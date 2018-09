Con cobertura no conduzcas

Voz 1389

00:18

el Jabois buenos días Pepa buenos días tuvo uno usas el móvil al volante imagino no ya no lo uso de todos modos respecto a lo que decidirán fíjate que dijo ya con su saque de todos modos eso de que el móvil con el alcohol es peligroso ya lo es de por sí sin el volante en medio vale pero al menos hay timo las tú si además estas bebido con el móvil escribiendo con una mano y conduciendo con otra entonces ya no hay metáfora de más de matarte a ti probablemente mates a los demás pero de los datos que ha dado la dirección general de tráfico lo que más me ha sorprendido es que un tercio un tercio de españoles reconoce haber telefoneado leído escrito en el móvil mientras conducía su es decir le escribes no estás conduciendo esto ocurre durante segundos ocho décimas y no hace falta mucho más para estrellar arte lo cual prueba una teoría que yo estoy desarrollando en los cines con películas gane cuánto tiempo tardamos mientras estamos haciendo algo en coger el teléfono móvil para mirar simplemente para mirar para lo que sea consultarlo como se dice hay un episodio de Los Simpsons en que Homer tiene cabeza de donuts y es incapaz de dejar de comerse poco a poco bueno pues si nos dicen que si cogemos el móvil en la próxima media hora moriremos yo creo que a partir de los quince minutos ya estamos eligiendo emojis Sully Moss para despedirnos por Whatsapp