Rosa: "A las mujeres mayores de 50 años no nos contratan para puestos de trabajo cualificados"

Voz 0020 00:00 y el que ha marcado Rosa desde Asturias buenas noches hola buenas noches qué tal Rosa que nos cuenta

Voz 1 00:07 pues yo llamaba esta noche porque bueno siempre soy la que está al otro lado del teléfono vamos a que ese es escuchando pero muy hoy me quiero hablar porque para mostrar mi indignación no sé si será la palabra

Voz 0020 00:23 sí

Voz 1 00:25 a la hora de encontrar trabajo mujeres pues como yo yo tengo cincuenta y cuatro años porque estamos ya abocadas a discriminar unos por no tener estudios superiores y hablo de estudios universitarios

Voz 0020 00:41 si no se tiene en cuenta

Voz 1 00:44 es la experiencia no es crecería nos abocan a trabajos no por favor esto que no se interprete sin acritud a cuidado de ancianos cuidar niños no es matemático entonces qué es ir muy bien que son trabajos por Dios quiero decir super importante es muy bueno ir actualidad muy muy muy importante porque todo el mundo tenemos personas mayores pero por eso por ejemplo todo un padre Mayor yo cuidas pero lo vas a cobrar por ello lo que se necesita es trabajar

Voz 0020 01:23 ya digo pregunto no ya

Voz 1 01:25 es triste sí porque Juan cincuenta y cuatro tener que volver a replantear T una vida quiero decir es que no nos ha dado la oportunidad de decir por lo menos conoce mi yo me defiendo y entonces ya ves hablo a los empresarios y empresarias yo a ver si yo fuera empresario empresaria yo me querría mi mi mi edad que hay que no tenemos yo hablo por mí no tengo ningún tipo de carga ahora mismo tengo un hijo que está independiente vive su ex ingeniero vivo sola tengo salud gracias a Dios que es lo más importante tengo ganas tengo ilusión no tengo problema de horarios nunca voy a decir ahora yo esto tampoco se malinterprete por favor las madres que se me tiene que yo soy madre pero el decir es que voy a faltar que tengo al niño enfermo voy a salir porque no hay nadie la guardería todo esto yo también lo viví eh porque yo estoy divorciada hace veinte años y toda la vida estuve con mi hijo sola entonces está otra parte entonces es decir ahora que no tengo ningún problema que trabaje durante muchos años es relaciones públicas en una multinacional que no tendría ningún problema aunque hoy y mañana en París yo que se pasa o en el vuelo de las diez a Sevilla entonces por qué no es la impotencia que te da el decir por circunstancias medida me ha llegado ahora a esta situación de que Dios resulta que bueno estuve viviendo fuera vengo digo yo como es cuatrocientos veintiséis euros para vivir para vivir hay como puede ser indignación por ahí políticas que lleva bolsos para vivir

Voz 0020 03:25 no más

Voz 1 03:27 más efectivamente es entonces digo yo como me verdad me me resulta vergonzoso no es nada no es nada en contra tampoco he decido yo es que te político hay mucha titulares en España porque no primera experiencia no que no que tampoco es malinterprete que tengo un hijo joven de veintitrés años ingeniero

Voz 0020 03:49 se titula Dios mío claro encantada

Voz 1 03:51 que les den trabajo

Voz 0020 03:54 pero usted por ejemplo de que busca empleo porque dice que al

Voz 1 03:59 yo estaba intentando es porque esta otra no es mi último trabajo fue de de relaciones públicas a una multinacional las relaciones externas y como no tengo ningún tipo de estudio pues ahora que hay Marketing y Dirección no sé qué mil historias de protocolo eso cuánto quiero decir tengo cursos pero no titulación entonces directamente pues eso es que no sé ni por la edad que ya nada ni por mí ni por estudios por falta de ellos en teoría no pero eso que digo por lo menos el decir pues Jolín conocen hindúes tras mito no se quiero decir eso ya de tiro en el punto opuesto repito tengo a mi hijo otro está Sara independiente pero acabó su carrera claro con sobresaliente y el saber que lo llaman a que entre los cree a ver yo diciéndole pues éste sí currículum hijo me yo tengo uno pero ahora ya no tuvo ni la necesidad de echarlo en triste muy triste porque el decir con cuatrocientos es imposible subsistir tener un hijo que el pobre empieza una vida que me tenga que estar dando dinero a mí me cae el alma también buen hijo el pobre pueblo porque el mono pues no deja de ser un mileurista no ha que empieza esta bajo entonces dices tú con qué alma no diré eso ya es triste con cincuenta y cuatro replantear plantearte una vida otra vez no quiere decir ahora IESA otra que luego encima trabajo por favor que se necesita cotizar cuánta gente no estará escuchando y que pasará como a mí yo toda la vida trabaje por lo pues lo típico pues porque éramos familia numerosa para no ser una cara a los ochenta y los noventa que trabaje durante muchos años sin asegurado nota aseguraba que pasara con cincuenta y cuatro que es que no rellena los años no tengo sale diciéndoles por favor es que a ver no sé nada yo solamente era porque necesitaba contar porque bueno eso cuántas mujeres habrá como yo o no el de toda la vida y ahora que estamos en la mejor etapa a todos los niveles

Voz 0020 06:24 esto me experiencia es verdad que incluso hay hay grupos incluso asociaciones no sé si asociación como tal de esa sensación verdad es que Elena Sánchez me está minando porque hizo un reportaje una vez sobre el empleo con más de cincuenta años

Voz 1 06:39 a cantar

Voz 0020 06:41 sí es verdad que es que es un problema del que hemos hablado varias noches aquí

Voz 1 06:46 claro y luego yo por ejemplo no sabía es porque cuando vas a solicitar estas ayudas con una orientadora laboral en una agencia de empleo que hay mil millones de empleo que yo no sé y orientadora que pues eso pues a cuidar una web no conseguimos el Asturias o un niño o bueno es que claro no tienes pero a ver qué quería decir eso de estar detrás de la mesa como tú y no sé por qué no digo las que las las que pertenecen a al Estado esto no no pero ahora son particulares

Voz 0020 07:24 sí sí sí

Voz 1 07:28 sabes el de no sé pero que alguien me dejas días demostrar nada más pido esos no sé no sé es ir repito que no tengo nada en contra mí me di de las madres a lo mejor a lo mejor me diciendo que es porque está diciendo ahora que sigue la guardería que yo también lo sé

Voz 0020 07:48 las no claro con mi hijo

Voz 1 07:51 Iván me pasaron mil millones de cosas de de de llamarme en el colegio no habían ido a recogerlo porque la chica que lo hagan había ido mil cosas vino o no podría trabajar porque no tenía con quién dejar entonces ahora que estoy en esta otra parte el decir jo sabes que también existimos y no que somos un ente hay perdido en realidad ha perdido oscuro que no se no se nos ve que que a mí Miguel las ayudas a los jóvenes repito tengo a mi hijo que es lo que más quiero en el mundo

Voz 0020 08:24 claro

Voz 1 08:26 en nuestros toda mi porque toda la vida luchando y él el pobre

Voz 0020 08:30 sacarla adelante con becas y demás no

Voz 1 08:34 pero quiero decir jolín pues que se acuerden no que es que es mucho más complicado es decir para mí por ejemplo eso pues equiparando me con mi hijo y con miles y millones de jóvenes que tenemos es decir cuanto más me cuesta a mí luchar dijo que tú que es bilingüe en inglés que tiene

Voz 0020 08:53 daría lo que tiene

Voz 1 08:55 sabes que tienes yo soy yo y que eh pero claro la experiencia que yo tengo pues no la tienen ellos entonces pues que prima hombre habrá empresas Félix informático pues seguramente que ya no pinte porque evidentemente pero yo sin cuántos miles y miles de empresas

Voz 0020 09:15 podíamos ganar como decíamos la verdad

Voz 1 09:19 bueno no sé yo era esté o no

Voz 0020 09:23 como decía la reflexión un poco dice el enfado la verdad ya si la actitud para nadie ni hacia nadie

Voz 1 09:34 pero bueno un grito de decir jolín estamos aquí no ileso eso dice el cincuenta cuarenta bueno no no quiero no quiero decir que eso que estamos fantásticas estamos bien con yo que sé pues que de por lo menos nos den una oportunidad justo yo ahora yo decidí que me el currículum no voy a cuando me dio sino pues total carrillos la verdad es que bueno que consta que fuera de España no se puede la esto pena bastante más bastante más la experiencia pero cuestiones mentalidad