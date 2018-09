Escucha las noticias de las 12:00 (18/09/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 3 00:05 pero hora doce

Voz 2 00:08 interesante la actualidad esta mañana en el cuadrilátero del Congreso seguro de salud lo que no se hablará José Antonio Marcos

Voz 1018 00:14 así ha señalado une qué tal buenos días y Aznar en el Congreso hay sigue en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular bajo su presidencia rechaza que hubiese una caja B ha subrayado que no hay ni una sola prueba o que cobrase ordenase el pago de sobresueldos y eso a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado veinticuatro de mayo sobre la trama Gürtel puestos a negar también dice que no conoce a Francisco Correa el cabecilla de esta trama que fue testigo e invitado a la boda de su hija en El Escorial el cinco de septiembre del año dos mil dos El ex presidente respondió en primer lugar a las preguntas del socialista Rafael Simancas después a las de El portavoz de Esquerra Gabriel Rufián con el que mantuvo varios encontronazos ya hay seguimos Miguel Ángel Campos qué tal

Voz 1552 00:55 pues dos horas y media de comparecencia de José María Aznar sin asumir responsabilidad alguna respecto a la aprobada caja b del PP la existencia de sobresueldos a altos dirigentes del partido reconocida también por el Tribunal ni por la acreditada financiación en negro de la dirección nacional del partido que José María Aznar se empeña en reducir desde la falsedad a eso qué paso en dos municipios de Madrid por negar a Aznar ha negado que conociera Correa o le contratara también que viera sobres

Voz 1441 01:23 en sus años de gobierno o que fuera responsable

Voz 1552 01:26 de la lista de invitados de la boda de su hija de los que muchos han acabado imputados sonido en directo José María Aznar responde al diputado de Bildu Oskar Matute

Voz 4 01:36 bajo los determinantes de la haré siendo presidente del Gobierno solamente recibido la retribución de presidentes de Parker percibió una liquidación que correspondía a mi anterior trabajo como presidente del Partido Popular en tercer lugar siendo presidente de Gobierno pedí que es estimase una red que unas una Se estimase ese calcularse como se podría ser el cálculo una retribución en especie que yo me actriz adoptó a contribuir retribución en especie para ser declarada en el Impuesto sobre la Renta como dice todos usuarios

Voz 1018 02:12 llega el cobro por cualquier sobresueldo en esta comparecencia que comenzó a las nueve y media de la mañana llegó al Congreso arropado entre otros por el presidente actual del PP Pablo Casado especialmente molesto hoy por las últimas informaciones del diario punto es que dudan sobre un posible cambio de notas en su carrera de Derecho en Odense de Madrid bueno pues fuentes de ese centro niegan cualquier irregularidad en el aprobado de la asignatura bajo sospecha la asignatura de derecho natural Adela Molina

Voz 0011 02:35 Fuentes universitarias explican que la profesora de Casado confirmó verbalmente durante la investigación interna que la firma en el acta para cambiarle la nota era suya y que esa modificación de no presentado aprobado era correcta estas fuentes añaden que las dudas sobre la firma de la profesora que aparecen en el cuestionario de la inspección que hoy publica eldiario punto es son previas a que se interrogará a la docente la Universidad consideró que no había motivos para investigar más ni la autoría de la firma ni el cambio de notas puesto que su responsable aseguró que no había ninguna irregularidad la investigación abierta por la Complutense sobre la carrera de Derecho casado se cerró a finales de julio tras revisar la documentación administrativa e interrogar a diez de sus catorce profesores la universidad decidió que no había motivos para abrir un expediente salvo que apareciera nueva información en sus conclusiones instaba además al centro Cardenal Cisneros donde estudió casado a tomar medidas para detectar situaciones en las que un alumno aprobara un número de asignaturas significativamente superior al ordinario

Voz 1018 03:30 hora doce y tres diría desde el ámbito judicial tenemos noticia de última hora la Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Suiza al ex empleado del HSBC Hervé Falciani que les reclama para cumplir una condena de cinco años de cárcel por filtrar información reservada Alberto Pozas

Voz 0055 03:43 condenado en Suiza cinco años de cárcel por espionaje financiero agravado por difundir los datos de miles de evasores fiscales con cuentas en el banco HSBC los jueces españoles dicen que eso no es un delito en España hay que además ya decidieron no entregarle hace varios años y que esto sería juzgarle de nuevo por lo mismo la Audiencia Nacional no entregará por tanto Hervé Falciani a Suiza detenido el pasado mes de abril después de casi una década en nuestro país cuando iba de camino a una conferencia universitaria la decisión en cualquier caso todavía recurrible por las autoridades suizas tanto la Fiscalía como el propio Falciani se habían opuesto dijo un informático que la petición de Suiza respondía a motivaciones políticas

Voz 1018 04:15 sobre la supresión de aforamiento la última propuesta procede del PNV que plantea la suspensión de todos no sólo de diputados senadores además de la inviolabilidad del Rey aparece reconocida en el artículo cincuenta y seis de la Carta Magna en lo que se conoce como el núcleo duro de la Constitución Mar Ruiz

Voz 1441 04:29 si las propuestas de los grupos políticos empiezan a superar el perímetro de la propuesta del Gobierno para limitar los aforamientos el PNV acaba de presentar esa enmienda para que se supriman todos los aforamientos no sólo los políticos para todo tipo de delitos los cometidos en el ejercicio del cargo y también al margen de él además plantean acabar con la inviolabilidad del Rey en su actividad no institucional una petición que comparten igualmente Esquerra e Izquierda Unida y que en principio no se incluía en la propuesta anunciada ayer por Pedro Sánchez y tenemos también noticias desde Bruselas

Voz 1018 05:01 la Comisión Europea abre investigación entorno al fraude de emisiones contaminantes de motores diésel para saber si pudo existir un acuerdo entre los principales fabricantes para hacerlo de manera conjunta Griselda Pastor

Voz 0419 05:14 si viene V Daimler Volkswagen los mismos productores que quisieron enmarañar las pruebas de control de contaminación habrá son sospechosos de además haberse concertado para intercambiar estrategias e instrumentos para el fraude un tema sobre el que de momento Bruselas carece de pruebas aunque sé que está intentando clarificar si pactaron en nivel de contaminación a la baja el máximo que podía salir por el tubo de escape de un coche para que ninguno ciudadano pudiera acceder a coches más verdes un problema para la que la comisaria destaca parece decidida a clarificar a fondo en esta investigación esgrime donde todavía cuando ya será necesario

Voz 0202 05:54 la policía norteamericana investiga el asesinato de la golfista española Celia Barquín campeona de Europa amateur su cuerpo fue encontrado en un campo de golf en la policía asegura que su muerte se debió a un ataque ya hay un detenido de veintidós años la misma edad que tenía la víctima y con numerosos antecedentes policiales

Voz 1441 06:08 representantes de trescientas ONGs piden al Gobierno que actúe tras denunciar tal y como les a la SER que varias agencias de Naciones Unidas están asesorando gobiernos para tratar de legalizar los vientres de alquiler también

Voz 0202 06:19 les estamos contando que España Cuba trabajan para cerrar un acuerdo entre sus presidentes Pedro Sánchez Díaz Caneja en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra la semana que viene Moscú asegura que

Voz 1441 06:29 misil sirio abatido alma al avión militar ruso desaparecido en el Mediterráneo con quince militares a bordo pero culpa a Israel por cometer lo que califica de acciones

Voz 0202 06:37 con sables y la Champions comienza en menos de siete horas con el partido que enfrentará al Barça con el PSV a las nueve de la noche turno para el Atlético de Madrid que visita en su casa al Mónaco

Voz 1018 06:46 pues Tony esto es algo de lo que tenemos dar alas

Voz 2 06:49 siete empieza a las siete menos cinco quizá la Champions hasta la medianoche no ha hecho más que empezar a mí me el José Antonio Barros muchísimas gracias hasta luego