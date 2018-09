Bermúdez de Castro: "No hay clamor social para suprimir los aforamientos en sesenta días"

Voz 1727 00:00 José Antonio Bermúdez de Castro ex secretario general del grupo popular en el Congreso muy buenos días

Voz 1 00:05 muy buenos días qué esperar de esa comparece

Voz 1727 00:08 hacia del presidente Aznar hoy

Voz 1 00:10 bueno yo creo que va a dejar claro cuáles fueron su actuación en relación a los temas que son objeto de investigación o lo que parece cada día más claro que hubo personas que se aprovecharon del Partido Popular en contra de los intereses del partido y que como consecuencia de ello pues han sido objeto de investigación y enjuiciamiento por parte de los criminales más allá de eso el resto de las personas probablemente seamos los principales perjudicados de la estación de esa minoría que vino aprovecha hacer el partido

Voz 1727 00:43 sabemos que si el secretario general que si el presidente actual Si Pablo Casado va a acompañar a al señor Aznar

Voz 1 00:50 pues mire no lo sé yo en este momento voy camino de Salamanca porque tengo un acto que presiden los Reyes del treinta aniversario de la magna charla Sitjar está University atún no les puedo decir si se va a producir

Voz 1727 01:02 qué nos puede adelantar me imagino si el Grupo Popular va a votar hoy a daba a favor de la moción que presenta Ciudadanos para suprimir los aforamientos van a votar sí

Voz 1 01:13 pero nosotros pensamos que esto es una cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos que afectan al Gobierno y a poco presidente para que usar el debate de la tesis doctoral que Sánchez ha ido los escándalos que se están porque eso es lo demuestran la falta de concreción de su propuesta en el día de ayer

Voz 1727 01:29 pero le pregunto por la le pregunto por la moción de Ciudadanos luego ya hablaremos de la reforma constitucional

Voz 1 01:34 por qué es el mismo tema éste es el mismo que en realidad aquí de lo que se trata es de si ha de limitarse o suprimir los aforamientos que ayer el presidente del Gobierno lanzó una propuesta de reforma constitucional que es el contenido de la moción de ciudadano yo creo que es una propuesta o persecuciones poco perfilada Ongil un anuncio que no sé si estamos hablando de la supresión de aforamientos sólo para políticos de la limitación de aforamientos o de todos los aforamientos que hay en España no olvidemos que estamos hablando que hay en España doscientos cincuenta mil aforados de los cuales sólo dos mil son políticos y por tanto nosotros estamos dispuestos desde luego a racionalizar los aforamientos tengo que decir que en la ley de la actividad económica financiera dos partidos en el año dos mil quince la disposición final séptima estamos hablando de una en una época en el que en el Parlamento no estaba representado ciudadanos ya establecimos que estábamos dispuestos para racionalizar los aforamientos pero esto no es un tema menor puede hacer de forma exprés no puede ser una reforma dificultad si hay que hacerlo hagámoslo bien nosotros vamos a presentar una enmienda a la moción de Ciudadanos precisamente para que se conozcan pues las la justificación que ha tenido no solamente desde el punto de vista histórico sino que también constitucional estos esta prerrogativa que no privilegio por eso vamos a solicitar que con carácter previo a que se haga una propuesta que haya un informe al Consejo de Estado que ese informe por parte de la Comisión General de codificación como ya adelantó el Gobierno pero también al Consejo General del Poder Judicial para conocer al régimen de los aforamientos que esas propuestas esos informes se remiten al Congreso han sonado las comunidades autónomas a todos los afectados por la limitación supresión de aforamientos de ahí pues se constituyó la ponencia para hacer pues la propuesta de reforma que consideremos oportuno únicamente las propuestas de reforma legislativas de nuestro modelo procesal

Voz 1727 03:30 señor Bermúdez de Castro pero lo de hoy es una moción no tiene

Voz 1 03:33 la moción que pide lo mismo siga declarase el felicitaciones

Voz 1727 03:36 no votar a favor o en contra si nosotros

Voz 1 03:38 no vamos a votar a favor pero queremos hacer el digamos valorar no solamente el acuerdo de fondo sino también los tiempos uno nosotros podemos estar de acuerdo la reforma reiteró que fuimos los primeros en el año dos mil quince que valoramos la racionalización de los aforamientos otra cosa es la formas yo nosotros entendemos que eso no se puede hacer en sesenta días el sesenta días no se hacen las reformas también de los estatutos autor

Voz 1727 04:03 bien hombre la opa la reforma constitucional la pactaron el señor Rajoy el señor Zapatero en apenas una semana de agosto e la última que hicimos nada menos que estableció el techo de gasto en España

Voz 1 04:13 lo que ocurre es que en este caso Pepa nosotros no consideramos urgente tan urgente como para que haya una demanda un clamor social de que se produzca una reforma constitucional de limitada al ámbito de los aforamientos sobretodo cuando no sabemos si realmente lo que se pretende es eliminar todos los aforamientos de todas las personas afectadas os solo limitar en el ejercicio de cargo público a los políticos

Voz 1727 04:40 te voy a poner lo voy a poner una declaración de Pablo Casado de ayer que me ha llamado la atención una operación en la que decía que el PP no iba a picar el anzuelo que proponía Sánchez

Voz 2 04:49 vamos a suprimir los aforamientos de los políticos que están ahora pero de los temas que se han hecho en política pero no molesto a los jueces menos a los policías a los guardia civiles tampoco la ejército cree que va ya tiene sobre jurisdicción entonces

Voz 1727 05:04 es decir el señor Casado que se la quitan a los políticos en la quiten también a policías guardias civiles y sino no

Voz 1 05:09 es lo que quiero decir es que hay que hacer una reflexión del conjunto es decir el fuero es una figura que no se establece como privilegio sino como garantía en el ejercicio de la función que cada uno representa por tanto se trata de hacer una valoración de cuál es la causa que justifica en uno u otro caso la situación de tener si no que que no tiene nada que ver con la impunidad como alguno de manera errónea está avanzando sino el hecho de que en el caso de que se cometan un presunto hecho delictivo pues es una sean juzgados no oró un órgano jurisdiccional unipersonal sino colegiado ese es el fuero otra cosa pero es dar que fueron es una de las prerrogativas parlamentarias que existen y hay que valorar si hay que mantener o no el resto de las prerrogativas parlamentarias hiciera realmente justifica el el día de hoy pues para asegurar la independencia parlamentaria el ejercicio las funciones alguna prerrogativa quiere nosotros vuelvo a reiterar estamos de acuerdo en la reforma pero no en la forma hay que valora el acuerdo de forma de fondo si no solamente el alcance que que ya reitero lo que conocimos ayer lo parecía muy meditada sino también los tiempos y el momentos adecuados no olvidemos que hay hay algún curvo político que ya ha anunciado que en el caso de que se produjera cualquier reforma constitucional debería ser sometida a referendo y tiene de acuerdo con lo

Voz 1727 06:34 si ustedes tienen algún problema con que los españoles voten sobre esta reforma constitucional

Voz 1 06:38 lo que tendríamos algún problema que alguien quisiera aprovechar un referéndum para hacer un plebiscito contra la Constitución y me temo que algunos estarían dispuestos a una última dicen de luego

Voz 1727 06:49 una última cosa sobre su tu su líder el presidente del partido hoy eldiario punto es cuenta novedades sobre su expediente académico en el caso de su carrera de Derecho no hablamos ya del Master dice eldiario punto es que la Complutense detectó un cambio de notas en el expediente que en primera convocatoria parece como suspenso de una asignatura en la siguiente no presentado y que después hay un cambio de nota Illa prueban la asignatura con sombras sobre si la firma es la misma nunca así en otro anuales preocupa esta situación por la que atraviesa el presidente de su partido recién elegido

Voz 1 07:27 yo creo que Pablo Casado ha dado todas las explicaciones estoy convencido de que al final después de que en las próximas semanas todos aclarar absolutamente nada

Voz 3 07:39 también su carrera su carrera de Derecho también su carrera de Derecho

Voz 1727 07:47 Antonio Bermúdez de Castro gracias al ser buenos días