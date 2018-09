"Los opositores que aprobamos y nos quedamos sin plaza no existimos"

Voz 1

mi nombre es Yurena López García tengo treinta y ocho años en junio de este año me presentaba unas oposiciones Educación para ello estuvo estudiando a lo largo de un año tengo dos hijos pequeños de cuatro y siete años por lo tanto para poder conciliar mi vida familiar personal y laboral porque además también trabajo me levantaba todos los días a las cinco y media de la mañana para poder estudiar antes y levantar a mis hijos final si meto me quede fuera el habiendo aprobado el el concurso oposición perdono teniendo los méritos necesarios para conseguir la plaza eh a día de hoy los aprobado en la oposición sin plaza no existimos para para la Consejería de Educación porque en una enmienda a los Presupuestos se bloquearon las listas entonces nosotros hasta el año dos mil diecinueve dos mil veinte no vamos a entrar en listas nos hemos quedado más de trescientas personas aprobadas sin plaza a nivel personal sigo dedicándome a mi trabajo tengo mi trabajo y tengo la ilusión de poderme incorporar a poder ha trabajado que que digamos que de alguna manera mi sueño que es la docencia y un poco seguir pues también pues a nivel personal es porque quiero seguir los pasos de mi madre que también era profesora y está muy orgullosa de mí pero bueno pues le queda se sinsabor no es que pues es mi hija pero ha aprobado la unas oposiciones que es un proceso muy duro pero pero no tiene plazo