Miguel Presno: "La cuestión es si tiene sentido una garantía que se remonta a la Edad Media"

Voz 1 00:00 hola qué tal buenos días la reforma constitucional que anuncia

Voz 1727 00:02 presidente Sánchez es compleja

Voz 1 00:05 no dentro de nuestro sistema constitucional sería la fórmula más sencilla que la prevista en el artículo ciento sesenta y siete de la Constitución que exige unas mayorías cualificadas pues tres quintos de las dos cámaras que no obstante es una es importante porque no estamos hablando de doscientos diez diputados en el Congreso de trescientos cincuenta si no hubiera acuerdo inicialmente entre las dos cámaras curse crearía una comisión paritaria volverían a someter a las cámaras en una propuesta de acuerdo en este caso bastaría con que hubiera mayoría absoluta en el Senado sí hay dos tercios en el Congreso que no obstante es necesario un acuerdo muy amplio parte de los partidos ya que podía haber un factor adicional de complejidad que además dilatará la tramitación que es que una décima parte de los diputados pierda la celebración de un referéndum

Voz 1727 00:52 eso lo alargaría unos cuatro meses en total por ejemplo

Voz 1 00:56 bueno no necesariamente que todo depende de la la tramitación de la reforma constitucional en las cámaras se puede llevar a cabo con relativa rapidez pero insisto si si es decir treinta y cinco diputados no piden habría que convocar un referéndum y la convocatoria tendría que hacerse en el plazo de treinta días iba a celebrarse en unos sesenta días más si estamos hablando al menos casi el doble del tiempo que el presidente del Gobierno estimó inicialmente

Voz 1727 01:19 esa reforma constitucional no eliminaría todos los aforamientos porque los autonómicos dependen de sus estatutos no

Voz 1 01:26 sí efectivamente únicamente eliminaría el aforamiento de diputados senadores y miembros del Gobierno que demás del aforamiento de los parlamentarios gobiernos autonómicos está el aforamiento de miembros de la carrera judicial y de las Fuerzas y Cuerpos exiliada en estado estamos hablando de más de doscientos cientos cincuenta mil aforamientos al menos en su día el presidente del Poder Judicial por tanto cuantitativamente la reforma sería pequeña no digo que irrelevante cualitativamente

Voz 1727 01:54 y sobre el fondo del asunto el aforamiento es un privilegio o es una protección del ejercicio de la política para evitar que cualquier juez o cualquier ciudadano pueda ir contra un elegido contra un cargo público

Voz 1 02:05 en sentido estricto sistema constitucional no podría ser un privilegio sino una garantía para el mejor ejercicio de la función representativa como lo son también la inmunidad o la inestabilidad la cuestión es si en el dos mil dieciocho Siglo veintiuno pues sigue teniendo sentido una garantía que se remonta prácticamente a la Edad Media sí que sí ha tenido supone una cierta desconfianza del juez natural por tanto más que un privilegio es una manera de apartar el conocimiento de los jueces decir naturalmente competentes no de asuntos que también vino a cierta desventaja en el sentido uno le juzgo directamente el Tribunal sobre un recurso de apelación contra una instancia superior

Voz 1727 02:43 hay una frontera que me resulta a mí por lo menos muy difícil de establecer dice ese límite el aforamiento aquellas decisiones que se toman en el ámbito del cargo público que representa pero por ejemplo qué pasa con los asuntos decididos por un político en el ejercicio de su cargo como una justificación de obra y que deriva después en un enriquecimiento privado de su bolsillo de ese político

Voz 1 03:05 sí bueno ahora conocer realmente cuál es de la propuesta ni tampoco me parece desde luego es fácil de deslindar esa cuestión y tampoco sé si la Constitución que tiene que ser un texto relativamente breve pues es el espacio más adecuado para hacer una distinción muy muy muy precisa no yo creo que eso habrá que ver cuál es la propuesta que presenta el Gobierno que tiene capacidad para hacerlo y luego como se debate cómo sale eso entre las cámaras que son en definitiva quienes tienen que aprobarlo pero tampoco me parece una distinción fácil ahora la tenemos hay aforamiento se puede quitar totalmente el aforamiento porque no existe como Alemania como Gran Bretaña o como como Estados Unidos o que tiene una expresión mínima común Portugal e Italia donde están aforados pues el jefe de Estado

Voz 1727 03:51 por qué no se aprovecha para otras reformas constitucionales pendientes de las que hemos hablado tanto una vez que se abre el melón no es posible porque no todas se pueden hacer por un procedimiento tan rápido

Voz 1 04:02 sí efectivamente en la Constitución deslinde aquellas materias que puede ser reformadas de sesenta y ocho de las otras que están reservadas al sesenta y siete al eso sí que es mucho más complejo por ejemplo cualquier cosa que afecte a la monarquía o a los derechos fundamentales que en directo había más compleja el ciento sesenta y ocho bueno es una buena pregunta no es importante que España es decir ETA Moon a hablar de la reforma constitucional porque no deja de ser una anomalía tiene cuarenta años pues he cambiado dos veces cuando cuajando en Alemania puse cambio casi una media de una de una vez a la yo creo que eso es lo que se pueda hablar con la gloria de cambiar la Constitución

Voz 1727 04:40 aunque sea para un cambio concreto y delimitado como este romper el tabú no sí sí sí

Voz 1 04:46 o porque podría plantearse qué ocurre con los a las otras prerrogativas como sobre la inmunidad la habilidad de los parlamentarios que también están en cierta manera vinculadas al ejercicio de la función que tienen en dos mil dieciocho tiene que tener ese para el que inicialmente se ese contemplar

Voz 1727 05:02 Miguel es no profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo analista de agenda pública analista en este programa cuando tocamos la Constitución gracias buenos días