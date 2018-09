"El Liverpool y el City están por encima para ganar la Champions que Madrid y Barcelona"

Voz 1 00:00 el larguero

Voz 3 00:11 todavía nos queda hablar con Sergio Scariolo el seleccionador de baloncesto luego vamos a hablar sobre dónde está el límite del ser humano en el maratón maratón y en todo parecía impensable bajar de dos horas y dos minutos y ahora ya hay quien dice no no van a bajar de dos horas ahora vamos a estar con Martín Fiz y con el profesor López para hablar de ese récord mundial de maratón

Voz 1560 00:31 lo ON Raúl Ruiz como siempre pero ya están por ahí preparados como cada lunes Kiko Narváez hola qué tal firme dispuesto muy buenas está Álvaro Benito el Álvaro

Voz 4 00:39 buenas noches mano Javier esta Santi Cañizares hola Cañete

Voz 1560 00:42 tal buenas noches está por ahí Gustavo López hola qué tal muy buenas Manu pues muy bien encantado porque tengo que preguntar restantes

Voz 3 00:49 cosas hoy que no sé si nos va a dar tiempo a a tantas pero por ejemplo quería yo preguntaros por tres equipos que que que han empezado por debajo de sus posibilidades por distintos motivos no sé si os creéis que hay síntomas de alarma motivos para alarmarse o ninguno Valencia Sevilla Atlético

Voz 1336 01:11 el Valencia Cañete por favor no

Voz 5 01:14 claramente que Valencia Sevilla Atlético es que también Sevilla Betis que están en en Europa pues ninguno de ellos ha sumado el que más creo que somos a cinco puntos eso es una cosa tremenda ahora mismo hay cinco puntos de ventaja entre Real Madrid y Barcelona con los equipos que llevan siete puntos que ninguno de ellos de rival del Real Madrid eso eso no

Voz 1560 01:32 con el Getafe el Espanyol el trófica

Voz 5 01:34 en valencianos entiende realmente no se entiende que el equipo venía de jugar bien con unas ideas muy claras que después de un buen primer partido frente al Atlético en Madrid donde compitió bien también el Atlético lo hizo bien ya caído de esta forma en un mal partido frente al Espanyol los fuera de casa un partido discreto contra el Levante y sobre todo el otro día frente al Betis en Mestalla que es donde ya Tondo esperaba la primera victoria pues una primera parte muy pobre muy pobre con muy pocas ideas y luego algo más de actitud pero igualmente sin ideas en la segunda parte está muy preocupado el aficionado y en el entorno valencianista tú con mucha confianza Marcelino y en su equipo pero en realidad no no nadie entiende por qué el Valencia ahora mismo lleva tres puntos no está jugando prácticamente a nada de lo que jugó la temporada pasada

Voz 1336 02:17 sobre todo el tema de de lo que es el Valencia Atlético de Madrid mano me preocuparía menos porque como decía Cañete el tema de de Marcelino y el Cholo Simeone son especialista en cumplir petate Ibai y objetivo y tarde o temprano pues van a terminar de acoplar cosas cosa la del Valencia pues seguramente con la gente de arriba ha llegado Gameiro que eres ha llegado hace poco con vía se lesiona y no está jugando el tema de Parejo que para mí esta temporada no tengo la sensación de que el está costando algo más que cómo acabó la temporada pasada entrar mucho más en juego Soler no termina de despegar pero son punto que yo creo que durante la la temporada Marcelino lo va a acoplar sí o sí de los del Sevilla al que veo con mucho más confusión es un equipo que todavía no termina de de cuajo a cuajar luego lo que desea Machín por parte del Atlético de Madrid que es algo que la expectativa estaba muy alta después de la Supercopa son jugadores que tienen que alcanzar su nivel la gente del centro al campo y sobretodo la pareja de arriba que hoy lo comenta en Deportes Cuatro al mediodía no hablando de Costa Rica cero Goles uno Griezmann Paul siete goles la pareja del Barça siete con la pareja de del Madrid son dos jugadores top a nivel mundial y hay que recuperar pues eso buscarle sitio alemán Rodrigo que tenga lo los noventa minutos de partido la afición del Atlético sea ilusionado de puede la Supercopa pero por parte de del Atlético de Madrid y Valencia ya te digo yo con Marcelino terminará acoplando a a la plantilla que tiene Icon Machín hizo Sevilla todavía lo deja en cuarentena tengo que verlo

Voz 3 03:55 siete goles Bale y Benzema siete goles Suárez y Messi un gol entre Griezmann y a costa de Gustavo

Voz 1560 04:02 el motivo para preocupación de estos tres sobre todo que que últimamente son en los últimos años después de Madrid Barça han estado siempre

Voz 0749 04:09 ahí no si se puede sumar un poquito el Villarreal no

Voz 1560 04:12 el Villarreal a veces efectivamente comisariada

Voz 0749 04:14 temporada ahí sigue estando en los los puestos altos clasificatorio y no empezó bien no empezó con buen pie para preocuparse hombre email yo creo que en cuanto a resultados y en cuanto a sensaciones sobre todo el Sevilla ahí por parte del Valencia también por parte del Atlético Madrid fue creciendo un poco más de respecto a los dos primeros partidos Liga el otro día la sensación sensaciones fueron positivas es verdad que fue pero el género bastante ocasione de gol ninguno los dos tu acertado pero sí género bastante ocasiones de gol no había pasado eso ni frente al Celta ni frente al Valencia por parte el Sevilla entrenador nuevo yo creo que dinámica nueva mensaje nuevo estrategia nueva tal Tica nueva hipótesis más complicado de cogerlos automatismo que venía teniendo el Sevilla anteriormente no quiere un equipo con el Toto o con el propio Sampol y mucho más agresivo mucho más valiente atacando mucho más buscando portería contraria ahora aparece como que tiene que cambiar esa dinámica y la gente no se acostumbra fácil pero yo creo que Machine le va a dar su toque y por parte del Valencia lo que yo creo que Marcelino por ahí le está costando un poquito más el miedo que tengo yo para o por parte del Valencia que la la Champions lo distraiga no hay muchos equipo que a veces después de tanto tiempo no estar en Champions no te distrae la Champions dejas aparcan

Voz 1560 05:28 el año pasado al valenciano estuvo en Europa e efectivamente

Voz 0749 05:31 de doce por ahí puede traer consecuencia pero yo creo en tanto Marcelino como el Cholo son nuestros viejos y tiene mucho colchón podrán como para ir hacia adelante

Voz 4 05:41 bueno los tres no yo creo que los tres técnicos en este caso es un entrenador muy muy fiables que no han demostrado a lo largo de de estas últimas temporadas a mí sí me sorprende un poco lo lo del Valencia y lo de hilo del Cholo del Atlético de Madrid porque vienen ya trabajando unas el Valencia en la segunda temporada con Marcelino al Cholo ya tienen muchos cursos no consecutivos y entonces sorprende que el que en este inicio de temporada pues las cosas que sean especialistas en hacer bien por ejemplo de Valencia Marcelino el año pasado un equipo muy sólido que te concede ya porque que salía muy bien al contraataque no pues pues eso es lo que le está faltando esta primera jornada de Liga el propio Marcelino han manifestado que está preocupado con con lo que pasa cuando el equipo no tiene la pelota no y y seguramente le está faltando la dinamita que tenía el año pasado cuando podía correr al espacio aunque siempre de Cataluña

Voz 1560 06:27 ha caracterizado los equipos de Marcelino lo del Cholo

Voz 4 06:30 me pasa tres cuartos de lo mismo ayer comentábamos en el Sanedrín que que yo creo que está todavía intentando encajar estas nuevas piezas en en su puzzle en su idea futbolística que seguramente le el cuerpo le pide jugar un poquito más a proponer un poquito más abierto que lo ha hecho estos últimos años y entonces el equipo para mí está más largo que lo que nunca le he visto al Cholo Simeone en estos últimos años no Il atacan mucho más Ile contraataca mucho más y luego a eso obviamente Hoon

Voz 1560 06:55 junto con lo de Diego Costa Hay Griezmann que

Voz 4 06:58 eh que si como han he leído hoy que Griezmann dice que come en la mesa de de Christian hoy de Messi pues pues yo creo que bueno me en mi opinión todavía queda no había leyera de comer de comer en esa

Voz 1560 07:08 lejos un tubo está lejos

Voz 4 07:10 todo por la regularidad os a alargó la edad que han mostrado Cristiano y Messi está lejos de cualquier otro jugador que haya aparecido que se haya acercado estos últimos años pues dícese Neymar cuando tuvo también unos años que parecía que posara Griezmann no que también sus picos altos son muy altos pero le falta será regularidad no el Sevilla yo creo que lo que es para mí es lo único diferente Machín acaba aterrizar ya que darle tiempo no hay que darle tiempo que que el que el equipo comprenda que los jugadores pues eh en plena su idea pero suelen entrenador también tremendamente fiable eh

Voz 1560 07:44 lo de Griezmann ha sido la portada del diario As lo dábamos con Kiko y también hasta Forlán queremos entrevistó hace un ratito no sé si la avisó ido hasta Forlán un Atlético ha dicho hombre he Messi Cristiano todavía están por delante hiló el que más se acerca a ellos es Neimar sea ni siquiera mete a Griezmann como el tercero Cañete todavía no está en la mesa Griezmann de Messi Cristiano

Voz 5 08:03 no no vamos a ver es que para estar en la mesa de Messi Cristiano hay que en un restaurante muy claro es que el nivel que han puesto estos chicos es muy alto es que es lo que dice es verdad los picos de rendimiento de Griezmann son fabulosos extraordinarios es un jugador muy bueno a compararle con Messi Cristiano uno a su favor que abismales

Voz 1560 08:20 pero para él lo dice él mismo en la entrevista dice yo ya estoy al nivel de secuencias

Voz 5 08:23 ya está bien que que que tenga que tenga moral que tenga tenga autoestima pero lo que es evidente es que Messi Cristiano está los grandes jugadores superlativos vamos hablando jugadores que vienen jugando bien muchísimos años muchos más que Bismarck no dejan de jugar bien Griezmann precisamente este año está de momento para ver si algún día la invitan al poste

Voz 1336 08:44 a mí fíjate que yo lo veo más cerca no lo veo tan lejos es sumar en cinco tempos

Voz 1560 08:50 nada

Voz 1336 08:51 son ciento veintitrés goles un promedio de por temporada de veintiséis creo que salí a veintiséis con seis y la temporada pasada veintinueve gol en partido oficial nociva olvidar que claro estamos hablando de Cristiano y Messi son tiene ocho año de cincuenta goles por temporada si es que la comparación

Voz 6 09:06 era el Madrid genera no

Voz 1560 09:08 ahora o Madrid

Voz 6 09:11 genera al Madrid Barça el qué

Voz 1336 09:13 Griezmann esté más cerca del doble pivote que de momento el partido también va en detrimento del del yo es un jugador que que aúna mucha cosa que su trabajo es solidaridad es leer el partido y echarle una mano Filipe Luis Juanfran a ver yo creo que también sigue unos poemas sumar la marea de la forma que está en uno y otro en su equipo son diferente que Grid que para mí Messi y Cristiano están jugando otra cosa eso es una obviedad pero el mérito que tiene Griezmann me parece qué desmesurado a la hora de marca esa cantidad de goles currando trabajando y no me parece que es teta Alejo si sumo todo lo que se le pide a a un jugador y todo lo que es lo que te da el francés

Voz 0749 09:53 cerca que Neymar está seguro paraíso no yo

Voz 1336 09:56 no comparte con Falcao lo que dijo que estamos

Voz 0749 09:58 a gran Hermano Forlán y que está más cerca Neymar que querer y manchó considero que Grima está más cerca de ellos dos por lo que genera para la tres digo Madrid no genera tantas ocasiones Atlético Madrid como puede ser el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona creo que Griezmann para lo que es el Atlético de Madrid está autosuficiente para veces genera su propias ocasiones concretarla y creo que está un pasito más cerca

Voz 1560 10:20 ahora bien

Voz 0749 10:22 estamos hablando de dos trasatlántico Down puede ser Messi

Voz 1560 10:25 aunque no lo ajustado o cómo es yo creo que lo que no siempre menos inmensas que coincida pero que por otro durante diez años y lesionarse el para arriba con quién va a coincidir no lo verán ni nuestros hijos está sexto están

Voz 4 10:42 no está en el mismo restaurante pero nada me al lado

Voz 1560 10:44 esto sí están el menudo el dirá Alvarito con los restaurantes cuenta Candy amante una gran tarjeta en la misma mesa pero con distintas entendamos esto pero Madrid no claro que no perdona jugadores

Voz 5 10:58 bueno en su salario de todo pero es curioso que los cuales

Voz 1560 11:00 pero es curioso que los cuatro que cada uno venís de un padre y una madre de un sitio de tres colores y de una posición en el cada uno es de Un mundo de los cuatro futbolistas ninguno de los cuatro veis lo que dice Griezmann de sí mismo de hoy de los modestos ahora hablamos de la Champions empieza mañana pero de los modestos que que os está llamando la atención fíjate como está consiga más así no hay modestos reducir eso llega a España que a mi me gusta muchísimo el el Getafe es un gran equipo yo yo creo que el Leganés es un equipo este año

Voz 5 11:37 creo que joder está

Voz 1560 11:38 amigos flaco pleno estoy sufriendo mucho porque viene bien lo hizo en Vitoria pero bueno primer tiempo contra el Villarreal es totalmente

Voz 5 11:47 si contra la Real Sociedad también pero es verdad que está en un año complicado porque claro aquello es un es un proyecto que viene de hacerlo todo muy bien Asier Garitano y cuando hay un cambio entrenadores es muy complicado no es como el día que se vaya el Cholo del Atlético que va a pasar Aíto no

Voz 1560 12:02 bueno ya veremos

Voz 5 12:04 yo estoy yo estoy sufriendo mucho por el Leganés no sorprendió la victoria del Rayo me sorprendió la Historia del Rayo estuvieran ir quizá porque he visto jugar al Huesca muy bien en las dos primeras jornadas pero es bonito ver que ahora mismo no tiene uno claro quién va a estar abajo segura no y eso es bonito eso quiere decir que todos los equipos son competitivos y que retornó una liga donde no se caen enseguida tres o cuatro equipos que los ves que no dan el nivel yo creo que este año con suerte puede ser que todos den el nivel que se ponga caro de verdad el descenso que viene unos años un poquito barato a mí me gustó mucho

Voz 0749 12:40 Getafe humano como muerden como amor

Voz 1560 12:42 vi arriba y arriba tiene gol y arriba tiene que obviamente no

Voz 0749 12:45 sólo More de sino que de tres cuartos de campo para para adelante genere y tiene gol y aparte te detectan muy bien el problema que tiene el adversario yo creo que eso lo hace a la perfección sabe cuáles son sus puntos débiles sabe cuáles son también sus virtudes trata de

Voz 1 12:59 e ir poco a poco Dínamo

Voz 0749 13:02 quitando del terreno yp parece que hizo su equipo que te van cansando a medida que iban pasando los minutos deban cansando tengan cansando y terminan ganando es un equipo que a mi me gusta mucho el de la temporada pasada estas yo creo que lo está potenciando muchísimo

Voz 1560 13:16 pues fíjate que no está está tiene arriba Ángel que metió los dos ayer a Molina Guardiola que no está jugando a Jorge Molina a del Valladolid lo que More

Voz 5 13:27 bueno fíjate lo que tienen lo que tienen esa Jorge Molina que es un jugador que ya en otros equipos no han contado con él lo que tienes Ángel que es un chico que el año pasado jugó en Primera División y lo que tiene son otros dos delanteros que todavía no han jugado en Primera División es su primera temporada lo que pasa es que el entrenador los está haciendo buenos a todos eso es lo que está pasando exactamente

Voz 1560 13:46 no hay Raúl Ruiz que estoy viendo está sintiendo con la cabeza diciendo claro que sí tiene razón todo lo que estoy decisión lo quería así espera espera que estaba haciendo bazares Adrien que que te ha pasado Raúl

Voz 2 13:56 que me estoy indignado porque es lo que tiene una gran delantera el por porque tiene estás sacándole mucho rendimiento Jorge Molina XXXVIII quisiera yo en el Valladolid jugadores recién traídos de segunda por favor poco respeto pues haber dejado el pichichi de Segunda donde estaba estaba muy bien donde estaba no no pero sí siendo un ensayo pudiera parecer era malo son muy buenos pero entonces eso muy grande llegar a Primera División

Voz 1560 14:23 ella como entrar tenía intención ese bueno voy a entrar ni momento ya al final de elite mi momento sólo de Forza Borg esto esto

Voz 7 14:33 a cambio nervioso y cuando quiere hablar con tres

Voz 1560 14:36 claro que esté claro si los cuatro acerté eso te iba decir que la cierta tres que son cuatro estatuarios que está parecida a la de hoy estaba hablando Gustavo yo sé que faltaba de lo de los modestos con Quique creo que faltaba Álvaro Kiko no sé si

Voz 4 14:50 mira yo yo te voy a decir una cosa para mí Bordalás me parece un genio lo que ha dicho Gustavo concuerdo con él en todo que es un maestro a la hora de contrarrestar Noyce ha inventado prácticamente con el bloque que traía de de somos muchos muchos de los jugadores que traía de Segunda División A consiguió hacer un equipo ultra competitivo que es el típico que cuando ves el calendario que te va a tocar la semana siguiente dices o qué

Voz 5 15:12 el Getafe con el Atlético era serio pero me gusta mucho decir que pone muy nervioso a los técnicos si es muy nerviosa

Voz 4 15:22 para mí era para mí una sorpresa que no lo ha sido tanto pero hay que destacar la la propuesta es la del español de Ruby no es un equipo

Voz 1560 15:28 bien distinto si exacto es uno

Voz 4 15:30 lo que propone es un equipo que te hace un gol y quiere ir a hacer el segundo que es muy difícil con equipos de de segunda fila o de mitad de tabla pues tener éxito con esta propuesta porque yo creo firmemente que en el fútbol es mucho más fácil contrarrestar que que proponer que porque tienes que te obliga a jugar más abierto más posibilidad de error entonces este inicio de del español ha sido fantástico también

Voz 1560 15:53 mañana empieza la Champions favorito aquí en beige se puede meter ya al París Saint Germain y al City de Guardiola o los seguís viendo por detrás a los jeques de Abu Dhabi de Qatar

Voz 5 16:03 en para mí mucha diferencia entre el City del París Saint Germain dan no son hermanos a mí el City su magnífico equipo

Voz 1560 16:09 el hermanos en cuanto a gastar pasta lo demás propiamente manía

Voz 5 16:11 históricamente entrenado ahí un equipo que en cualquier momento puede ser que ganador de la Champions lo que pasa que juega contra la historia no es muy difícil coronarse el la primera vez y una vez que es la primera vez si siguen esta línea ya veremos a ver si harán grandes seguro pero al Paris Saint Germain yo lo veo como siempre más sumas más ruido que nueces I más D con gaseosa no vamos a un partido precioso Anfil y ahí vamos a saber realmente bueno pues es uno de los primeros grandes partidos que va a tener en esta Champions vamos a ver si es el París Saint Germain de confianza o el parecen Jermaine que ese tipo de de escenarios seguir un poquito

Voz 1336 16:47 el favorito favorito el Madrid el Barça al Atleti la Juve fíjate que con el tema de Cristiano ahí si la gente que que ha afirmado meto también con la experiencia de la temporada pasada ahí con los refuerzo de Keita Fandiño y compañía no confirming no con manera toda esta gente y Salah el Liverpool es un equipo que en el aspecto defensivo pues puede pecar momento determinado de qué partido se hagan de ir ahí vuelta pero con las ideas muy muy clara el Liverpool creo y tengo que te puede dar un susto en cualquier momento y no descartó que se pueda meter con la lluvia con el tema de de Cristiano y la agenda el centro del campo exactamente igual también lo meto en ese lote de de cuatro equipo yo estoy con cara estoy con lo de City a mi me parece que el City a la hora de utilizar el taco con Guardiola y la gente que tiene alrededor lo ha utilizado con mayor conciencia que el París Saint temen que que todavía FETE con la pasta que está gastado mano no no lo es claro no Mbappé fíjate tú solo con lo que tienen arriba deberían ser

Voz 1560 17:48 acá muy datos pero lo la yo miento

Voz 1336 17:51 voy a mentar otros cuatro ante que que esta gente piensa

Voz 4 17:54 es que tiene el hándicap para mí de de de jugar en una alega poco competitiva claro yo creo que es un hándicap bastante importante en relación a los que juegan en la Premier o la Liga española no halló sigue al City candidato para para cualquier cosa AVE al Liverpool candidato a cualquier cosa sobre todo porque es un equipo que en eliminatorios en en veinte minutos de de de incendio te pueden hacer tres goles y te pueden mandar para casa a un equipo incomodísimas para jugar contra él por la velocidad que tiene por la intensidad que le mete Cylog ante Barcelona Real Madrid Bayern que el año pasado estuvo rondando por supuesto la Juve para mí eso son los candidatos para mil siete

Voz 8 18:30 sí señor apuesta por los ingresos sin porque vencido

Voz 0749 18:33 con Guardiola

Voz 5 18:36 la temporada que va cogiendo todos los autos

Voz 0749 18:38 estimo que él quiere sabe de qué forma tiene la experiencia también de eliminatorias anteriores que cometió demasiados errores y creo que un entrenador como del eso lo tiene interiorizado y lo va a cambiar el Liverpool porque al contragolpe te mata te destruye y creo que en eliminatoria

Voz 5 18:54 puede ser muy peligroso en ese sentido también sabes

Voz 0749 18:56 que forzó muy bien es un equipo alegres un equipo valiente que vienen también como la sube como el Madrid que es la historia viva que desea Cañete

Voz 1560 19:04 pero estos dos equipos amor esa esa City Liverpool por encima del Madrid y Barça sea como máximos favoritos

Voz 5 19:10 deberíamos deberíamos de todas formas deberíamos de aprender de la historia y un equipo que ha ganado las tres últimas Champions como mínimo Le deberíamos nombrar como los demás

Voz 1560 19:19 no si yo es que pensé que estabais diciendo los favoritos después de Madrid Barça pero pero el serio serios lo digo ostias por eso lo de Liverpool es por encima de todos y para para París y Madrid Barça no les tenéis dentro favoritos minutos tres que los avisa Parlamento no digo no puesto digo a la misma altura para mí a la misma altura que es el City por ejemplo solidez que City que You

Voz 4 19:41 que el Liverpool Paramés cinco cinco cinco grande

Voz 1560 19:44 favoritos

Voz 8 19:45 yo veo más al Madrid que al Barça sin Cristiano vamos sin Cristiano

Voz 5 19:51 nota os voy apuntando todo hijos bajo cristiano de una secta después hay un mercado de invierno no puede venir Pedro Montes

Voz 1560 20:00 geológica ahora rehabilitó que lo vimos yo soy mejor que ver etiqueta

Voz 5 20:04 pero no yo estoy leyendo para él el Joan Boix el Bordalás consigue seis que dentro del Jaume Boix este chico Seoane chico gallego que juvenil de paz si es verdad es verdad es verdad alguien me habló del día en el fondo estuvo en el fabril el Depor un correcto cuentan que es un magnífico entonces por eso no vamos a ver vamos en grupo el Valencia a ver si hace mucho daño a a Manchester y a nosotros nos deja tranquilo

Voz 2 20:31 quiero hacer una la esto mira otro eh a los cuatro digo ha coincido por primera vez en la historia del fútbol de forma federada han coincidido un padre un hijo un abuelo un yerno y un nieto pero sólo son tres personas

Voz 9 20:47 con Kiko

Voz 1560 20:50 hay que estar más atentos palabras y me pasa cada uno sobrino con os ofrece por eso repetí un yerno

Voz 2 20:59 en padre un hijo un abuelo y un nieto en el mismo came dados los dieron en la misa semana en el mismo equipo

Voz 1560 21:05 en qué parte de España Esnal en Galicia y me sonaba o o fíjate Donato Pandiani Pandiani jugó con su hijo y Pandiani y también claro Pandiani jugó con su hijo pero cómo va a jugar el abuelo como Hull pues yo lo he hecho pues queda claro montaña

Voz 2 21:23 vais a escuchar porque lo vamos a contar altanero va muy bien a qué estamos vendiendo tu dinero tu libro

Voz 1560 21:28 esto no es gratuito eso es un crack pero se encontró a un abuelo su nieto jugando en el mismo tiempo que en Galicia aquí en Galicia al lado contra Raúl Ollero de la maratón estaba visto nos interesa de los maratones Tel Aviv pero fue no tiene mérito José cero que bajar de de de dos hora pero claro es saber dónde está el límite de de héroes son promedio

Voz 1336 21:54 de veinte kilómetros a la hora son cuatro no más

Voz 1560 21:57 sí sí yo estoy promedio ahí con un promedio de dos cincuenta y dos el kilómetros al darle un riéndome algo menos debe

Voz 5 22:04 en kilómetros a la hora la apostar

Voz 1560 22:07 ya te lo hace de otra época sí ahora no

Voz 7 22:13 sí lo al como para eléctrica que te empujan a Veracruz pero oye yo Leite

Voz 1560 22:27 la verdad que de todo para todos a Dios digo oye que lo

Voz 1336 22:32 he intentado la finta ha ido pero quedarme quedado dieciséis en dos minutos no

Voz 5 22:37 el tema es imposible sostuvo Álvaro estafa maratones no no