Voz 0194 00:00 Sara editores buenas noches Ángels buenas noches después de las universidades en una cosa en estas dos semanas que vamos de temporada Maese llamado viejo un montón de veces privatice si me lo ha llamado todo lo llama el suelo de la cara B que mucha gente notifique que llamamos esto Caramé

Voz 2 00:26 sí cara de esa parte que hay detrás me decías porque eres una bien que me estas porque es titulado así la sección pues yo lo que creo Angels y es lo que te voy a pedir antes de que sigamos hablando es que tienes que rectificar porque pues porque hoy nos van a dar cuenta de que rectificar sí que está muy bien que es bueno que hay que hacerlo que además significa estar aprendiendo pasó ya de José meterse conmigo así que hoy rectificar en la cara Sara en estos cien días de Pedro Sánchez como presidente desde la oposición se han criticado varias varias ocasiones rectificaciones del Gobierno en cuanto al Impuesto el diésel en cuanto a la defensa de Llarena o en cuanto al futuro del Valle de los Caídos pero él mismo el presidente ayer en una entrevista en La Sexta dijo que eso no eran rectificaciones

Voz 1722 01:13 Dios y me permito una una una reflexiones Racing con la cuestión de las rectificaciones niego la mayor lo siento esa es la más quienes el Gobierno negaba que que está una rectificación de la mantienen le hago una reflexión y luego dentro de lo concreto el Gobierno tiene claras cuáles son las prioridades sus objetivos la regeneración la justicia social y la convivencia Cataluña eso eso nuestros objetivos por tanto si los tenemos claros y no nos despidamos de ellos rectificaciones no hay lo que puede haber

Voz 2 01:39 ah vale pues es lo que dice no son rectificaciones lo que puede haber ruido Press para que dije algo más

Voz 1722 01:44 que se pueda cometer una disfunción árida nada tiene que ver con una rectificación

Voz 2 01:48 una disfunción Alida que no tiene nada que ver con una rectificación bonobús ahora lo han vivido como el concepto eh con mayor significado la frase rectificar es de sabios érase no si es una frase de Alexander Pope Un poeta inglés del siglo XVIII que toda ella completa dice errar es de humanos perdonar es vino y rectificar es de sabios este hombre escribió muchas otras frases de este tipo hay otra por ejemplo que dice el hombre nunca debe avergonzarse de reconocer que se ha equivocado puesto que hacerlo corresponde a decir que hoy sabemos de lo que sabía de dónde vienen términos rectificar rectificar viene del latín rectificara que es REC tus de recto el sufijo eficaz de facer de hacer que es hacer recto poner recto sería algo así como encauzar el rumbo bien la RAE la primera acepciones reducir algo a la exactitud que debe tener pero es verdad que la cuarta acepciones modificar la propio opinión que sea expuesto

Voz 0194 02:43 antes os vamos a saludar a Ana Carrasco Condés filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches

Voz 3 02:50 es muy buenas noches Sabadell izará quedamos con que rectificar es de sabios pero en la Historia de la Filosofía también

Voz 4 02:58 por supuesto errar equivocarse extra Viar se pero también estaba ya a teniendo en cuenta el objetivo al que quiere llegar es parte de la de la propia de la naturaleza humana no hecho fíjate cuando estábamos hablando de la Davis hablando de Pou no errar es humano perdona de rectificar es de sabios todas son afirmaciones que hablan de que el ser humano se equivoca precisamente es el filósofo o el sabio no es aquel que no se equivoca que lo sepa todo sino que su grandeza radica en lo que hace con esa equivocación en lo que hace con el error es el que acepta reconoce limitaciones sus límites en base a límites toma esa decisión de que puede perder el rumbo

Voz 0194 03:42 pero pero antes Ana cuál es el elemento negativo de la rectificación y te lo digo porque por ejemplo los políticos estos días estamos hablando mucho de Pedro Sánchez de las rectificaciones y lo estamos contando lo estamos viendo analizando como algo negativo donde está el elemento negativo

Voz 4 03:56 me que yo creo que ese trata sobre todo del miedo a que se ponga en duda si hay una calidad objetivos no cabe la pregunta es con hablamos a rectificar lo que se rectifica hasta torcido o desviado no pero se ha sido desviado en función de un proyecto que se tiene claro pero entonces qué decimos que hubiésemos que pensemos que está recto esto es una es muy fácil no hemos que establezca una línea línea que necesita para ser trazada necesitan punto de partida punto final el el reconocer el error implica que te has equivocado la trayectoria en el trayecto de ahí que nos desviamos del camino que intentemos corregirlo en cambio cuando no se tiene un objetivo no hay punto final en esa línea por eso vagabundo veamos elemento negativo que puede verse en las rectificaciones precisamente eso que ante la falta de un objetivo claro que se quieren cubrir vagabundo veamos en no queremos reconocer nuestra equivocación

Voz 0194 04:55 entonces ahí se confunde en rectificación podíamos llamar con improvisación

Voz 4 05:01 en muchos casos si como se toman decisiones que forma de forma rápida no el sabio como te decía antes es aquel que acepte reconoce esos límites invitaciones tomó una dirección en base a eso pues su sabio sopesa llega más como sopesa tiene en cuenta el margen de error sabe que se va a equivocar eso el sabio que además estamos utilizando un poco es para él el trayecto el rumbo el abundar es aquel que dirige o gobierna algo no lo lleva lo intenta llevar a buen puerto pues cuando hubo un marinero un capitán de barco intenta llevar son vacación a buen puerto saber que se puede encontrar con tormentas cambiado el rumbo para tratar de encontrar una salida no

Voz 5 05:46 claro y además por ejemplo Ana los avances en ciencia por ejemplo los avances eran cuando uno se equivoca no a prueba error prueba error polar horror

Voz 4 05:54 claro pues obesidad que el importante es sopesar calibrar en base a un proyecto Invasión proyecto que implica que nos que no se espera veamos qué Inés extravió encontramos un conocimiento encontramos lo inesperado una cosa que es importante tener en cuenta cuando hablamos de rectificación es que rectificación esto que quede meridianamente claro no es que es hacerlo he dicho no es volver atrás como si nada hubiera pasado no es no es no es hacer como que que la decisión que yo tomé no no era la acertada sino rehacer lo hecho hace notar el error aceptarla asumir las limitaciones darse cuenta de que está cerrando porque no estás vagabundo

Voz 0194 06:38 pero por qué cuesta tanto aceptar el error reconocerlo estos días también no sólo estamos diciendo mucho hombre si salieran los políticos y dijeran Mine nos hemos equivocado no era esto exactamente dónde íbamos lo que queríamos por qué cuesta tanto

Voz 4 06:51 en en cuestión precisamente el objetivo final que tiene el político o el o el que hiciese presenta como especialista en algo no porque cuando tú estás seguro del objetivo al que quieres llegar aceptas como ese margen margen de que te vas a equivocar no de hecho el el el esto rectificar o equívoca sé que tiene que ver con cómo se afronta la propia vida no sale estábamos sede de alumnos de errar es humano porque vivir conlleva una aceptación un atrevimiento y una responsabilidad móvil esta responsabilidad tendremos usted que ver de que ver con los políticos no la aceptación de que Rato es una posibilidad el atrevimiento el atrevimiento de saber que errar no sólo posible sino inevitable se lo vamos a equivocarnos la responsabilidad de reconocerlo y aprender de ello así que rectificar tener en cuenta que tengo una sabiduría de vida implica aceptar atreverse responsabilizarse

Voz 3 07:46 ojalá esta noche nos están escuchando muchos políticos Ana muchísimas gracias a vosotros hasta luego

Voz 6 07:52 no me parece que el verbo rectificar sobrevuela Moncloa porque Pedro Sánchez la semana pasada

Voz 2 07:58 vídeos de varios medios de comunicación rectifican las informaciones que habían publicado sobre su tesis mandó un burofax a ABC al mundo ya Okdiario para que se retractara de sus acusaciones de plagio pero los tres medios dijeron que no lo iban a hacer la ministra portavoz Isabel Celaá a lo anunciado horas antes

Voz 7 08:15 nosotros hemos pedido rectificación aún medio o en medio que no hemos mencionado a un medio que ha hablado de plagios una vez

Voz 0194 08:24 demostrado que no existen tales lo que le hemos pedido rectificaciones sobre la rectificación en los medios de comunicación exista una ley orgánica que regula este derecho

Voz 1880 08:32 la Ley Orgánica de derecho de rectificación dos barra mil novecientos ochenta y cuatro de veintiséis de marzo el artículo uno dice toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le saludan que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio el caso es que como titulaba Milagros Pérez Oliva periodista y tertuliana aquí en Hora Veinticinco las rectificaciones un derecho que no se ejerce los periodistas

Voz 1587 09:01 muy reticentes a rectificar ni siquiera se requieren nuestro caso que se demuestra que la información es falsa en basta con invocar que el periodista no ha corroborado no ha contrastado la información con todas las partes para que se pueda admitir el derecho de réplica pero los medios son muy reticentes eso les cuesta muchísimo reconocer que sean equivocado y cuando lo hacen y se ven obligados a rectificar lo hacen de una manera que ni siquiera parece que rectifican buscan mil subterfugios para corregir sin que parezca una rectificación

Voz 2 09:35 añade milagros que el problema es que una vez producido el error el daño ya está hecho pero que haya algo aún todavía peores cuando los medios con informaciones falsas se dedican a hacer política claro esto complica mucho

Voz 1587 09:47 más las cosas porque si además de querer intervenir en política lo haces de manera torticera con falsedades la rectificación todavía es más difícil porque no van a reconocer nunca que son actores políticos y esto creo que está produciendo un gravísimo desprestigio del periodismo sí es una de las causas de la crisis de credibilidad que tenemos en nuestro país son claros ejemplos

Voz 0194 10:10 qué pasó los últimos días de la semana pasada mañana más viejo bueno pero les seguimos la cara B