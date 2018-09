Presidente de Anfac: "El diésel contamina igual que el gasolina, el problema es el coche viejo"

Voz 1727 00:00 José Vicente de los Mozos presidente de Anfac muy buenos días

Voz 1 00:03 hola buenos días es el punto de vista de la asociación España

Voz 1727 00:05 habla de Fabricantes de Automóviles y Camiones y el otro punto de vista lo tenemos en Radio Barcelona Jeanette Sam bon día buenos días bon buen día buenos días exteniente de alcalde de Ecología movilidad sostenibilidad la primera pregunta fácil hay que pagar más por tener un coche contaminante señor De los Mozos

Voz 1 00:25 buenos días a la la respuesta de una forma diferente el problema no es que el diésel contaminan o no el problema es la antigüedad de los vehículos en este país tenemos una media de doce años y medio en los últimos años se ha hecho un gran trabajo para reducir emisiones ya que tenemos una gran industria este país para que se hagan una idea hoy en día el un vehículo diésel Euro seis de a partir de septiembre contamina igual que gasolina ocho veces menos estoy redujese más cuatrocientos mil diese de coches de más de diez años y este país se reducirían el ochenta por ciento de las emisiones de este país es decir el problema no es el tema del día ser el problema es la edad del parque que contamina ocho veces más que los vehículos de bajas emisiones que hay hoy en día segundo elemento si hablamos sobre la fiscalidad el problema no es la fiscal es decir un vehículo llega hasta el treinta y cinco por ciento en impuestos entre el IVA el impuesto de matriculación el impuesto de circulación en nuestro que pedimos es una tasación en función de la intermediación

Voz 1727 01:33 señora Sáenz ayudaría a los ayuntamientos el hecho de que lo los coches más contaminen medido contaminantes estén gravados de manera especial lo que ayudaría sobre todo es que no hubieran coches contaminantes que pudieran circular por nuestras ciudades y por tanto necesitamos el compromiso

Voz 2 01:47 no por parte de los fabricantes de caminar hacia un parque cada vez más limpio de vehículos que permita que la gente pueda seguir desplazándose en vehículo privado también en diferentes modalidades pero sobre todo con el compromiso de acabar y de luchar contra la contaminación por tanto el objetivo es que no se fabriquen estos coches contaminantes y sobretodo que después de todos los escándalos no los que hemos visto cómo se falsea van precisamente esos medidores de contaminación ahora mismo mucha parte de la ciudadanía no se cree en muchos en muchos momentos que se pueda estar ofreciendo pues un vehículo realmente limpio o que realmente esté no contamine no y por tanto a que tiene que haber muchísima luz y taquígrafos muchísima información transparencia por parte de los fabricantes y sobre todo apostar por los vehículos que realmente está demostrado que son los que menos perjudican a la salud de la ciudadanía de los niños y niñas de las mujeres de los hombres de todo el mundo de nuestras ciudades que son los vehículos eléctricos no en este caso

Voz 1727 02:49 señor De los Mozos ayúdame a aclarar esto porque de repente todos tenemos que ser expertos en detalles de cuánto contaminan los coches nuevos de diésel de la Unión Europea había aprobado una norma por la que los diésel los diesel nuevos tendrían que emitir como máximo ochenta miligramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro poco más que los sesenta miligramos de los de la gasolina pero después del escándalo diésel de los últimos meses se ha aplazado su entrada en vigor aún se autoriza la emisión de ciento sesenta y ocho miligramos de los diésel puede contaminar más del doble de la norma que aprobó de Europa y que se vio forzada retirar porque los fabricantes argumentaron que de aplicarse muchos coches nuevos no se podrían vender por incumplir la normativa en definitiva estos son los datos que quería contar con detalle para saber de qué estamos hablando podríamos estar pensando en este momento que a los coches diésel les dejan contaminar el doble de lo que estaba previsto porque el nuevo sistema que medirá la misión real en circulación no entra en vigor hasta dentro de un año

Voz 1 03:55 vamos a ver para aclarar todo el mundo porque hay muchos conceptos que se metiera primeramente los constructores no homologado los coches los homologar los organismos oficiales primer punto segundo punto la normativa Euro seis de temporal que mide los CO2 es a partir de septiembre dos mil dieciocho en dos mil diecinueve es decir los que no está emitiendo en todo momento las partículas Enyo X CO2 son los órganos oficiales y el cien por cien de los coches se están pasando la homologación en este momento o lomo esos pasado él él los constructores queremos ir hace una movilidad cero emisiones sobre todo este país que está a la cola en el movilidad

Voz 1727 04:33 cero emisiones comisiones porque tienen que vender los coches que ella tienen hechos

Voz 1 04:37 sí bueno pero primero para el coche eléctrico lo que tenemos que tener demanda es decir padecer una idea España el nivel de penetración del vehículo eléctrico es cero cuarenta he dicho está a la cola de Europa Occidental en Noruega veinte por ciento para eso tenemos que tener infraestructura así como Madrid y Barcelona de por ejemplo Madrid hay cuatrocientos puntos de carga París donde trabajó entre semana hay doce mil por ejemplo Madrid ha empujado el Cárcer in eléctrico en Barcelona todavía no hay ninguna licencia somos los primeros interesados en ir ida de coche digo pero para eso es importante que los organismos locales regionales a nivel de Gobierno ayuden a que esto sea una realidad

Voz 1727 05:13 a organismos locales Yánez Sanz los ayuntamientos no

Voz 2 05:17 nosotros estamos absolutamente comprometidos con el trabajo precisamente estamos también ultimando una propuesta de regulación de todo lo que es el vehículo compartido además en materia eléctrica que tenemos por ejemplo motos en funcionamiento la ciudad y por tanto el objetivo es ir ampliando este parque para que cada vez la gente se mueve de formas diferentes nosotros tenemos muchos estudios muy concretos ya desarrollado si vemos precisamente que la gente opta por muchos dijéramos itinerarios que permiten combinar diferentes instrumentos de transporte en Hoy por tanto ese es el objetivo pero evidentemente necesitamos un compromiso y una corresponsabilidad por parte de todos yo creo que a coger no saque el euro seis no la tecnología Euro seis es la que nos garantiza que el es el contamina menos monos pero sigue contaminando y especialmente seguramente puede haber una disminución en lo que son CO2 no pero lo que son partículas en lo que son óxidos de nitrógeno lo que son aquellos contaminantes que sabemos que tienen un impacto más grave a la salud de las personas que tienen una relación directa por ejemplo aquí en Barcelona un reciente estudio no se explicaba cómo afectaba esto al desarrollo cognitivo de los niños y niñas en las escuelas donde hay red básica de movimiento o no de vehículos pues es esto lo que es lo que se tiene que garantizar es que esto no pasa no

Voz 1 06:35 pero perdóneme perdóneme usted sabe cuáles son los objetivos es decir hoy un coche gasolina diésel emite el mismo nivel Denia o X que son seis mil gramos el cero seis miligramos por kilómetro veinticinco por ciento de CO2 por favor no digamos cosas abre dígame usted en concreto la normativa no diga que hunde se está cuestionando más contamina igual

Voz 3 06:56 el problema es que empiezo yo les digo que hasta el viernes en las ciudades no se enfade contamina si no yo le digo que contar

Voz 2 07:04 minan todos estos vehículos y usted sabe que las normativas también nosotros como ciudades hemos pedido la Unión Europea que se acoja al los Lim a los a los límites que fija la Organización Mundial de la Salud porque precisamente lo que están marcando las directivas son límites superiores a lo que marca la Organización Mundial de la Salud por tanto no me sirve sirve el discurso del diésel y la gasolina contamina lo mismo lo que necesitamos en las ciudades es que realmente no se promocione el vehículo del diésel los vehículos de la tecnología diesel que se vaya acabando también con la gasolina que se apueste por una electrificación y una movilidad de cero emisiones y sobretodo que se garantice un mejor transporte público porque el que el transporte público que no genera enfermedades que no genera que gente muera que además es el transporte de la mayoría es el transporte público y aquí es donde las administraciones estatales regionales y municipales tenemos que poner todos los recursos

Voz 1727 07:57 los esfuerzos que hay un debate de fondo hay un debate sobre salud pública al Instituto Carlos III de Madrid no es sospechoso de jugará intereses de nada apunta que la contaminación está relacionada con la muerte de nueve mil seiscientas personas al año en España de las cuales dice el Instituto Carlos III seis mil doscientas estarían vinculadas con el dióxido de nitrógeno que es el que emiten en mayor cantidad los coches diésel en eso estamos de acuerdo

Voz 1 08:22 perdón perdón Helenio X el automóvil tongo en Madrid el dieciocho por ciento contamine al automóvil más del cincuenta por ciento son las calefacciones de carbón que están prohibidas que la nueva normativa paseando estamos de acuerdo que quiera hacer emisiones pero el cero emisión hay que hacerlo conjuntamente con políticas que mejoren la estructura decíamos que se según un coche eléctrico sin no tenemos infraestructura en Madrid en Barcelona cómo va a construir un cliente nosotros tenemos el producto ayuden al cliente a desarrollar tenemos un vea este año de quince millones que a dieciocho septiembre nos ha puesto en vigor en los autobuses que queremos ir al cero emisiones pero ayúdenos a poder la infraestructura

Voz 3 09:03 haremos no se preocupe no estamos todos de acuerdo es mala

Voz 1727 09:07 conclusión estamos pendientes de que de un momento a otro aparezca a José María Aznar en la comisión del Congreso veo que todavía están sus señorías de pie Ignacio Ruiz Jarabo el impuesto del diésel puede ayudar a deshacer este nudo que estamos viendo que hay ahora mismo en la sociedad española

Voz 4 09:21 la fisco fría ayuda bastante poco por lo general entonces yo la decía Gandhi Gandhi decía que hay que desconfiar de los que quieren arreglar los problemas de la sociedad con impuestos a ver yo lo que me preocupa al escuchar al presidente Anfac que ha sido muy claro muchos temas es que no sé si son conscientes de lo que cuesta un coche para un español medio no es un bien de consumo duradero tremendamente caro tremendamente caro claro la rapidez de innovación en la industria muy alta pero el español no puede estar cambiando de coche cada tres años

Voz 1727 09:50 quién Estefanía el impuesto al diésel

Voz 0958 09:53 claro bueno es que no sabemos no sabemos en qué consiste el impuesto al diésel cuando sepamos hijos del impuesto saben tendremos tendremos podremos hacer una valoración lo que ahora sabemos es que también en el terreno de los impuestos las cosas están girando de un día para otro tú Pepa mencionaba hasta hace un momento las declaraciones de de la ministra de Economía no eran contestadas ayer mismo por el por el presidente del BBVA en en el diario ABC haciendo una enmienda a la totalidad no pero tampoco sabemos exactamente en estos momentos en que va a consistir el el impulso en la subida del IRPF porque se mencionaron cantidades distintas ayer y antes de ayer en una entrevista de del presidente y no sabemos qué ha pasado con aquellos impuestos que sí estaban en el programa electoral el impuesto a la banca el impuesto a las a las tecnológicas Il la la la la intentar diferenciar menos la imposición de capital y la imposición trabajo estriba en el en el programa electoral

Voz 1727 10:52 el señor De los Mozos señora Sanz gracias por portar esta primera pincelada de hacia dónde puede ir un asunto tan importante como la salud pública en la movilidad buenos días