Felisa: "Llevo 16 años pasando por la misma estación de metro. Ahora me jubilo y quiero hacer un homenaje a sus trabajadores"

desde Madrid Felisa buenas noches

hola buenas noches Adriana Tarin encantada igualmente

Voz 2 00:20 bueno mi tema se sale de de todo contestado quiero felicitar al colectivo de empleados de la estación de Delicias de Renfe acabo de jubilarme si durante dieciséis años pues todos los días pasaba por ahí ya terminas haciendo una amistad que que incluso cuando despedidos me daba pena les dije bueno yo quiero llamar a algún medio para deciros bueno lo algunas personas que son Piqué no todo el mundo es malo Mi no te atiende no eso ha habido circunstancias de todo de huelgas de todo ellos intentaban ayudar y ese es el motivo por el que estoy haciendo ahora ya nada

Voz 0020 01:11 es decir Félix a que usted era una usuaria de la red de transportes efectivamente

Voz 2 01:18 había una taquillera en particular que decía yo suelo pasar lista cuando alguien falta es digo que él ha pasado no sea cría se crea un vehículo que que es difícil pero pero eso es bueno es bonito

Voz 0020 01:34 claro ese es muy bonito porque además parece que que en estos tiempos en las ciudades grandes Felisa uno va a trabajar corriendo uno se sube al metro se sube Cercanías nadie lo Viena de lo saluda el no a nadie no saluda a nadie

Voz 2 01:49 pues no era el caso hombre a lo mejor me faltaba unos minutos decía que tarda unos días la mañana no pues ha sido esos me no solamente pues durante tanto tiempo no se hicieron coger una amistad muy maja

Voz 0020 02:04 con varias de las personas que trabajan allí

Voz 2 02:07 sí bueno a una muchacha que algunas veces intentamos probar por el aspecto es la seguridad iba muy arreglada Belloso y luego el fondo te a problema familiar que hablaba con ella era es un encanto de persona o sea que que lo ven a los Segura hermano no no hay que conocer a las personas para poder jugar y así sucesivamente desde desde el que revisaba las vías a todo el mundo bueno pues eso que ha sido muchos años de siempre buenos días era agosto parece mentira que que tanta gente pues se puede hacer una bonita

Voz 0020 03:05 es sorprendente Felisa

Voz 2 03:07 sí por eso quería decirle a pesar de que no es un tema que se suele hablar pues podemos decir porque porque me parecía bonito verdad

Voz 0020 03:21 Feli se dice que que hace esta llamada porque ha dejado de esta red porque se ha jubilado en mayo en mayo ese júbilo y qué tal la vida de jubilada

Voz 2 03:33 bueno un poco complicada la salud no la tengo muy bien y tengo a mi cargo mi madre que un noventa y dos años y además los meteoritos que también me necesita entonces bueno un poco pero así no me da bien de hecho mañana tengo que a cuidar de los nietos dos días hoy digo voy a aprovechar siempre te oigo Laredo Adriana he temas muy interesantes pero este a pesar de que no parece así muy muy bueno pues a mí sí día decir por las a la calidad de personas que que hay en el mundo

Voz 0020 04:21 desde luego que como dice usted Felisa en cualquier rincón en cualquier Roa

Voz 2 04:25 en cualquier lugar en cualquier lugar ese cariño que algunas veces iba que como ahora es lo que estamos hablando del trabajo yo tenía que haberme jubilado en noviembre que hacían los discípulos

Voz 0020 04:39 sí pero me comentaron seis meses más

Voz 2 04:42 me ha costado mucho trabajo era camarera de pisos bueno el esfuerzo ha sido ímprobo pero pero luego tenías eso momentos que que era muy

Voz 0020 04:58 el PISA hay seguir habiéndolo seguida tomando un café fuera del metro

Voz 2 05:04 el pero por supuesto que todos desde el trabajo entonces en el trabajo tengo que volver porque me hicieron un homenaje muy bonito tengo un me hicieron algún de fotos media si tengo que ir a que me va termine y además mucho cariño con todo no es compañeros pues pues por su puesto que voy a ir también a pesar allí a saludarles

Voz 0020 05:33 Felisa pues muchísimas gracias por haber llamado para contar una historia tan bonita gracias a ustedes Adrían un abrazo muchas buenas noches

