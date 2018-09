Manu Carreño: "Tebas tiene que aceptar que le toca dar marcha atrás"

Voz 1375

00:00

yo siempre he admirado mucho a la gente que no tiene sentido del ridículo me parece gente especial por eso admiro mucho a Javier Tebas porque no tiene ningún sentido del ridículo y mira que lo hace hace poco hace unas horas ha contado Infantino en unas declaraciones que ha hecho a ir bien que no va a haber partido de la Liga española en Estados Unidos no será que nos lo estamos contando lo estamos diciendo pero no porque queramos o no queramos si es más yo os he dado mi opinión he dicho a mí me parecería bien que algún día la Liga española expandirse fronteras y que jugase partidos fuera de España por qué no si están todos de acuerdo se hace con el consenso de todos se habla entre todos los órganos competentes se pacta entre todos pues bueno no deja de ser algo que le puede venir bien económicamente a la Liga pues bueno no lo veo mal me parece bien ahora hacerlo como se ha hecho sólo nos lleva al fracaso al ridículo ya lo que estamos haciendo dar una imagen de de iba a decir una palabra fea y no lo voy a decir pero no se puede ir con la boina por el mundo queriendo ir de siglo XXII no se puede ir por la boina con el mundo estamos yendo eh el partido no se va a jugar ha dicho Infantino como digo en Espiel que preferiría preferiría un gran partido de la MLS de la Meyer Resort en Estados Unidos antes que uno de la Liga eh no de un país extranjero eso lo ha dicho Infantino insistiendo en que no se va a jugar un partido de otro país allí en Estados Unidos yo creo que Javier Tebas cuanto antes acepte que que tiene que sacar la patita y dar marcha atrás pues yo creo que sería mejor para todos no pasa nada eh Tebas tiene cosas muy buenas y hace cosas muy buenas por el fútbol y las decimos cuando mete la pata también lo decimos au cuando creemos que mete la pata no le apoyan nadie sólo el apoyan los palmeros que les siguen aplaudiendo para recibir los premios a los regalos eh Javier Tebas y es que no le queda nadie más no sé cómo no se da cuenta que es mejor bueno también os digo una cosa eh Él ya sabe que no se va a jugar ya tiene claro Él ya ha dejado de preocuparse por este asunto sea Tebas que no se va a jugar el partido en Estados Unidos pero luego le ha contestado por cierto a eso Infantino le ha contestado en en Twitter ha puesto un tuit Tebas hace un rato diciendo a eso que os he dicho de Infantino ha contestado Javier Tebas lo tengo aquí diciendo le recordaría al presidente de la FIFA que en la que participa medio Rey Soccer participan tres equipos de Canadá y que el Toronto es el actual campeón y además en Canadá hay otra Liga profesional que tendrá que ver qué tendrá que ver de verdad es que o sea que tendrá que ver que en la NBA haya un equipo que se llama Toronto Raptors un equipo que está integrado y que forma parte de la competición otra cosa sería que un equipo que no forma parte de esa asociación de esa liga fuera a jugar a otro país que es de lo que estamos hablando Si un equipo de baloncesto va a jugar a la NBA os y un equipo de la NBA viene a jugar a España pero es que esos equipos juega forman parte de la millor liso bueno esto os lo cuento al hilo de lo que había pasado en Girona donde repito habrá aficionados que les parecerá bien es respetable por supuesto y habrá otros que no y alguna pancarta habido hoy en Montilivi diciendo queremos que se juegue en Montilivi no en Miami