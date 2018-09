El Larguero (17/09/2018): Llega la Champions y se aleja el partido de Liga de Miami

Voz 1623 00:00 la reina las once y media buenas noches bienvenidos al larguero de lunes en la semana en la que arranca la Liga de Campeones enseguida vamos a estar en Mónaco enseguida vamos a estar también en Barcelona porque allí arranca mañana la Champions para los equipos españoles muy importante apunta te lo eh

Voz 1375 00:52 que la vida cambia ahora en la Champions hay dos partidos a las siete menos cinco horario con unos partidos ya las nueve de la noche horario con otros partidos por ejemplo mañana a las siete menos cinco juega el Barça en el Camp Nou contra el PSV y a las nueve juega el Atlético de Madrid en Mónaco todo en Carrusel desde las seis y media Carrusel deportivo de Champions con Dani Garrido toda la banda como decimos siempre de deportes de la cadena SER y todo el equipazo de comentaristas de seis y media a once y media y luego el larguero enseguida como digo a última hora de los partidos de Champions pero acaba de terminar la cuarta jornada de Liga ha ganado el Girona tres dos al Celta de Vigo doblete de Stuani que parece que no pasan los años por porel tanto de Alcalá para el conjunto de Eusebio ganaba tres uno para los vigueses ha marcado Yago Aspas como no Ivo Fall que ha marcado el tres dos ya casi sí abre la hora pero no ha valido ya de nada para los gallegos que se dejan eh los tres puntos en Girona victoria para los locales por cierto ha habido alguna pancarta ve queremos jugar en Montilivi con respecto al este del partido de de EEUU yo siempre he admirado mucho a la gente que no tiene sentido del ridículo me parece gente especial por eso admiro mucho a Javier Tebas porque no tiene ningún sentido del ridículo y mira que lo hace hace poco hace unas horas ha contado Infantino en unas declaraciones que ha hecho a bien que no va a haber partido de la Liga española en Estados Unidos no será que nos lo estamos contando ya lo estamos haciendo pero no que queramos o no queramos si es más yo he dado mi opinión he dicho a mí me parecería bien que algún día la Liga española expandirse fronteras y que jugase partidos fuera de España por qué no si están todos de acuerdo se hace con el consenso de todos se habla entre todos los órganos competentes pacta entre todos dos pues bueno no deja de ser algo que le puede venir bien económicamente a la Liga pues bueno no lo veo mal me parece bien ahora hacerlo como se ha hecho sólo nos lleva al fracaso al ridículo ya lo que estamos haciendo dar una imagen de de iba a decir una palabra fea y no lo voy a decir pero no se puede ir con la boina por el mundo queriendo ir de siglo XXII no se puede ir por la boina con el mundo estamos yendo eh el partido no se va a jugar ha dicho Infantino como digo en Espiel que preferiría preferiría un gran partido de la MLS de la Meyer revisó que en Estados Unidos antes que uno de la Liga eh no de un país extranjero eso lo he dicho Infantino insistiendo en que no se va a jugar un partido de otro país allí en Estados Unidos yo creo que Javier Tebas cuanto antes acepte que que tiene que sacar la patita dar marcha atrás pues yo creo que sería mejor para todos no pasa nada e Tebas tiene cosas muy buenas ya hace cosas muy buenas por el fútbol y las recibos cuando mete la pata también lo decimos au cuando creemos que mete la pata no le apoya nadie sólo el apoyan los palmeros que les siguen aplaudiendo para al recibir los premios a los regalos de Javier Tebas y es que no le queda nadie más no sé cómo no se da cuenta que es mejor bueno también os digo una cosa eh Él ya sabe que no se va a jugar sea él ya tiene claro ella ha dejado de preocuparse por este asunto Tebas sabe que no se va a jugar el partido en Estados Unidos pero luego le ha contestado por cierto a eso de Infantino le ha contestado en en Twitter ha puesto un tuit Tebas hace un rato diciendo a eso que os he dicho de Infantino ha contestado Javier Tebas lo tengo aquí diciendo le recordaría al presidente de la FIFA que en la que participa medio Rey Soccer participan tres equipos de Canadá y que el Toronto es el actual campeón y además en Canadá hay otra Liga profesional que tendrá que ver qué tendrá que ver de verdad es que sea qué tendrá que ver que en la NBA haya un equipo que se llama Toronto Raptors preciso porque está integrado y que forma parte de la competición otra cosa sería que un equipo que no forma parte de esa asociación de esa liga fuera a jugar a otro país que es lo que estamos hablando si un equipo de baloncesto va a jugar a la NBA os y un equipo de la NBA viene jugar a España pero es que esos equipos juega forman parte de la millor liso bueno esto os lo cuento al hilo de lo que ha pasado en Girona donde repito habrá aficionados que les parecerá bien es respetable por supuesto ya habrá otros que no y alguna pancarta habido hoy en Montilivi diciendo queremos que se juegue en Montilivi no en Miami bueno eso al hilo de ese Girona tres Celta de Vigo dos además de las previas de la Champions y del partido de Liga de hoy Maradona debuta esta noche bueno será ya madrugada hora nuestra las cuatro de la mañana juegan los dorados de Sinaloa Maradona Se le ve francamente ya preparaba hoy concentrado para el debut de esta noche ha ido a comer con unos amigos la sobremesa se le ha hecho tarde estaban esperándole unos periodistas en la puerta el restaurante se ha producido este intercambio de palabras bueno el que hablaba era Maradona a ver si podéis entenderle con un poquito de suerte

Voz 1 05:51 la verdad ayer está está generando de muy mal gusto

Voz 0295 05:59 qué bien

Voz 1375 06:11 eh es bueno como un piojo ya antes de el primer partido de Liga mejicana que no les pase nada a los dorados de Sinaloa a ver si acaban siendo o no al final de temporada bueno ese es el sonido de Maragall zona en Segunda División ha disputado un partido también además del Girona tres Celta dos Se ha jugado el Albacete uno Cádiz uno ya ha sido destituido también en la Liga Un dos tres Joseba Etxeberria como técnico del equipo tinerfeño eh se queda sin Etxeberria el Tenerife José Luis Oltra qué va a volver al que ya al equipo en el que ya estuvo será presentado mañana tres puntos había conseguido el Tenerife en las cinco primeras jornadas se ha enterado además pues por la prensa porque la llama nuestro compañero mano Galliani así que Joseba Etxeberria que nervioso se ponen algunos nada más empezar la competición cinco jornadas ya la calle Joseba m baloncesto ha ganado la selección española en el Palacio de los Deportes al en Madrid al combinado de la selección de Letonia ocho cinco ocho dos hemos ido ganando muy fácil partido lo hemos visto en cuatro pero al final se ha acercado tanto Letonia que casi nos dan un susto Quim Colom ha hecho un partidazo ha marcado un Gastón haya al final que por lo menos ha permitido sumar la victoria estamos con siete triunfos una derrota prácticamente hecho el pase al Mundial de China dos mil diecinueve que veremos en Mediaset del año que viene luego vamos a estar con Scariolo eh que se va mañana por la mañana a Toronto porque va a compaginar el cargo de seleccionador nacional de basket con el de técnico ayudante en los Toronto Raptors embolia estado en la noticia triste del día el jugador brasileño Vinicius Noronha del Club Voleibol Teruel ha sido encontrado muerto en su domicilio esta mañana mañana se le realizará la autopsia y desde aquí le mandamos un abrazo a la familia descanse en paz además vamos a hablar enseguida con Diego Forlán a ver cómo ve esa previa del Atlético Mónaco el sanedrín de los futbolistas que tanto gusta a cada lunes Álvaro Benito Kiko Narváez Santi Cañizares Id Gustavo López así que once XXXVIII una menos en Canarias arranca El Larguero en la cadena SER

Voz 2 08:13 Bush Cal aún más vetan

Voz 1623 08:50 esta es la música de la Champions ese partido Girona tres Celta dos que ha terminado en Montilivi que pone punto final a la cuarta jornada de Liga y abre la semana de Liga de Campeones está en Barcelona Lluís Flaquer y Adriá Albets en la previa del Barça PSV de mañana hola Zaki hola muy buenas hola Manu qué tal buenas noches o la mano muy buenas como lleváis lo de hora

Voz 1375 09:15 Champions bueno como lleváis vosotros bien porque no nos queda más remedio que llevarlo pero cómo es y cómo lleva la afición sobretodo los jugadores partido de Champions a las siete mañana menos cinco

Voz 1296 09:25 pues lo llevan lo llevan mal mano porque es un horario que evidentemente en un día laborable fíjate cuando los partidos de Champions empiezan a las nueve menos cuarto en el Camp Nou la gente acostumbra entrar muy muy justa se acaba llegando llenando el estadio cuando cuando el partido

Voz 1375 09:38 durante esta en marcha pues imagínate jugar a las siete menos

Voz 1296 09:40 el día laborable es una de las grandes preocupaciones de cara de cara al partido de mañana al cómo puede responder la gente ante este horario tan tan poco habitual tan inusual Ike veremos eh pues hasta qué punto afecta a la afición del Barça de cara al estreno mañana en la Liga de Campeones

Voz 1375 09:54 eh novedades en el equipo y que han dicho hoy los protagonistas Adrián

Voz 0017 09:58 bueno pues las eh novedades están en la convocatoria principalmente Arthur que vuelve a la lista de convocados después de quedarse fuera en Anoeta en cambio Valverde ha descartado a Denis Suárez pese a que ha recibido ya el alta médica tampoco están en la convocatoria mal con Samper que siguen lesionados además de ver Madeleine que también ha quedado descartado en rueda de prensa han hablado Valverde y Coutinho y la verdad es que las dos palabras que más han repetido hoy mano en sala de prensa han sido ganas e ilusión Valverde ha dicho que no siente más presión en la Champions por lo que pasó en Roma que es evidente que el Barça quiénes quiere ganar esta competición que le encanta dice ver al vestuario con un extra de motivación

Voz 0588 10:41 temporada no es otro ilusión me gusta que tengan esas ganas me gusta que el equipo esté puesto para para estas competiciones es lo mejor que haya una motivación

Voz 0017 10:50 extra y eso es lo ideal Valverde que por cierto sobre lo que comentó a esa hora de el horario del partido le ha pedido a la gente que haga lo pues lo posible al final para ir al estadio sabe que este horario horarios complicado pero ha dejado claro que necesitan el apoyo del Camp Nou espera que el público no falle mañana en el estadio el partido será especial para Coutinho que debutará en Champions con el Barça no pudo hacerlo el año pasado porque ya había jugado con el Liverpool

Voz 1375 11:16 lo pasó mal viéndolo desde fuera pero mañana

Voz 0017 11:19 si no hay sorpresas y creo que no las va a ver será titular Filipe Coutinho y está como loco por jugar en Europa

Voz 1375 11:26 dan ganas de llegan a este joven siempre es muy muy altas por todos los equipos que así

Voz 5 11:31 son las grandezas del torneo hace poco tiempo que que el Barça nunca entonces seguramente este año tenemos los jugadores el club los aficionados grandes ganas de ganar

Voz 0017 11:49 un Coutinho Manu que ha reconocido que es difícil explicar cómo el Barça teniendo a Messi ha ganado sólo una Champions de las últimas cuatro se le hace difícil también al brasileño explicar esta situación también ha dado de sí la rueda de prensa de Van Bommel el

Voz 1375 12:03 ah sí

Voz 0017 12:06 sí porque se le ha preguntado varias veces por su relación con Iniesta que no fue buena en el Barça y acabó de romperse al final con esa final de la

Voz 1375 12:14 para del mundo en Sudáfrica donde Iniesta dijo que

Voz 0017 12:16 a él le había llevado al límite porque la verdad es que lo cosió a patadas bueno pues Van Bommel ha respondido a todas las preguntas en holandés

Voz 0231 12:24 P

Voz 0017 12:24 pero cuando se ha cansado de responder sobre Andrés Iniesta cabreado ha dicho esto

Voz 6 12:29 con todo yo no lo entiende con Andrés Iniesta después de la final del Mundial de dos mil diez dijo que le había llevado al límite por futbolísticamente si alguna vez llegase a hablar si hubo una reconciliación

Voz 1296 12:43 paradas patadas nosotros no hablamos de un buen tiro de dos mil diez increíble mañana jugamos contra el Barça en el primer partido de Champions en dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 1375 12:56 bueno pues le han preguntado dos veces no les gusta que me toca el analista no no le ha gustado no ha querido responder y además después

Voz 0588 13:02 el jefe de prensa del PSV ha prohibido

Voz 0017 13:05 ya preguntar sobre Andrés Siniesta bueno

Voz 1375 13:07 para que Iniesta ya no está en Japón el Yeleva entrenaba Juanma Lillo por cierto ya tenía uno o cambio de entrenador en su equipo que se ha encargado al que tenía iba Ivair Juanma Lillo para allá prever aquí en ya no está en el Barça que a Van Bommel tampoco le apetecía mucho que le recordaran el pasado mañana no se puede fallar aquí es verdad que ha pedido el apoyo del público Valverde a las siete de la tarde vamos a ver porque a esa hora la gente está todavía acabando de trabajar los comercio lo negocio el mucha gente vamos a la entrada en el Camp Nou pero mañana es un día para no fallar sí encuadrados con editó tenemos además

Voz 1296 13:36 el PSV pues el partido ante los holandeses es el que esté está prohibido el el perder puntos que luego te pueden comprometer más la calificación perdería más no se puede fallar mañana y casi que no sepa me fallar durante toda la Champions porque decía Valverde que la presión no no la siente aumentada por lo que pasó en Roma pero sí que debería sentir la porque el propio vestuario ese ha marcado la Champions como a la gran obsesión de la temporada de Cyril el discurso que hizo Messi en el Gamper eh diciendo públicamente que los jugadores seguían recordando lo que pasó en Roma la temporada pasada y que convertía en la Champions en el gran objetivo para devolver está copa tan linda hay deseada dijo Messi al Camp Nou pues hace que ese discurso sobrevuele toda la convención hasta el punto de marcar que en Europa es lo que va a marcar el éxito o el fracaso del Barça esta temporada

Voz 1375 14:17 con Messi empezando la temporada es el gran objetivo del año está por ahí Bruno Alemany nuestro experto en fútbol internacional o la Bruno

Voz 0301 14:22 hola Manolo a todos viene de marcar siete

Voz 1375 14:25 PSV en la liga holandesa cuáles son sus peligros para el partido de mañana

Voz 0500 14:28 sí de marcar siete de ganarlo todo al menos en Liga

Voz 0301 14:31 holandesa lleva pleno de victorias su principal peligro es su jugador estrella Irving Lozano que ya no gustó mucho en el Mundial con la selección de México no tenía un grupo fácil hay la selección mexicana además bueno ha empezado la temporada realmente bien viene de marcar un doblete y es especialmente peligroso en partidos como el de mañana al que previsiblemente el guión sea pues con el Barça con líneas muy adelantadas no ataca perfectamente los espacios es rapidísimo tiene muy buen remate a portería con las dos piernas incluso jugada seguramente la izquierda o sea que más posibilidades para rematar con su pierna derecha así que el principal peligro el futbolista mexicano pero además es un equipo que es bueno a balón parado que tiene a

Voz 7 15:10 club de John que es un delantero muy

Voz 0301 15:13 el potente en lo físico que lo puede hacer daño a jugadores como Piqué hay un Titín empezado del todo bien la la temporada en definitiva que tiene armas pero que si miramos peso por pesos nivel por nivel de plantilla

Voz 0588 15:23 el día del PSV Eindhoven el el equipo

Voz 0500 15:26 a veces favorito ahora te pregunto por que partido

Voz 1375 15:28 mañana aquí Adrià no se equivoque es la hora que ya me gustaba no no de me gustaba de veinte cuarenta y cinco mañana a las siete

Voz 0017 15:36 en el excusa al jefe

Voz 1375 15:39 que ir de trabajo García trabajaron y a las seis y media Empieza Carrusel ahí estará el que Adriá Albets sube hasta mañana aquí buenas noches adiós Andrea Chao avaló Mónaco están por ahí Miguel Martín Talavera Pedro Fullana después del Barça PSV a las nueve de la noche arranca el Mónaco Atlético de Madrid hola Miguel Martín Talavera hola Pedro muy buenas qué tal muy buenas sí pues la Niza luego por carretera hasta Montecarlo y allí estáis haciendo noche antes del partido de mañana ahora está por ahí Diego Forlán que le vamos a a entrevistará a ver cómo ve él esta temporada tan especial para los atléticos en Champions pero con que ha llegado el Atlético y sobretodo con qué sensaciones después este inicio de temporada

Voz 0231 16:19 el día que ganó con esta haga en este en esta ciudad hay país con esta camiseta en aquel

Voz 1576 16:26 es una Supercopa de Europa bueno pues aéreo de Madrid llega con lo que tenía el día de Eibar Manu se han quedado en

Voz 1375 16:32 Juan de la primera plantilla por lo tanto en Benidorm nosotros

Voz 1576 16:34 dieciséis no esta Calin Nits no está Arias no está Beat Stefan Savic cinco chavales de Delphi tan la lista la buena noticia es que Lucas que ya sabes que el otro día no pudo por esa indisposición bueno pues sea recupera IBI no sólo ha estado en la convoca ha entrado en la convocar que yo creo que si no cambian los planes de Simeone en la banda izquierda al lado de Godín de

Voz 1375 16:57 me pero según dotada espera que espera que te van a intentar arreglar el sonido Bruno he los peligros del Mónaco para mañana

Voz 0301 17:03 bueno tiene bajas importantes en no está ni gol OVNI yo Ametic por lesión con lo bien es el fichaje estrella de este último verano y que a recordar Manu que no va para los aficionados del Atlético que está luego despistados no va a tener nada que ver el Mónaco con el de hace dos años han perdido en va pérdida Bernardo Silva las grandes estrellas de aquel equipo las vendieron sigue siendo Falcao el referente en ataque un par de jugadores todavía jóvenes pero con buena pinta Ronnie Lopes portugués que juega de extremo y piel Le Mans que ya le mudos en el Mundial con la selección de Bélgica Castro que lleva el timón el centro de del campo seguramente esos tres futbolistas los más destacados hoy en día de esté Mónaco

Voz 1375 17:38 eso sí peligros de el Mónaco recordaba poquito sonido Talavera habrá vuelo con vosotros tal ahí con Fullana Permira que está ya por ahí Diego Forlán y aprovechamos para saludarle un ilustre rojiblanco que además hizo de abanderado en el sorteo de la Champions de esta edición y que sabe que es un año tan importante para los rojiblancos y encima con la final en el Metropolitano a esta hora saludamos a Diego Forlán que está en Uruguay hola Diego

Voz 8 18:01 bueno cómo te va Diego

Voz 0500 18:04 bien muy bien bosón de allá el sentando la familia en Uruguay

Voz 1375 18:08 ahora de vacaciones

Voz 8 18:10 sí por ahora

Voz 0500 18:12 sin te viene me retiré pero bueno Kutxa seguido unos meses más pero de fin de año por lo menos estar descansando un poquito

Voz 1375 18:21 te inopia no piensa retirar tenía treinta y nueve años Parker para que te vas a rodearon

Voz 0588 18:25 estaba ahí en ese momento

Voz 0500 18:28 de decisión por ahora que lo tengo siempre siento decidió pero bueno estamos cada vez más más

Voz 1375 18:34 cerca bueno bueno en oye te vimos el otro día en el sorteo de la Champions en un año que es muy importante para el Atlético en la en la Liga de Campeones

Voz 0500 18:44 sí la verdad que yo bueno que me invitó a participar y bueno obviamente también la UEFA también que que quería que formando parte del sorteo y bueno más teniendo en cuenta que lo importante quiso este año siendo Wanda Metropolitano él que el estadio para para albergar la final no entonces la verdad que todo un privilegio puede al incluye estar ahí en en en una cancha tan importante como decía es siempre este torneo en particular en especial teniendo en cuenta lo que significa este año en la Liga porque ellos ibamos a se más de siete ocho años atrás

Voz 0588 19:21 si no quiere diferente Si bueno se juega la fina

Voz 0500 19:24 en el Atlético de Madrid y eviten que hubiera chance de algo mucho más depende de día si hubiera dependido mucho de del equipo que te en ese momento en este caso en un buen equipo han en dos finales han ganado la a la Europa League entonces Imaz teniendo en cuenta lo de de de tener el está en la final en su propio avión algo que hemos iba mucho más entonces todo eso termina dando un sabor mucho más especial

Voz 0588 19:52 no la Europa League y han ganado la Supercopa de Europa al Real Madrid crees que ya está

Voz 1375 19:56 el mismo nivel este Atlético que Madrid iba esa

Voz 0500 20:02 yo creo que está aunque es difícil analizar capas que a la hora de de de competir en Liga pues no porque las plantillas son un poquito más más grandes no pero igual pero no no hay mucha diferencia en la verdad que Indiana dando demostrado bueno ahora la Liga no no no se ha comenzado de la mejor manera pero bueno si uno no es lamentablemente son fútbol donde hoy en día a nivel mundial ya es muy parejo se vende en Italia

Voz 7 20:31 pero pero bueno obviamente

Voz 0500 20:34 daña tanto el el Barcelona o el Madrid sacan una ventaja el Atlético ahí también no porque obviamente el año pasado de una gran campaña UEFA Europa League hicieron una campaña a nivel local que yo soy pisó de que esos lo miro lado económico si obviamente y en Jenín grande con respeto el Atlético de Madrid pero siempre esas analizar Manning plantilla

Voz 1375 20:59 claro claro tú ves jugadores tú no crees que habría jugadores cual no sé cuántos para tu opinión que el otro día lo hablábamos con Kiko con Kiko Narváez aquí en el quiero eh crees que habría jugadores de este once titular del Atlético no sé cuántos que podrían ser titulares en el Madrid en el Barça

Voz 0500 21:14 pero por supuesto no no dejan ninguna duda si se mira aportó a la niña y el de El Larguero si eso no lo mejor es mi en la niña defensa ocho encontrar no no no sin agua que Imaz son jugadores que que ahí bien porque están muy bien en la te digo mal si no

Voz 1375 21:38 son son jugadores que se pues bien

Voz 0500 21:39 Marie yo me llovían con muy buenos ojos tanto el Real Madrid con el Barcelona

Voz 0588 21:43 Koke Saúl podrían ser titulares

Voz 0500 21:46 totalmente

Voz 1375 21:48 Manny Costa acto Griezmann

Voz 0500 21:51 posiblemente también es bueno que habla el caso Morín sois Josema bueno equipazo equipadas con este no tener jugadores también que que son suplentes también que este rinde muy bien entonces no nota es un equipo muy completo y cómo te y es un equipo que hoy en día que no jugadores si antes que pasar por el Atlético de Madrid era como trampolín hoy en día ya todo el mundo quiere sea el Atlético de Madrid para quedarse

Voz 0588 22:17 claro antes era bueno si voy es un

Voz 0500 22:19 lo importante de España es un importante de la Liga pero no era el equipo grande a nivel

Voz 0588 22:27 ya a nivel europeo hoy enviado

Voz 0500 22:29 sí ante el Milan y el Inter uno lo ve lado no pero con lo que la sensación y eso nos delante Vigo Madrid es es único hubo están por encima en mina

Voz 1375 22:39 exacto es cosa de los dos equipos

Voz 0500 22:41 el poderoso no es lo mismo son hechos es decir eso al igual que tenga que decir bueno no están años Champion el Inter clase fue siete ocho años y ahí hay una hay hay una empresa muy grande no eh

Voz 1375 22:58 la última sobre esto de de comparar Griezmann crees que está también a las tú a la altura de de Cristiano y Messi él lo dice hoy hay una entrevista en el diario As hoy en la portada donde Griezmann dice de sí mismo yo ya como en la misma mesa de Messi y Cristiano tú crees que está ya

Voz 0500 23:16 bueno yo creo me estoy seguro que para mí igual de tanto teniendo en cuenta visuales que Cavani que son dos jugadores que también están en nivel de Griezmann yo creo que Messi Cristiano están por encima de todo lo demás tienen me Escalona arriba lo demás después se puedan sentar en la mesa de alguna duda que tanto Cavani solares como hija como nevando otros jugadores así hora

Voz 0588 23:44 Aimar que tengo tanto

Voz 0500 23:46 me vas sin duda la duda de si son jugadores yo creo que bares de todos es bares de Luis también yo creo que no hay mal porque más por lóbulo completo que eso es como que se acerca más a esa mesa de una mesa de dos a mi amigo gente que puede estar sin duda Salah no

Voz 0588 24:08 sí también también yo creo que igual Zucchero

Voz 0500 24:10 igual cristianos están están desplegados de del resto

Voz 1375 24:16 siguen en una mesa parada siguen en una mesa parados y luego que más se acercan Neymar

Voz 0500 24:24 a mí que en mi opinión yo pienso que animar Griezmann obviamente también visual izaba

Voz 0588 24:31 sí no quiso claro

Voz 0500 24:34 oye tú no llega a coincidir

Voz 1375 24:36 en el Cholo justo cuando te fuiste al Inter era la temporada en la que llegó el te te hubiera gustado tenerle como como Trini

Voz 0500 24:42 yo fui bueno estaba Manzano después de seis meses quedó se quedó porque sigo yo lo tiene si no no por por pocos meses no tuve la oportunidad de compartir

Voz 1375 24:53 algo que has hablado con él y las conocido tal te te te ha quedado la espinita de haber podido trabajar con el Cholo te hubiera gustado

Voz 0500 25:00 obviamente que si tan poco tiempo no si no hubiera sido tan poco tiempo te digo nada que no es algo que no se hubiera dado fueron poquitos meses no no no se dio pero bueno digo las cosas pasan por algo yo lo conocido él he tenido la oportunidad de de juegan en contra ahí de conocerlo después cuando él ni uno en Madrid pero después ahí hasta el día de hoy no no tuve cruzado en Buenos Aires también un par de veces pero no no he tenido de que están a tiro de Madrid el día de hoy no he tenido oportunidad de desglosando

Voz 0588 25:30 no ha hablado con él desde que está en el Atlético Madrid no no no lo pensé que igual había

Voz 1375 25:36 ha incidido en algún en algún en algún campeonato

Voz 0588 25:38 yo no

Voz 0500 25:39 antes sí si ante sí mismo digo sí sí pero es que todas las de que de que llegó al Atlético de Madrid a día de hoy no no he tenido acusarme

Voz 1375 25:49 con el que sí que tuviste oportunidad de coincidir en la su primera etapa fue con Diego Costa mira que habéis pasado canteros de de de cinco estrellas de calidad de nivel mundial que te parece Diego Costa te parece el delantero idóneo para este Atlético

Voz 0500 26:02 sí o ya te mejores garantizó que lo que mejor jugados y su característica forma de ser y con lo que da dio poder jugar también hecho no no es un equipo que creía tanto no es un Barcelona que que te sean por diferentes momentos de juego que que el que el Atlético de Madrid si lo hacen es algo que se caracteriza por hacerlo en todos los partidos y ese jugador que que es muy similar a lo que es visuales son son son características similares obviamente que tienen diferentes cosas pero son esos jugadores peleones que que que se revuelcan sólo es decir vale tiene jóvenes te digo por qué es sería ideal también por ejemplo si tuviera la oportunidad de físico uruguayo también

Voz 0588 26:44 eso decir

Voz 0500 26:48 en sólo mismo te puso ahí en el equipo el relevo porque solo peleándose con esa enano o no hacen

Voz 1375 26:58 sí en ataque lo que faltaba la pelota

Voz 0500 27:01 era lo que faltaba Cavani Luis Suárez y Diego Costa

Voz 0588 27:03 bueno a ver que jugaba contra esos no no sería compilado que sería muy complicado oye en la

Voz 1375 27:11 a esta temporada Dormun Mónaco brujas este año no puede haber sustos no que el año pasado con el cargaba este año no puede fallar el Atlético en la fase de grupos

Voz 0500 27:20 no yo creo que no pero el año pasado nadie se lo esperaba lo que está demostrando el fútbol hoy en día tiene sorpresa soy Oiza no hay fantasmas no hay ese respeto que había antes la camiseta con los jugadores hoy de jugando igual igual no emociones mundial yo me muera en la Champions demuestran la Copa América Copa de Europa que sí si no hay historia camiseta nombre nada vos allí partido a jugar hizo buenos demostrar mi yo me fascinó a mí no me importa que sea quién sea así ganar más o menos lo que se ha no hay que jugar respetar tener humildad también

Voz 8 27:55 y el partido no

Voz 1375 27:58 pues este es Diego Forlán el uruguayo del Atlético de Madrid al que todos siguen considerando el uruguayo aunque luego han venido otros uruguayos buenos e hay Jiménez ahí está Godín que que que se habla por cierto es este verano has llegado a Godín en algún momento fuera Diego

Voz 0500 28:10 sí sí sí la selección cuando cuando hay mundial después un par de veces también que vivido visita a la selección

Voz 0588 28:20 te dijo algo de poder también te dijo algo sobre la postemporada para irse

Voz 0500 28:25 no no no no no no no no nada de eso no nevada que no yo creo que está muy contento está bien porque he sido mucho de que en hubo hasta hoy en día en fin es yo creo que dio con él la balanza tantas cosas cuando estás intentó y competir a nivel nacional e internacional sí en todas las áreas sí el equipo que ha crecido económicamente también está pagando como eran aquí puedes si estás en una grandísima ciudad ahí un país espectacular y eso que hay que bueno la balanza creo que he desfavorable a la hora es decir en otro lado tiene que tiene que haber muchas cosas que uno experimentó hizo sabía que que es difícil encontrar un lugar como Madrid

Voz 0588 29:06 yo hoy en día en ese momento

Voz 0500 29:09 yo me he dicho siempre fue grande pero obviamente paso por un momento por uno O H es donde las cosas no funcionaban pero igual atraiga a muchos jugadores imagínate lo quiso totalmente

Voz 1375 29:19 pues nada Diego que que vaya todo bien Hay disfruta y me han dicho va a ser Papa por tercera vez

Voz 0588 29:26 sí a veces no no no

Voz 1375 29:29 las eh

Voz 0500 29:30 pues nada que disfrutar disfruto tengo tiempo escrito mucho más en la carrera porque me había tiempo para disfrutar de una mini encajan pudiste anegadas somos una familia muy numerosa entonces aprovechamos estar acá que son vacas se de de clase de las niñas son muchísimos sobrinos estamos hablando de más de veinte Sorín

Voz 1375 29:54 es el juego eh

Voz 0749 29:57 ministro haga ahora más suerte con bueno a ver si te M

Voz 1375 30:03 pues nada dale acababa ayudar a los estados sobrinos y a los hijos que vaya bien un abrazo Diego Forlán Un placer chao chao chao hasta luego Diego Forlán en directo desde Uruguay con esa familia numerosa de la que forman parte tantos y tantos atléticos mojando se todavía Griezmann no está al nivel de Messi y Cristiano y el que más se acerca a ellos dos es Neimar muchos del Atlético de Madrid serían titulares en Madrid Barça Koke Saúl Oblak algún defensa Griezmann y Costa bueno la charla con Forlán interesante como siempre el ex rojiblanco

Voz 1623 30:37 y es una cosa muy rápida de Talavera a este spray nota hay Pedro

Voz 1375 30:43 aquí estamos manos y eso eso es que suena un tiro jamás la parte de arriba de Montecarlo de lo que estamos en Francia es una al lado el Casino estaba hay suena peor eso es ahora la parte alta de Monte Carlo suena mejor Circus una aseguradora pausado muy rápida y cerramos ahí en Mónaco desde irnos ya enseguida el sanedrín con Kiko con Gustavo López con Cañizares y con Álvaro Benito de contaros información de nuestra en fresca Antón Meana y Javi Herráez del Real Madrid

Voz 1375 35:33 ese presentes el partido de mañana y que han dicho los protagonistas Pedro y tala

Voz 1576 35:37 si te decía que yo creo que la novedad principal puede ser la vuelta de Lucas incluso al once en detrimento de Filipe Luis también puede tener alguna chance de entrar en el once titular Thomas Party para certificar un poco de centro de campo pero yo creo si tuviera que apostar Manu por el once que el otro día jugó contra el Eibar a excepción de Filipe que entraría Lucas por lo tanto Oblak con Juanfran Giménez Godín Lucas Hernández con Rodri con Koke

Voz 1375 36:01 Saúl con Thomas limar precisamente ex jugador del mar

Voz 1576 36:03 no no y arriba Antoine Griezmann y digo

Voz 0852 36:06 y muchas ganas mucha ilusión evidentemente en esta nueva edición de la Liga de Campeones sexto año consecutivo que el Atlético de Madrid juega la máxima competición continental pero siendo la final en el Metropolitano evidentemente hay mucha ilusión en el vestuario en el club en la afición en el entorno pero ya conoces a Simeone puede ser la final en el Metropolitano a él lo que le importa es el

Voz 0588 36:27 partido a partido es lógico que a partir de

Voz 3 36:29 de la final de la Champions a tu casa de parte de del periodismo se genere este tipo de situaciones pero nosotros sabemos que para llegar a ese lugar que un montón por competir tenemos una experiencia muy dura de la temporada pasada donde a fuera de la zona de nuestro grupo no tenemos espacio a mí posibilidades a pensar más allá de del partido con el Mónaco mala

Voz 0852 36:55 presencia del año pasado ante el Karabaj no se puede repetir esta temporada una situación similar hay muchas críticas al equipo en este arranque de temporada en la Liga con esa victoria dos empates la derrota la peor el peor comienzo con Diego Pablo Simeone en el banquillo Koke uno de los pesos importantes El Vestuario entiende las críticas

Voz 1006 37:14 por una parte Sonorama de las críticas porque hemos tenido mucha expectación durante el principio de temporada sobre todo por por el inicio que hicimos ganando la Supercopa de Liga pues bueno no hemos tenido por decirlo así la fortuna de de sacar los puntos que queríamos Hakkari nosotros vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho el día a día tenemos un partido de Champions que vamos a que vamos a iniciar aquí en Mónaco hoy queremos sacar lo mejor de cada jugador para para poder ganar el partido

Voz 0852 37:41 al margen de la Liga de Campeones y de este partido primera vez que escuchábamos a Koke tras quedarse fuera de la lista de Luis Enrique le hemos preguntado Si el les sorprendió Os Si le afectó quedarse fuera de esta convocatoria Él dice que a partir de ahora tiene un nuevo reto

Voz 1006 37:57 nunca es el bonito no quedarte fuera de la selección cuando lleva yendo pues bastantes años y bueno más que afectar me lo miro desde el lado positivo que es un reto para mí al final intentar gol lección todos los jugadores queremos y la selección entonces lo miro así como un reto y una motivación no

Voz 0852 38:17 reto de Koke volver a la selección de Saúl mantenerse a ese nivel reto de Griezmann el Balón de Oro el reto

Voz 1375 38:22 dos la Liga de Campeones esta temporada reto de Fullana Talavera contarnos mañana la victoria del Atlético en Mónaco que este año no los sustos ya con el Caravaca bastante tuvimos la temporada pasa

Voz 0588 38:31 ahora

Voz 1375 38:31 mañana a las nueve siete menos cinco Barça PSV nueve de la noche Mónaco Atlético de Madrid nuevos horarios de Champions en Carrusel esta mañana Talavera hasta luego Fullana además de los rivales de los españoles de mañana Bruno hay partidazos también bueno sobre todo uno no

Voz 0301 38:49 sí bueno el Liverpool deben supongo que es el que estás pensando en el grupo de de la muerte es un auténtico partidazo entre la actual finalista el Liverpool que tiene revanchas a la y compañía de entraba ya pues la Champions esta temporada y el palizón Jermaine Jackson to Hell sin Every en el banquillo como siempre llamado a hacer cosas importantes veremos si es este el año en el que al menos llegan a semifinales y quizá porque no se metan en la final porque y por ejemplo ha empezado un nivel fantástico te juegas el partido que es el más destacado en los grupos de Barça y Atlético es un Inter Tottenham a las siete menos cinco

Voz 0588 39:24 buen partido si partidazo absolutamente

Voz 0301 39:26 las en el Inter con la necesidad de ganar un partido porque no empezado ni mucho menos bien esta temporada en Liga italiana y en el grupo del Atlético de Madrid brujas Borussia Dortmund a partir de las nueve de no

Voz 1375 39:39 esta mañana Bruno

Voz 0301 39:40 un abrazo mañana lo apostado

Voz 1375 39:42 te dejamos la Champions está por aquí Antón Meana o plantó muy buenas qué tal Manu muy buenas y no sé si está por ahí también Javi Herráez hola Javi qué tal por aquí qué noches antes dejadme que le un pasito muy rápido a Raúl mucha en Girona donde ha terminado ese Girona tres Celta de Vigo dos con siete puntos se ponen los catalanes igual que está el Celta en un gran inicio de temporada en una victoria donde Estonia sido gran protagonista hola Raúl muy buen qué tal buenas noches Manu pues efectivamente después de un inicio un poco dubitativo en el Girona con ese empate con el Valladolid la derrota contra el Real Madrid dos victorias consecutivas Villarreal Joy al Celta tres dos como decías con un protagonista destacado en Christian Stuani que llegaba del Mundial haciendo muy poca pretemporada la gente tenía muchas dudas sobre su rendimiento recordemos el año pasado metió XXI si decía

Voz 1501 40:29 que es increíble aquí en números de este tipo los que no pasan los años eh que este año iba a ser muy difícil ya lleva tres y además es que

Voz 1375 40:36 la metió dos goles tocando dos balones un un Stuani que estaba pues así de satisfecho el dice que que es importante meter goles pero lo importante es que el Girona siga ganando

Voz 15 40:46 la gente está muy contenta creo que han tomado goles a eh creo que más condenado a la gente así que lo bueno de todo esto es lo más importante que el equipo se beneficia y siete haciendo no creo que el nuevo bólido y han servido para para conseguir la victoria que lo más importante así que ahora bueno va a seguir trabajando preparar el próximo partido pero a disfrutarlo lo que hemos logrado que que es importante

Voz 1375 41:08 dan una victoria importantísima gran protagonista Stuani dos de los tres goles del Girona que se pone con siete igual que el Celta hoy no he visto la pancarta pero he leído por ahí que había en la grada algunos aficionados eh que decían Queremos que se juegue Montilivi o algo así no está fuera fuera la pancarta Fuera fuera desde esta digo pero sí que una de las peñas le suben Giroud ni que es la más joven la que está detrás de una de las porterías no ha asistido al partido y pues se veía todo tú a su zona de degrada completamente vacía bueno la gente no el reclamando que quiere jugar en Montilivi incrementó en Miami el partido de Miami de hecho el yo es que estén tranquilos Raúl no se preocupe una de las medidas compensatorias que es ir a ver el partido del Camp Nou del domingo tiene gratis hay cinco mil entradas que el Girona ofrece a sus socios parece que van a tener que alargar el plazo porque no están volando precisamente las entradas esta nación el boicot al Girona sus aficionados bueno claro lo que están dándose cuenta es que es un ridículo además que acaben ya con esta milonga si es que no se va a jugar el partido en estas le pero bueno algún día tendrán que parar esta tontería ya hay que decir Manu quiero decir dónde sabiendo que no se va a hacer un apunte

Voz 0231 42:10 ya que estamos hablando con la gente de Girona que hoy ha habido una Reunión de aficiones unidas

Voz 1375 42:16 el presidente ha detenciones unidas que la app

Voz 0231 42:18 primera contra prestación de la Liga a los seguidores del Girona les hacía pagar seiscientos euros a Miami luego negociaron aficiones unidas dijo que seiscientos

Voz 1375 42:29 pasaban el fin de semana era muy caro y lo rebajaron a cuatrocientos cincuenta y dos noches luego pero

Voz 0231 42:33 en la primera serie primeras lección sacar seiscientos y que aficiones unidas

Voz 1375 42:37 me pareció fatal para reservarlo había que poner quinientos euros vueltos luego pero había que menús primero luego bajaron a doscientos cincuenta pero vamos son condiciones que estén tranquilos que se jugará en Montilivi un abrazo Raúl otro para vosotros así cerramos ya esa conexión que les quedaba pendiente con el estadio Montilivi Girona tres Celta bueno Juan Antón Meana y con Javi Herráez ante el sanedrín de futbolistas como aquellos empate a uno en San Mamés que sea ha dicho en el vestuario blanco en las horas posteriores a lo de San Mamés Javi

Voz 0017 43:10 pues evidentemente no no sentado

Voz 1375 43:12 bien es que estamos nada en septiembre que el equipo

Voz 0017 43:15 había conseguido todo victorias pero llegó a San Mamés hizo una norma la primera

Voz 1077 43:20 Marte pero sí que un poco desequilibrada lo reconoció