça a dos jugadores más más allá de Malcolm Samper que siguen lesionados ID Carles Peña ha dicho Valverde que están con muchas ganas de Champions que el batacazo en Roma del año pasado no le añade presión vea hecho al Vestuario dice muy motivado con nuevas ilusiones y uno de los que tienen más ganas de jugar es Coutinho que debutará mañana en Champions con el Barça no pudo hacerlo en la última edición porque ya había jugado con el Liverpool y mañana será titular tras descansar en Anoeta así explica el brasileño sus sensaciones antes de este partido frente al PSV Eindhoven

Voz 12 07:14 la agenda de llegan a esta compensación siempre es muy muy alta por todos los equipos que participan poco rodado grandioso del torneo bueno hace poco tiempo que Parsons gana entonces seguramente estén Leo tenemos los jugadores el club los aficionados grandes ganas de ganar

Voz 0017 07:36 protagonista Coutinho en el Barça y en el PSV aparte de Van Bommel ha hablado también el Chucky Lozano el mexicano es la estrella del equipo holandés ya ha dicho públicamente que su representante le habló de un interés del Barça en el verano que es su sueño sería jugar algún día en el Camp Nou lo ha dicho además con su entrenador con Mark van Bommel al lado que le ha mirado y ha sonreído y ha sido uno de los momentos curiosos de la rueda de prensa del PSV Eindhoven

Voz 0919 08:01 queremos que el Barça está con el PSV con el Inter Icon el tótem han es un grupo donde no puedes tener despistes y no sé si el Barça está para despiste porque en la Liga está dejando dudas a pesar de que lo ha ganado todo cómo ves el debut Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 08:16 buenas tardes pues en efecto el Barça dejó dudas en Anoeta jugando como jugó en Anoeta no ganará la Liga el ex salvo Jesús Ter Stegen la pizarra Rulli echó una mano pero nada mejor como tú dices que la Champions para recuperar sensaciones once

Voz 0919 08:31 de gala contra Van Bommel e iniciar una

Voz 0985 08:33 andadura para acreditar tu condición de favorito con una asignatura pendiente Jesús Roma la debacle porque cree Valverde está convenció Valverde que el Barça no llegó bien físicamente a Roma de ahí la catástrofe si los nuevos fichajes son utilizados servirán para llegar con más gasolina en el tramo definitivo

Voz 0919 08:53 a ver cómo empieza mañana al Barça de haber cómo empieza mañana el Atlético de Madrid en Mónaco partido que se juega a las nueve el Atlético que no ha empezado bien la Liga ir eso seguramente que se habla en la previa Pedro Fullana buenas tardes

Voz 13 09:04 qué tal muy buenas evidentemente se habla mucho de ese inicio irregular del Atlético de Madrid en la Liga con una victoria dos empates y una derrota sólo vale ganar el primer partido de la Liga de Campeones para evitar que se pueda producir lo de la pasada temporada ante el cara baje quedar eliminados en la fase de grupos de Buzz importante aquí en Mónaco Montecarlo paso a paso nadie quiere pensar en la final del metropolitano y sobre todo Simeone lo tiene muy claro lo del año pasado tiene que servir para aprender

Voz 0501 09:31 es lógico que a partir de que la final de la Champions sea en tu casa del periodismo se genere este tipo de situaciones pero no sabemos que para llegar a ese lugar que un montón por competir venimos de una experiencia muy dura de la temporada pasada donde digamos afuera no tenemos espacio ni ni posibilidad de pensar más allá de del partido con el Mónaco

Voz 13 09:51 puede haber algunos cambios mañana vuelve Lucas que podrá ser titular dudar de si tomas va a entrar para reforzar la medular son baja Vitolo Arias Savic Ical y Nick ya hay veintiún futbolistas convocados entre ellos cinco jugadores del filial muchas críticas por este arranque de temporada Coque dice que las entiende porque hay muchas expectativas depositadas en este equipo

Voz 14 10:12 la Liga pues bueno no hemos tenido por decirlo así la fortuna de de sacarlo puntos que queríamos Hakkari al final una parte entiende las críticas nosotros vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho tenemos un partido de Champions que vamos a iniciar aquí en Mónaco y queremos sacar lo mejor de cada jugador para para poder ganar el partido

Voz 0919 10:32 el Atlético de Madrid que no puede permitir que le pase lo de la pasada temporada cuando cayó eliminado en este grupo inicial sus rivales son el Mónaco el Brujas y el Borussia Dortmund hay que empezar a hacerlo bien porque la cosa empezado con dudas el otro día pitos en el Metropolitano alguno para Simeone Miguel Martín Talavera se identificado ya esos señores que pitaron al Cholo Simeone se les ha pedido la documentación buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 1576 10:58 pues esta tarde en Mónaco no no se sabe nada al respecto a lo que está claro es que es una mochila muy pesada primero la del mal arranque liguero que es indudable cinco puntos de doce gallego es muy poco va independientemente de la circunstancia del partido donde me chistes más y sobre todo qué vienes con un peso más en la mochila que es el batacazo que te pega Esther la pasada temporada donde evidentemente un auténtico fracaso sin paliativos quedar fuera en un grupo donde al Caravaca no ser capaz de ganar ninguno de los dos partidos con esa mochila más la presión de jugar la final metropolitano es a lo que se enfrenta el equipo de Simeone que es verdad que tiene ausencias que es verdad que viene con sólo diecisiete jugadores de la primera plantilla pero que no les puede valer por como excusa para mañana no sacar un buen resultado es que el empiece allanar el camino en esta fase de grupos

Voz 0919 11:45 claro que sí que decían algunos que sí les habían detenido a los que estaban interrogando metropolitano que no hombre que todo

Voz 1576 11:50 los andará

Voz 0919 11:52 bueno vamos con los rivales el el Mónaco empezamos por el Mónaco Bruno Le Maire el Mónaco al que en tres años le han quitado el equipazo que tenía ahora mismo es un equipo de retales

Voz 0301 12:03 hola Gallego muy buenas pues sí seis de los once titulares que jugaban eh hace un par de años y que llegaron hasta las semifinales ya no están empezando por Mbappé Bernardo Silva ahí compañía

Voz 0919 12:12 fíjate en las dos Si Mendi

Voz 0301 12:16 yo a al final medio medio equipo jugadores importantísimos se han ido eh lo han renovado con caras nuevas de jugadores muy muy jóvenes sólo queda de aquel equipo practicamente Falcao como referente en ataque hay jugadores jóvenes interesantes como Ronnie Lopes como Thielemann pero van a tener incluso bajas importantes para mañana no van a estar voló bing es el fichaje estrella de este pasado verano y el ex del Sevilla que también por lesión se va a perder el partido el PSV se está paseando en Holanda esta jornada

Voz 0919 12:42 ha vuelto a golearme me parece que siete cero pero en él

Voz 10 12:45 en el Nou tiene que venir de no si es son

Voz 0301 12:47 el rival bastante inferior al al Barcelona Irving Lozano ya le vimos de hacerlo realmente bien con México en el Mundial jugador rapidísimo para atacar la defensa de los jugadores del Barça puede ser bastante peligroso un equipo rocoso no tan de estilo holandés como el Ajax y que eso sí es bueno a balón parado pero el Barça es muy favorito para el partido de cierto

Voz 0919 13:04 segundo por nosotros los dos rivales bueno la Juventus que es el rival del Valencia ahora estaremos en Valencia para preguntarle a Pedro Morata cómo está el equipo de Marcelino que no ha empezado demasiado bien la llueve viene con Cristiano enchufado y es la gran favorita este grupo un difícil rival para empezar si además

Voz 0301 13:19 eh viene con la Champions puesta entre ceja Ifema es el gran objetivo de esta temporada lo demuestran en los fichajes que ha hecho el tipo de fichajes pecho la Juventus este verano no sólo con Cristiano Ronaldo también es un jugador veterano no les firman para que sea el centrar en los próximos años sino para intentar ganar la Champions esta temporada veremos si hay novedad pero ayer jugó la Juventus con la prácticamente de engancho de falso nueve con Cristiano caido al Izquierda imán Djukic algo a la derecha funcionó bastante bien y yo creo que podría repetir esa delantera Allegri de cara al miércoles

Voz 13 13:48 el rival del Madrid será la Roma ganar el pregunto Javier Herráez

Voz 0919 13:51 cómo está el equipo de Lopetegui la Roma que ha empatado este fin de semana no está como terminó el año pasado no está mal sólo cinco puntos está

Voz 0301 13:59 siete de la Juve precisamente de otro rival de los españoles han perdido jugadores muy importantes como Allison el porteros Truth Manning AIM Golán que les daban carácter ahí a ese centro del campo es verdad que hay gente importante como checo Under el turco que puede hacer bastante daño por la banda de Marcelo pero es un equipo todavía en construcción que no está ni mucho menos al nivel que le vimos el año pasado no

Voz 0919 14:21 gracias Bruno quince minutos para las nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 15:30 pasado mañana Real Madrid Roma después del empate en San Mamés habrá rotaciones en el equipo de Lopetegui Javier Herráez

Voz 16 15:37 sí sí ahora habrá rotaciones veremos a Casemiro en el once inicial también a Isco fue un empate con sabor a derrota en San Mamés conscientes de que la primera parte estuvieron precipitados y que no supieron leer el partido lo reconoció el propio Lopetegui en la rueda de prensa incluso Isco y Marcelo en la zona mixta pero con mucha prisa le pasó factura el Athletic Bilbao de Berizzo que supo eh bueno pues en la primera parte enredar al Real Madrid en este partido narró a contra Roma el próximo miércoles en el Bernabéu veremos a Bale Ia Karim Benzema por cierto veis que ha dicho gallego en Daily Mail que está ha preguntado si Lopetegui es mejor técnico que decidan ha dicho que no estaba seguro de de contestar a esa pregunta Blanco y en botella leche le gusta más evidentemente Lopetegui que Zidane que habla en inglés y otra segunda pregunta muy interesantes sobre Cristiano Ronaldo ha contestado Gareth Bale que supone que ahora el equipo es más equipo que antes trabajaba para un jugador ahora se trabaja para todo el conjunto así que Palito para

Voz 0919 16:32 bueno Cristiano Ronaldo no se entere Cristiano Ronaldo de lo que ha dicho que es a dormirse prepare y el Valencia que el Valencia que ha empezado dubitativo en la Liga empieza la Champions con la Juve cómo lo ves Pedro Morata hola hola

Voz 13 16:46 llevo buenas tardes yo a Marcelino le veo tranquilo Le veo confiado en lo que está haciendo no creo que sea una situación grave a pesar de los tres puntos que tiene el Valencia de los doce conseguidos hasta el momento están fallando el Atlético de Madrid y el Sevilla el Betis no tienen muchos más puntos que el Valencia algunos puntos más otros un punto más por lo tanto lo demás también están pinchando el Valencia le falta que entre los hombres clave con dos vía no está todavía bien ha estado lesionado Parejo está a medio rendimiento y Guedes prácticamente no ha entrado todavía cuando esa pieza se ajusten creo que el Valencia volverá por donde solía

Voz 0919 17:21 ya veremos el que Stein tremendo en este inicio de temporada el Espanyol Elena de Diego puesto de Champions ahora mismo el equipo de Rubi cuarto vaya inicio buenas tardes

Voz 0545 17:30 eso es hola Gallego en el club quieren ser prudentes pero les cuesta esconder la alegría y no es para menos porque como dices están en puestos de Champions están haciendo el mejor inicio de la temporada de los últimos cinco años y lo más importante están jugando un buen fútbol los viejos rockeros como Sergio García viven una segunda juventud los jóvenes como Omar Roca apunta muy buenas maneras y su entrenador Ruby ya se ha ganado a la afición con una apuesta valiente que hacía mucho que no se veía por aquí y por si fuera poco el sábado les espera el Madrid en el Bernabéu eso sí Jesús la asignatura pendiente sigue siendo la de llenar el estadio porque ayer la asistencia en Cornellà El Prat fue del cuarenta y cinco por ciento

Voz 0919 18:07 el Espanyol que ganó al Levante por cierto Nos cuenta José Manuel Alemán lesión de Koke el jugador del Levante que tiene para cuatro semanas de baja en Segunda División destitución la primera en el banquillo del Tenerife mano Juani buenas

Voz 1371 18:20 buenas tardes mañana vertiginoso y también surrealista en el Tenerife su técnico Joseba Etxeberria se enteró por una llamada de la Ser de que estaba destituido era un secreto a voces para cuando ya se lo comunicó el club es el cese más temprano de la temporada en cinco jornadas tres empates y dos derrotas sumo el Tenerife hasta ahora el club canario ya tiene un acuerdo con José Luis Oltra el último técnico que le subió a Primera pero falta Gallego el visto bueno de la Liga porque hay que hacer un incremento en el tope salarial

Voz 1704 18:43 cómo ha llegado al descanso era algo acepte Cádiz Juanma pues está ganando el cuadro local gracias a un tanto el ucraniano Zulia de cabeza en el minuto treinta y seis así que tiempo para el bocadillo aquí en el último día de la feria Albacete uno cero

Voz 0919 18:55 enseguida estamos en el baloncesto de España Letonia con Paco fue Marta Casas parece que va a ganar España en el Palacio

Voz 19 19:54 Jesús Gallego

Voz 0919 20:04 a España Letonia clasificación para el Mundial pinta bien para España pero cuida

Voz 0684 20:10 Nos Pacojó tanto que cuidado acaba de anotar estrés ocho uno siete ocho Se han metido Letonia en el partido faltan veintinueve segundos dos décimas para llegar a la conclusión de que ha llegado a dominar de dieciséis puntos de diferencia ISE ha complicado bastante el partido hay cambio la selección española que va a jugar con todo bajitos Jaime Fernández Sergio Rodríguez Quino Colom sabe a España les devora recupera Letonia cara hasta agotó se funda Pretoria un punto Marta ocho un ocho cero tiempo muerto Scariolo

Voz 1490 20:43 campo muerto lo para el seleccionador nacional después de ver como su equipo ha desperdiciado toda la ventaja que había conseguido a lo largo de los treinta y nueve minutos en el último minuto la vida sea complicado para la selección española lo ha parado Scariolo quedan veinticuatro segundos para llegar al final del partido y España mandatarios

Voz 0684 21:00 sólo por uno así que habrá una última posesión seguramente Letonia nos tratará de defender la primera línea de pase o llevarnos al tiro libre para tener la última posesión veintitrés punto ocho para llegar al final del partido ganábamos de dieciséis ahora sólo ganamos de uno pero tenemos posesión España ocho uno Letonia ocho

Voz 0919 21:16 pero ahora volvemos que no hay que despistarse estábamos hablando de la segunda división del partido que se juega Albacete Cádiz pero hay que decir que este año está impresionante la pelea por el ascenso cómo ha ido esta jornada Miguel Orejas hola qué tal Gallego

Voz 1786 21:29 la jornada quinta estaremos al Málaga un único equipo que ha ganado los cinco partidos

Voz 0919 21:33 disputados hay que solía recibir un gol esta jornada tres cero al Córdoba al Málaga

Voz 1786 21:37 los sigue Las Palmas del pichichi Rubén Castro Camacho que ha metido seis goles en cinco partidos el ganada ha hecho el mayor el mejor arranque liguero en su historia treinta y cinco años a tres Majahonda cero La clasificación queda con Málaga primero Las Palmas II y III Mallorca cuarto

Voz 0919 21:53 también estamos pendientes del inicio de la Liga Iberdrola segunda jornada cómo ha ido la Liga Iberdrola que es el fútbol femenino

Voz 1786 22:00 si sólo hay tres equipos están en ganaron los dos primeros partidos son Atlético de Madrid Albacete Real Sociedad tres equipos que no han conseguido todavía ni un punto el Málaga Rayo y Betis esta jornada Gallego no ha jugado el Barça porque parte de la plantilla sufre una gastroenteritis después de su viaje a Kazajistán para jugar la Champions lleva peligro

Voz 0919 22:18 pues a uno en la Vuelta Ciclista España ganó Jayhawks pero ya estamos pensando en el Mundial de fondo en carretera que es el próximo fin de semana está ya decidido el equipo español Borja Cuadrado

Voz 13 22:30 queda gallego muy buenas bueno pues hay un momento una lista que dio el otro día el seleccionar Javier Mínguez de trece corredores en los próximos días vamos a conocer los ocho pero entre ellos lógicamente estarán Alejandro Valverde Enric Mas el segundo en la Vuelta y con la duda sobre todo de si estará o no Mikel Landa ya lo dijo Minguell será el propio Holanda el que decida si está o no el Xeral mundial más duro de los últimos años por lo tanto el vencedor seguramente será un especialista en gran vuelta sólo un escalador estarán allí los italianos ni balear estará a la Philippe Pinault en Francia Nairo Quintana Rigoberto Urán en Colombia el ganador Simon James y su hermano Alan en Gran Bretaña por lo tanto días muy interesantes antes de ese Mundial que se disputará el día treinta en Innsbruck

Voz 0919 23:08 atención baloncesto Pacojo España perdido bola ahí está a punto Letonia de ponerse por delante

Voz 0684 23:14 va a tener el marcador ochenta años no tiros libres para Zaki segundo tiro libre quedando segundo para el partido y me lanzó el segundo dentro anotó Zaki va haber cambio en Letonia Soccer se va a recitar al banco entró en cancha grado CIU España va a jugar la última posesión para ganar el partido seis arriba España llevaba estamos una bajo ocho uno dos recibe Quino Colom Quino Colom va a pasar el centro del campo ahí está que reconoce va a la penetración Un paso dados que ahora ha pasado a Letonia que haya dos Sergio Rodríguez vuelta personas relata que vaya canarista acaba de unos quiero color para darle seguramente Marta la victoria ganaba tiro libre a Sergio

Voz 1490 24:00 podré un cada Ashton auténtico el de Quino Colón el jugador del Bassat surgir turco que se ha cruzado el campo que ha emanado con dirección con autoridad para anotar esos dos puntos la buena defensa de Sergio Rodríguez que ha provocado además la falta en ataque de la Etoo Sonia es fan ya acaricia ya la séptima victoria en ocho partidos en este camino de clasificación hacia el Mundial

Voz 0919 24:22 tras balón de fondo porque rabia posesión así

Voz 0684 24:24 ya hay cinco segundos y cuatro décimas para el final del partido España dominado por uno ocho tres ocho dos tiene posesión vamos a ver quién recibe será importante equino color esa que recibe de van a hacer falta personal inmediata fina antideportiva se va quedar en falta personal tan sólo cuatro punto tres Gallego para llegar al final del partido tiros libre para Aquino color España ocho tres Letonia ocho dos

Voz 0919 24:45 me parece que lo hemos salvado Mario Mola se proclamó ayer en Australia por tercera veces con su tercera vez en su carrera campeón del mundo de triatlón hoy ha estado en la SER que ha dicho Uxue Caballero

Voz 20 24:57 qué tal Gallego el mallorquín le bastaba con quedar entre los catorce primeros para lograrlo esta tarde sí ha estado en SER Deportivos y ha confesado las claves para ganar

Voz 21 25:04 qué hubiera simplemente pues no cometer errores y tener un pelín de suerte en cuarto a problemas mecánicos posibles pinchazos caídas en bicicleta al obtener lo que podía privar de de luchar por por el campeonato y afortunadamente pues tuve muy buenas cierran me encontré bien y muy satisfecho con también mi segundo puesto y por supuesto pues

Voz 13 25:23 el campeonato ya son seis Mundiales consecutivos

Voz 20 25:26 tres del balear IB3 de Javier Gómez Noya

Voz 0919 25:28 vamos a los tiros libres para España a falta de cuatro segundo

Voz 0684 25:31 los anotado el primero gallego ocho cuatro ocho dados para quiero trasladar sin duda alguna el que va a ser el artífice esperemos de la victoria de la selección española de baloncesto en este partido diecisiete abundó para aquí no va por el segundo le quedarán cuatro segundos y tres décimas al final del partido reflexiona Amira lanza pero Camps arriba España cuatro segundos para Letonia Gianni estigma al lanzamiento de fondo es lanzamiento Tre el al yerno Haro balón largo tapando viola partido este auto cinco Letonia ocho dos paso importantísimo para que España esté en el Mundial de

Voz 0919 26:06 sí bueno pues hemos vivido la emoción de ese partido que se le complicó a España pero al final hemos ganado más cerquita del Mundial y ahora nos tranquilizáramos un poco con va a ser el cierre de programas

Voz 23 26:54 me pudo la entrenadora en el Kobe japonés también es español Juanma Lillo ha firmado con el equipo nipón dos partidos esta noche a destacar en juego en Italia el primer tiempo del Español cero Atalanta cero ya las nueve empiezan la Premier el Southampton Brighton con Montoya titular en el lateral diestro disecado

Voz 1414 27:15 continuaba Hora veinticinco Ángels Barceló