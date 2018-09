Mesa de rectores: la universidad más allá de los másteres de los políticos

Voz 1 00:00 cadena SER Hora veinticinco el ruido no suele ayudar al sano ejercicio

Voz 0194 00:11 de pensar las luchas partidistas tampoco el lío de los másteres ha tenido mucho de todo esto con el añadido de que en muchos casos se ha preferido apuntar a la universidad como responsable final para defenderse o incluso para atacar al rival político

Voz 1 00:25 la universidad tiene una enfermedad que se llama clientelismo que llama amiguismo uno

Voz 2 00:30 no es imputable a mí sino en todo caso la universidad ya los profesores lo que vamos a hacer es proponer de escolarizar completo las universidades públicas de políticos de enchufados de personas que pretenden aprovecharse de ellas

Voz 3 00:41 todo lo que pudiera incondicionales ello no acuso a nadie

Voz 0194 00:45 sucedido en la universidad

Voz 1 00:48 no soy hola los detalles es la propia universidad

Voz 4 00:52 quién los tiene que da yo creo que la Universidad tiene un reto muy importante es un reto de credibilidad de cara también al futuro

Voz 5 00:59 no podemos pretender es que en este país tengamos a políticos que les regalan tienen privilegios entrenan casera que el tienen trato de favor mientras las familias y los estudiantes hacen mejor

Voz 0194 01:09 Pedro qué ministro de Ciencia Innovación y Universidades se ha reunido esta tarde por primera vez con los rectores en el Consejo de Universidades ya hemos escuchado que no han hablado del asunto de los másteres pero el ministro sí ha tenido que responder a la prensa el sistema

Voz 1 01:22 hemos visto que sí que funciona sobre el sistema de certificación de los títulos al final todo esto Nos caso muy puntuales dentro del Instituto un instinto muy concreto unos pocas personas de cuarenta y dos mil alumnos pero vamos que que no es por reaccionar algún pequeño a una a un caso que simplemente es muy mediáticos

Voz 0194 02:00 a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas tampoco le ha sido posible permanecer al margen y hecho público un comunicado de cuatro puntos primero los rectores defienden que España tiene en este momento el mejor sistema universitario a lo largo de su historia segundo el record los rectores recuerdan los esfuerzos solidarios de la Universidad durante años de crisis profundos recortes de recursos de financiación y recursos humanos tercero sostienen los rectores que las universidades cumplen todos los requisitos que solicita al Estado respecto a sus titulaciones que seguirán mejorando sus procedimientos internos y cuarto los rectores rechazaron rotundamente que se utilice a la universidad como arma arrojadiza en la contienda política Roberto Fernández presidente de la Conferencia de Rectores

Voz 6 02:42 el hecho de que haya un caso en un instituto que además está su You dice en ningún caso se puede extrapolar al funcionamiento del conjunto de la unidad española que ha conseguido estar entre los diez sistemas de Ciencia e Investigación más importantes del mundo que ha progresado notablemente su excelencia económica es el sobrevivencia académica en su prestigio internacional que en absoluto un caso puede mancillar el prestigio de una universidad que tiene hoy debería ser orgullo de todos los españoles

Voz 0194 03:13 pues hemos sentado en la mesa a Carlos Andradas que rector de la Universidad Complutense muy buenas noches muy buenas el que salvo en la Liga García rector de la Universidad de la Universitat de Barcelona muy buenas noches ya Vicente Guzmán rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla buenas noches buenas noches antes de hablar de del pacto de Estado que reclaman a los políticos para elaborar esa nueva ley de Universidades con todo lo que se ha dicho con tu lo que llevamos escuchado estos últimos días como comencemos es punto los trece como comencemos a la sociedad que sólo estamos ante casos muy concretos localizados cara

Voz 7 03:45 los bueno en ese sentido los números yo creo que tienen que ayudarnos y los números no engañan el sistema universitario español tiene ahora mismo un millón y medio de estudiantes cien mil profesores y a los casos de los que estamos hablando se cuentan con los dedos de una mano sí yo creo que eso debería ya de ser suficiente para ver que estamos ante una situación muy puntual muy extraordinaria

Voz 8 04:13 Alan bueno por ejemplo mi universidad cada año damos el título de doctora en mil a mil alumnos toma de Barça no otros mil la Complutense algo parecido sea son miles y miles en el caso de doctorado no miles y miles de estudiantes de chicos y chicas que obtiene el título de doctor hay una tesis cubrieron la tesis o un título de máster con problemas es una anécdota ella dan sentido grave caso muy residual Vicente

Voz 9 04:43 yo creo que lo importante es transmitir a la gente que las universidades tenemos unos filtros y unos procedimientos que garantizan porque las reglas de juego para la obtención de títulos siguen que por lo tanto los casos que pueden salir que son muy mediático

Voz 1 05:05 son pocos pero

Voz 9 05:07 que además el sistema universitario tiene una capacidad de atracción de personas

Voz 10 05:14 el título de máster

Voz 9 05:16 que el número de estudiantes ha incrementado en los últimos años que estos egresado cuando salen subtítulos tienen un valor para las empresas tienen un valor para la administraciones tienen un valor para la sociedad y no se depresión por haber pasado por la universidad sino que era al revés pasaba Universidad dejó un mérito que se computa entonces esto es son casos puntuales en la sociedad tiene que entender que la Universidad hacer todo lo posible para que sustituyó tengan la máxima calidad posible

Voz 0194 05:42 estos mecanismos son suficientes estos mecanismos de control porque he visto lo que ha pasado en la Rey Juan Carlos está claro que han fallado los mecanismos de control de una universidad Johnson estos mecanismos de control

Voz 8 05:52 son suficientes o a raíz de lo que habla

Voz 0194 05:54 sado las universidades pueden plantearse que a lo mejor hay que reforzar esos mecanismos

Voz 8 05:58 vamos a ver los mecanismos yo creo que son suficientes de control por tanto cada universidad yo no sé exactamente al Rey Juan Carlos y que mecanismos tiene pero estamos en continua revisión por ejemplo en minuciosidad este año ya sea en el campus virtual que es este espacio en la nube donde los alumnos los profesores interactúan y donde los alumnos cargan los tramos finales de grado de máster tenemos herramientas anti plagio bueno esto lo hemos año pasado lo hicimos como prueba piloto es sistemático con lo cual lo que vamos haciendo adaptando a las medidas de seguridad a los cambios tecnológicos y cambios sociales yo creo que hay suficientes controles en la en la universidad por eso el K los casos de los estamos hablando son casos muy residuales muy anecdóticos graves pero muy minoritarios

Voz 0194 06:53 de todo caros de todo lo que se ha dicho estos días en la universidad porque los políticos han señalado la universidad exculparse además la universidad genérico e para exculparse de de sus responsabilidades en las presuntas irregularidades de todo lo que se ha dicho que es lo que más ha molestado a los rectores

Voz 7 07:06 es bueno yo creo que lo que más ha molestado es a arrojar esa sombra de duda sobre la profesionalidad precisamente de todo el colectivo universitaria porque creemos que es injusta yo personalmente creo que es injusta la universidad a lo largo de estos cuarenta años no cuando le decía el comunicado de los rectores que estamos en el mejor sistema universitario que hemos ido pues es que se ha hecho un esfuerzo muy considerable por a pasar de un sistema que éste sí que era un sistema de verdad absolutamente opaco hoy día de dos etcétera a una mediante sucesivas leyes aun sistema que es comparable al de la mayoría de los países euros pero con una calidad muy similar y en ese sentido yo creo que lo que nos duele es que por unos casos que desde luego hay que radical hay que hay que cortar y que se va aprendiendo como decía Joan pues de la experiencia el que efectivamente hay que poner un sistema adicional de que te indique cuando hay casos que se desvían de la media cuando hay un determinado número de aprobados que supera no sé cuánto simplemente por tener un control adicional pero que el que por unos

Voz 1 08:26 en casos puntuales como

Voz 7 08:29 si uno mira los números globales se cuestione todo un sistema yo creo que esto es un poco lo que realmente duele duele yo diría no tanto por los profesionales los profesores el personal la nuestro acción y servicios sino por lo que se devalúa la institución no puede llegar a evaluarse en la institución es una institución quien sí ha sido muy importante en el pasado yo creo que todavía lo tiene que ser más en el futuro porque la sociedad a una sociedad basada en el conocimiento donde tener necesitamos jóvenes y ciudadanos formados en la en ciencia con conocimientos en matemáticas en conocimientos en tecnología con conocimientos en cómo crear y resolver problemas en ese sentido yo creo que que vamos no no

Voz 1 09:21 dos

Voz 7 09:22 pongamos en duda el sistema por algo que lo que tiene que ayudaron a estar donde hay algún punto débil corregirlo y seguir para

Voz 8 09:31 sí si me permiten un ejemplo estamos de acuerdo que el sistema sanitario español es de los mejores del mundo los médicos que hacen que ese sistema sanitario sea excelente donde han salido de las universidades hospitales universitarios con lo cual son egresados de las universidades que son médicos excelentes de ídem buena sanidad lo mismo ingenierías etc etc de la química a su de la Universidad muy bueno podía ser mejor proponer en la sanidad es un ejemplo Vicente

Voz 9 10:02 sí si me permites a mí lo que me me fastidia más profundamente de todo esto es que es triste que en este campo de batalla que los políticos han hecho de la Universidad Setién acordando de la universidad para estas cosas se para echar culpas hecha al culpa generalizado horas pero después ponnos acuerden de la universidad cuando hay que invertir en Imaz de hay nos acuerden donde se da cuando hay problemas de René de relevo generacional de profesorado los acuerden de la universidad cuando hay que hacer una inversión de financiación importante para que estemos en la media de los países de la OCDE entonces la Universidad no existe no tiene importancia o estaba oculta pero me ha dado el que a mí personalmente como rector Mead me duele que que seamos objeto de comentarios de que tengo en boca de todo el mundo por cosas negativas que acuerden los políticos de nosotros cosa negativa himnos acuerden para hacer una universidad cada vez mejor son me ha fastidiado mucho

Voz 0194 10:57 ahora le preguntaré por los problemas enumeraba hay algunos Vicente por los problemas de la universidad pero antes quiero que escuchen la declaración ante la juez de María Dolores canción que es una de las discípula del catedrático Enrique Álvarez Conde responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 11 11:11 cree usted que doña Alicia habría tenido posibilidad de negarse a hacer algo que que le dijera

Voz 12 11:24 lo que entendíamos y lo que estaba en ese grupo de trabajo que aplique era nuestro jefe eh los bomberos amigos y a de los navíos podría ser es es una con mucho carácter

Voz 0194 11:37 Carles promociona a cambio de de lealtad también eso es un hecho aislado o es algo que podemos encontrar en la universidad

Voz 11 11:44 las

Voz 7 11:45 bueno quizá ese fenómeno todavía todavía pueda hacer un poquito más general pero afortunadamente también cada vez menos hay cada vez menos porque esto es algo que yo creo que todos los rectores repetimos una y otra vez porque el problema en este caso viene de entornos excesivamente cerrados donde efectivamente hay una persona que es la que parece que no tiene un otro primus inter pares y por lo tanto puede ejercer digamos una autoridad si se quiere desmedida si realmente vamos como es la tendencia ahora mismo a crear institutos ampliadas interdisciplinares departamentos amplios donde ese fenómeno ya de por sí no puede existir muchos de estos problema

Voz 8 12:33 pero desde luego desaparecería coincides te llevadero aún reducto de lo que antes llamábamos la cátedra no es catedrático no era cátedra

Voz 0194 12:42 había que de algún reducto de estos

Voz 8 12:44 yo no conozco pero pero algunas queda alguno debe como las meigas el el esto recuerda al catering a la cátedra no pero lo que decía Carlos tiene razón es decir departamentos muy amplios muy horizontales no iba iba por áreas áreas de conocimiento no de conocimiento donde el valor es objetivo ahí realizó internacionales esa hay unos cuarteles de revistas ese sabe Illa illa el poder no se ejerce de esta manera sino el poder o la o la categoría personal se mide en las publicaciones no a nivel internacional son sistemas de española actualmente es muy abierta sino de por tanto de un nivel muy alto mi universal por ejemplo el último ranking de Shanghai este agosto se quedó en el ciento cincuenta y dos del mundo en el que vivían subiremos entre las ciento cincuenta primeras de la primicia pero esto solamente esto solamente se consigue con altísima calidad abiertos a nivel internacional no con piritas y cátedras como antes no

Voz 0194 13:52 reconoce que esto de las cátedras y las capillas en la universidad

Voz 13 13:57 yo creo que el que que es casi tres siguen existiendo oíamos

Voz 9 14:01 más sino reconocía éramos no porque tenemos que enfrentar esos problemas que son problemas que afectan internamente a la Universidad de esconder la cabeza debajo del ala no ayuda lo que hay que hacer es eh enfrentarlo es cierto yo coincido con lo que han dicho donde los colegas que con el tiempo se va apreciando que que eso nos corralito disminuye incluyen por dos razones primero porque la gente joven viene formada educada en unas maneras diferentes de las antiguas cátedras por decirlo de una manera general si esa nueva formación esa nueva perspectivas está diciendo esa nueva interés por publicar las garantías de calidad el currículum que tienen que hacer todo eso es una buena vacuna para esas eso corralito esa cátedra antiguas ir segundo factor es que las universidades tenemos una responsabilidad yo creo que estamos conociendo todas en fin que a través de los protocolos que hemos aprobado de prevención del acoso laboral pues que cualquier caso que se pueda dar y que suponga un desmedido y un injusto abuso por parte de un un catedrático antiguo entrecomilla sobre la gente que tiene alrededor pues que esos casos se acuerdan denunciar Se puedan investigar y en su caso sancionar estos factores yo creo que poco a poco van haciendo que la Universidad vaya desapareciendo de ese concepto de Cutter antigua pero todavía hay que reconocer que algún resto queda

Voz 0194 15:31 y un otra cosa porque se enfadan los rectores y con motivo hay con razón cuando dicen es que los políticos utilizan la universidad como arma política lo hemos visto estos últimos días pero está politizada la universidad las facultades lo digo por ejemplo de la Complutense nace podemos el germen de Podemos es un departamento de la Universidad Complutense políticas esto también es un hecho aislado o es habitual está politizada la universidad

Voz 7 15:56 yo creo que que politizado en el sentido de que esté alineada con una fuerza política no yo creo que no y el fenómeno de Podemos que a mí me preguntan mucho por él yo siempre contesto de la misma manera no es bueno si en la facultad de Químicas la facultad de Química hubiera transferido a la empresa o a la sociedad una tecnología todo el mundo estaría feliz pensaría que es lo razonable bueno pues nuestra Facultad de Ciencias Políticas ha transferido a la sociedad una formación política la formación política que ya camina independientemente otra cosa es que esa formación política quisiera usar la Universidad para en fin pero no se han independizado funcionan como un partido político y nosotros estamos en ese sentido orgullosos satisfechos de haber producido una formación política que enriquezca el panorama político español pero si se refiere refiera politizado en el sentido de que digamos hay nos movemos las plazas se adjudican por consignas políticas eh

Voz 8 16:59 rotundamente no no no alegando las que no los profesor aniversarios como todos los ciudadanos aún mayorías tan politizado en el sentido que tienen opiniones políticas otros no como en la sociedad no irían la única tenemos todos los colores es de extrema derecha izquierda súper nacionalistas y no nacionalistas que quiera lo que quiera ateos creyentes de misa diaria es como sociedad con pero politizado en el sentido de que sea lo que mueve a dar plazas esto no esto no absolutamente no

Voz 0194 17:35 Vicente también ratifica esto yo no creo

Voz 9 17:37 en la universidad como acaba de decir puede tanto a las tendencias reflejadas lo que sí es cierto es verdad que hay alguna tendencia algunos profesores y estudiantes también de que son más activos que hacen notar más que tienen una mayor la capacidad de proxenetismo y eso puede llevar a alguien ha identificado una universidad como una determinada tendencia política pero que a nosotros lo que nos corresponde respetar la actividad de cada uno dentro de la universidad no no podemos frenar a nadie ni tampoco alentaran a que lo haga pero sí es verdad que hay determinados el llama que que se nota con determinados elementos de identificación e incluso yo diría más hacia la izquierda en general que son más activo y eso pues pues hace que que que con perdón que haga más ruido y que parece que se identifica dónde determinadas tendencias políticas

Voz 0194 18:29 la universidad

Voz 9 18:29 de hecho de momento están todos representados otra cosa es que aún no ha ser más activo que hoy no pero yo como rector en los seis años y medio que llevo recibido nunca jamás ninguna presión para que una plaza o algo o una decisión sea a favor de un candidato determinado o una filiación política determinada yo sólo digo con da total tranquilidad de que estoy diciendo

Voz 0194 18:51 por eso iban reivindicaba antes Vicente no decía todo el mundo ha puesto los ojos en la universidad cuando tenemos problemas nadie pone los ojos en la universidad sobre todo la clase política Carlos apuesto por un tema en concreto pero que en el día a día de la universidad a los problemas que tiene la Universidad no separa cuáles son estos problemas usted Luis decir deje de hablar de másteres en cambio hable de esto

Voz 8 19:10 yo particularmente Carlos Roberto y muchos rectores hemos dicho varias veces que era universal no estaba en la agenda política ni en el Gobierno central ni en el Gobierno de Cataluña porque estoy de Barcelona cuando no estaba quiere decir que para ellos no existía tenemos problemas muy graves unos de financiación esto es evidente eh pero el problema más grave no es yo creo pero también el de financiación pero el relevo generacional formar un profesor universitario senior tardamos entre diez y quince años ya estamos perdiendo el tren porque por ejemplo los números que yo sé no universidad está donde está gracias a que tenemos profesores e investigadores que están en el top uno por ciento del mundo el noventa y nueve por ciento de sus colegas mundiales publica menos que ellos pero esos esos profesores están a punto de jubilarse cuando Dios marchen que pasará podemos caer en picado pero no saben Tuset de Barcelona todo sistema español tenemos vicerrector el relevo generacional es clave es clave decíamos de joven la gente joven es la que la que la que cambia las ideas siempre siempre siempre el cambia el conocimiento siempre recito que hace cien años un joven de veinticinco años se llama Albert Einstein cambió radicalmente nuestra concepción del espacio el tiempo es la gente joven la que tenía ideas locas ideas frikis que son las que evolucionan el conocimiento y esto es lo que no está entrando en la universidad estos años por culpa de la crisis etcétera Esto es lo que necesitamos que entre gente joven la mejor el mejor talento no solamente español sino también internacional Carlos

Voz 7 20:47 sí yo coincido mucho además este es un problema yo creo que tenemos voy en común en la Universidad de Barcelona se sea Complutense porque tenemos similitudes en cuanto a la estructura la Historia etc quizá incluso en la Universidad Complutense va a un poquitín más adelantada en el tiempo en este fenómeno que la Universidad de Barcelona y efectivamente nosotros lo que hemos visto en estos seis últimos años es que está viviendo una cantidad de jubilaciones tremendas y precisamente ha coincidido con el PP todo de la crisis donde desean toda una serie de medidas que directamente han impedido han impedido el relevo en la universidad porque me por ley era imposible y todo eso es lo que está ahora mismo creando problema estructural también a la universidad que esperemos que efectivamente podamos ir desatascar ídolo progresivamente

Voz 8 21:41 tenemos un vicerrector una anécdota tengan vicerrector que es de es físico de energías hice no sea que pasa como en el cuando mirando el cielo es decir debemos estrellas que están brillando prodigio están apagadas estamos viendo la luz o está llegando ya que el sistema español no soy una estrella que está apagada pero un dulce estamos viviendo de la inversión masiva de los ochentas y noventas cuando esto separe ya veremos cuando tardamos en volverlo arrancado

Voz 0194 22:11 no para que los profesores vayan para que el talento vaya a la universidad habrá que pagarlo no

Voz 8 22:14 sí claro evidentemente

Voz 0194 22:17 problema de precariedad con nuestros lectores universitario

Voz 8 22:19 la industria hablando solamente de asociados tesis también plazas de catedrático de titulares es decir hay plazas de titulares y catedráticos o agregados en el sistema catalán que a veces hablando con unos colegas franceses no tenemos plazas pero vuestro sueldo no es competitivo que viene tendrá perdón la eventual la anécdota personal pero mi hijo año que viene tendrá la plaza en un instituto de física que de entrada cobrará más que yo ahora con el con el complemento de Drenthe rector ya está dicho todo Carlos

Voz 7 22:52 no yo yo iba a apuntar también en en esta dirección en el sentido de que incluso para esto que se nos critica mucho que es la falta de movilidad entre las universidades y bueno es que para eso hay que también poner incentivos a que el téngase en cuenta que el sueldo de un profesor de universidad está fijado ya sea él mismo esté en Barcelona esté en Murcia esté en Madrid o esté en cualquier otra ciudad española una vez que una persona tiene su familia tiene ha encontrado trabajo su cónyuge entonces el desplazar todo eso por nada cocinaron para mantener esta

Voz 8 23:33 enorme no me Berizzo lamento lo mismo que tengo aquí

Voz 7 23:36 no no no funciona eso a nivel de dentro no silla uno se compara como hacía ahora Joan con fuera hay anécdotas también yo creo que todos tenemos T haber intentado traer digamos alguna persona de fuera y es que al final eh llega la Universidad de Copenhague hace una oferta el doble directamente el doble de la que lo siento mucho la verdad que me hubiera gustado mucho pero pero entiendo Vicente

Voz 9 24:08 sito todo lo que están diciendo mis compañeros tienen pues tienen mucha razón y además yo vea a exponer cuatro puntos en los que que es necesario invertir en este mejor retribución del profesorado en qué profesorado tenga ese relevo generacional en fin entre otras cosas en habla hay cuatro puntos el primero cuando en dos mil doce comenzaron los recortes algunos dijimos que el la falta de

Voz 13 24:34 inversión en investigación I más D más ahí

Voz 9 24:38 iba a suponer un retraso de entre diez quince casi veinte años respecto a otros países de nuestro entorno y financiación de la investigación no se ha recuperado la investigación de volverse República fundamental y hace avanzar mucho a la sociedad mucho más cera que la gente normal cree incluso eh me empezó a personas que investigan en medicina la investigación tras la activa hallazgos que hacen en la universidad tienen efecto directo en pacientes es fundamental recuperar es lo primero segundo estamos afrontando un reto de internacionalización brutal es que la la competencia bien entendida en mi caso ya no en la Universidad de Sevilla o diversidad de Córdoba o de Huelva o o la Universidad Complutense la Universidad de Barcelona es que es cuál qué universidad del mundo a través de la digitalización de los contenidos de los cursos

Voz 8 25:27 on line que pueden ser máster que pueden ser grados

Voz 9 25:30 entonces para eso tengo que estar bien preparado bien pertrechado necesito financiación necesito medio necesito recurso necesito recursos humanos materiales y no segundo lugar en tercer lugar está la renovación de las de las titulaciones el mercado de trabajo está cambiando está cambiando Mecado productivo está cambiando la sociedad está viendo todo por la efecto de la inteligencia artificial de la di di tal infracción redes impacto que brutal la Universidad del tenemos que tener medios intranquilidad hay un marco estable para poder hacer la evolución de los títulos para afrontar todas estas necesidades en cuarto y último lugar la gran asignatura pendiente donde veces española es la adecuada conexión con su entorno productivo para hacer que la economía evolucione adecuadamente seamos capaces de que eran más riqueza todo esto tiene que ver con lo que han dicho ante me compañeros sin una sin esos recursos no podemos hacer estas tareas adecuadamente en la universidad un gran motor de desarrollo de un país aquí agradezco muchísimo a los tres rector

Voz 0194 26:26 es que sean sentado hoy en la mesa de Hora Veinticinco a Carlos Andradas gana alguien García Vicente Guzmán para hablar de la universidad más allá de los másteres polémicos Si de las tesis muchísimas gracias

Voz 7 26:37 si no yo decía que a mí personalmente más que los políticos lo que me interesa son los ciudadanos yo lo que querría es enviar un mensaje precisamente a todos los ciudadanos que además depositan su confianza enviando a los a sus hijos a las universidades es decir que afortunadamente las universidades españolas tenemos personas por ejemplo como el que ha descubierto el CRISPR o no algo que es ha revolucionado radicalmente el las terapias en medicina que han descubierto todos los yacimientos de Atapuerca y han dado vida a la ciudad de Burgos que hacen tecnología para el Grantecan el telescopio en Canarias podría poner docenas de gente